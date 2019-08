A Közel-Kelet és a világ békéjéért imádkozott Ferenc pápa csütörtökön a Vatikánban, ahol hatezer rózsafüzért áldott meg, amelyeket szíriai katolikus közösségeknek osztanak szét.

"Arra kérlek titeket, hogy kísérjétek imáitokkal következő gesztusomat: megáldom ezt a sok rózsafüzért, amelyeket szíriai testvéreinknek szánunk" - mondta a pápa Mária mennybevételének ünnepén, az Úrangyala imádságot követően.

A kezdeményezést a Segítséget a Szükséget Szenvedő Egyháznak (Aid to the Church in Need, ACN) nevű jótékonysági szervezet indította útjára.

"Mária e nagyszerű ünnepén megáldom ezeket a rózsafüzéreket, amelyeket szíriai katolikus közösségeknek osztanak szét közelségem jeléül" - folytatta a katolikus egyházfő. "Különösen gondolok azokra a családokra, akik elveszítették hozzátartozójukat a háborúban" - hangsúlyozta.

"A hittel mondott ima erős! Imádkozzuk a rózsafüzért a Közel-Kelet és a világ békéjéért!" - fűzte hozzá Ferenc pápa.

A 2011-ben kezdődött szíriai konfliktusban több mint 371 ezren vesztették életüket.