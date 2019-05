– Hogy áll a múzeumi negyed kivitelezése a Városligetben?

– Mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen május 14-én Orbán Viktor adta át a Szabolcs utcában az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot (OMRRK), ami egy nagyon fontos háttérintézmény, évtizedek óta a legnagyobb múzeumszakmai fejlesztésnek számít. A három legnagyobb hazai közgyűjteménynek, a Szépművészeti Múzeumnak, a Magyar Néprajzi Múzeumnak és a Magyar Nemzeti Galériának lesz ez a raktárbázisa, ahol több mint 350 ezer felbecsülhetetlen értékű műtárgyat tudnak majd professzionális körülmények között raktározni és felújítani.

– A városligeti fejlesztés rengeteg vitával, tiltakozással járt. Sokan attól óvták a Ligetet, hogy az új épületek átalakítják a park szerepét, megváltoztatják a hangulatát.

– A tiltakozások elsőként értelmiségi, akadémiai szinten zajlottak, aztán a vita politikai jelleget öltött, most pedig ismét egyfajta kulturális diskurzus időszakát éljük, amelynek nagyon örülünk. A Liget a saját történelmi hagyományai alapján újul meg, a Városliget ezentúl is megőrzi a speciális státuszát, ebben a tekintetben semmi nem fog megváltozni. Az ország kedvenc közparkját mindig az jellemezte, hogy megtalálhatók voltak benne a kulturális, szórakoztató intézmények (Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok, állatkert, Széchenyi fürdő), és a kikapcsolódásra, pihenésre, sétára alkalmas hatalmas zöldfelület. A megújuló Városliget minden érdeklődő számára többet és jobbat nyújt majd, mint eddig: a zöldfelület nagyobb lesz, csökken a betonburkolatos részek aránya, a kulturális sokszínűség pedig jelentősen bővülni fog. Hangsúlyozom, az új épületek a korábban is beépített területek helyén valósulnak meg.

– Aki a Dózsa György úton közlekedik, vagy itt lakik, már hónapok óta figyelemmel kísérheti a Néprajzi Múzeum építését. Milyen épület áll majd az 56-osok terén, az egykori Felvonulási téren?

– Nemzetközi tervpályázatunkon több komoly nemzetközi aspiránst előzött meg a magyar tervezőkonzorcium elképzelése, a Napur építésziroda pályázata. Az épület egy fordított kapuzattal tárja fel a Ligetet a Városligeti fasor irányából. A tervek elnyerték az International Property Awards díját a legjobb középület és a legjobb terv kategóriában.

– Végül valóban a megálmodott terv valósul meg?

– Állandó vita, hogy mi is a terv és milyen lesz a valóságban létrejött épület. Bizton állíthatom, hogy a Magyar Néprajzi Múzeum épülete a tervek alapján épül meg, ugyanúgy, ahogy az OMRRK is pontosan a lefektetett tervek alapján valósult meg, ezt a 2015-ös látványterv és a mostani drónfelvételek összevetése is bizonyítja. A Ligetben nem engedünk a minőségből egyetlen építkezés során sem, hiszen ezek az intézmények a következő évtizedekben meghatározzák a város arculatát. A Néprajzi Múzeum mellett épül egy 800 férőhelyes mélygarázs, ezenkívül lesz egy 700 és egy 300 férőhelyes autógarázs is, viszont a tervek szerint megszüntetjük a parkon áthaladó autóközlekedést.

– Mi volt a döntő érv amellett, hogy a múzeumi negyed a Városligetben valósuljon meg?

– A Városliget korábban is funkcionált múzeumi negyedként, hiszen itt van a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Mezőgazdasági Múzeum, itt volt a Közlekedési Múzeum. A kulturális jellegét erősítette a Petőfi Csarnok, az állatkert és a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a most újjáépítendő Városligeti Színház is. A városközponthoz közel nincs még egy a Városligethez hasonlatos helyszín, ahol létre lehetne hozni ilyen széles kulturális igényt kielégítő központot. A múzeumi vagy inkább kulturális negyed mellett szól a berlini és a bécsi példa is. Turisztikai értelemben is kifejezetten jót tesz ugyanis a városnak, hogy egymás szomszédságában, koncentráltan találhatók meg a múzeumok. Budapesten öt év alatt a 8-9 milliós repülőtéri forgalom 15 milliósra emelkedett, az pedig most a mi felelősségünk, hogy létre tudunk-e hozni olyan, folyamatosan pulzáló kulturális attrakciókat, amelyekkel ez a látogatottsági szám a következő években fenntartható vagy növelhető. El kell érnünk, hogy a látogatók többször visszatérjenek, és ebben leginkább – ugyanúgy, mint például Londonban – nem csupán a város látványosságai, a Temze, a híres épületek, hanem a világszínvonalú kulturális szolgáltatások – koncertek, színházi előadások, múzeumok – játsszák a főszerepet. A Liget Budapest Projekt ennek az alapjait rakja le ma Budapesten.

– Nagyrészt modern épületek kerülnek a Városligetbe. Sokan attól félnek, hogy ezek nehezen fognak illeszkedni a város szövetébe.

