Az egyes számú gazdasági esemény 2018-ban számunkra egyértelműen az volt, hogy az éves gazdasági teljesítmény, vagyis a GDP növekedési üteme várhatóan meghaladta a hivatalos, kormányzati prognózist. Míg a kincstári optimizmus 4,3 százalékkal tervezett 2018-ra, addig a piaci várakozások szerint elérhettük a 4,6 százalékos bővülést, amely évtizedes rekord. A végső szám csak jövőre áll rendelkezésre, a részadatokból azonban kiderül: minden fontos nemzetgazdasági ágazat jól húzott 2018-ban.

A kettes számú adat, ami kiemelendő, hogy a növekedésnek köszönhetően a hazai munkaerőpiac is jól teljesített: több mint 4,5 milliónyian dolgozunk, soha ennyien még nem álltak alkalmazásban hazánkban. A munkanélküliségi ráta négy százalék alá csökkent, s csak a versenyszféra 110 ezer új állást teremtett.

A foglalkoztatási helyzet mellett a mindenki számára fontos makroadat a keresetek alakulása. Várhatóan elérte a 330 ezer forintot a bruttó átlagfizetés Magyarországon az év végére, ami nettóban 220 ezer forintot jelent.

A hazai viszonylatban az államadósság kezelése szempontjából nem pusztán az a fontos, hogy csökkent a GDP-hez viszonyított mutató, hanem az is: az államadósságban a devizarész a korábbi 50 százalékról 20 százalék körülire mérséklődött, ami ugyancsak évtizedes rekord.

Nemzetközi viszonylatban nálunk első helyezett a török líra hullámvasutas akciója, azért, mert megtépázta más feltörekvő piaci devizák, így a forint árfolyamát is. Második fontos esemény volt globális szempontból, hogy kereskedelmi háború kerekedett az Egyesült Államok és Kína között. Ennek oka: Donald Trump már választási ígéreteiben is protekcionista gazdaságpolitikát helyezett előtérbe, amit megválasztása után az USA szinte valamennyi kereskedelmi partnerével szemben érvényesített is. Ide tartozik, hogy végéhez közeledik a FED kamatemelési ciklusa. Miközben 2018-ban az amerikai elnök által bevezetett adócsökkentések jelentős mértékben hozzájárultak a gazdaság növekedéséhez, a munkaerő-piaci adatok javulásához és ezáltal az infláció lassú emelkedéséhez, addig a Jerome Powell vezette FED-nek folytatta a megkezdett kamatemelési ciklust. A decemberi kamatdöntésen túl vagyunk, ahol a várakozásoknak megfelelően a FED 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatrátát emellett 2019-re vonatkozóan kettő emelést irányzott elő. Harmadik helyezett nálunk a Brexit. A jelek szerint kettős opcióra szűkült a britek távozása az EU-ból. Vagy az úgynevezett hard-brexit valósul meg, vagy esetleg nem is lesz kilépés.

Végezetül, de nem utolsósorban itt van az olasz ügy. Míg az év első felében az olasz kormányalakítás miatt volt piaci túlhevülés, addig szakértők arra intenek, hatalmas rizikófaktor a GDP több mint 130 százalékára rúgó államadósság. A római kormány a költségvetési hiány elengedésével szeretett volna a növekedésre fókuszálni, ebben azonban az EU vezetői jelentős kockázatokat láttak, és először történt meg a kontinens történetében, hogy nem fogadta el egy uniós ország költségvetését. Mindezek miatt túlzott deficit eljárás is indulhatott volna az olaszokkal szemben.

A könnyebb áttekinthetőség miatt “pontokban” 2018

Magyarországi események:

1., 4,6 százalékos GDP-növekedés

2., 4,5 milliónyian dolgozunk

3., 330 ezer forint a bruttó átlagbér

4., 20 százalék alatt az államadósságban a devizarész

Nemzetközi események:

1., Hullámvasúton a török líra

2., Kereskedelmi háború USA és Kína között

3., Végéhez közeledik a FED szigorítása

4., “Italian job”