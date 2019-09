LETISZTULÓBAN

Nem túlzás azt állítani, hogy a webes kereskedelem előretörése leginkább a hagyományos műszakicikk-eladásokat érintette hátrányosan. Ennek elsősorban az az oka, hogy a szórakoztatóelektronikához vagy a háztartási gépek vásárlásához nem szükséges felkeresni a boltot és végigtapogatni a megvásárolni kívánt eszközt. Sőt, a neten a kiszemelt termékhez tökéletes leírást és használható, hasznos kommenteket lehet találni, ami alapján eldönthető, hogy érdemes-e az adott árucikket megvenni vagy sem. A nagyobb termékeknél még a hazaszállítással sem kell bíbelődni, azt az áruház ingyen vagy a vételi árhoz képest minimálisan elintézi. A hagyományos üzletek jelentős része ma már arra jó, hogy a weben kinézett terméket a vevő megtekintse a boltban, az eladótól (szakembertől) kérdezzen és „megvilágosulva” döntsön a vásárlásról, de természetesen nem a boltban.

Innen nézve nem véletlen, hogy a hazai műszakicikk-piac átalakulóban van, és keresi a lehetőségeket. Nemrég az eMAG és az eDigital összeolvadásáról írtunk, miközben a piacon a legnagyobb szereplő, a Media Markt háza táján is bőven akad történés. A cégbírósági és a cégközlönyben megjelent publikus adatok szerint a csoport már az idén májusban eldöntötte, hogy a több mint 20 áruházát működtető 21 Kft.-t beolvasztja a csoportot összefogó – jelen esetben technikailag a marketinget és a beszerzések letárgyalását intéző – holding cégébe, a Media Markt Saturn Holding Kft.-be. Ezzel sokkal jobban láthatóvá válik a vállalat teljes forgalma. A technikai átszervezés természetesen a vásárlók felé nem okoz változást, ugyanakkor a társaság jóval transzparensebb lesz, mint korábban.

Kevésbé bonyolultan

A tisztulás is érthető, hiszen a teljes hazai műszakicikk-piac is jócskán egyszerűsödött. Alig egy évtizede rendkívül erősek voltak a hipermarketek, valamint jelen volt a skandináv Dixons csoporthoz tartozó Electro World is, amely némileg elszámolta magát a magyar piaccal kapcsolatban. Emlékezetes, hogy a cég agresszív marketingstratégiát választott, és az első évben jelentős veszteséget halmozott fel az akciózással, illetve a reklámkampányokkal. Csakhogy a többi szereplő sem hagyta magát, ráadásul a gazdaság is belefordult a válságba, és mivel a cég nem hozta az elvárt profitot, a skandinávok a kivonulás mellett döntöttek. Ezt az akkor széttagolt piacot fejelték meg az elszaporodó nem hazai bejegyzésű webshopok, amelyek gyakran a szürkezónában mozogtak azzal, hogy játszottak az áfával. Itthon rendkívül magas a termékekre vonatkozó forgalmi adó, ám ha egy terméket papíron a szomszédos Szlovákiában vagy Lengyelországban hoznak forgalomba, úgy az áru szabad áramlását kihasználva olcsóbban értékesíthettek itthon (ez egy viszonylag alacsony, néhány milliós árukészletnél ma is megoldható trükk) az egyébként szinte nyomon követhetetlen online áruházak. Ez az összes legális, jó adófizető hazai piaci szereplő üzletét rontotta, hiszen ők itthon egyéb más járulékokat és a költségszerkezetet érintő szabályt (csomagolás és használt termék visszagyűjtése) is betartanak, míg az online szerencselovagok nem. Természetesen ez az üzleti magatartás nemcsak az Electro World forgalmát rombolta, hanem a Media Markt és persze a hiperek műszakicikk-eladásait is befolyásolta. Akkor komoly kérdés volt, hogy hogyan lehet szabályozni a piacot. Még ma is megtalálhatók a neten a hasonló technikával értékesítő üzletek, de már jóval kisebb a súlyuk, mint egykor – köszönhetően az online számlázásnak és az online kassza erőteljes piacfehérítő hatásának. Az elmúlt években kitisztult piac konszolidálódott, és jól látszik, hogy a hazai műszakicikk-piac nagyjából 330 milliárd forint körül alakul. Ennél persze vélhetően nagyobb a hazai vásárlók költése, hiszen a komolyabb műszaki cikkeket (telefont, számítástechnikai termékeket) gyakran az eurózónában vásárolják, mert ott kisebb az áfa, nagyobb a választék, több az akció. A háztartási gépekért azonban ma már nemigen megy senki Ausztriába, ráadásul ezeknél a termékeknél a háztartások fontosnak tartják a garanciális hátteret is, amit például egy osztrák vásárlás esetén nem úgy kapnak meg, mint itthon.

