Az új rendelet lehetőséget ad majd például arra, hogy egy finteches startup által fejlesztett alkalmazáson keresztül egy helyen kezeljük a különböző bankoknál vezetett számláinkat, ellenőrizzük az egyenlegünket, indítsunk utalást vagy más műveletet. Leegyszerűsítve ez olyan, mintha a különböző e-mail-címeinket egy közös fiókban kezelnénk. Ez kényelmesebbé és egyszerűbbé teheti az online bankolást, miközben új és izgalmas versenyhelyzetet teremt a pénzügyi piacon.

A változás további biztonsági és szabályozási kérdéseket is felvet, ezért a rendelet arra is kötelezi a pénzügyi szolgáltatókat, hogy 2019 második felétől egységes biztonsági protokollnak megfelelő tanúsítvánnyal lássák el a weboldalaikat, s speciális, minősített bélyegzőtanúsítvánnyal hitelesítsék és tegyék ellenőrizhetővé az online tranzakciókat. Ez sok szempontból más helyzet, de az azonosítási protokoll nem teljesen új, csak talán még szigorúbb és egységesebben elvárt, mint előtte. A bizalmi szolgáltatások, elektronikus aláírások és hitelesítési tanúsítványok kiadása évtizedek óta formálódó iparág. A piaci szereplőknek a már meglévő, megbízható technológiát kellett megfeleltetniük az új szabályoknak és szolgáltatási formáknak. A világ digitalizálódik, az új típusú kihívások pedig egyre inkább előtérbe helyezik azokat a hitelesítési megoldásokat, amelyek képesek a virtuális térben is kontrollált és főleg biztonságos kommunikációt teremteni.

A PSD2 miatt szükséges minősített webtanúsítvány egy olyan biztonsági hitelesítési protokoll, amely lehetőséget ad arra is, hogy a különböző vállalatok szabványos és ellenőrizhető módon kapcsolódjanak egymáshoz és az ügyfeleikhez. Ilyen tanúsítványt kizárólag minősített bizalmi szolgáltató adhat, ami uniós szinten is a legnagyobb biztonságot garantálja. Ezek az igazolások egyrészről garanciát jelentenek arra, hogy a szervezet valóban egy MNB-engedéllyel rendelkező, az adott pénzügyi szolgáltatás nyújtására felhatalmazott cég, másrészről technikailag is biztosítják a védelmet, a titkosított, hitelesített és utólag is ellenőrizhető online kommunikációt az érintett feleknek.

Hasonlóan egy repülőtéri biztonsági kapuhoz, ahol átvilágítják az utasokat és ellenőrzik a személyazonosságukat.