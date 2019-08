A 15-24 évesek munkanélküliségi rátája a múlt év azonos időszakához hasonlítva 1,0 százalékponttal, 11,1 százalékosra nőtt. A munkanélküliek mintegy negyede ebből a korcsoportból került ki.

A legjobb munkavállalási korú 25-54 évesek munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal, 2,9 százalékra csökkent, az 55-74 éveseké 2,6 százalék volt, 0,2 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

A 15-74 éves férfiak körében a munkanélküliség stagnált, a munkanélküliségi ráta 3,4 százalékos volt. A munkanélküli nők száma a 9,5 ezerrel, a munkanélküliségi ráta 0,4 százalékponttal csökkent és 3,3 százalékos volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 14,0 hónap volt, a munkanélküliek 37,4 százaléka legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

Jó úton halad előre a magyar munkaerőpiac

„Az elmúlt években komoly eredményt sikerült elérni, 2010-ben a kormányváltáskor még 55 százalékos volt a foglalkoztatási ráta” – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter.

A keresetek változása az egyik legfontosabb tényező, ami segítette az elmúlt egy év folyamatait, és segíteni fogja a következő időszakban is - fejtette ki, hozzátéve, hogy a bérek jelentősen nőttek, ami egyre több ember számára teszi vonzóvá a munkába állást.

A pénzügyminiszter felidézte, hogy a naptárhatástól és egyéb egyszeri tényezőktől megtisztított bruttó hazai termék (GDP) 5,1 százalékkal nőtt az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami a legmagasabb volt az Európai Unióban. Az európai gazdaság lassulása ellenére a magyar gazdasági növekedés lendületben maradt, és a bővülés új munkahelyeket teremt - hangsúlyozta.

Felidézte, hogy az elmúlt egy évben a szolgáltató szektorban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban új munkahelyek jöttek létre. A pénzügyminiszter várakozása szerint a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései lehetővé teszik, hogy a következő hónapokban a foglalkoztatottak száma emelkedjék.

Varga Mihály kitért a szakképzési rendszer átalakítására, ebben az összefüggésben a legfontosabbnak nevezte, hogy a gazdaság igényeinek megfelelő szakképesítéssel rendelkező fiatalok lépjenek ki a munkaerőpiacra.

A pénzügyminiszter úgy látja, hogy még mindig van lehetőség a magyar munkaerőpiacon a bővülésre. Mint mondta, a kormány szándéka továbbra is az, hogy még több közfoglalkoztatott lépjen át az elsődleges munkerőpiacra, másrészt vannak még állást kereső munkanélküliek is. Varga Mihály kiemelte, hogy a nyugdíjasok és a nők esetében is látnak lehetőséget arra, hogy a foglalkoztatottak száma bővüljön.

