Novák Katalin - aki gyerekeivel maga is járt Ringató foglalkozásra - a Nemzeti Táncszínház aulájában tartott rendezvényen azt mondta, biztosítják a jövőben is a családi adókedvezményt, az otthonteremtési programot és minden eszközt, amely anyagilag megkönnyíti a családok életét.



Január elsejétől pedig életbe lép a négygyerekes nők személyi jövedelemadó (szja) mentessége, így erre is érdemes gondolni a gyerekek tervezésekor - tette hozzá.



Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai és parlamenti államtitkára arra utalva, hogy néhány héttel ezelőtt született meg első gyereke, azt mondta, most kezdi megérteni, hogy milyen „fantasztikus" ünnep az anyák napja, amely összeköti a generációkat, a múltat, a jelent és a jövőt.



Király Nóra, a Ficsak alapítója azt hangoztatta, hogy a szeretetről, a meghittségről és az édesanyává válásról szól az anyák napja, amelyre most közös énekléssel, mondókázással tudnak ráhangolódni a családok.



A Gróh Ilona által kidolgozott Ringató-módszer a kodályi alapelvekre épül, lényege a kisgyermekeknek a zenei nevelésbe való korai bevonása az édesanyákkal közös, élményt adó játékos foglalkozások keretében. Az éneklés mellett a foglalkozásokhoz többek között az ölelés és a mondókázás is hozzátartozik. A módszer célja, hogy az éneklés ne legyen szorongás forrása a gyermekek számára. A foglalkozásokon már pár hónapos kisgyermekekkel is részt lehet venni.



Borítókép: MTI/Mónus Márton