Radnai László 1955 februárjában született Pécsett. A vegyipari szakközépiskola elvégzése után 1976-tól 79-ig a Külkereskedelmi Főiskolára járt. Még egy éve volt a diploma megszerzéséig, amikor a szovjet–magyar titkosszolgálatok együttműködésének csúcsvállalatához, a Chemolimpexhez került, előbb beosztottként, üzletkötőként, később az exportosztály vezetőjeként. Az elmúlt hetekben Radnait több vád is érte, hogy az Állambiztonsági Levéltárban biztosan lehet róla dossziékat találni, hiszen nem lehet véletlen, hogy ilyen fiatalon ilyen nagy nemzetközi karriert tudott befutni még a rendszerváltozás előtti időkben. Radnai László azonban tagadta, hogy bármikor valamelyik titkosszolgálatnak dolgozott volna, vagy ügynöki múltja lenne. Érveléséhez azt is hozzáfűzte, hogy 83-tól csaknem húsz éven át amerikai cégeknek dolgozott. A Dow Chemical vállalatnál üzletkötőként, 1988-tól pedig a Dentalcoop Swiss-Hungarian Joint-Venture Ltd. vezérigazgató-helyetteseként. Egyébként a vállalat neve feltűnően hasonlít az SGS Swiss-Hungarian Corporate Zrt.-éhez. Ennek a cégnek a tulajdonában áll a Smile Forever Dental Kft., amelynek Radnai 2016-tól az ügyvezetője volt. Az SGS Zrt. Michael Shabtai izraeli–grúz üzletember tulajdona 30 százalékban, aki – ahogy azt a zoom.hu is megírta – a második legnagyobb letelepedésikötvény-forgalmazó cég tulajdonosa. A portál megkeresésére, hogy mi köze a letelepedésikötvény-üzlethez, Radnai úgy reagált, hogy Shabtait már a rendszerváltás óta ismeri és üzleti kapcsolatban állnak. Állítása szerint a letelepedésikötvény-kereskedelemben nem vett részt, Michael Shabtaijal pedig azóta nem tartja a kapcsolatot, amióta a Jobbiknál dolgozik. Radnainak nem is lett volna stílszerű a letelepedési kötvényekkel üzletelnie, hiszen épp ő irányította a Jobbikban a kötvényellenes kommunikációt a 2018-as országgyűlési kampányban. De a politikai szerepével később foglalkozunk, most térjünk vissza Radnai üzleti ügyeihez!

CSÚCSRÓL CSÚCSRA

Egy vezérigazgató-helyettesség után, 89-től a Mareco-Gallup International vezérigazgatójának választották, holott ekkor még 34 éves sem volt. A közvélemény-kutató cég azonban nem köthette le minden energiáját, hiszen az önéletrajza szerint 89 és 1991 között a Budapest Business School nemzetközi marketing szakát végezte el, majd a friss tudással a birtokában, 1993 januárjától 1994 februárjáig a Du Pont Conoco Hungary marketingigazgatója, egyben vezérigazgató-helyettese lett. Egy év után azonban ismét váltott, de ekkor sem kellett lejjebb lépnie a ranglétrán, 1994-től a Leo Burnett reklámcég vezérigazgatójaként kezdett dolgozni, majd miután felépítette és felfuttatta a céget, 1997 februárjában távozott is az éléről. A Leo Burnett székhelye egyébként egy Bécsi úti irodaházban volt, amit azért fontos megemlíteni, mert ennek később még jelentősége lesz Radnai életében. 1997-től a Havas Worldwide vezérigazgatója, majd 2004-től a Meanwhile Consulting Ltd. (korábban Insight Consulting) – tulajdonosa. A cég brandingtanácsadással foglalkozott, ügyfele volt többek között az RTL Klub, a Juventus Rádió és a Magyar Nemzet is.

