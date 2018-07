Az egyik gyerekünk elsős lesz, a másik érettségizik, ilyen vicces helyzetek fordulnak elő egy válás és újraházasodás után. Állandó téma az iskolakezdés és a továbbtanulás. A "Z" generációs tinédzser folyton azon retteg, hogy lemarad valamiről, ha hosszabb tanulásba bonyolódik, egyik héten pszichológus akar lenni, a másik héten a nyári angoltanulásra folyósított pénzt suttyomban befizeti egy koreai tanfolyamra, apja félre is nyelte a sört, amikor érkezett ez a hír a belga-angol alatt. Mert belezúgtak a barátnőivel valami korei fiúzenekarba, és ott képzelik el a jövőt. "Úgysem tudtok erről lebeszélni" - mondta. Egyúttal jelezte, hogy a téli szünetben ki is ugrana Koreába, (nem mertem rákérdezni, tudja-e, hogy kettő van), de ezt rövidre zártuk: kizárt.

Szóval a nyári szünet derekán listákat írogatok, webshopolok, a karácsonyra még azért nem gondolok annyit, amikor szembejön egy cikk az egyik feminista oldalról, miszerint most valójában érzelmi házimunkát végzek. Azt írják a fiatal pszichológusok - nők, ha meg nem sértem ezzel a definiálással őket - hogy érzelmi munkát végzek akkor is, ha az anyósom születésnapjára gondolok, meg akkor is, amikor a nyári leárazás dömpingben veszek a gyerekeknek néhány göncöt. Pedig ezt imádom a legjobban.

De szíven szúrnak a fiatal pszichológusnők, kerek perec a képembe mondták: “érzelmi házimunkát végez, és arra is nagy esély van, hogy nem is tud róla. Pedig ez valójában ugyanolyan munka, mint amit napi nyolc órában csinál, csak ezért nem kap fizetést, de legtöbbször még elismerést sem.” Tisztára kivagyok. Ha tudnák, hogy kukoricát is főzök éppen, meg őrzöm a kisebb rusnya hernyóját, amit ma örökbefogadott, mialatt ez a cikk készül, nem állnék meg előttük, egészen biztos. Ennyi teher, nem is értem, hogy bírom.

Pedig kaphatnék érte fizetést. Azt írja Vida Katalin és Máriási Dóra, hogy az “ Érzelmi házimunka alatt azt a befektetett időt és energiát értjük, amit a kapcsolatok ápolásával, figyelemmel kísérésével, a családi élet és a mindennapok szervezésével, a magunk és párunk érzelmi életének ápolásával töltünk − és ezt a munkát is jellemzően a nők végzik el a családban. Ráadásul a férfiak számára sokszor láthatatlan marad ez a dolog, hiszen nem előttük és rejtett folyamatokon keresztül zajlik”. Aha. Összegzem, amit eddig felfogtam: végzek egy munkát, amiről magam sem tudok, láthatatlan a férjem számára, mert rejtett folyamat. De akkor hogy a bánatba nyújtsam be a számlát ezért? Hogy lesz ebből lóvé? Amit a gyerekekre költhetnék…

Persze egy képzett feminista mindig résen van, és amint a folyamatosan kéznél levő kalkulátora azt jelzi, egy perccel többet tett a családjáért vagy az otthonáért, akkor villogni kezd a piros lámpa, és a közös háztartásban élő férfire szerelt elektródák gyenge, de kellemetlen áramütésekkel jelzi, hogy mozdulj meg, te disznó, mostantól te gondolkodsz anyád ajándékán.

Mert hol van az előírva, hogy a nőnek kell összetartani a családot, számon tartani a névnapokat, mi kell a lázcsillapításra, hol van a hótaposó, és mikor melyik osztálytársánál alszik a gyerek? Most ne akadjunk fenn azon, hogy konkrétan evolúciós mintánk ez, és a Biblia is ismeri a nemi szerepeket. Sokkal fontosabb az a megközelítés, hogy a sok érzelmi házimunka elrabolja az idejét hasznos és értékes dolgoktól, mint mondjuk a civil mozgalmak összetartásai, tüntetések, kommentkommandózás a nőjogi csoportban Facebookon, metoo, Vekerdy idézetek osztogatása arról, hogy minden gyerek zseni, főleg a legneveletlenebbek.

De haladni kell a korral, egy modern konzi család sem úgy él, mint egy régi konzi família, beszivárognak az új tudások és skillek. Gondoltam teszek egy kísérletet, adok át az érzelmi házimunkából a férjemnek is, vegye már észre magát. De a harmadik “nem kell azt bonyolítani” megjegyzés és a kétlépéses megoldásvázlat után arra jutottam, jobb kezekben vannak ezek a dolgok nálam. Meg tudná oldani az összeset, például kétségtelenül hatékonyabban vásárol, mint én, és szebben súrolja ki a kádat, de most ezért meg fog ölni, hogy leírtam, de… de…

De imádom, örömet és elégedettséget okoz, ha jól szervezett családnak nézünk ki időnként. Kifejezetten szeretem, ha rendben mennek a gyerekek dolgai, ők ettől boldogok, meg én is az apjukkal. Pedig nálam sokkal profibban és elegánsabban csinálják mindezt a barátnőim, nagyon messze vagyok a legjobb háziasszony díjtól.

De hogy ezért pénzt kellene kapnom? A szeretetemért meg az ösztönös gondoskodásért? Mert fárasztó? Fárasztó hát! Ezt a zsizsegő kuplerájt életnek hívják, köszönjük, hogy idelátogatott!

Pénzt kellene kapniuk a nőknek azért, hogy törődnek a szeretteikkel? Egyébként a férfiak is elvégzik a maguk érzelmi házimunkáját, csak férfiasan, a maguk módján, nem a feminista tudomány által áhított módon. Vagy kapjon mindenki pénzt? Majd naponta elszámolunk, este, és aláírjuk a nyilatkozatot, hogy önként bújunk ágyba. Egymással. Disneylandban nem lakik senki, az csak egy giccses játszótér, könyörgöm.

