Az Egyesült Államokban alapvetően két párt versenyez a hatalom megszerzéséért, a demokraták és a republikánusok. Mindkét politikai erőnek megvan a maguk földrajzilag jól behatárolható szavazóbázisa: míg a demokraták Amerika nyugati illetve a keleti partján erősek, addig a republikánusok az ország közepén fekvő államokban, valamint délen tarolnak. Vannak azonban olyan államok és körzetek, ahol a verseny nagyon kiegyenlített, ezeket nevezzük billegő államoknak vagy körzeteknek. Ezek a területek mindig kiemelt szerepet kapnak a választások során, ahogy most is.



Az amerikai politikai élet jelenleg legmeghatározóbb kérdése talán az ország felé tartó, főképp közép-amerikaiakból álló migránskaraván. A bevándorlók Mexikó felől érkeznének a határhoz, ám ennek nem minden amerikai örül.



A NumbersUSA a billegő körzetek biztos szavazóit kérdezte meg az Egyesült Államok felé tartó hatalmas bevándorló tömegről, s bizony elkeserítő képet kaptak az eredmény alapján a bevándorláspárti demokraták: a válaszadók hatvanöt százaléka Mexikóban tartaná a menekülteket. A megkérdezettek negyven százaléka egyet sem engedne be az ország területére, a maradék huszonöt százalék pedig csak azoknak engedné a belépést, akiknek rendben vannak a papírjaik.



A kutatásban részt vevők csupán tizennyolc százaléka érdekelt abban, hogy a migránsok az ország területére beléphessenek, s ott szabadon is mozoghassanak.



Indiana, Florida és Arizona lakosai fenyegetést látnak a migránskaravánban. Míg az előző két állam szavazói szerint a kormányzatnak nem is kéne segíteni a bevándorlóknak, addig Florida polgárai úgy gondolják, hogy segíteni kell a migránsoknak, mind a mellett, hogy ők is veszélyként tekintenek a tömegre.



A válaszok nem lehetnek meglepőek, mivel egy tévés forgatás során kiderült, hogy az egyik, a migránskaravánnal haladó bevándorló, bevallotta, hogy őt korábban már gyilkossági ügy miatt deportálták Amerikából. Ezen kívül a mexikói hatóságok letartóztattak két lövöldöző hondurasit is, akik az USA felé haladtak.



A közelgő, november hatodikára eső kongresszusi választás előtt a migránskaraván ügye fontos témává nőtte ki magát. A billegő államok szavazói pedig üzentek: nem kellenek az illegális, dél felől érkező migránsok az országba. A republikánusok kedvező előjelekkel várhatják tehát a jövő hét keddet.



Borítókép: MTI/EPA/Richard Ellis