Az elmúlt hónapokban mintegy hat százalékkal gyengült a forint euróval szembeni árfolyama. Akadt olyan kereskedési nap is, mikor 330 forintot is elkértek a devizapiacon egy euróért, jelenleg hazai fizetőeszközünk kurzusa megrekedt a 322-323-as árfolyamon. Az összes szakértő szerint a forint gyengülésének hátterében a feltörekvő piacok negatív megítélése áll, s miután hazánk is ebbe a csoportba tartozik, együtt “romlottunk” más országokkal - mint például Törökország - együtt.

Az OTP Bank témával kapcsolatos elemzésében arra világít rá, hogy reálisan a 300-310 körüli eurós árfolyam lenne az indokolt. Erre azonban nem számíthatunk, sőt újabb csúcsok is kialakulhatnak. Létezik ugyanakkor egy másik forgatókönyv is, miszerint csökkenhet a presszió a forinton. Ugyanakkor rövid távon ne számoljunk azzal, hogy megtáltosodik majd hazai fizetőeszközünk. Az OTP-nél azzal kalkulálnak, hogy óvatos lépésként szeptemberben egy, az eddiginél még szigorúbb kommunikációval áll majd elő az MNB, ami jót tesz a forintnak. S az is, hogy a 2019-es költségvetési hiány alacsonyabb lesz a mostaninál: a 2,4 százalékos GDP-arányos deficit 1,8 százalékra csökken jövőre.