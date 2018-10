–​ A magyar irodalom- vagy éppen kultúrtörténetben nem ez az első harc. Éppen 103 éve volt a Gyóni-per, és azóta is folyamatos a küzdelem. Talán a rendszerváltás után volt egy hátralépése a jobboldalnak. Mondhatjuk ezt hátralépésnek?

– Mondhatjuk. Először is: azon túl, hogy ez egy százéves magyar ügy, ez egy százéves európai ügy is. Nem speciálisan magyar háború. Ez mindenhol van. Olyannyira, hogy a nyugati kultúrharc része a miénk. Jean Sévillia írta meg Az értelmiség terrorizmusa című zseniális munkájában, hogy a mainstream értelmiség a második világháborút követően egészen Sztálin haláláig miként védelmezte körömszakadtáig a diktátort és rendszerét. Aztán amikor tarthatatlanná vált Sztálin elvtárs, akkor hogyan szerettek bele Mao Ce-tungba s neveztek mindenkit nácinak és fasisztának, aki szólni merészelt arról a néhány millió halottról, akit a kínai elvtárs produkált. S amikor ez is tarthatatlanná vált, akkor hogyan fordult ez az értelmiség a harmadik világ, a volt gyarmatok és az elnyomottak felé. Nincs új a nap alatt: a harmadik világ imádata, a mindenkit be kell engedni propagandája, a fehér, nyugati civilizáció gyűlölete, amely aztán 68-ban utoljára csúcsosodott ki, ez mind-mind annak a kultúrharcnak a része, amit a mai napig vívunk. A világ egyik legjobb olvasmánya az az egyetemi segédtankönyv, amelyet még a 70-es évek elején adtak ki. Ennek megfelelően tartalmaz egy kommunista agitprop beütést, de még így is zseniális. A címe: A népi-urbánus vita dokumentumai. Ha ezt az ember felüti, letakarja a szerzők nevét és az évszámot, mintha mai Magyar Idők- és Népszava-vezércikkeket olvasnánk. Esetleg rosszabb minőségben, mert akkor ezt a harcot mondjuk Ignotus, Hatvani versus Féja Géza és Németh László vívta. De a mondandó, a problémák megcsócsálása és a saját farkunk kergetése pontosan ugyanaz. Ettől ez még nem jelenti azt, hogy ez fölösleges és ostoba. Ezt le kell játszani.

– De ha ez több mint százéves probléma, miért 2018-ban lett igazán fontos?

– Szerintem a mi oldalunkban van egy mérhetetlen csömör, mérhetetlen lustaság, és azt kell mondanom a harmadik kétharmados győzelmünk után, hogy még mindig van egy mérhetetlen gyávaság. Itt továbbra is százak és százak rettegnek attól, hogy ha meg mernek szólalni, akkor azonnal rájuk sütik azokat a billogokat, amelyeket száz éve sütögetnek gondolkodás nélkül mindenkire. A félelemből pedig gyávaság születik, és nagyon sokan nem mernek megszólalni. Sőt! Akiket Szakács Árpád megvéd, azok másnap kikérik maguknak, hogy nem így van. Lásd Bereményi Géza, aki azt mondja, hogy nehogy már engem tessenek megvédeni, láttam a Szakács Árpád fotóját, ez fényképről egy hülye. Mondja ezt ő, akit egyébként letérdelve imádok. Na de kapjunk már a fejünkhöz! Ez mind a félelem és a gyávaság, hogy majd kiesünk a kánonból. Mert a kánont még mindig a mainstream csinálja. De nem kell ahhoz a zsinórmértékhez igazodni, itt az ideje csinálni egy sajátot! Itt az ideje kiszedni a karanténból mindazokat, akiket ők egyébként gondolkodás nélkül ott tartottak hét évtizeden keresztül. Hiába nem jön most le a képükről Márai, és idézgetik is, ötven éven keresztül azért eltűrték, hogy indexen legyen. Ugyanez a helyzet Herczeg Ferenccel, Tormay Cécile-lel, Wass Alberttel.

