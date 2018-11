Nehéz most ellenzéki szimpatizánsnak lenni, hiszen az ember csak kapkodja a fejét, hogy milyen programot is válasszon magának a közösségi oldalakra feltöltött videók közül. Egy viszont biztos, az internetes térben az ellenzéki szereplők közül leginkább a Jobbikhoz köthető szereplők dominálnak és versenyeznek egymással.

VÁLASZÚT

A Hír TV augusztus eleji, jobboldalra való visszatérése után a televíziót elhagyó műsorvezetők, „megmondóemberek” tanácstalannak tűntek, hogy miképp alakul a sorsuk: a médiatér beszűkülni látszott azok számára, akik a végsőkig hűek maradtak Simicska Lajos volt tulajdonoshoz. Ő a G-nap után mindent egy lapra, a Jobbik 2018-as győzelmére tett fel. A húzás nagyon nem jött be, a tavaszi választások után néhány hónappal Simicska minden érdekeltségétől megvált. Már korábban megszüntette a Magyar Nemzetet, a Heti Válasz ugyanerre a sorsra jutott és a Lánchíd Rádió is bezárt. Elindult ugyan a Magyar Hang című hetilap, de a tévések és rádiósok nagy részét ez nem vigasztalja.

A Simicska-hű szerkesztők és műsorvezetők, akik korábban éveken, évtizedeken keresztül a Fidesz politikáját támogatták, tehát hoppon maradtak. A kormánypárti sajtóban és holdudvarban árulónak tartják őket, a baloldali ATV-hez már csak azért sem mehettek, mert az nem a Jobbik irányítása alatt állt. Így nem maradt más hátra, mint „magánzóvá” válni, vagy megvárni, amíg a Jobbik a hónuk alá nem nyúl.

VOLT, KI ERRE, VOLT, KI ARRA

A Hír TV Szabadfogás című műsorát augusztus 1-jéig készítők úgy döntöttek, hogy nem adják fel: a kormánygyalázásban igen jártas szereplők a youtube.com-ra költöztek, a produkció nevét pedig Kötöttfogásra változtatták. Ezzel is azt akarták üzenni, hogy a szabad véleménynyilvánításnak és a sajtószabadságnak az ő távozásukkal (újra) vége szakadt. Azért is volt különös ez a hozzáállás, mert a nézőik közül bizonyosan sokan követték őket a netre költözésük után is, a Dévényi István (volt Magyar Nemzet, Heti Válasz és közmédiás) újságíró műsorvezetésével hol öten, hol hatan, hol heten bírálják a kormányt. A koncepció nem túl bonyolult: ugyanúgy, mint a korábban általuk készített Szabadfogásban, behívnak egy kormánypárti közszereplőt is, akinek a többiek verbálisan nekiugranak. (Ezzel szemben a Hír TV új Szabadfogásában 3-3 a kormánypárti-ellenzéki megszólalók aránya – a szerk.)

De a Kötöttfogás most versenytársat kapott, méghozzá az N1TV részéről. A Saller című műsor, amely kinézetre és tartalomban szinte semmiben nem különbözik Dévényiék produkciójától, „erősen” akart kezdeni: első műsorában vendég volt az egykor egyértelműen baloldali, ma már inkább a Jobbikkal szimpatizáló Kálmán Olga is. (Ha egy üzlet beindul! Kálmán Olga a legfrissebb Kötöttfogásban is vendégeskedett – a szerk.) Újra feltűnt a színen Havas Henrik is észt osztani. Az ő pálfordulásáról annyit, hogy hat éve még az ATV-n, az ő egyik műsorában merült fel Magyar György ügyvéd részéről, hogy be kellene tiltani a Jobbikot. Havas a 2014-es kampányban pedig arra buzdított, hogy senki ne szavazzon az akkor még radikális pártra, amelyet akkor is Vona Gábor elnökölt. Aztán 2018-ban már korántsem ellenséges interjúkötetet jelentetett meg Vonáról.

De ne feledkezzünk el a szélsőliberális Para-Kovács Imre műsorban való szerepléséről sem. Ő tényleg az egykori SZDSZ holdudvarából érkezett. A vitapartnerek ebben az esetben nem is olyan érdekesek, hiszen egyikük Balogh Gábor, a jobbikos Alfahír munkatársa, illetve Gulyás Balázs, a volt fideszes, aztán Jobbik-hívővé és tüntetésszervező aktivistává avanzsált „filmes szakértő”. Az első műsorban kormánypártiként a demokratás Bencsik András vette fel a küzdelmet hat ellenfelével szemben (Perjés Zoltán műsorvezető sem vádolható Fidesz-szimpátiával), a második produkcióban Kálmán Olgát a HVG-s – ugyancsak szélsőliberális – Hont András, Bencsiket pedig Bakos Zoltán fotográfus váltotta. A műsor koncepciója semmit nem változott, ezúttal Bencsik helyett Bakosra osztották a védekező szerepkört.