– Természetesen erről az idő múlása dönt majd végérvényesen. A 19. században ugyanezek a heves diskurzusok lezajlottak a Lánchíddal, majd a Parlamenttel kapcsolatban, e két szimbolikus épületünkről is az idő mondta ki a végső, pozitív ítéletet. Azért a különböző nemzetközi, szakmai díjak árulkodók lehetnek a tervekről, az International Property Awards kitüntetése mellett a MIPIM Awardson – az „ingatlanszakmai Oscaron”, Cannes-ban – elnyertük a legjobb európai nagyprojekt díját is. Tehát jó úton járhatunk. Nyugodtan állíthatom, Budapest életében a fejlesztések tekintetében a Millennium óta most éljük a második aranykort. Az ország gazdasági teljesítménye párosul azzal a döntéshozói akarattal, hogy a város életét évtizedekre meghatározó épületeket, városrészeket hozzunk létre. Ehhez kétségkívül nagy bátorság és magabiztosság kell, hiszen az unokák vagy a dédunokák számára is fontos dolgok jönnek létre a következő években a fővárosban.

– Milyen fázisban vannak az építkezések?

– Nem egy nagy városligeti szalagátvágásban gondolkodunk, ütemezetten készülnek el az új épületek Európa legnagyobb városfejlesztési projektjének keretében. Az egykori, elkerített, zárt Hungexpo területén épül meg a Magyar Zene Háza, egyfajta zenei csodapalota. Itt a mélyépítés végénél járunk, megkezdődött a szerkezetépítés. Nem messze innen az egykori Olof Palme Ház a Millennium Házaként nyitja meg majd a kapuit az idén szeptemberben. Egy a Millennium korát idéző kávézó nyílik itt, és elsőként egy a Városliget történetét bemutató kiállítást rendezünk az épületben. Egy év múlva pedig a Budapest aranykorát felidéző, nagyon izgalmas, innovatív, modern múzeumtechnikai megoldásokat felvonultató tárlat nyílik. A volt Petőfi Csarnok helyén 2019 végén elindulhat az új Nemzeti Galéria építése. A Liget túloldalán a háborúban bombatalálatot kapott helyébe az eredeti tervek szerint épül meg a Magyar Innováció Háza. A kiállítótér a Magyar Közlekedési Múzeum filiáléjaként működik majd, egy igazi 21. századi science centert valósítunk itt meg. A Városligeti Színházat – gyermek- és családbarát teátrumként – újra felépítjük a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor sarkán. Ezt 1951-ben azért bontották el, hogy a május 1-jei felvonulásokra a harckocsik könnyebben be tudjanak fordulni.

A park is teljesen megújul, az első ütemben elkészült beruházásokkal, a régi-új Feszl-pavilonokkal, a Vakok kertjével, a kutyás élményparkkal, az ifjúsági sportpályával már ízelítőt adtunk abból, hogy milyen lesz az új Liget. Itt jön létre Magyarország legnagyobb, legmodernebb, már-már kalandparki élményeket is nyújtó játszótere, amely szeptemberre készül el.

– A teljes projekt nagyjából mennyibe fog kerülni?

– Azért nehéz erre válaszolni, mert nem csak mi vagyunk a felelősek a fejlesztésért, hiszen több dolog is megvalósul majd a Városligetben. Az állatkert a Holnemvolt várat és a Biodómot külön költségvetéséből építi fel, az infrastrukturális beruházásokért, egy nagy P+R parkoló építéséért – hogy az M3-as autópálya ne vezesse rá a forgalmát a parkra – pedig a főváros felel majd. A tízéves városfejlesztési program nagyjából egymilliárd euróba kerül, ez az összeg magában foglalja a közpark teljes megújítását és az új, ikonikus épületek felépítését is.

– Várospolitikai szempontból mit jelent majd a Városliget fejlesztése a szomszédos kerületek számára?

– A várost nem lehet egyszerre megújítani, ez egy organikus folyamat. A nemzetközi és más budapesti példák – így a Millenáris Park vagy az egykori MOM területe – is azt igazolják, hogy a nagy lokális fejlesztések „magával húzzák” a környező területek megújítását is. Ez a Városligetnél is beigazolódik majd: ezen a környéken nagyon jelentős városfejlődéssel lehet majd számolni. A Szabolcs utcában, a most átadott OMRRK szomszédságában lévő barnamezős, üres területeken már megjelentek az ingatlanbefektetők, akik irodaházi, lakóházi fejlesztésekben gondolkodnak. A közpénz hatékony elköltését a magánbefektetői tőkeberuházás igazolja vissza a legjobban. A Liget Budapest Projekt elsőként a VII. kerület városszövetébe fog beavatkozni, biztos vagyok benne, hogy a Körút és a Dózsa György út közötti terület hatalmas átalakuláson megy majd keresztül, kávézók, delikáteszüzletek nyílhatnak, megjelenhetnek a nagy bérházak rehabilitációjában érdekelt befektetők, és azt is el tudom képzelni, hogy autómentes sétálóutcák is létesülhetnek. Tíz-tizenöt éven belül az egész környék arculata megváltozhat.

NÉVJEGY

Negyvenéves, házas, két fiú édesapja.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát, közgazdasági és bankszakjogász képesítést.

2016 óta vezeti a Városliget Zrt.-t.

Korábban a DunaCity Kft.-nél, a Nagyvásártelep Ingatlanfejlesztőnél és a Körics Euroconsultingnál töltött be vezetői szerepet.