– Ön érezte valaha azt az elnyomást, kirekesztést, amelyről Szakács Árpád ír?

– Mást se érzek! Húsz-huszonöt évvel ezelőtt a legtehetségesebb ifjú zseni voltam. Őszerintük. Amikor a Népszabadságnál dolgoztam, egymásnak adták a kilincset, hogy milyen ösztöndíjjal hova szeretnék menni. Aztán mikor kiderült, hogy nem az ő kutyájuk kölyke vagyok, egyik napról a másikra egy tehetségtelen náci disznóvá váltam. Amit én a szépirodalomban leteszek az asztalra, azzal kapcsolatban pedig egyetlenegy dolgot tesznek, nem létezőnek tekintik. Ami engem nem zavar. Életem legjobb három hete volt, amikor első novelláskötetem, a Tündértemető három héten keresztül vezette a könyveladási listákat. Persze akkor még nem tudtak beleszólni a terjesztésbe. Na, azóta vigyáznak rá, hogy ez ne fordulhasson elő. Tehát amikor valaki azt pedzegeti, hogy nem lenne-e itt az ideje egy könyvterjesztői hálózatot csinálni magunknak, akkor azt mondom, hogy de. A kultúrharchoz az oktatás, a tanárképzés, a Nemzeti alaptanterv is hozzátartozik.

– Tehát ez nem egy olyan folyamat, amelyet két-három ember végig tud vinni egy-két év alatt. Vannak elegen ahhoz, hogy végigvigyék ezt a harcot?

– Ó, jaj! Vastagon hozzátartozik. A kérdésre sajnos nem tudom a választ, csak azt mondhatom, hogy remélem. Remélem, legalább az elszánás megvan, hogy például a tanár-, a művészeti képzésben, úgy általában a felsőoktatásban meg tudjuk törni ezt a hosszú-hosszú évtizedek óta tartó monopóliumot, amely az övék. De pénz, paripa, fegyver megvan. Igen, akkor valószínűleg ember nincs. Vagy elszánás, vagy akarat. De anélkül nem fog menni.

– Szakács Árpád cikksorozatában elég sok markáns megállapítást tesz. Van esetleg olyan rész, amellyel nem ért egyet, vagy amelyet árnyaltabban lát?

– Biztosan nem summáznám ennyire Esterházy művészetét. Amikor mi voltunk egyetemisták, főiskolások, a magunkfajta magyar–történelem szakos hallgatók között az volt a sikk, hogy Esterházy-idézetekkel beszélgettünk egymással. Mert például a Termelési-regény vagy a Bevezetés a szépirodalomba oly módon tartozott hozzá az életünkhöz, mint Bereményi Géza és Cseh Tamás. Eztán ez elmúlt. (nevet) Biztos vagyok abban: Esterházy Péter számos olyan dolgozatot tett le az asztalra, amely meg sem üti azt a mércét, amellyel indult, csak mivel ő bekerült a kánonba, már nagyjából azt írt, amit akart, mert mindenki kötelességszerűen esett hasra az ő fantasztikus művészete előtt. De mondhatnám azt is: feltehetően nincs a világon egyetlen dolog sem, amiben egyetértenék Spiró Györggyel, és bizonyos megnyilatkozásait kifejezett gazemberségnek tartom, de ettől még Spiró zseni. Nádas Péter bizonyos megnyilatkozásaitól falra mászok, sőt mindattól, amit ő képvisel, megőrülök, de ettől még az Egy családregény vége zseniális mű. Tehát itt elválik ember és szerep, és miért is ne válna el? Mindig is elvált. Ezzel sincsen baj, csak ők meg vannak arról győződve, hogy rajtuk kívül nincs tehetség, aki itt van, az mind hülye, műveletlen, bunkó. Így volt ez száz éve, így gondolkoztak és beszéltek rólunk Ignotusék és Hatvaniék, Németh Lászlóék ezt kérték ki maguknak többek között.

