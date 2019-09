MIRE ÉRDEMES FIGYELNI E TURBULENS IDŐKBEN

Válság idején csak a bizonytalanság a biztos – tartja a talán kissé elcsépelt mondás. Most azonban még nincs krízis, csupán a recesszió került karnyújtásnyi közelségbe. De mondhatjuk úgy is: egyelőre a bizonytalanság sem biztos. Azonban kétségtelen, hogy alaposan megnőtt a feszültség a rendszerekben. Ám hogy mikor, illetve miként következik be a változás, azt senki sem tudja. A legnevesebb közgazdászok mondandójának is jórészt annyi a lényege: ilyen helyzet még nem volt a világban, így nem tudnak (nem mernek) találgatásokba bocsátkozni – jóllehet ugyanilyen hangokat lehetett hallani 2007–08-ban is.

De – miközben itthon erős a gazdaság – a bizonytalanság immár hétről hétre növekszik a nagyvilágban. Vállalati döntéshozó legyen a talpán, aki fel tudja, fel meri mérni, hogy a következő egy-másfél évben miként alakul termékeinek-szolgáltatásainak a piaca. Mivel nálunk alapvetően jól mennek a dolgok, pályázati pénzek és olcsó hitelek is elérhetők, valamint a kereslettel sincs gond, elkényelmesedni is könnyű. Viszont azon a bizonyos nemzetközi égen valóban egyre sötétebbek a felhők. Elég, ha csak a szaúdi olajfinomító elleni minapi támadásra és annak nagy piaci hatására gondolunk, vagy épp a forint fokozatos gyengülésére.

SŰRŰSÖDŐ KIHÍVÁSOK

Először csak címszavakban két-három hazai kockázat: az egyre gyengülő forint révén dráguló import, a magas állampapírhozamok miatt csökkenő befektetői aktivitás (főként a lakáspiacon), valamint a sokéves kihívás: a munkaerőhiány. És akkor nézzük a fontosabb nemzetközi rizikófaktorokat: németországi visszaesés, olasz politikai bizonytalanság, a rendezetlen brexit növekvő esélye, az amerikai–kínai kereskedelmi háború és annak beláthatatlan következményei, az olaj, az arany és más nyersanyagok piacának heves ármozgásai, argentin, venezuelai és egyéb feltörekvő piaci válsággócok, erősödő konfliktusok.

Ám ha ezek önmagukban nem lennének elegendők, a világgazdaságon belül az európai piac súlyának, jelentőségének várható további zsugorodása már önmagában nagyon aggasztó. Ezt pedig kiválóan jelzik a hosszú hónapok óta húzódó német (és más nyugat-európai) autógyártói és gépipari bajok. Ezek azért is kiemelendők, mert a magyar kitettség miatt különösen fájdalmasak lehetnek itthon – akkor is, ha rövidebb távon még több nyugati gyártó, szolgáltató költözhet hozzánk. Annál is inkább nagy Magyarország érintettsége, mert az autógyárak és a nemzetközi beszállítók köre mellett az egyre izmosabb hazai beszállítói ipar, valamint a kapcsolódó rengeteg szolgáltatás mind-mind erősen kitett az európai, azon belül is a német konjunktúrának, illetve e jelenség megszűnésének.

Önmagában tehát az ipar elbizonytalanodása, valamint az uniós összegek várható – jelentős mértékű – csökkenése különösebb válságsokk vagy tőzsdei összeomlás nélkül is óvatosságra inthet minden üzleti döntéshozót. Persze a kéziféket egyelőre nem kell berántani idehaza, de azért vissza lehet váltani egy-két fokozattal, és érdemes lehet a fékpedálhoz közel emelni a lábat.

A minap például egy neves közgazdász, Tomáš Sedláček érdekesen fogta meg a frissen kialakult gazdasági helyzetet. Szerinte kódolva van a közelgő baj. Többek között az olyan trendek miatt, miszerint a bankárok és a gazdasági szereplők nagy többsége – 2008 óta felnőtt új generációkról is szó van – már szinte hozzászokott az extrémen alacsony kamatokhoz, azaz egyfajta „ingyenpénzhez”. Eközben a válságkezelés tizenegy éve alatt nem történtek lényeges és szükséges szerkezeti reformok nemzetközi szinten sem Európában, sem Amerikában – leszámítva a valamivel szigorúbb pénzügyi szabályozók bevezetését. Emellett mind a tehetősebb országok költségvetésének, mind a jegybankoknak jóval kisebb ma a mozgástere, mint 2008 őszén volt.