A Media Markt boltjait működtető cégek beolvadása szeptember 30-án esedékes. Ezzel az időponttal egy időben a vállalat új piaca is beindul, hiszen nemcsak cégjogi változásokra került sor a társaságnál, hanem nyolc új áruházat is szerzett azzal, hogy megállapodott a Tescóval az egyes üzletek elektronikai osztályának átvételéről. A Tesco több hipermarketjében csökkenti a napi fogyasztási cikkek alapterületét, és más szolgáltatásokat, illetve boltokat enged be a felszabaduló területre. (A Media Markt korábban már működtetett két Tesco-egységet.) Ezzel a cég nagyon komoly előnyhöz jut a piacon – egyelőre nem tudni, hogy ez számszerűsíthetően mekkora lesz, bár az borítékolható, hogy a Tesco eltekint a műszakicikk-eladásoktól.

A Media Marktnak most is komoly előnye van, csaknem 100 milliárd forinttal magasabb a forgalma a második helyezett Euronicshoz képest, és több mint 100 milliárd az előnye az eMAG–eDigital pároshoz képest.

Átalakulás után úthenger

Az egybeolvadásra természetesen nem csak a transzparencia miatt kerülhet sor, az egyszerűsítés a munka- és a beszerzési, szervezési költségeket is csökkentheti. A műszaki piac legnagyobbjainak egybekelése után komoly piaci turbulencia is várható. Amint tisztul a kép, hogy ki miért döntött az egybeolvadásról, várhatóan elindulnak a marketingkampányok, amelyek a piac növekedését is jelenthetik. Nem kizárt, hogy a piac az egyik legjobb karácsonyi szezonját zárhatja, ha valóban mindenki pozíciójavításra készül. A Media Markt feltehetően tovább növeli a forgalmát, hiszen szerény becslés szerint is – kiindulva abból, hogy áruházainak a száma harmadával megugrott – legalább 35-40 milliárd forint van még a rendszerben. A Tescónál értelemszerűen ezen üzletág forgalma visszaesik, de pontosan nem ismert, hogy a cég milyen szerződést kötött a Media Markttal. Előreláthatóan hiába szerez irányítást az Extreme Digitalban az eMAG, együtt sem hoznak majd annyit, mint a jelenleg második Euronics, amelynek ugyancsak van webáruháza, emellett a budapesti szerepe is komoly. A piaci forgalomba a többi, nem elsősorban műszaki cikket áruló online áruház is beleszólhat egy-két, úgynevezett blockbuster termékkel, mint a nagyon kedvezményesen adott kifutó, korábban csúcsmodellnek számító telefonok, a két generációval korábbi lapos tévék vagy a korábbi játékkonzol-szériák egy-két sikerjátékkal megfűszerezve. Az is nagy kérdés természetesen, hogy a műszakicikk-piacon milyen olyan újdonságok lesznek, amelyek itthon is kurrensnek számítanak.

Az már most jól látszik, hogy a csúcskategóriás telefonok értékesítése közel sem olyan nagy üzlet, mint két-három évvel ezelőtt – a bevezetéskori marketingkampányok sem olyan hangosak, mint 3-4 éve. Ezen csak az változtathat, ha valamelyik gyártó valóban megjelenik egy olyan használható termékkel, amely képes új dimenzióba emelni a mobiltechnológiát. A professzionális kamera, a vízállóság és az átlagos felhasználó által soha ki nem használt extrafunkciók ugyanis már nem annyira vonzók a piacon, és csak nagyon szűk rétegnek szólnak. Nem csak itthon, világszinten is kevesen vannak, akik hajlandók követni a trendet.

Kifutó termékek

Nagyjából hasonló a helyzet a tévék piacán is. A legújabb készülékek képélessége és műszaki tartalma az „űrtechnológiát” veri, ám a kábelszolgáltatók, valamint műsorközvetítők sok esetben képtelenek olyan fejlesztésekre, amelyekkel elérhető az a vizuális minőség, amelyet egy-egy tévé már tud. Így a vevők sokan inkább a tömegáru felé fordulnak. A kifutó, olcsóbb, de magas műszaki tartalommal felvértezett készülékek már képesek volument generálni a kiskereskedelmi eladásokban, csakhogy ezeken a termékeken közel sincs annyi profit, mint a legújabb technológiával felruházott eszközökön.

Az idei műszakicikk-forgalom alakulásába, egész pontosan a mogulok összeolvadása utáni forgalombővülésbe a diszkontok is beleszólhatnak. Ők ugyan kimaradnak az online értékesítési rendszerekből, de a karácsonyi időszakban előfordult, hogy olcsó számítástechnikai vagy szórakoztatóelektronikai termékekkel kifogták a szelet a szakáruházak vitorlájából. Elég csak két-három árucikk (olcsó laptop, tévé és mobiltelefon), és a vevők a diszkontban vásárolnak ajándékot, nem pedig az elektronikai szakáruházban, ami sok milliárd forintnyi forgalomkiesést okozhat a nagyoknak a karácsonyi szezon kellős közepén.

Borítófotó: Hagyományos eladáshelyek. Mire lehet még használni a mozgólépcsőt?