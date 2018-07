A világ egyik, ha nem a legbefolyásosabb csatornája úgy interpretálta a franciák vasárnapi győzelmét, hogy az a világ összes bevándorlójának a diadala. Mintha ezzel el is felejthetnénk az amúgy nagyon is létező problémákat, amelyeket a bevándorlás okoz a franciáknak. Ráadásul, ha ezt a logikai szálat tovább szőjük, a CNN-nek el kell ismernie a fasiszta rendszerek “sikereit” is.