Egy dolog bizonyos: ha jön egy nagyobb piaci sokk, az másféle lesz, mint a tizenegy esztendővel ezelőtti. Minden pozitív ciklus lezárul egyszer, és az is látszik, hogy a 2010 óta tartó nemzetközi növekedési szakasz a végéhez ért.

A globális GDP a Világbank adatai szerint 2010 óta három százalék körül nőtt évről évre; igaz, a nyári előrejelzés is 2,6 százalékos volt erre az esztendőre és 2,7-es 2020-ra. Ugyanakkor a prognózisok értelemszerűen nem számolhatnak a nagyobb váratlan eseményekkel, s minél előrébb megyünk az időben, annál bizonytalanabbak a számok.

A FOGYASZTÁS RENDBEN VAN

Miközben a közgazdászok és persze a termelő cégek a termelési lehetőségek újabb határait keresik, addig itthon a fogyasztói magatartást a legjobban „lekövető” ágazat, a kereskedelem, a szolgáltatóipar egyelőre nem rohangászik egy esetlegesen közelgő krízis miatt, mint pók a falon. A szektorból több üzletember feltette a kérdést: pontosan mit is értünk válság alatt? Egy közelgő GDP-érték-visszaesést, a növekedés lassuló ütemét vagy a forint gyengülését? Egy GDP-visszaeséssel sokat nem lehet kezdeni, ez nyilvánvalóan meglátszana a fogyasztáson, a költéseken, de egyelőre semmi sem utal arra, hogy jövőre ez bekövetkezik. Természetesen a gazdasági bővülés hektikussága a magyar gazdaságban tetten érhető, de a piac együtt tud élni azzal, hogy az egyik negyedévben kisebb, a másikban nagyobb a növekedési ütem, és ebből fakadóan természetesen egy jövő évi nagyobb kilengésre is felkészülnek. Arra persze mindenki számít, hogy a következő esztendőben lassabb lesz a tempó, de ez önmagában nem feltétlenül látszódik meg azonnal a háztartások pénztárcáján. Sőt, tizenkét hónapos távlatban szinte semmi hatása nem lenne a kereskedelemre, ha valóban látótávolságba kerülne egy hazai recessziós időszak, csak jövőre kellene megtenni az óvintézkedéseket. A piac a gyenge fizetőeszközünket sem látja problémának. Jó hívószónak tűnik a belőle eredő importtermék-drágulás, de valójában a jelenlegi szinten 2-4, esetleg 5 százalékban látszódik meg a cikkek árában a 8-12 hónappal ezelőttihez képest gyengébb forint. A KSH fogyasztási adataiból pedig egyelőre az látszik, hogy ez kevéssé érdekli a vásárlókat. Az erőtlenebb hazai deviza pedig a kiskereskedelem szerint is a kivitelnek kedvez, az pedig erősíti a gazdaságot. Egy recessziós környezetben az exportnövekedés képes simítani, vagyis ez esetben még kifejezetten jótékony hatása is van a gyengébb forintnak, ráadásul az elszálló importárak a magyar termékek felé vezetik a vevők kezét.

Egy esetleges válságra való felkészülés elsősorban a beszállítói szerződéseken látszódna meg, azok azonban a cégek legféltettebb titkai közé tartoznak. Ráadásul amíg a termelő, vagyis a beszállító vállalkozások számára jó kilátást biztosít az export, addig a kereskedelem készülhet ugyan krízisszcenáriókkal a szerződések kötésekor, azok nem feltétlenül mennek át az ellenérdekelt félnél. Amire viszont vigyázni kell, hogy a zöldség-gyümölcs termesztésben Ukrajna erőteljesen jön felfelé, s ez hatással lehet a jövő évi termelői árakra. A német piac gyengülésétől sokan tartanak, de ez a hazai kiskereskedelem egyik oszlopát képező (amúgy német) kemény diszkontoknak még akár kedvezhet is, hiszen ha otthon kevesebb termék fogy, az nagyobb árualapot képez a leányvállalatoknál, ami alacsonyabb szinten tartja az árakat. Mindent összevetve azonban a kiskereskedelem egyelőre nem aggódik sem recesszió, sem drasztikus fogyasztás-visszaesés miatt a belföldi piacon.

Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója

A magyar gazdaság rövid és középtávú kilátásai véleményem szerint jelenleg jók. A belső kereslet továbbra is erős maradhat, a gazdaság számára pedig olcsó finanszírozási forrás érhető el a pénz- és tőkepiacról. Továbbá az EU-s támogatásokon kívül az állami pályázatok is egyre jelentősebbekké válnak. Az MNB és a kormány elkötelezett a további fiskális stimulusok bevezetése, a növekedés fenntartása mellett, így nem látunk okot nagyobb visszaesésre a következő években. Nemzetközi szinten Magyarországra a legnagyobb hatással a német gazdaság gyengélkedése és a kereskedelmi háború lehet. Ha lesz is visszaesés az exportban, az segíthet enyhíteni a jelenlegi munkaerőhiányt.