MINDENHOL JÓ

A rendszerváltozás után Radnai László a politika környékén is megjelent, bár saját bevallása szerint csupán szakmai alapon. 1997 és 98 között az SZDSZ tanácsadója volt, majd 2002 és 2003 környékén, miután a Jobbik párttá alakult, a radikális pártnak adott tanácsot. Állítása szerint 2003 és 2004 között, később pedig 2006-ban erősítette a Fidesz stratégiai csapatát. A Jobbik belügyeire rálátó forrásaink szerint ezzel az ajánlólevéllel jelent meg a Jobbik környékén is, de fideszes forrásaink egyike sem emlékezett Radnai nevére sem a kommunikációs, sem a stratégiai csapatban. 2016-ban – Radnai állítása szerint – Vona Gábor hívta a pártba, majd egy év alatt, 2017 márciusára egy teljes kommunikációs stratégiát dolgozott ki a Jobbiknak. Mivel a pártban nem volt potenciális jelentkező, aki a kampányban végig tudta vagy végig akarta volna vinni ezt a stratégiát, 2017 áprilisában felkérték Radnai Lászlót a Jobbik kommunikációs igazgatójának. A marketingszakember ekkor – állítása szerint – minden kapcsolatot megszakított korábbi üzleti partnerével, Michael Shabaijal, és nekiállt egy kommunikációs csapat felépítésének, amelynek többek között a letelepedési kötvény támadása volt a feladata. A kampányban egy hatvanfős stábbal a Bécsi úton, egy irodaházban dolgozott. Ez pedig ugyanaz az irodaház, amelyben korábban a Leo Burnett reklámügynökség is üzemelt, amelynek Radnai volt a vezérigazgatója. Jobbikos forrásaink szerint a választási vereség után, a párt pénzügyi botrányainak közepette derült ki, hogy az irodaházat havi közel nyolcmillió forintért bérelték, míg a Jobbik vezetőinek többsége erről mit sem, vagy egy jóval alacsonyabb, 3 millió forintos bérleti díjról tudott. A párton belül az a pletyka járja, hogy Radnai korábbi üzlettársától bérelték az irodaházat. Ezt támasztja alá az a szóbeszéd is, amelyet egy korábban a Bécsi úton dolgozó forrásunk mesélt el: amikor beköltöztek az új székházba, Radnai László felháborodott azon, hogy nem kaphatta meg korábbi irodáját, hanem egy másikba kellett költöznie. Pedig Radnait megbecsülték a párton belül, úgy tudjuk, a Jobbiknál töltött hivatalos egy éve alatt kirívóan magas fizetése volt. Emellett – ahogy a Magyar Idők korábban megírta – a Jobbik frakciója 2017 májusától Radnai családi vállalkozásával, a Visegrádi Ingatlan Kft.-vel is kötött tanácsadói szerződést, havi 400 ezer forintért.

A fizetésért azonban meg is kellett dolgozni. Amellett, hogy a párt kommunikációs stratégiáját kigondolta és próbálta megvalósítani, információink szerint az ő feladata volt az is, hogy a Simicska Lajos tulajdonában álló médiumokkal, így a Hír TV-vel is kapcsolatot tartson. Ahogy informátorunk fogalmazott, „szabad bejárása volt a Hír TV-be”, amely a kampányban meglehetősen sokat szerepeltette az új identitással és értékrenddel felruházott jobbikos politikusokat. Radnai állítása szerint a kommunikációs igazgatóságot 2017. augusztus 15-ig csinálta, ezután csak a néppártosodás márkaőreként funkcionált a pártban. Ennek ellenére bárhol felszólalt vagy megszólalt, a Jobbik kommunikációs igazgatójaként mutatkozott be. Egy 2017. októberi Kreatív-interjúban is ekként pozícionálta magát, majd novemberben egy konferencián is így ült le beszélgetni a többi ellenzéki párt kommunikációs képviselőjével. És a Jobbikban sem verték nagydobra, hogy Radnai László már nem a párt kommunikációs igazgatója. Mindenesetre ő ma már úgy emlékszik, hogy 2017 augusztusában letette a lantot, így a Jobbik választási kudarca miatt sem érez felelősséget.

Radnai László életpályája meglehetősen sok elágazást és akár ellentmondást is tartalmaz. Talán jó példa erre az is, hogy bár mindenhol úgy nyilatkozott, hogy a kommunikációs tanácsadás egy szakma, és ezért számára mindegy, hogy melyik pártot segíti szakmai tanácsaival, 2017 októberében azt mondta a Kreatívnak, hogy liberális-konzervatív világnézetű, majd a zoom.hu-nak küldött válaszában 2018 márciusában úgy fogalmazott, hogy a Jobbikban „a politikai elkötelezettségem is motiváló tényezőként hatott”. Később, a június 28-án megjelent Heti Válaszban adott interjújában már polgári-konzervatívnak sorolja magát. Hogy merre vezet ez a kacifántos életpálya, azt még nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Radnai László neve még biztosan felbukkan a közeljövőben.