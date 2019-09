A szocialista realizmussal szemben

Szeptember 22-ig tart nyitva a Túlélési stratégiák című, a Kiscelli Múzeumban megrendezett Barta Lajos-kiállítás. A szobrászművész tárlata annak az ötödik éve tartó kutatómunkának a folytatása, melynek során a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményében őrzött anyagokból kiindulva egyes tárgyakon vagy műcsoportokon, azokhoz kötődő történeteken keresztül a hatalom és művészet bonyolult viszonyának a kérdését ábrázolják a kurátorok. Így a kiállítás nem kizárólag művészettörténeti szempontból vizsgálja az 1986-ban elhunyt művész pályáját, hanem a hidegháború történeti-politikai kontextusában mutatja be az alkotó lehetséges túlélési stratégiáit: az autonómia megtartásának igényét, a kultúrpolitika szempontjainak való megfelelés nyomasztó kényszerét, a belső, majd a külföldi emigráció és az idegen közegbe való integráció összes stációját. Mire Barta rátalált a saját hangjára, az absztrakció Magyarországon a szocialista realizmus térnyerésével párhuzamosan kiszorult a hivatalos művészeti színtérről. Ahhoz, hogy létfenntartását biztosíthassa, beállt a hivatalos művészek sorába, szocialista realista stílusú köztéri szobrokat készített állami megrendelésekre, otthonában pedig belső emigrációba vonulva folytatta saját útját, míg végül 1965-ben Németországba emigrált.

ÖRÖKIFJÚ ROCKEREK

A Várkert Bazárban, az Ifipark régi-új színpadán harmadik alkalommal lépnek fel a nagy generáció tagjai. A Volt egyszer egy Ifipark koncertsorozaton, 12-én az Ős-Bikini tanít meg a rockra. A mostani bulin az együttes ismét az eredeti felállásban adja mindössze egyetlen koncertjét, amire 1983 óta nem akadt példa. A zenekaré volt a teljes magyar könnyűzene-történelem egyik legizgalmasabb és legsajátosabb produkciója. Zseniálisan használtak avantgárd megoldásokat, hangjátékokat, -effekteket, amelyek mellett leginkább a punk-rock, alternatívrock-stílusjegyek váltakoztak. A csapat 1982–85-ben létezett a klasszikus felállásban (Nagy Feró, Németh Alajos, Németh Gábor, Vedres József, Szűcs Antal Gábor). Ebben az igencsak rövidnek mondható időszakban két nagylemezt adtak ki, s mindkét album bekerült minden idők tíz legjobb magyar alkotása közé.

Pénteken, 13-án a hazai bluesikon Deák Bill Gyula és zenekara ad hangversenyt. Bill a bluesmuzsika iránti rajongását Orszáczky „Jackie” Miklós és Szakcsi Lakatos Béla egyik koncertjének köszönheti. 1979–85-ben a Hobo Blues Band tagja volt. Rossz vér címmel jelentette meg első szólólemezét, majd 1986-ban a Mindhalálig bluest, amelyet már Koltay Gergely és a Kormorán írt. Bencsik Sándorral, a P. Mobil és a P. Box egykori tagjával megalapította a Bill és a Box Companyt. 1987-től vezeti a nevét viselő Deák Bill Blues Bandet. Mostanában Hobóval idézik fel a legendás HBB-korszakot.

A nagy buli 2.0 címmel 21-én a Piramis emlékszik a négy évtizeddel előbbi nagy bulira. Az Ifipark egykori szeptemberi koncertjét az együttes rajongói nevezték el így. A tízezer nézős buliról lemezfelvétel készült. Az előzenekar az akkor még feltörekvő Edda Művek volt. A Piramis feloszlása után a rajongók tizenkét évet vártak arra, hogy ismét találkozhassanak kedvenceikkel. 1992-ben öt telt házas koncertet adott a csapat a Budapest Sportcsarnokban. A következő megjelenés 2006 decemberében volt, amikor újra összeállt a banda. A Piramis tagjai közül hárman – Závodi János, Gallai Péter és Köves Miklós – úgy érezték, nem lehet veszni hagyni a zenei örökséget. Felkérték basszusgitárosnak Vörös Gábort, az Ossian együttes tagját, az énekesi posztra pedig Nyemcsók Jánost.

ENERGIKUS, FIATALOS, ÉLETVIDÁM

Alexander Ekman Episode 31 című, a New York-i Juilliard School végzős növendékeinek készített látványos koreográfiáját mutatja be 1st Steps elnevezésű új, modern estjén a Magyar Nemzeti Balett. Az Erkel Színházban szeptember 6. és 18. között öt alkalommal színre kerülő előadásban Johan Inger, Jiří Kylián és Hans van Manen népszerű repertoárdarabjai is szerepelnek. Alexander Ekman, az 1984-ben született fiatal svéd táncos-koreográfus 18 táncossal színpadra állított produkciójában a klasszikus és a modern balett, a sztepp, a jazztánc, a groovy dance elemei ötvöződnek, amihez a zenei alapokat a New Yorkban élő svéd zeneszerző, Mikael Karlsson és Ane Brun norvég dalszerző számai, valamint Erik Satie XIX. századi francia komponista művei szolgáltatják. Az ősbemutató próbafolyamatának különösen izgalmas pillanata volt a táncosok számára az a flashmob, amikor az együttes tagjai a frissen betanult mozdulataikat New York utcáin-terein is bemutatták, a járókelők nem kis meglepetésére. Most pedig Fernando Troya betanító és Venekei Marianna próbavezető balettmester útmutatásai alapján a Magyar Nemzeti Balett művészei is végigtáncolták Budapest főbb nevezetességeit, aminek a felvételei ugyancsak az előadás részét képezik.

ÖTSZÁZ ZENÉSZ EGY SZÍNPADON

Kecskemét ad otthont szeptember 7-én Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobjának. A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban több mint ötszáz zenész játszik majd egyszerre, egy helyen. A kétórás óriáskoncertre az ország minden tájáról és külföldről is érkeznek muzsikusok. A látványos rendezvényen 80 énekes, 90 basszusgitáros, 100 dobos és 250 gitáros ad elő 12 számot – LGT: Ringasd el magad, Joan Jett: I Love Rock’n’Roll, Queen: We Will Rock You, Ocho Macho: Jó nekem, Bikini: Mielőtt elmegyek, Tankcsapda: Egyszerű dal, Sing Sing: Halál a májra, Metallica: Enter Sandman, The White Stripes: Seven Nation Army, Nirvana: Come As You Are, Lenny Kravitz: Are You Gonna Go My Way, Depeche Mode: Personal Jesus.