A 444 „Idióta rekordok” rovatában elindult a Soros-portál egyik nagy arca, Szily László, és (mily meglepő) nyert. Most éppen az úgynevezett vérhold esett áldozatául a 444-es újságíró rendkívül független és magas színvonalú munkájának.

Hétfő hajnalban volt az évtized utolsó teljes holdfogyatkozása, s egy rendkívüli égi jelenségnek, a vérholdnak is szemtanúi lehettünk. Holdfogyatkozáskor a Föld kúp alakú árnyéka teljes egészében a Holdra vetül, fokozatosan takarva el szemünk elől hű égi kísérőnket. A Föld árnyékának fénytörése miatt a hétfő reggeli telihold nagyobbnak, fényesebbnek, vörösebbnek látszott az égen, mint általában. Ezért is hívják ezt a jelenséget vörös vagy vérholdnak. A 444 viszont, mely "független és szakmai", szembemegy a csillagászok állításaival és magával a valósággal is.

Mi itt a jobboldalon már rég tudjuk, hogy az újságírás, a humor, a kultúra mind-mind baloldali műfaj. De hogy a csillagászat is, na azt nem gondoltuk!

Pedig a 444-en megjelent cikk szerint Szily még a csillagászoknál is jobban ért a csillagászathoz. A szóban forgó (egyébként undorító stílussal megírt) cikk szerzője láthatóan már kinőtte a 444-et, ugyanis kollégáival szemben már nemcsak a csillagokat, de a Holdat is lehazudta az égről. Szerinte ugyanis a Hold minden volt, csak nem szép és nem vörös, pedig Szily eddigi tevékenységét elnézve azt gondolná az ember, hogy a vörös szín nagyon bejön neki. Persze a balliberális kollégáihoz hasonlóan Szily most sincs a valósággal kibékülve, ugyanis állításaival szemben a Hold szép és vörös volt.

Hogy a szakirodalom által vérholdnak nevezett jelenséget Szily miért nem látta rendesen, talán örökké titok marad, de azt mi jól látjuk, hogy a permanens elégedetlenségben élő ellenzéki propagandista mindig, mindenben csak a rosszat látja, semmivel sem elégedett, kivéve persze önmagát.

Rossz lehet Szily Lacinak lenni.

Borítófotó: MTI/Komka Péter