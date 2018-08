Hont András, magát független újságírónak tartó balliberális aktivista, aki már évek óta osztja meg magvas gondolatait a nagyérdeművel, a választási sokk hatására láthatóan teljesen elveszítette önkontrollját. Előbb az Origó munkatársainak megerőszakolását tartotta kívánatosnak, majd páros lábbal beleszállt Apáti Bence publicistába, aki szót mert emelni Hont felháborító szavai ellen. A sajtószabadság élharcosainak már ekkor illett volna megszólalni az ügyben, de ez sem akkor, sem azóta nem történt meg.

Ezután Hont, nyilván a sajtó- és véleményszabadság általa hangoztatott elnyomása miatt egyszerűen féregnek titulálta a 888.hu újságíróit. Az önmagát a ballib oldal megváltójának és az újságírás etalonjának tartó Hont számára a jobboldali újságírók láthatóan egyenlőek a férgekkel. A véleményszabadság éllovasa képtelen elviselni, hogy Magyarország nem csupa Hont Andrásokból áll, és ezt minden rendelkezésére álló felületen igyekszik terjeszteni.

A 888.hu egyik olvasója egy gyorsétteremben futott össze Honttal és kifejezte nemtetszését a függetlenobjektív újságíró véleményéről, erre Hont (aki saját felfogása szerint nyilván a szabadságjogok védelmében tette, amit tett) nekirontott a 888 olvasójának, megütötte, majd eltávolította a gyorsétteremből. A sajtószabadságot többtucatszor elsirató balliberális sajtómunkások vagy akár a hvg tulajdonosa sem határolódott el Honttól az eset után. A történtek tökéletesen megmutatják, hogy a balliberális oldal számára a véleményszabadság csak az, amiben ők bármit megtehetnek következmények nélkül.

A hvg, amelynél Hont is dolgozik, már többször is bebizonyította, hogy náluk a hír szabad és a vélemény a szent, persze csak a saját és balliberális elvtársaik véleménye. A választási kampányban például egy általuk megrendelt Závecz Research közvélemény-kutatás például nem az ő narratívájukba illő eredményeket hozott, ezért nemes egyszerűséggel elhallgatták a pártok támogatottságára vonatkozó adatokat, ezzel is félrevezetve olvasóikat.

A balliberális média azonban nem csupán elhallgatja a neki nem tetsző híreket, de a kettős mércét is szemrebbenés nélkül alkalmazza, ha érdekei úgy kívánják. A hvg online felületén címlapos cikkben támadta lapunkat az ellenzéki pártokhoz kötődő médiumokról szóló összeállításunk miatt, ennek ellenére print számukban listázták az általuk kormánypártinak vélt sajtótermékeket és személyeket. A hvg-hez hasonlóan a 444 is felháborodott lapunk összeállításán, de az persze nem baj, hogy ők a jobboldalhoz köthető szereplőket, politikusokat vagy médiaszemélyiségeket listáztak, minősíthetetlen jelzők kíséretében. A szélsőbaloldali Mérce, melynek munkatársai láthatóan nincsenek tisztában azzal, hogy ez már nem a számukra oly kedves kommunista diktatúra, egyenesen lámpavasat helyeztek kilátásba. Vagy emlékezhetünk a Momentum Origó elleni akciójára is, melynek során a párt elnöke diktatúrákat idéző módon bevonult a portál szerkesztőségébe, és fenyegetően lépett fel az ott dolgozó újságírókkal szemben.

A teljesen inkompetens ellenzéki pártok szerepét átvevő, önmagát függetlennek mondó ellenzéki média már a választási kampányban is megmutatta, hogy semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy ellenzéki elvtársaikat hatalomra juttassák. Az önmagukat az újságírói szakma krémjének beállító balliberális kiszolgálóemberek számára nincs erkölcsi gát a céljaik megvalósításához vezető úton. Az állítólagos diktatúra által állítólag elnyomott balliberális megmondóemberek szabadon terjeszthetik mérgező gondolataikat és saját oldaluk mindig és mindenben támogatni fogja őket, fütyülve az etikára, az erkölcsre és egyéb „semmiségekre”.