ASZTALITENISZ-VB

A magyar válogatott hét női és hat férfi játékossal képviseltette magát az április 28-án zárult vb-n. Vérmes reményekkel azonban nem várhattuk a találkozókat, tekintve, hogy már egy éremszerzés is a csoda kategóriába tartozott volna, hiszen a férfiaknál legutóbb 1983-ban a csapat, míg a nőknél 1995-ben a Bátorfi Csilla–Tóth Krisztina-duó állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Egyéniben aranyérmet utoljára Jónyer István nyakába akasztottak, 1975-ben.

„A magyar versenyzők szereplése a realitásoknak megfelelő volt. Az külön öröm, hogy még a negyedik napon is volt versenyben játékosunk. Ez pedig alapvetően meghatározta, hogy a nézőszám a várakozásainknak megfelelően alakult. A magyar mérkőzések vonzották a közönséget. A világbajnoksággal próbáltuk a sportágra irányítani a figyelmet, és reméljük, ezáltal az utánpótlásbázisunk is bővül majd” – nyilatkozta a Figyelőnek Lajtai Kristóf, a budapesti asztalitenisz-vb versenyigazgatója.

TISZTES HELYTÁLLÁS

Bátorfi Zoltán, a női és Aranyosi Péter, a férfiválogatott szövetségi kapitánya egyaránt elégedetten értékelte a magyarok teljesítményét. A hölgyeknél nem lehet panasz a fiatalokra, hiszen egyesben Bálint Bernadett, Fehér Orsolya és a volt válogatott Káhn Szilvia lánya, Hartbrich Leonie is a főtáblára jutott, a Bálint Bernadett–Nagyváradi Mercédesz-duó azonban már a kvalifikációban búcsúzott. A rutinosabb versenyzők közül Póta Georgina sajnos győzelem nélkül zárt, Pergel Szandra a 64, míg Madarász Dóra a 32 között búcsúzott. Párosban a Madarász–Pergel-kettős a nyolcaddöntőig jutott, Póta viszont már a 64 között befejezte a küzdelmeket a svéd Matilda Ekholm párjaként.

„A verseny előtt azt mondtam, aláírnám ezt az eredményt, hiszen a célom az volt, hogy nálam magasabban rangsorolt versenyzőt győzzek le – értékelt a Figyelőnek a huszonöt éves Madarász, aki Kecskeméten kezdte karrierjét, majd egy kis budaörsi és ausztriai kitérőt követően ötödik éve Szekszárdon játszik, szeptembertől pedig a francia Lille játékosa lesz. – A vb kezdete előtt, csütörtökön az egyik edzésen lesérültem, meghúzódott a jobb combom. Hétfőn egy kicsit izgultam, amikor odaálltam az asztalhoz, leginkább azért, mert nem mertem százszázalékosan, bátran mozogni, de a válogatott masszőrének, Szvitán Krisztinának és a helyszínen lévő fizioterapeutáknak köszönhetően fájdalommentesen tudtam lejátszani a meccseimet.”



Ázsiai fölény. Liang Csing-kun a japán Niva Koki ellen játszik a negyeddöntőben

LILLE-BŐL TOKIÓBA

A háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes asztaliteniszező a 2016-os budapesti Eb után most újra megtapasztalhatta, milyen is hazai környezetben szerepelni. „Három éve is különleges volt, mert akkor hazai közönség előtt lettünk bronzérmesek Pergel Szandival, párosban. Azt hiszem, nem csak egyes számban mondhatom, hogy mindannyian éreztük a közönség támogatását, és biztos vagyok benne, hogy a győzelmünkhöz a szurkolók támogatása is kellett. Az eredményemet egyáltalán nem befolyásolta a sérülésem, nem ezen múlt, hiszen vegyes párosban Ecseki Nándorral a női és a férfi-világranglista első helyezettje ellen mérkőztünk, egyéniben pedig a tizenhat közé jutásért a világranglista nyolcadikjával játszottam, ő azonban annyival jobb, hogy nem véletlenül van a top 10-ben már sok éve. Női párosban a második kiemeltet kaptuk, 2:1-nél még szorosabbá tehettük volna a meccset.”

