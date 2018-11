Mesterházy Attila volt MSZP-elnök és miniszterelnök-jelölt Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd társelnökét, az MSZP–P kormányfőjelöltjét, a szövetségesét támadja, Puzsér Róbert, a magát független ellenzéki főpolgármester-jelöltnek tituláló médiaszemélyiség pedig az egész ellenzéket. Egy évvel az önkormányzati választások előtt arról vitatkoznak, hogy milyen előválasztásokat kell tartani, amelyen az ellenzéki pártok tagjai és szimpatizánsai kiválaszthatják a főpolgármester-jelöltjüket.

Puzsér – aki mögé hivatalosan még egy párt sem állt be – októberi bejelentkezésével kényszerhelyzetbe kívánta hozni a baloldali alakulatokat, amelyek öt év alatt nem voltak képesek felépíteni egy kompetens Tarlós-kihívót. Még a szocialisták sem tartják annak például Horváth Csabát, akit a jelenlegi városvezető 2010-ben alaposan elvert a választáson. Karácsonyt pedig láthatóan leginkább a saját, illetve mikropártja, a Párbeszéd érdekei vezetik most is, ezért sem lehetett rábízni egy ilyen feladatot. Holott az elmúlt öt esztendőben zuglói polgármesterként ő is a Fővárosi Önkormányzat tagja volt. Karácsony, miután évekkel ezelőtt az LMP-ben és tavaly az Együtt szövetségeseként is politikai hazardírozással tartotta magát életben, most is ehhez az eszközhöz nyúlt: 2018-ban az MSZP az a párt, amellyel ugyanazt a hatalmi játékot próbálja eljátszani, mint a korábbi években másokkal.

Neki és pártjának inkább biztosnak tűnik a zuglói polgármesterkedés, ezért elsődleges céljuk, hogy megőrizzék a XIV. kerületet, ahol még öt éven keresztül több párbeszédest is pozícióban tudnának tartani. Karácsony ezért kettős kommunikációt visz: megtartaná a polgármesteri posztot, de persze jelezte, hogy ha szükség van rá, elindul a főpolgármesteri pozícióért is egy előválasztáson.

Ez utóbbit azért kisebb elánnal hangoztatja, az érdekei valójában nem azt diktálják, hogy ő legyen Tarlós kihívója. Ugyanis ha kiengedi a kezéből a XIV. kerületet, egy elveszített főpolgármester-választás után a politikai senkik földjén találja magát.

MSZP-S ÉRDEKEK

Karácsony mozgása mindenesetre meglepte a szocialistákat, hiszen a politikus a legutolsó MSZP-s választmányi ülésen még nem jelzett semmilyen ellentételezési igényt azért, hogy a párttal közös listán induljanak az EP-megmérettetésen. Az ülés után, pártja tisztújítását követően a Párbeszéd már azt közölte: az együttműködést csak úgy tudják elképzelni, ha a 2019-es önkormányzati választáson az MSZP Karácsonyt jelöli zuglói polgármesternek. Mesterházy ezen „pöccent be” és írta ki a Facebook-oldalára, hogy „a párbeszédes politikus követeli a leghangosabban az előválasztást Budapesten, kivéve, ha a saját polgármesteri székéről van szó, mert akkor azt neki előre garantálnunk kell”. Forrásaink szerint nem véletlen Mesterházy dühe, hiszen az MSZP-ben Zuglót úgy kezelik, hogy az az ő felségterületük, őket pedig nem lehet zsarolgatni. Tóth Csaba, a szocialisták országgyűlési képviselője, helyi elnöke „Mesterházy embere”, aki forrásaink szerint most már valóban polgármester szeretne lenni, nem csak a háttérből irányító szürke eminenciás. Ezért szeretnék nagyon a XIV. kerületi elvtársak, hogy Karácsony és „liberális csapata” eltűnjön Zuglóból, s erre a főpolgármester-jelöltsége meg is teremtené a lehetőséget. Az előválasztás már ebben a dimenzióban is izgalmas játék lehet. Már ha tényleg lesz egy olyan előválasztás, amely százezreket mozgat meg.

LESZ „NAGY MERÍTÉS”?

De nagyon úgy tűnik, hogy leginkább csak az elkötelezett párttagokat és pártszimpatizánsokat mozgatja majd meg az akció, amely – mint ahogy azt a Figyelő hetekkel ezelőtt elsőként megírta – de-cem-berben indulhat és februárig tarthat. A vita azon megy, hogy miképp bonyolítsák le a folyamatot. Egyértelmű, hogy a nagy merítésű és az interneten bonyolított esemény nem biztos, hogy szocialista sikert hozna egy ilyen versengésben, Puzsér Róbert ezért is szorgalmazná inkább ezt a megoldást. Csakhogy egy ilyen, az információs szupersztrádát is felhasználó voksolást még soha nem tartottak éles politikai helyzetekben Magyarországon, ezért idegenkedik tőle az MSZP és a DK is. Ebben ugyanis sok a többismeretlenes egyenlet. Különféle eszközökkel „külső erők” akár olyan nyomást helyezhetnek a szavazás honlapjára, amely tönkreteheti a rendszert. Puzsérnak természetesen semmi sem drága, mint jeleztük, ő a világhálós lebonyolításnak adna nagyobb teret. Első nyilatkozataiban még elzárkózott az azon való részvételtől, aztán meggondolta magát, és a netes feltételeivel elfogadhatónak tartaná az előválasztást, a jelöltek programjainak a versenyeztetését. A múlt héten egy videóposztot közölt, amelyből az derült ki, hogy sem az MSZP, sem a DK nem reagált eddig a feltételeire. Az előválasztást egy társkeresős ismerkedéshez hasonlította, amely ugyan jól indul, de a kiszemelt hölgy lakásán Szanyi Tibor, Gyurcsány Ferenc és Gréczy Zsolt várja a mit sem sejtő Puzsért. Úgy tűnik tehát, hogy a független, minden politikai szereplőt kiosztó kritikus – az eredeti tervei szerint – nem fog részt venni az előválasztáson. Ha ugyanis leszerepelne a balos pártjelöltek versenyén, véget is érne a főpolgármester-jelölti karrier, hiszen az MSZP-s, DK-s szimpatizánsok bizonyosan nem Puzsért tüntetnék ki a bizalmukkal. A választás – bár már mindenki jelöltekről beszél – valójában még senkinek sem kezdődött el, a kampány ugyanis csak jövőre startol, a főpolgármesteri induláshoz ötezer aláírást kell szerezniük a jelölteknek. Nagy kérdés, hogy a mostani médiazaj után Tarlóson kívül ki kezdi majd gyűjteni az ajánlásokat.