A nyolcéves Ryan az ideje jókora részében különféle ajándékokat bontogat, és miközben a szülei filmezik, játszik az új szerzeményeivel. Hol beleveti magát egy labdamedencébe, máskor társasjátékozik vagy épp kipróbál valami bizarr újítást, mondjuk egy helikopteres lufit. A történetében talán az a leghihetetlenebb, hogy mindezzel a YouTube-on mintegy havi 2 millió dollárt (568 millió forintot) keres. A Google oldalán a videósok sorában rekordernek számít: a forgalma ugyanis neki a legnagyobb.

Amikor a csatornája három éve elindult, a játékvideók már komoly népszerűségnek örvendtek. Az ösvényt először egy bizonyos DisneyCollecterBR nevű felhasználó taposta ki. Egy felnőtt gyűjtőről van szó, aki még az arcát sem volt hajlandó megmutatni, csak a frissen vett játékait láthattuk. Bár az átlagember ennek hallatán aligha jön lázba, hamar kiderült, hogy elég néhány közelit mutatni néhány kisautóról meg babáról, a nézettség máris az egekbe emelkedik. A DisneyCollecterBR eleinte rendre benne volt a 10 legsikeresebb csatorna között.

Ezen felbuzdulva a formulát többen is elkezdték lemásolni. Például Ryan szülei: a vietnami gyökerekkel rendelkező Loann és a japán Sean (a vezetéknevüket mind a mai napig titkolják). Bár mindketten esküsznek rá, hogy a videócsatorna – a Ryan ToysReview – elindítása a négyéves gyerekük ötlete volt és pusztán a hobbijának akartak teret adni, a videókat elnézve egyértelmű, hogy a szülői kontroll végig erős volt. Már az induláskor is 3-4 naponta feltöltöttek egy új anyagot, amióta pedig beindult az üzlet, mindennap érkezik egy bejegyzés. Ryannek pedig láthatóan meg lett mondva, hogy a századik kisautóra is csodálkozzon rá úgy, mintha az lenne a legelső. Viszont mivel a kisfiú még túl fiatal ahhoz, hogy mindezt hihetően el tudja játszani, ezért újabban a videókon sokszor látható apátiával bontja ki az új játékokat, közben pedig – minden bizonnyal szülői kérésre – gépiesen mondja maga elé: „Nagyon izgatott vagyok”. Édesanyja közben a tanári állását is otthagyta, így minden idejét a csatorna menedzselésére tudja fordítani. A sikerükre persze a játékgyártók is felkapták a fejüket: pláne azután, hogy az egyik videójuk nézettsége megközelítette az egymilliárdot. Ebben Ryan egy óriási „húsvéti tojásból” több mint száz játékot halászik elő. Az iparági cégek, látva az óriási elérést, amit a csatorna produkál, rögtön felkeresték a családot, akik azóta jó pár szponzorált videót is forgattak. Persze adja magát a kérdés: mi lesz ezzel a temérdek játékkal? Nos, ezeket, miután elkészült a videó, részben karitatív szervezeteknek adják. A szülők egyébként azt mondják, hogy ha Ryan megunja a dolgot, akkor az egészet abba fogják hagyni, de ezt nehéz elhinni. Ma már a családnak külön stúdiója és irodája is van, amelyet csak a YouTube-csatorna kedvéért vettek meg, ráadásul láthatóan több céggel is hosszú távú megállapodást kötöttek. Két amerikai gyártó, a Pocket.Watch és a Bonkers Toys már külön a kisfiút ábrázoló Ryan-babákat is forgalomba hozott. Ezeket még a nyáron a legnagyobb kiskereskedelmi lánc, a Walmart kezdte el árulni, azóta betársult hozzájuk két online mamut, az Amazon és a Target is.

Okkal merülhet fel a gyanú, hogy a szülők esetleg gyerekmunkára fogták a saját fiukat. Ezen a téren viszont a törvény betűje Amerikában nem fogalmaz egyértelműen. Az USA-ban a gyerekek ugyanis dolgozhatnak olyan cégnél, amely a szüleik tulajdonában van. Sok államban még a ledolgozott órák száma sincs korlátozva. Ha Ryan a televízióban vagy egy mozifilmben szerepelne, más lenne a helyzet, de a YouTube, mint annyi más digitális vívmány, túl gyorsan fejlődik, a törvényhozás pedig egyelőre nem tudja lekövetni. Az biztos, hogy ő a legfiatalabb YouTube-sztár – állapítja meg az egyik iparági elemző, Josh Cohen.

Mivel a csatorna elég megosztó, ezért a legtöbb videó alatt nem engedélyezik a hozzászólásokat, de hogy sok a negatív vélemény, az így is látszik: a legnézettebb filmüknél több mint egymillió ember bökött rá a „nem tetszik” gombra.

Mindenesetre ahhoz, hogy a You-Tube-on ez az évi 20 milliós üzlet létrejöhessen, a csatornát üzemeltető szülőknek egy kis szerencsére is szükségük volt, elvégre őket szinte teljesen elkerülte az Adpokalipszisként elhíresült jelenség. Hogy miről van szó? Nos, még tavaly történt, hogy a Nivea egyik reklámja a YouTube-on egy antiszemita anyag előtt bukkant fel. Az óriáscégeket ekkor érte a felismerés, hogy a hirdetéseik akár szélsőséges tartalmak mellett is megjelenhetnek. Ezután a nagyvállalatok tömegével vonultak ki a videómegosztó oldalról. A Google válaszként olyan algoritmusokat vetett be, amelyek letiltják a hirdetéseket a kényes videóknál. Hogy mi számít kényesnek? A programok néha elég szigorúak. Sokszor egy káromkodás is elég ahhoz, hogy valaki elessen a hirdetési pénzektől. A Ryan ToysReview csatornának viszont emiatt nem kell aggódnia. Minden videójuk kifejezetten hirdetőbarát.

A Ryan ToysReview csatorna számokban

A csatorna havi bevétele 1,5–2,2 millió dollár között mozoghat

A Ryan ToysReview 2015. március 17-én indult

Összesen 1232 videó van feltöltve, amelyek összesített nézettsége 26,1 milliárd

Az elmúlt egy hónapban 546 millió megtekintéssel nőtt a feltöltések nézettsége

A csatorna feliratkozóinak száma 17,4 millió