BEJÖTT?

A YouTube-on a Kötöttfogás – amikor Puzsér Róbert volt a vendég – 59 ezres nézettséggel is büszkélkedhet, de mostanában a 40 ezer körüli kattintásnál állapodtak meg. A folyamatos anyagi bajokra hivatkozó műsorból sorra kikoptak az egykori arcok: régen tűnt fel Konok Péter történész, Wahorn András képzőművész és már csak beugróként láthatjuk néha Csintalan Sándort is. Ehhez képest a nagy médiafelhajtással, és Kálmán Olgával beharangozott első Saller csupán 28 ezres youtube-os közönséget tudott megszólítani, igaz, a Facebookon már 88 ezres nézettségnél járnak. A produkció szerkesztőjén semmi sem múlik. Októberben igazolt a Jobbik internetes párttévéjéhez a Kötöttfogástól Dévényi barátja, a Hír TV-ben a korábbi Szabadfogást is szerkesztő Zimon András. Így nem is kell csodálkozni a „vitaműsor” egyoldalúságán. Zimonnal együtt érkezett a Jobbik-platformhoz Hegedűs Szabolcs újságíró, aki a Lánchíd Rádió főszerkesztője volt a G-nap után. A Saller előtt mindketten a Kötöttfogás háttérmunkálataiban segédkeztek.

„FÜGGETLENEK” A PÁRTTÉVÉBEN

Az nem titok, hogy Havas Henriket és Kálmán Olgát korábban nem épp a legalacsonyabb honoráriumokért szerződtették a különböző tévécsatornák. Havasnak van gyakorlata a vendégszereplésben, egykor az ugyancsak a Fidesz-szapulásban élen járó Heti Hetesnek is oszlopos tagja volt. Kálmán Olga viszont újonc ebben a vendégszerepkörben. Azt forrásaink nem akarták elárulni, hogy adásonként mennyi honoráriumot kapnak.

De nézzük, hogy hol is bukkantak fel most a magukat előszeretettel függetlennek nevező újságírók. Az N1TV áttételesen állami forrásokból gazdálkodik, méghozzá nem is kevésből. Ugyanis a Jobbik pártalapítványa támogatja azt a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítványt (KMA), amely az Alfahir.hu és az internetes tévé felelős kiadója. 2016-ban például 130 milliót utaltak át a két honlap költségeire a KMA-nak. Kisberk Szabolcs, aki nyáron távozott az N1TV főszerkesztői posztjáról, azt állította, hogy a kampány során feltűnően magas volt a készpénzforgalom a Jobbikban, az újságíró kész erről konkrét bizonyítékokat is prezentálni a hatóságoknak. Kisberk azt is állította, hogy a tisztújítás idején a Jobbik vezetése Sneider Tamás elnökjelöltet támogatva kézi vezérléssel próbálta irányítani az N1TV-t.

KURÁTORI FURCSASÁGOK

A KMA kuratóriumi elnöke Silhavy Máté Tibor, ő egyben a Jobbik delegáltja a közmédia tulajdonosi jogait gyakorló Közszolgálati Közalapítványban. A KMA kurátorai között találjuk Radnai Lászlót, aki 2016 októberétől a 2018. tavaszi bukásig a Jobbik kommunikációs igazgatója volt. Az ő személye azért is érdekes, mert Toroczkai László – aki a nyáron elindult a Jobbik elnöki posztjáért, a veresége után elhagyta a szervezetet és Mi Hazánk Mozgalom néven új pártot alapított – Radnait ügynökmúlttal vádolta meg, és szerinte ő a felelős a Jobbik balra tolódásában. Radnai cáfolta az ügynökvádat. Elismerte, hogy korábban dolgozott az SZDSZ-nek, az MSZP-nek is. Sőt, azt is állította, a Fidesznek is adott tanácsokat, erre viszont kormánypárti forrásaink nem emlékeznek, ahogy Novák Előd Jobbik-alapító sem tudta megerősíteni azt a Radnai-állítást, hogy a Jobbik 2003-as létrejöttekor is dolgozott volna a szervezetnek. Radnai ugyan lemondott a kommunikációs igazgatói posztjáról, de nem hagyta el a pártot, hiszen nem érzi magát felelősnek a Jobbik választási szerepléséért.

A kuratórium másik tagja Szávay László, a párt képviselőjének, Szávay Istvánnak a testvére. László Vona szűk körű tanácsadói testületének, „A Trösztnek” is tagja volt, kommunikációs tanácsokat adott a frakciónak, majd a Jobbikot ugyancsak elhagyó Dúró Dóra kabinetfőnökeként is dolgozott. A Szávay testvéreket „radikálisként” tartották számon a Jobbikban, ők azonban valamiért mégsem léptek ki a szervezetből.