Madarász Dóra a 2016-os riói olimpiát a vállsérülése miatt volt kénytelen kihagyni. A klubváltásától azt reméli, hogy kedvező hatással lesz a játékára és a karrierjére is. „Nagyon várom már, mert az egy teljesen más világ. Erős meccsekre számítok, hiszen nagyon sok ázsiai szerepel Franciaországban. Örülök neki, hogy az olimpiai kvalifikáció előtt egy ilyen bajnokságban kell hétről hétre megmérettetnem magam. A vb-szereplésem olyan pluszt adott, hogy most úgy érzem, sokkal közelebb kerültem ahhoz, hogy ott lehessek a kvalifikálók között.”

TÖBB SIKER PÁROSBAN

A férfiaknál a két ifjúsági korú induló, Juhász Patrik és András Csaba a csoportkörben meccset tudott nyerni, de főtáblára nem jutottak. Nem úgy, mint Szudi Ádám, Lakatos Tamás, Ecseki Nándor és Majoros Bence, akik a selejtezőből érkezve a legjobb 64 közé kerülésért pingpongozhattak, ám végül nekik is megálljt parancsoltak. Párosban már több sikert értek el a magyarok: az Ecseki–Szudi-duó a nyolcaddöntőig menetelt, ahol egy portugál párostól szenvedett vereséget. Vegyes párosban sincs szégyenkeznivalójuk asztaliteniszezőinknek: a Szudi–Pergel-kettős a címvédő ellen kapott ki a legjobb tizenhat között.

„Összességében teljesen elégedett vagyok, egyéniben kihoztam a maximumot. A főtáblán még lehetett volna kicsit szorosabb a mérkőzésem, de nyerési esélyem nem volt. Párosban Ecseki Nándival jól játszottunk nagyon. Picit fájó, hogy a portugálok ellen nem tudtuk szorosabbá tenni a meccset, de igazából jobbak voltak. Vegyes párosban a világbajnokok ellen szoros találkozót vívtunk, és talán még egy döntő szett is benne lehetett volna. Nagyon jó volt, hogy az első naptól kezdve sokan kint voltak a Hungexpón, fantasztikus érzés volt ilyen közönség előtt játszani” – mondta a Figyelőnek Szudi Ádám.

Az osztrák SPG Wels 23 éves játékosa számára egyértelmű cél a 2020-as tokiói olimpia, hiszen jövőre már a vegyes párosok küzdelme is helyet kap az ötkarikás játékokon. „Úgy gondolom, Pergel Szandival jó esélyünk lehet kijutni, ugyanakkor bízom benne, hogy csapatban is van esélyünk. Ott nehezebb a kijutás, és talán egy picivel erősebb is a mezőny, inkább azt mondanám, hogy tömörebb. Bármi benne van a csapatunkban, mert fiatalok vagyunk, és akárkikre veszélyesek lehetünk.”

A budapesti világbajnokság „kiváló rendezvény” minősítést kapott a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) közgyűlésén, ahol azt is bejelentették, hogy 2021-ben az egyesült államokbeli Houston, 2022-ben pedig a kínai Csengtu lesz a vb házigazdája.

A DICSŐ MÚLT

Magyarország 69 év után negyedik alkalommal adhatott otthont asztalitenisz-világbajnokságnak. 1929-ben az ötszörös egyéni világbajnok Mednyánszky Mária karrierje harmadik címét szerezte, a párosok közt pedig a Barna Viktor–Szabados Miklós- és a Sipos Anna–Kelen István-kettős diadalmaskodott. Két évvel később újra a magyar fővárosban rendezték a vb-t, Mednyánszky Mária és Szabados Miklós pedig hazai közönség előtt lett aranyérmes. Szabados ráadásul Barna Viktorral a férfi párosok, míg Mednyánszkyval a vegyes párosok versenyét is megnyerte. Az már csak bónusz volt, hogy a férficsapat is világbajnok lett. 1950-ben – amikor ismét Budapest volt a házigazda – Sidó Ferenc férfi párosban Soós Ferenccel és vegyes párosban Farkas Gizellával az oldalán diadalmaskodott. Érdekesség, hogy a sportág történetében először 1926-ban rendeztek világbajnokságot, s akkor Jacobi Roland és Mednyánszky Mária személyében mindkét egyéni címet magyar sportoló nyerte.