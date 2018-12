A beszámolók szerint a küldöttek nagy többséggel fogadták el péntek késő este a pártvezetés indítványát, amely szó szerint megegyezik a szövetségi parlamentben (Bundestag) november végén megszavazott határozattal.

A kongresszusi vitában az indítványt bemutató vezérszónok, Ralph Brinkhaus, a CDU/CSU Bundestag-frakciójának vezetője élesen bírálta a bevándorlásellenes és folyamatosan erősödő Alternatíva Németországnak (AfD) nevű ellenzéki pártot, mondván soha nem tapasztalt módszerrel, a „tények tudatos elhallgatásán" alapuló internetes kampánnyal megpróbálta befolyásolni a parlamentáris demokráciát. A tények tudatos elhallgatása kapcsán az embernek óhatatlanul is eszébe jut a német média migránsokhoz való hozzáállása, elég a kölni zaklatásokra, vagy a chemnitzi esetre gondolni, így finoman szólva is pikáns, hogy pont Merkel pártja kér számon bárkit is ezügyben.

Brinkhaus szerint az AfD nyomásgyakorlásának a következménye az ENSZ tervezett megállapodása körüli vita, holott a világszervezett migrációs csomagja a német érdekeket szolgálja és nem teremt jogi kötelezettségeket. Az biztos, hogy a német érdeket szolgálja, hiszen ők ragaszkodtak annak idején a kényszerbetelepítési kvótához is, amivel szétterítették volna Európában az elhibázott merkeli bevándorláspolitika miatti zűrzavart.

A Bundestagban a kormánypártok - a CDU/CSU és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) - előterjesztésére megszavazott határozatban a német törvényhozás üdvözölte, hogy a nemzetközi közösség az ENSZ keretében globális megállapodást dolgozott ki a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról. Ebből is tökéletesen látszik, hogy a német vezetés Brüsszellel és az ENSZ-szel karöltve nem megállítani, hanem menedzselni akarják a migrációt.

A megállapodást hétfőn fogadják el az ENSZ-nek a marrokói Marrákesben tartandó tanácskozásán, amelyen részt vesz Angela Merkel kancellár, a CDU bukott elnöke is.