Ej, ha nékem ájfónom lenne... Igen, töredelmesen bevallom: nekem nincsen, de a családban, az ismerősi körben van bőven belőlük. Most meg sokan tőlem kérdezik, hogy jó-jó, de most mit csináljanak, mert ez és ez a baj vele. Add el – mondom, de sokszor csak magamban. Mint tudjuk, örök hitvita folyik a rajongók és az ellenzők közt, ezért és ezért jó, azért, meg amazért pocsék az almás cucc. Ami új, az az, hogy mostanában az ájfón párti csapatból is egyre többen ábrándulnak ki a méregdrága „sznobtelefonokból”. Összeszedtünk néhány olyan érvet, hogy aki ki nem állhatja az iPhone-okat, annak konkrétan mi is a gondja velük.

1. Adatköltöztetés

Aki próbálta mostanában telefoncsere után akár a régi iPhone-ból az újba költöztetni adatait, az tudja, miről is beszélünk. Talán egy IT-gurunak szerencséje lehet, de sokszor csak az adatok egy része kerül át, illetve még fizetni is kell egyes migráló alkalamzásokért pár dollárt, ami azért egy negyedmilliós készüléknél egyenesen felháborító.

2. Fizess!

Nem elég tehát, hogy sokszázezres telefont vesz valaki (akkor is annyi, ha előfizetős konstrukcióban vesszük, csak akkor vagy részletekben, vagy a magas havi díjcsomagokban fizetjük meg), még a világon mindenért fizetni kell az App Strore-ban, ha egy kicsit is jobbat szeretnénk, mint az adott applikáció alapverziója.

3. Saját zenék? Ugyan már!

Az első igazi sokk akkor éri a friss ájfón tulajdonosokat, amikor pár gigányi saját zenéjüket szeretnék felmásolni a telefonra. Ezt csak úgy lehet, ha előbb feltölti valaki őket az Apple szerverére, majd onnan vissza a saját telefonra. Brrr. Illetve ezt is csak külön alkalmazással, nagy macerával lehet megtenni.

4. Két éves telefon=kuka

Sok felhasználó arra panaszkodik, hogy két év után az akkuk elgyengülnek, a telefonok közül soknak az üzemideje 3-4 órásra csökken. Persze akkut csak a szerviz cserélhet, mert bele van ragasztva az amúgy sem szétszedhető készülékbe. Ha nem szakszerviz cseléri az akkut (azaz olcsóbban úsznánk meg a dolgot), akkor a garanciát is bukhatjuk.

5. Ha lefagy, irány a szerviz

Páran ismerik a titkos gomb kombinációkat, de a telefonokkal előfordul, hogy csak az segít, ha levesszük az akkut és visszarakjuk, újraindítjuk a készüléket. Ezt az akkuval „összegyógyított” iPhone-okkal nem tudjuk megtenni. Napokra is készülék nélkül maradhatunk, ha nincs a közelben szerviz.

6. Arcfelismerés

Ez az a funkció, amit az új készülékeken gyorsan kikapcsol az ember, annyira megbízhatatlan és kényelmetlen a használata.

7. Mini képernyők

Az SE széria a régi, aprócska almás telefonokon alapszik, így a mai mobilnetes világban túl kicsik. Egy ilyen szarvashibát csak egy prémium gyártónak bocsátanak meg az emberek.

8. Az ár

Ez nem hátrány, ha azt vesszük, hogy státusszimbólum a telefon, de azért az X nevű csúcsmodellért még az „áfacsökkentő” GSM boltokban is 300 ezer forint körül kérnek, ami felháborító. A hasonló tudású, Xiaomi „csupaképernyős” versenytársak is fele ennyibe kerülnek!