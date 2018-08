Ezek a célpontok Szlovénia nyugati, a magyar–szlovén határtól távolabb eső részén helyezkednek el. A Magyarországról indulók az említett helyszínek zömét a határtól számítva három-négy óra alatt könnyedén elérhetik, így nem is kell csodálkozni azon, hogy délnyugati szomszédunk keleti részét sokszor csak az autópályáról látják, talán egy picit igazságtalanul kihagyják a terveikből. Pedig ezen a területen is van bőven látnivaló. Az M7-es autópályát, majd az éppen korszerűsítés, szélesítés előtt álló M70-es utat elhagyva közvetlenül a magyar–szlovén határon helyezkedik el például Lendva városa, a szlovéniai magyarság kulturális, oktatási, politikai és közigazgatási központja. Amellett, hogy ebből kifolyólag számtalan magyar vonatkozású emléke van, a város és környéke sok egyéb izgalmas látnivalót is kínál. A település felett húzódó Lendva-hegy lankáin termő szőlőből testes, kiváló minőségű borokat állítanak elő. A magyar és a szlovén muravidéki gasztronómiát ötvöző ételek ugyan ismerősek lehetnek a magyar gyomornak, ennek ellenére nyújthatnak valami mást, újat is. Az említett szőlőlankákon helyezkedik el a lendvai vár, amely múzeumként, galériaként érdekes lehet a turista számára; nem mellesleg csak az utóbbi néhány évben olyan világhírű művészek munkáit bemutató kiállításokat sorakoztatott fel, mind Dalí, Rembrandt, Goya vagy az idén következő Chagall. A vár – amelynek első okleveles említése 1192-ből származik – múzeumi gyűjteményében régészeti, történelmi és néprajzi állandó tárlat is megtekinthető, valamint itt található a legnevesebb lendvai szobrászművész, a budapesti Hősök tere szobrainak a faragásában részt vevő, az aradi vértanúk Szabadságszobrát megalkotó Zala György emlékszobája. Az erődítmény mellett Lendva városközpontja is mindenképpen megér egy sétát, a Szent Katalin-templom, a valamikori Esterházy-uradalmi pince, a Makovecz Imre által tervezett színház, a XIX. század végén, a XX. század elején kiépített Fő utca házainak sora, köztük a napokban átadott és ténylegesen gyönyörűre sikerült magyar főkonzulátus épülete egyaránt megcsodálható. A tiszta és rendezett, zöld városkában rövidebb-hosszabb sétákat lehet tervezni. A már említett szőlőhegyen az ötvenméteres Vinarium kilátótorony is tökéletes célpont lehet, s mindezek után pihenőt lehet venni a lendvai termálfürdőben is.

A településtől nyolcvan kilométerre elhelyezkedő Ptuj már ismertebb az utazók számára, ennek ellenére az ország legrégebbi városaként számontartott helységet, római nevén Poetoviót sokszor méltatlanul nem veszik figyelembe az utazók. Pedig a Dráva-parti település, amely első ránézésre egy hagyományos kisvárosnak tűnik, kellemes meglepetést okoz az utazóknak. Története egészen a kőkorig nyúlik vissza, virágkorát a római időkben élte, a város a birodalom gazdasági, katonai, egyben közigazgatási központja is volt. Ptuj múzeumként és galériaként működő vára az ország egyik legszebb barokk és gótikus gyűjteményével büszkélkedhet. A város leghíresebb látnivalója az ókori Mithras-szentély, illetve az Orpheusz-oszlop, a helység egyik szimbóluma. Az emlékmű mögött a Városi torony uralja a látképet. A gótikus stílusú építmény falába 1830-ban Simon Povoden plébános különböző antik tárgyakat építtetett be, így jött létre a legrégebbi szlovén szabadtéri múzeum, a Povodnov muzej. Ptujban sem mehetünk el a helyi borok és a borospince mellett, melyek hűen ötvözik a város természeti és kulturális örökségét. A pince 1239-ben, abban az évben, amikor a minorita kolostor épült, már egyértelműen létezett. A kolostorban lévő pince jelenleg is használatban van. A városban számos hagyományos vásárt, fesztivált és karnevált tartanak egész évben. Közülük a leginkább figyelemre méltó a Szlovénia-karnevál, amikor a fura jelmezekbe és álarcokba öltözött férfiak – busófélék – óriási zajjal próbálják elűzni a telet. Ez a színes, tradicionális rendezvény a legfontosabb a település életében, ezért, ha farsang idején járunk erre, ne hagyjuk ki. A György-napi vásárnak, a Katalin-ünnepnek és a karácsonyi vásároknak is régi hagyományuk van errefelé. A piacokon ekkor kézműves termékeket, helyi finomságokat vásárolhatunk, s belekóstolhatunk a szlovén kultúrába.

Mind Lendva, mind Ptuj városa megérdemel egy hosszabb autós pihenőt. Mindkettő esetében a környék, a természet, a gyógyfürdők akár többnapos szórakozást, érdekes időtöltést biztosítanak.