Federica Mogherini, az EU külpolitikai főképviselője szerint az uniós tagállamok érdeke elfogadni az ENSZ migrációs csomagját, melyet Soros-paktumként is emlegetnek. Néhány nappal ezelőtt maga Soros György látogatott Brüsszelbe, ami egészen más megvilágításba helyezi a képviselőasszony szavait.

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésének az ENSZ migrációs csomagjáról tartott vitáján azt mondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy nem minden uniós tagállam támogatja az ENSZ migrációs csomagját.

Mogherini hozzátette: az ENSZ migrációs csomagja jogi értelemben nem kötelező, ami még igaz is lehet, ámde a brüsszeli példákból tanulva látható hogy újra a lopakodó jogalkotás jelenségével nézünk szembe.

A brüsszeli migránspárti elit, melynek Mogherini is meghatározó tagja, ugyanezt játszotta el a kötelező betelepítési kvótákkal, vagy most éppen a migránsvízummal, amit már hiába szavaztak le egyszer, most újra napirendre veszik a sorosista bevándorláspárti erők nyomására.

A Soros-paktum támogatottsága azért lenne fontos a bevándorláspárti erők számára, hogy előbb-utóbb elismertessék a migrációt alapvető emberi jogként.

A Soros György által a napokban eligazított brüsszeli és ENSZ vezetőkön egyre több ország átlát, ezt támasztja alá, hogy hazánkon kívül már az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Izrael, Csehország, Bulgária, Lengyelország és Szlovákia is kilépett a Soros-paktumból, s a lista folyamatosan bővül.

Federica Mogherini már a kezdetektől migránspárti álláspontot képviselt, szerinte „életbevágóan fontos” a bevándorlás Európa számára. Mogherini is azt a brüsszeli álláspontot képviseli, hogy a migránsok jelentik a megoldást az európai gazdaság fenntartására és a demográfiai problémákra.

Mogherini köztudottan sorosista kapcsolatokkal rendelkezik, szeptember végén például a Tűzfalcsoport szúrta ki, hogy Mogherini a Soros által hatalomra segített Zoran Zaev macedón kormányfővel repült egy luxusgépen. Az öreg milliárdos szervezetei rendkívül aktívak a Balkánon, nekik „köszönhető" a folyamatos káosz, ami a térségben uralkodik.