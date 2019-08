MOUNTAIN BIKE

Negyedik olimpiájára hajt a 36 éves Parti András mountain bike versenyző. A budapesti hegyikerékpáros 2004-ben még csak tartalék volt (és végül nem is utazhatott el Athénba, ahol Vinczeffy Zsolt első magyar olimpikonként a 43. helyen végzett), utána viszont tizenkét éven át megszakítás nélkül képviselte egyedüliként a magyar férfiakat. Pekingben 23.-ként, Rióban 24.-ként ért célba (ezek a magyar mountain bike sport mindenkori legjobb eredményei), 2012-ben, Londonban azonban a pálya egyik sziklás szakaszán olyan óriásit bukott, hogy agyi bevérzést szenvedett, megrepedt két csigolyája és kificamodott egy ujja.

HATALMAS BUKÁS

„Ha viccesen akarok fogalmazni, akkor három olimpián voltam, de csak kettőre emlékszem. Tényleg nem tudom, mi történt, csak arra emlékszem, hogy egy orvosi sátorban ébredtem fel, azt sem tudtam, mi van. Három hónapot kellett pihennem. Az agyi bevérzés szerencsére nem okozott maradandó károsodást, a csigolyám összeforrt, a megsérült ujjam viszont azóta is görbe” – idézte fel a hét évvel ezelőtt történteket a 21-szeres magyar bajnok, aki egy esztendő megszakítással 13 évig viselhette a bajnoki mezt. Az idei, kamaraerdei országos bajnokságon 2010 óta először fordult elő, hogy az elit kategóriában nem Parti András lett a bajnok, ugyanis két feltörekvő (és főként most már az országúti kerékpárra összpontosító) tehetség, a 23 éves Dina Márton és a 21 éves Valter Attila is megelőzte. A rutinos kerékpáros tudja, hogy „fel kell kötnie a gatyát”, ha lépést akar tartani a fiatalokkal, mert ők csak egyre erősebbek lesznek.

HAZAI KVÓTAHARC

A Csehországban, a múlt hét végén megrendezett Európa-bajnokságon, a sűrű sziklakertekkel tarkított, négy kilométeres pályán, ahol nyolc kört kellett teljesíteni, meg is nyerte a magyarok közötti versenyt a 23 éves Palumby Zsomborral szemben, aki a 49., míg Parti András a 29. helyen (1.34:16 órás időeredménnyel) ért célba. A formaidőzítést tekintve a jövő év hangsúlyosabb lesz, mert több pontot lehet majd szerezni a kvalifikációs versenyeken.

Az egyetlen olimpiai kvótát cross country szakágban (XCO) a legjobb három versenyző által szerzett világranglistapontok alapján osztják ki. Magyarország jelenleg a 17. helyen áll, és 21 kvóta vár gazdára. A 2017 óta ismét nevelőegyesületének, a Nella Trek Teamnek a színeiben induló Parti András jelenleg vezeti a hazai „kvótafutást”, és minden vágya, hogy 2020-ban is ő képviselhesse hazánkat. „Ha reálisan nézem, akkor egész biztosan az utolsó olimpiám lesz a tokiói, még egy kvalifikációs sorozatnak már nem állok neki. Nagyon motivál, hogy ott lehessek a negyedik ötkarikás játékokon is, mert az egy hatalmas dolog lenne, és azzal tehetném fel a pályafutásom végére a pontot. Ha másfelől nézem, akkor akár egy kicsit hátra is dőlhetnék, mert voltam három olimpián, és ha nem jön össze a negyedik, akkor sem dől össze a világ.”

TELJES TÁMOGATÁS

Minden sikeres férfi mögött ott egy nő – vallja Parti András, és nem véletlenül mondja ezt, hiszen sok versenyre a felesége is elkíséri. „Elég jó csapat vagyunk, mert ő is versenyzett régen. Ha együtt utazunk, akkor egy csomó mindenben tud segíteni, lemossa a bringát, és ha kell, meg is szereli. Teljes szupportot nyújt.” Az Európa-bajnokságot követően sincs leállás. A világranglista 48. helyezett hegyikerékpárosának hamarosan magaslati edzőtábor következik, ami a szeptember elején, Kanadában sorra kerülő világbajnokságra való felkészülést szolgálja. Az egyetlen magyar olimpiai kvóta sorsa, amennyiben sikeres lesz a kvótafutás, jövő májusban dől el.

ÍGY SZEREPELTEK A MAGYAROK

A brnói hegyikerékpáros-Eb-n július 25. és 28. között 461 induló mérte össze tudását csapatváltó, eliminator és XCO számban. A legnagyobb magyar sikert Vas Kata Blanka érte el, aki a junior lányok XCO versenyszámában az előkelő negyedik helyen zárt. Az eliminator kategóriában a nőknél nem volt magyar induló, a férfiaknál Gerely Attila huszadikként zárt. Az elit hölgyeknél Benkó Barbara a 14. helyen végzett. A csapatváltók küzdelmében a Baranyi Dávid Áron, Benkó Barbara, Fetter Erik, Parti András és Vas Kata Blanka összetételű magyar válogatott a kilencedik lett.