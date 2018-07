Dániában egy 22 pontból álló törvénycsomagot nyújtottak be még márciusban a parlamentben, amelynek célja az országban létrejött párhuzamos társadalmak felszámolása. 25 ilyen alacsony-jövedelmű, magas munkanélküliséggel küzdő, főként muszlim lakosságú enklávét azonosítottak be olyan zónaként, ahol párhuzamos társadalmak vannak.

A dán média liberális része, valamint a New York Times is, mint "gettó-csomag" mutatta be a törvénycsomagot. "Gettó-szülő", "gettó-gyermek" - repkednek a kifejezések, holott közel sem erről van szó.

Az ilyen enklávékban születő gyermekek részére biztosít a dán állam 1 éves kortól bölcsődei-óvodai képzést. Szimplán azért, hogy megtanulják a dán értékeket és nyelvet, képben legyenek a karácsony és húsvét fogalmaival és jelentésével - ezáltal könnyebben tudjanak integrálódni a dán társadalomba. Nem úgy, mint szüleik. Persze a haladó média ezt úgy mutatta be, hogy 1 éves kortól heti 25 órában elválasztják a gyerekeket a szüleiktől.

Pedig nem erről van szó. Integrációs megoldásként érkezett a javaslat, hiszen Dánia már több évtizede küzd bevándorlási gondokkal. Ennek fejében a 2015 óta beözönlő - főként muszlim - migránsok csak rontottak a helyzeten. Ennek köszönhető, hogy Dánia utcáin is terjedni kezdett az erőszak - mit ad Isten, pont az ilyen zónák környékén - és felaprózódni látszik az ország térképe. De persze a dán miniszterelnök a gonosz, meg az őt támogatók, hogy szeretnék megoldani a fennálló problémát.

A 22 pont közül némelyik büntető jellegű is a fentebbi tendencia miatt. Az egyik például megkétszerezné az adott emberre kirótt bármiféle büntetést, ha a 25 megjelölt zóna valamelyikében lakik. Egy másik büntethetővé tenné azt, ha a bevándorló szülők a származási országukba küldenék hosszabb időre gyermekeiket.

A törvénycsomagot többen keménységéért támadták. Alaptalanul, ahogy erre Dánia igazságügyi minisztere is rávilágított. Hiába mondják ugyanis a liberálisok, hogy a törvény előtt nem egyenlők így az emberek, sőt néhány csoportot keményebben büntetnek, mert ha ezen csoportok közül nem szegik meg a törvényeket, akkor semmilyen jogi megkülönböztetés nem éri őket - világított rá a dán miniszter.

Természetesen a New York Times csinált egy nagyon színes összeállítást, ami kidomborítja: hogy az ott élő bevándorlók elnyomás alatt élnek, a dánok mindenképp asszimilálni akarják őket és nem tolerálják se vallásukat, se ott létüket. Ennek megerősítésére egy-két “mezei” dánt is megkérdeztek. Így sikerült teljesen negatív színben feltüntetni a dánok integrációs programját.

Elhiszem én, hogy olyannyira szokatlan a balliberélisoknak, ha egy állam meghallgatja állampolgárait, és azok érdekei szerint dönt, de attól még nem kell ennyire manipulatívan tálalni a tényeket. Jövőre lesznek választások Dániában, meglátjuk kik fognak győzelmet aratni: azok akik az dán emberek érdekeit helyezik előtérbe, vagy azok akik a balliberális álláspontot érvényesítenék.

Borítófotó: Nikábot viselő nők a dán parlament koppenhágai üléstermének karzatán 2018. május 31-én. A dán törvényhozók elfogadtak egy törvényt, amely megtiltja a nikáb és a burka viselését nyilvános helyen.