– Mégis, évtizedek óta öt-hat író vagy költő van mindannyiunk érettségi tételsorában. Nincs ott se Németh László, se Herczeg Ferenc.

– Ráadásul mivel Németh Lászlót megkerülni nem lehet, mi marad? Kussolni kell róla. Ez Németh László büntetése a mai napig. Pedig – és mindent rá lehet fogni, de – nem véletlen, hogy korábban a heti rendszerességgel futó műsoromnak Mélymagyar volt a címe. Én a magam részéről Németh László Kisebbségben című tanulmánya előtt tisztelegtem ezen címválasztással. Ha van ma releváns, érvényes gondolkodó Európa mostani állapotát nézve, akinek a gondolatai naponta kellene, hogy közszájon forogjanak az értelmiség köreiben, akkor az Németh László. De ugyanígy elhallgatják Csurkát is. Ha semmi más, de ez olyan szintű skandalum, hogy ettől ordítani kellene. Ehhez képest csend és hullaszag.

– De ez nem kérhető számon csupán Alföldi Róberten.

– Ez a színházművészeti szakma egészén kérhető számon, úgy, ahogy van. Rajtuk. Alföldinek ehhez semmi köze. Ő teszi a dolgát. Elmondja, hogy cenzúra van és el vannak nyomva. Ebből semmi sem igaz, mert Alföldi hazudik. Ha valahol cenzúra van egyébként, akkor az egyetlen helyen működik: ma a jobboldali, polgári értelmiségiek és művészek gyakorolnak öncenzúrát saját magukon. Mert gyávák és félnek. Ott van cenzúra. Sehol máshol.

A Kulturkampf felszínre hozott egy olyan problémát is, hogy pontosan már nem tudható, ki is az ellenfél, mert a szokásos vita indult meg, amely már több mint száz éve megvan a két oldal között, de ez közben most a jobboldalon belül is kiélezett egy feszültséget. Persze. De ez teljesen felesleges, és nem kellene így lennie. Nem vagyunk mi olyan sokan, hogy egymást csesztessük. Ám az iménti kérdéshez visszacsatolok, hogy lenne-e, amit nem úgy vagy nem olyan vehemenciával írnék meg, mint Szakács Árpád. Hát persze, hogy lenne. Prőhle Gergely például rohadtul nem érdemli meg. De nála jobban csak Ókovács Szilveszter nem érdemli meg, hogy mi ostorozzuk. Az, hogy Prőhle szerepet vállalt A Tanácsköztársaság képzőművészete kiállításban, valóban nem volt szerencsés. Mert azt a kiállítást nem lehet megmagyarázni. Az egy vérkommunista tárlat, amelytől minden normális embernek égnek áll a haja. Aki a Tanácsköztársaságot bármilyen megközelítésben képes mentegetni, kvázi egy ilyen elvont esztétikai Parnasszusról nézegetni, az nem normális. Mert akkor ilyen alapon az auschwitzi haláltábort is lehet valamiféle esztétikai magasságból nézegetni, és arról is lehetne egy ilyen típusú kiállítást csinálni, csak akkor összedőlne az ég meg a föld. Nem. Lenin-fiúkat nem szemlélgetünk esztétikai szempontból. Rohadt tömeggyilkosok. Pont. De nem vagyunk ennyien. S azokat a sajátjainkat, akik hellyel-közzel még bele is állnak kulturális frontokba és harcokba, mint Ókovács vagy pláne Vidnyánszky, azokat már nehogy elmarjuk magunktól.

– Mikorra lehet ennek a kultúrharcnak eredménye? Mikor lehet ebből új Nemzeti alaptanterv, vagy mikor láthatjuk, hogy a színházakban megjelenik Spiró mellett Csurka is?

– Mérhetetlenül boldog lennék, ha az előttünk álló ciklus végére legalább valami valóban látszana.

NÉVJEGY

1963-ban született, Budapesten

Író, újságíró, publicista​

Első könyve, a Tündértemető 1995-ben jelent meg​

2016-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét