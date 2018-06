Az alapokkal van baj – Nem politikusként, hanem orvos főigazgatóként érkezett a kormányba. Melyik területet érzi az Emmiben a legnagyobb kihívásnak? – Nem érzem, hogy különbséget kellene tennem a minisztérium területei között, mindegyik ugyanolyan fontos a számomra. – De mégis, hol kell a leggyorsabb intézkedéseket eszközölnie? – Egyértelműen az egészségügyben. Nem azért mondom ezt, mert erről a területről érkeztem, hanem mert ez a tény. A probléma összetett, bonyolult, és évtizedek óta nem sikerült megoldani. – Az ellenzéki média szerint tisztogatásba kezdett a tárcánál. Miért volt szükség olyan mértékű személycserékre még középszinten is, miután a minisztérium élére került? – Nem volt akkora a váltás, mint amiről az ellenzéki sajtó írt. Annyi történt, hogy az új feladatokhoz, új szemlélethez a legalkalmasabb embereket állítottuk csatasorba. Ez egyáltalán nem minősíti az elmúlt ciklusokban itt dolgozók teljesítményét. – Felmerült, hogy egyes háttérintézmények ismét önálló státust kapjanak? – Bizonyos változtatások szükségszerűek lesznek, ennek oka a kormányzat népegészségügyi programja. Ez az Országos Tisztifőorvosi Hivatalra például megnövekedett terheket ró majd, például a kórházi fertőzések kérdésének a rendezése is rájuk hárul. – Hogy áll a budapesti kórházfejlesztési program, amely a kampányban nagy hangsúlyt kapott? – Az ország központi régiójában három nagy sürgősségicentrum-fejlesztés zajlik. Ennek keretében a Honvédkórházat, a dél-budai és a dél-pesti központot fejlesztjük, építjük ki. Több kórházi és járóbeteg-szakrendelési korszerűsítés is zajlik, hiszen amíg a centrumok ki nem épülnek, valahol addig is el kell látni a betegeket. Ezeknek a munkálatoknak egy része még tervezési szakaszban van, más részükre viszont már a közbeszerzések kiírását is megkezdjük. – A legtöbb szakember szerint az egészségügy alapjaival van baj. Ön szerint is szerkezeti átalakításra lesz szükség a hatékony rendszer kialakításához? – Ahhoz, hogy az ágazat a különböző szakterületein előrelépjen, ez elkerülhetetlen. Ha megvan a struktúra, a pontos tevékenységekhez lehet rendelni a forrásokat. – Az egészségügy és az oktatás mindig is olyan alrendszer volt, amely a legnagyobb konfliktusokat váltotta ki. Létezik egyáltalán új recept arra, miképp lehet kezelni a területeken meglévő belső feszültségeket, valamint megoldást találni a páciensek által is érzékelt problémákra? – Ez az a két nagy rendszer, amelyet mindig lehet észrevételezni, kommentálni. Az egészségüggyel és az oktatással ugyanis minden magyar valamilyen kapcsolatba kerül élete során. Mindkét struktúráról az a véleményem, hogy távolról sincs olyan rossz állapotban, mint amilyen szintű és súlyú kritikát kap. Egyébként más országokban is a bírálatok kereszttüzében áll az egészségügy és az oktatás, nincs olyan hely a világon, ahol zavartalanul működnének ezek a területek. – A szerkezeti átalakítás mit takarna pontosan? Az egészségügy működése a laikusokat leginkább egy feneketlen zsákra emlékezteti, amely csak nyeli a milliárdokat. – Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem szerencsés a mostani finanszírozási rendszer szerkezete, hiszen több mint húszéves struktúráról beszélünk. Közben az orvostudomány elrohant mellettünk, ezért nyilván ezen a támogatási szisztémán is változtatni kell. Ugyanez vonatkozik az orvosi megközelítésekre is, hiszen ma már mások a szakemberek lehetőségei, mint néhány évtizede, amikor ezt a rendszert bevezették és sokáig működtették. Gyakran előfordul, hogy a klasszikus gyógyítási módszerekkel ugyanaz elérhető, mint egy sokkal drágább eljárással. De ez fordítva is igaz lehet. Azért mondtam, hogy az egészségügy egy nagyon bonyolult terület, amelyhez differenciáltan kell közelíteni. A minisztériumi cselekvés időbeli prioritásai között épp ezért áll ez a szektor az első helyen. A kormány hosszú távon gondolkodik, a népegészségügyre helyezzük a hangsúlyt. – Jobban ki kell tehát használni a tárcán belüli szinergiákat? Önhöz tartozik a sport, az ifjúságügyi, a családpolitikai és a szociális terület is. – Nagyon sok múlik azon a szemléleten, ahogy az állam áll az egész kérdéskörhöz. Amikor egészségügyről beszélünk a mai vitákban, akkor valójában betegségügyről polémiázunk. Magyarországon az orvoshoz fordulás gyakorisága rendkívül nagy. Viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor tényleg bekövetkezik a baj, akkor csak abban a betegségfázisban mennek el orvoshoz az érintettek, amelyben már nem biztos, hogy lehet segíteni. Ez sajnos például a rákos megbetegedések esetében is így van. Az előrehaladott problémák kezelése bonyolult, sokba kerül, az eredmények viszont nem kecsegtethetnek túl sok reménnyel. A kórházak finanszírozása és felújítása, a gyógyszerkassza mind-mind a már megbetegedett emberek ellátásáról szóló alrendszerek közé tartozik. De az egészségügy valójában sokkal általánosabb, szélesebb fogalom. Beletartozik az is, hogy a betegségeket el kell kerülni, meg kell előzni, hogy minél többen maradjanak az aktív keresőkorúak körében. A legfontosabb tehát a prevenció, hogy az emberek olyan életmódot alakítsanak ki, amely minimalizálja a súlyos megbetegedések kockázatát. A népegészségügyi program gerincét a nemzeti egészségügyi projektek adják. Idetartozik a leggyakoribb kórok, a keringési zavarok, a daganatos, mozgásszervi betegségek megelőzésének a kérdése, a mentálhigiéné és a gyermekegészségügy fejlesztése. De ennek az új szemléletnek az eredményei nem lesznek vihargyorsaságúak, egy generációnyi időnek el kell telnie ahhoz, hogy elérjük a sikert. – Mikor lesz új Nemzeti alaptanterv? – Egyeztettem már a minisztérium szakmai vezetőivel a NAT-ról. Elolvastam a preambulumot, amelyet teljesen megfelelő szellemiségűnek találtam. A tanterv egészének ezt kell majd képviselnie. Mindenképp fel kell gyorsítani a folyamatot, ezért a legrövidebb időn belül leülök tárgyalni a NAT alkotói gárdájával is. – Ezek szerint ősszel nem kerülhet a parlament elé a szöveg? – A jelenlegi információim szerint nem. De a cél akkor is az, hogy a 2019/20-as tanév már az új alaptanterv alapján induljon el. – A kötelező olvasmányok kánonját is újragondolják? – Ez természetes. Az értékeinket, a keresztény kultúránkat, a hagyományainkat azon a szinten kell megfogalmazni, amit a tanulók különböző korosztályai képesek befogadni. – A pedagógusoknak az életpályamodellen túl mit tud ígérni? – Nem szeretnék ígérgetni. Az egyik legnagyobb szakági szakszervezet elnökével tárgyaltam a napokban, és nagyon eredményes volt a találkozónk: hasonlóan látjuk a terület gondjait, és minden célban egyetértettünk. Tehát az együttműködésünk garantált lesz. Minden érdekvédelmi szervezettel szeretnék leülni egyeztetni. – Megvalósulhat a kilencosztályos általános iskola bevezetése? – Komoly szakmai viták zajlanak az ügyben, egyelőre nincs döntés. – A szociális ágazatot bérfeszültség jellemzi. Nekik mit ajánl az új miniszter? – Ezen a területen a béren kívül létszám- és minőségi problémák is vannak. Mindhárom ügyben egyszerre szeretnénk lépni. Nagyon fontos munkát végeznek, hiszen demográfiai szempontból a magyar elöregedő társadalom, és – annak ellenére, hogy csökken a számuk – még sokan élnek hátrányos helyzetben. A romakérdésben mindenképpen előbbre kell jutnunk, a pasztorációnak, a kollégiumi rendszer fejlesztésének nagyon nagy jelentősége lesz. „Mindenki lépik egyet” – Deák Ferenc mondata egyfajta mottóként foglalja össze számomra, hogy mit szükséges elérnünk a szociális területen. Az elmúlt nyolc évben megteremtett munkaalapú rendszer nagy eredményeket hozott, ugyanis kezd visszaállni a munka, az alkotás megbecsülése, hiszen ez mindig eredménnyel jár, a teljesítmény mérhető dolog. És ez az emberek önbecsülésére is hihetetlen hatással van. – Mi a véleménye arról a vitáról, miszerint a kormányzatot lépten-nyomon kritizáló, olykor becsmérlő liberális szemléletű művészek nagyon nagy szeletet hasítanak ki az állami támogatásokból? – Szerintem nem olyan bonyolult vita ez, mint amilyennek elsőre látszik. A megoldás egyszerű: azt az alkotást – és az alkotót – támogatja az állam, amely értéket képvisel. Divatok és ideológiák jöttek-mentek a történelmünk során, a legtöbb múló pillanat volt csupán, de az értékek fennmaradtak. Szerintem az az érték, ami az emberhez méltó életmódot elősegíti. NÉVJEGY 68 éves, egy gyermek apja emberierőforrás-miniszter, onkológus-tanár Az orvostudományok kandidátusa, az MTA doktora, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja 1974-től a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikán klinikai orvos, 1978-tól tanársegéd, 1981-től az Országos Onkológiai Intézetben alorvos, 1984-től adjunktus, 1986-tól a fej-nyaksebészeti osztály főorvosa, 1992-től főigazgató főorvos. 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot. 1994-től egyetemi tanár a Haynal Imre Egészségtudományi Karon (HIETE), 1998 után tanszékvezető (HIETE, Semmelweis Egyetem, Pécs, Marosvásárhely). 2007-től Pécsett az onkológiai tanszék igazgatója 16 szakkönyvet, 7 könyvet írt

150 év nagy válságai

Merkel szorítóban Merkelék mindent arra építettek, hogy az Egyesült Államok liberális politikát folytató demokrata kormányzása folytatódik majd, amely korlátlan eszmei támogatást biztosít, és el is várja Németországtól ezt az önpusztító politikát. Az új, bevándorlásellenes amerikai kormányzat azonban elengedte Berlin kezét, sőt, kereskedelmi háborút hirdetett ellene. Merkeléknek nemcsak a multikulturalizmusról szőtt álmai foszlottak szerte, hanem hirtelen egy barátságtalan, már-már ellenséges transzatlanti viszonyban találták magukat. Zászlóshajónak számító német cégek megsarcolása, az iráni és orosz embargó erőltetése – mind gondot okoz nekik. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben jönne jól egy szilárd identitás és egy erős bizalmi viszony a partnerekkel, de ugye ez mind kicsúszott a lábuk alól. A német kancellár a júniusi uniós csúcs előtt elismerte, hogy a déli magyar határzár Németországot is védi, ám rögtön hozzátette: „európai” megoldásra is szükség van. A megváltozott nemzetközi helyzetben már kevés, ha Berlin A-t és B-t is mond egyszerre. Ezzel nem erőt, hanem gyengeséget mutat, amellyel sem a fenyegető kereskedelmi háborút, sem az eurózóna problémáit, sem az újkori népvándorlás kihívását nem tudja mérsékelni.

Több, mint sport A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség felmérése szerint a futballt a világ több mint kétszáz országában, 240 milliónál többen játsszák rendszeresen. Nem kétséges, hogy a játékosok és a szurkolók számát tekintve is a világ legnépszerűbb sportjáról van szó. Nincs még egy ilyen közösségi esemény, amely ennyi embert hozna lázba. Vajon miből is adódik a futball hihetetlen népszerűsége? Ha az ember visszagondol a gyermekkorára, viszonylag kevés emléket tud felidézni. Talán egy-egy képet, érzést, hangulatot. Vannak viszont olyan események, amelyeknek szinte minden mozzanata előttünk van. Nekem ilyen volt az 1982-es spanyolországi futball-vb Magyarország–Belgium-mérkőzése. Az utolsó csoportmeccs. Ha nyerünk, továbbjutunk. A 76. percig továbbjutásra álltunk, aztán jött Czerniatynski, s minden álmunk szertefoszlott. A vége 1-1 lett. Kiestünk. Én pedig kétségbeesett és vigasztalhatatlan voltam. A futball, a küzdelem hihetetlen érzelmeket tud megmozgatni. Persze a foci egyrészről sport, leginkább a futballisták részéről. A szurkolók szemszögéből viszont inkább hasonlít a színházhoz, a drámai műfajokhoz. Ha tréfásan akarnánk megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy a futballmérkőzés olyan dráma, amelyről a kezdő sípszó elhangzásakor még nem lehet tudni, hogy a végén tragédia vagy komédia lesz, sírni fogunk vagy nevetni. Sőt. Gyakran megesik, hogy az utolsó pillanatokban változik át tragédiából komédiává vagy fordítva. Mindezek mellett a foci közösségi élmény is. Elég csak a magyar válogatottnak a két évvel ezelőtti Eb-szereplésére gondolni. A meccsek után a Nagykörút karneválhelyszínné változott. A magyar csapat sikeres szereplése az emberekből összekapaszkodást, egymásra találást váltott ki. Az egész ország eufóriában volt. Persze a küzdelem, a dráma és a közösségi élmény illik más csapatsportokra is. Mégis az európai kultúrkörben a labdarúgás lett a number one. A népszerűségének talán az is összetevője, hogy ezt a sportot nemcsak nézni, hanem csinálni sem nehéz. Ha úgy vesszük, a foci a legdemokratikusabb csapatsport. Egy labdán kívül semmi más nem kell hozzá. Sőt. Nagyszüleink a bőrbogyót is gyakran helyettesítették rongylabdával. Mától egy hónapig százmilliók ülnek le esténként a tévé elé. A közbeszédet világszerte eluralja a „tegnapi” meccsekről szóló diskurzus. Új hősök fognak születni, mások pedig a mélybe zuhannak. Új drámák keletkeznek. Azoknak pedig, akik idegenkednek a futballtól, azért, hogy meg tudják érteni embertársuk viselkedését, idézzük fel Bill Shanklynek, a Liverpool legendás edzőjének a gondolatait: „Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb.”

Kunhalmi, Tóth, Mesterházy versenye Tóth Bertalan és Mesterházy Attila – az MSZP rendkívüli tisztújításán őket tartják a legesélyesebb elnökjelölteknek. Mivel a választások után Molnár Gyula elnök, a helyettese, Gőgös Zoltán, a teljes elnökség és a választmány elnöke, Hiller István is lemondott pozíciójáról, teljes tisztújításra lesz szükség. Molnár ellen fegyelmit is kezdeményeztek a liberálisokkal való „titkos”, leginkább vabanknak tűnő hatvanmilliós megállapodása miatt. Eredetileg öt aspiránsról volt szó. Kunhalmi Ágnes volt budapesti elnök még versenyben maradt, viszont a pártban is teljesen ismeretlennek számító Bródy Gábor és az uniós képviselő, az MSZP-t szanálni kívánó Szanyi Tibor, mivel feltehetően nem tudták összegyűjteni az induláshoz szükséges ezerötszáz aláírást, visszaléptek. KUNHALMI, A POLITIKAI CELEB Lapunk szocialista forrásai szerint a küldöttek között annak van a legnagyobb esélye a győzelemre, aki mögé a legnagyobb és politikailag a legbefolyásosabb MSZP-szervezetek besorolnak. Ma a legmeghatározóbb ilyen csoport a budapesti, hiszen a fővárosban a tizennyolcból tizenkét választókerületben tudtak nyerni az országgyűlési választáson. Magyarán az a jelölt, aki nem szerzi meg a budapestiek támogatását, biztos kiesik a versenyből. Kívülállóként azt gondolhatnánk, hogy Kunhalmi Ágnesnek így szinte ki is kövezték az útját az elnöki pozícióig. A politikus 2014-től kezdődően állt a fővárosi szervezet élén. Akkor azt a Molnár Zsoltot váltotta, aki most őt követi ebben a pozícióban. Molnár akkor a „kapucnis botrányba” bukott bele, kiderült ugyanis, hogy 1992-ben ő is jelen volt azon a tüntetésen, amikor Göncz Árpád akkori államfőt szélsőjobboldali, kapucnis, bomberdzsekis tüntetők kifütyülték. Molnár egy korabeli fotó tanúsága szerint szintén kapucnit viselt, és azzal gyanúsították, hogy nem véletlenül volt ő is a szkinhedszubkultúra öltözékében. A politikus tagadta a vádakat, de inkább elhagyta az MSZP-s posztot, viszont a nemzetbiztonsági bizottság elnöki tisztét megtartotta. És a párton belüli befolyását is. Kunhalmit az ő emberének könyvelte el mindenki, hiszen a politikusnő MSZP-s karrierjét 2006-ban épp abban a II. kerületi önkormányzati testületben kezdte, ahol Molnár és Horváth Csaba is egyengette az útját. Azonban informátoraink hangsúlyozták: Molnár a háttérben mindent a kezében tartott, miközben Kunhalmi – immár listás országgyűlési képviselőként – „politikai celebkedett”, ő lett a kampányban az MSZP arca is. NINCS EGYETÉRTÉS Mindez egy szép és egyenes végkifejlet felé vezethetne, de a valóság más. Ugyanis Kunhalmi – nem véve tudomást a szocialisták érzelmeiről – párton belül szinte minden lehetőséget megragadott arra, hogy az egységes baloldal kialakításáról beszéljen. Mostani elnöki kampányának is az a címe: Repüljünk csapatban! Az értelmezési problémát – hiszen nem csapatban, hanem kötelékben kell repülni – félretéve, Kunhalmi üzenetének az a lényege, hogy csak egységes baloldal tudja legyőzni a Fideszt 2022-ben. E kampánylevél szerint a korábbi évek hibáival szembenézve „pártunk egésze állhatatosan törekszik a következő években egy egységes baloldal kiépítésére”. Ezzel viszont Molnár Zsolt nem ért egyet. Ahogy a figyelo.hu-nak adott interjújában nemrég kifejtette, „az MSZP jövőjével kapcsolatban vannak olyan kérdések, amelyeket másképp látunk”. Hogy még jobban megkuszáljuk a szálakat, emlékeztetőül felidézzük: Botka László, aki tavaly néhány hónapig volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Molnárt