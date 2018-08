HIV-HELYZET

Kötelezőenszűrik hepatitis C-vírusra az egészségügyi dolgozókat, a humántárca vezetésével pedig szakértői bizottság jön létre, amelynek feladata a Hepatitis C-vírus nemzeti akcióterv (HCV-NAT) kidolgozása. A hepatitis-világnap kapcsán utánajártunk: a világon jelenleg 36,9 millió HIV-fertőzött ember él, 2017-ben összesen 1,8 millió új esetet regisztráltak. Becslések szerint azonban a fertőzötteknek csupán a hetven százaléka tud a betegségéről. Évente átlagosan kétszázötven HIV-fertőzöttet szűrnek ki Magyarországon, több mint hetven százalékuk a fiatalabb korosztályból kerül ki – erre infektológus szakemberek hívták fel a figyelmet a július 28-án tartott hepatitis-világnap apropóján. Fontos tudni: hazánk tavaly csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezéséhez, amelynek célja, hogy olyan mértékben visszaszorítsa a krónikus vírushepatitisek elterjedését, hogy legkésőbb 2030-ra ezek már ne jelentsenek népegészségügyi problémát. A 2008 óta rendszeresen megtartott programhoz egyébként már több mint százhatvan ország csatlakozott. Ezzel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma is megfogalmazta: annak érdekében, hogy a megjelölt dátum után ezek a fertőzések már ne jelentsenek népegészségügyi gondot, „haladéktalanul meg kell kezdeni a fertőzöttek felderítését és kezelésüket. Bár Magyarországon minden HIV-fertőzöttnek elérhető a magas szintű, ingyenes orvosi ellátás, szűrésre még mindig kevesen járnak: minden negyedik-ötödik fertőzött már későn, a betegség AIDS stádiumában kerül az ellátórendszerbe. A szakértők rámutatnak: ez év első három hónapjában ötvennyolc új esetet találtak a szűrések során.

KÖTELEZŐ SZŰRÉS

A betegek felderítésének első lépése – fogalmazta meg a humántárca – az egészségügyi dolgozók kötelező hepatitis C-szűrése, amelyre a központi költségvetés már biztosította a megfelelő pénzügyi kereteket, a megvalósítást pedig az ÁNTSZ az Országos Tisztifőorvosi Hivatal révén koordinálja. Megfogalmazták azt is: a krónikus vírushepatitis-infekciók hazánk lakosságának csaknem egy százalékát érintik. Mivel a fertőzések olykor nagyon sokáig, akár húsz–ötven évig is lappanghatnak úgy, hogy közben nem okoznak jellegzetes panaszokat, az érintettek nagy része nem is tud a betegségéről és a fertőzőképességéről. A hazai HIV-fertőzöttek száma hasonló mértékben emelkedik, mint a korábbi években, és sajnos sok köztük a fiatal – mondta el Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének infektológus főorvosa. „Ők ugyan a legmodernebb, államilag finanszírozott terápiás kezelésben részesülnek, az viszont továbbra is komoly probléma, hogy kevesen jönnek el szűrésre. Itthon a HIV-fertőzöttek csupán harminc-ötven százaléka részesül gyógyszeres terápiában, a többiek valószínűleg nem is tudnak a betegségükről – fogalmazott a főorvos. Kitért rá, hogy hazánk az úgynevezett 90-90-90-es szabály három eleméből kettőt már teljesített: az ismert HIV-fertőzöttek több mint kilencven százaléka kezelésben részesül, és ennek a csoportnak közel száz százalékát eredményesen ápolják. Szűrésre azonban kevesen szánják rá magukat – fűzte hozzá.

JÓL KEZELHETŐ

A HIV-státus megismerése azért fontos, mert a korai szakaszban elkezdett és pontosan követett terápia mellett a betegeknek teljes értékű életük lehet, dolgozhatnak, sportolhatnak, megfelelő védelem mellett nemi életet élhetnek, sőt akár gyereket is vállalhatnak. Ha a fertőzött személy kezelést kap, jó eséllyel megszakad a vírus átadásának a láncolata, a gyógyszeres terápia mellett ki sem alakul a betegség AIDS stádiuma. A WHO is hangsúlyozza: ha egy kapcsolatban élő HIV-fertőzött kezelést kap, akkor kilencvenhat százalékkal csökken annak az esélye, hogy a vírust a partnerének is átadja. Fontos tehát tudni, hogy a hazai szűrőhelyek aktuális listája megtalálható többek között a hivszures.hu oldalon. Magyarországon egyébként minden megyében működik szűrőállomás, Budapesten pedig a VIII. kerület, Déri Miksa utca 3. alatt tavasszal megnyílt új egység üzemelését is meghosszabbították az év végéig. Itt heti két alkalommal végzik a szűrést, az eredmény pedig húsz perc alatt megvan. Az ingyenes, gyorsteszttel végzett HIV- és hepatitis C-szűréshez sem regisztráció, sem előzetes bejelentkezés nem szükséges.

HAZAI INTÉZKEDÉSEK

A humántárca közleményében megfogalmazta: a hepatitis C-fertőzés teljes megszüntetése érdekében a minisztérium vezetésével szakértői bizottság jön létre, amelynek feladata a Hepatitis C-vírus nemzeti akcióterv (HCV-NAT) kidolgozása, illetve a „mikroeliminációs csoportok meghatározása a speciális magyar viszonyok között. Itthon a HIV-fertőzöttek száma továbbra is viszonylag alacsony, a több kelet-európai államot, így például Oroszországot, valamint Ukrajnát is súlyosan érintő „HIV-robbanás nálunk nem következett be. De turisták és bulizók – különösen a nyári fesztiválszezonban – ezekből az országokból is sokan érkeznek hazánkba. A szűrés fontosságát tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a fertőzés ugyanis igen alattomos: a HIV vírus megváltoztatja a sejtek belső működését, tönkreteszi az immunrendszert, és mivel rejtőzködik az emberi szervezeten belül, egyelőre nem lehetséges maradéktalanul eltüntetni. A modern terápiás eljárások azonban kiváló eredményeket értek el a betegség kezelésében: ha egy húszéves HIV-fertőzött korszerű terápiás eljárásban részesül, közel hasonló élettartamra számíthat, mint bármelyik nemű érintett kortársa. A halálesetek nagy része azonban a kései diagnózis, azaz az elmulasztott szűrővizsgálat következménye. A vírus okozta fertőzésről egyébként 1985 óta készülnek itthon statisztikák; az azóta eltelt időszakban összesen háromezer-ötszáz HIV-pozitív embert regisztráltak, tavaly 223 új fertőzöttet. A világon jelenleg 36,9 millió HIV-fertőzött él, 2017-ben összesen 1,8 millió új esetet regisztráltak. Becslések szerint azonban az érintetteknek csupán a hetven százaléka tud a betegségéről, s ahhoz, hogy ezt az arányt a WHO célkitűzése szerint kilencven százalékra sikerüljön emelni, további 7,5 millió embert kellene kiszűrni. Több mint huszonegymillióan már az úgynevezett antiretrovirális terápiában részesülnek, és noha így egy egész életen át tartó gyógyszeres kezelésre van szükségük, mégis van esélyük hosszú, egészséges életet élni, amennyiben státusukat korai stádiumban felismerték, és pontosan követik a terápiás szabályokat.

PÁLL KRISZTINA