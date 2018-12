A bíróság kimondta: a gyerekeknek a szüleikkel együtt kell visszatérniük Belgiumba, különben az egész folyamat az emberi jogok figyelmen kívül hagyásával zajlana le, ami pedig nyilvánvalóan megengedhetetlen.



Amennyiben az állam negyven napon belül nem kezdi meg a két nő és a hat gyermek visszautazásának megszervezését, úgy naponta ötezer eurót kell fizetnie gyermekenként a két nőnek – a kártérítés összege akár egymillió euróra is nőhet.



A két belga állampolgárságú nő, Tatiana Wielandt és Bouchra Abouall, valamint gyermekeik jelenleg egy kurd felségterületű menekülttáborban élnek. Wieland és Abouall még 2013-ban utaztak el Szíriába férjeikkel, hogy segítség az Iszlám Állam hatalomra kerülését a térségben. A férfiak halála után visszatértek Belgiumba, majd úgy döntöttek, hogy ismét Szíriába utaznak, más harcosoknak gyermekeket szülni. Wielandt és Abouall első hazatérésük alatt nem mutatták a megbánás jelét, ezért is mentek vissza újból Szíriába.



Ugyan a belga bíróság nem kötelezheti arra az államot, hogy a két nőt és a hat gyermeket hozza vissza Belgiumba, mivel az országnak nincs diplomáciai kapcsolata Szíriával, de felszólítja a hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a nyolc Szíriában ragadt ember Európába szállításáért.



Ennek érdekében a bíróság azt javasolja, hogy a belga diplomácia mozgasson meg minden követ, vegye fel a kapcsolatot a helyi szír hatóságokkal, hogy kiadják a terroristafeleségeket és a gyerekeket. A taláros tesület mindemellett azt is tanácsolja, hogy a belga állam szervezze meg és fizesse is ki a nyolc ember teljes utazását.



Az anyákat még korábban öt év börtönbüntetésre ítélték, mert különböző terroristacsoportok tagjai voltak. A két nő elmondása szerint vállalnák a nagyobb mértékű büntetést is, csak hogy visszatérhessenek a hat kiskorúval együtt az Unió területére.