Radnai Károly, az OrienTax Adótanácsadó Zrt. vezérigazgatója

Mint minden korábbi recesszió esetén, a magyar kkv-szektor szereplői valószínűleg most is sérülékenyebben reagálnának, mert továbbra sincsenek olyan tartalékaik és vészmechanizmusaik, mint a nagyobb vállalkozásoknak. Bizonyára valamivel felkészültebbek lennének, mint tíz évvel ezelőtt, illetve akkora visszaesésre bizonyosan nem kell most számítani (ha lesz egyáltalán). Továbbá nincs akkora hitel- és ezen belül árfolyamkitettségük, mint a 2000-es évek végén. Egy esetleges recesszió a konjunkturálisan érzékeny szektorokat érinthetné leginkább, így az építőipart vagy a bérgyártást. Itt a visszaesés jóval gyorsabban is megjelenhet, míg más ágazatokban csak késve éreztetné a hatását. A vállalkozások recesszióra való készülődésével cégünk inkább csak beszélgetés szintjén találkozott, konkrét lépéseket (mint például a költségek csökkentése, a foglalkoztatás visszafogása, beruházások elhalasztása) jelenleg rendszerszinten nem látunk. Ahol ilyen szituációval találkozunk, ott nem a recesszióban, hanem az adott társaság egyedi körülményeiben keresendők az okok. Egyelőre alapvetően optimista hangulatot érzékelünk, a külső bizonytalanságok ellenére is.

Konkoly-Thege Máté, a Thege-Plastic Kft. ügyvezetője

Az Electrolux nemrégiben bejelentett átszervezése sajnos valószínűleg nem egyedi eset lesz, bár az utóbbi években nem nagyon történt hasonló. Ugyanakkor a „felszabaduló” nyolcszáz fős munkaerő hamar el tud majd helyezkedni, hiszen ötezer betöltetlen állást emlegetnek régiós szinten. Az Electrolux példája azonban jól modellezi a jelen/jövő trendjét: az olcsó, low-end termékek gyártását kiszervezik Kínába OEM-es beszállítónak a hazai összeszerelés helyett, míg a high-end produktumok előállítását – jelen esetben százmillió eurós befektetéssel – automatizálják/optimalizálják. Emellett fontos kiemelni, hogy nagyon sok iparág drasztikus átalakulásban van. A csomagolószektorban biztosan forradalom jön a következő öt-tíz évben, melynek negatív hatása lesz a gyártókra. De ilyen változást figyelhetünk meg az autóiparban is, ahol az elektromos gépkocsikat nagyságrendileg hatvan százalékkal kevesebb alkatrészből rakják össze. Ismét hazai vizekre evezve: a magyar fizetőeszköz gyengítése jó a főként exportra gyártó hazai beszállítóknak, a béreket, villanyszámlát ugyanis forintban fizetik, míg az alapanyag- és gépbeszerzések euróban történnek, de a közös pénzben realizált bevétel mindkét esetben védi őket.

Soma András, a MetMax Europe Zrt. vezérigazgatója

A bizonytalan környezetben kiemelten fontos, hogy a vállalkozás fő kockázati tényezőit azonosítsuk és jól ismerjük. Ezért lényeges tisztában lennünk vevőink iparági sajátosságaival és kilátásaival. Egy kkv esetében a trendek általában felnagyítva jelentkeznek – a vásárlók a rendelésállományuk visszaesése esetén általában a készletszinteket is csökkenteni próbálják, így rövid távon a beszállítói szinten leadott rendelésállomány még nagyobb mértékben apadhat. Erre nem csupán megfelelő készpénztartalékkal érdemes felkészülni, de kiemelten fontos a fix rendeléssel nem lekötött készletek, a félkész termelés szintjének tudatos felülvizsgálata is. Sajnos a tapasztalatok alapján arra is érdemes felkészülni, hogy a bajban még a legjobb ügyfeleknél is jelentkezhetnek kisebb fizetési nehézségek és csúszások, bizonyos szektorokban pedig jelentősen megnövekedhet a csődkockázat. Ez esetben megnő a vevőállományok szigorú felülvizsgálatának a jelentősége is. A legtöbb vállalati problémát ilyenkor a likviditás hiánya és a vevő-szállító-készlet összhangjának a felborulása okozza, ezért általánosságban itt is igaz a befektetők által ezzel kapcsolatban emlegetett aranyszabály: a bizonytalanságban a készpénz az úr.