árulónak minősítette, sőt addig ment, hogy a Fidesz ügynökének is megbélyegezte. Molnár azonban megnyerte a meccset, hiszen nem ő, hanem Botka távozott megszégyenülten a pozíciójából tavaly októberben. A Molnár által a választási kampányban sürgetett szövetség nem egyenlő Gyurcsány Ferenc visszafogadásával és egy új baloldali egységpárt megalakításával. Kunhalmi viszont néhány éve nyíltan e mellett tette le a voksát. Azt mondta: „A politikában nagyon sok minden bekövetkezhet, így az is, hogy vannak pártok, amelyek valamikor egyek voltak, aztán szétszakadtak, és még lehet, hogy egyszer egyek lesznek.” (Gyurcsány 2011-ben távozott az MSZP-ből, ekkor alapította meg a Demokratikus Koalíciót – a szerk.) Viszont elkezdődött a találgatás; egyes hírek szerint Kunhalmi Tóth javára visszaléphet a küzdelemtől. TÓTH VAGY MESTERHÁZY Miközben párton belüli forrásaink szerint Kunhalminak nincs esélye, a Medián közvélemény-kutatása alapján Mesterházy–Kunhalmi-csata várható a tisztújításon. Amennyiben a politikusnő visszalépne, papíron nőhet Tóth esélye a pártelnökségre, de a fejszámolósdi egy ilyen esemény kapcsán sem biztos, hogy beválik. Mesterházy esélyeit növeli, hogy nem adta az arcát a 2018-as vereséghez. 2014-től visszavonult az első vonalból, és kibekkelte a visszatérést. Azt is elmondhatja magáról, hogy az ő irányításával a négy évvel ezelőtti baloldali összefogás jobb eredményt ért el, mint a mostani vezetés a Párbeszéddel. Igaz, Mesterházy kétszer is volt miniszterelnök-jelölt (2010, 2014), és mindkétszer kétharmados zakót kaptak a szocialisták. „A szervezettségünk akkor is fényévekre volt a mostanitól” – mondta az egyik MSZP-s képviselő. Nem kizárt, hogy a budapesti szocialisták is mögé sorakoznak majd fel, bár elismerik, hogy vetélytársa, a pécsi Tóth Bertalan nagyon határozottan állt bele az elnökválasztási kampányba. Azonban Mesterházyhoz képest is szürke politikusnak tartják, aki sokszor bizonytalannak tűnik. És az is igaz, hogy frakcióvezetőként, valamint a párt férfi kampányarcaként kivette a részét a gyenge választási eredményből. A két politikus abban viszont hasonlít egymásra, hogy ez év tavaszán mindketten egy-egy „független” jelölt javára visszaléptek az egyéni választókerületükben. Mesterházy Veszprémben a végül vesztes Kész Zoltánt, Tóth Pécsett a győzedelmeskedő Mellár Tamást támogatta. Kunhalmi azonban elindult, és meg is nyerte a XVII. kerületi választókerületét. Hogy ki lesz szombaton a végső befutó, talán ezért is bizonytalan. KÜLÖN UTAK A JOBBIKBÓL Végérvényesen szakad a Jobbik. Jövő szombaton, Ásotthalmon ugyanis megalakul a Mi Magunk mozgalom, amelyet eredetileg a párt platformjaként szervezett volna Toroczkai László. A Jobbik Vona Gábor bukása utáni egyik elnökjelöltjét kizárták a pártból, a frakcióból pedig elnökhelyettes-jelölt támogatójának, Dúró Dórának kellett távoznia. Ő ezután kilépett a Jobbikból, de független képviselő maradhat. Férje, a volt alelnök Novák Előd is vezető szerepet kaphat a Sinn Féin párt (terrorszervezet, az IRA politikai szárnya) nevének a tükörfordításaként elnevezett mozgalomban, amely már 2006-ban is létezett. Akkor ősszel szintén Toroczkai hozta létre, de rövid időn belül beszüntette a csoport működését. Most úgy látta jónak, hogy előhúzza az asztalfiókból és leporolja. Forrásaink szerint azonban a Jobbiknál maradt minden anyagi forrás, és a lehetséges radikális témákban – cigány–magyar együttélés, „politikusbűnözés” – sincs olyan erő, mint amit egykor, a Gyurcsány-kormány időszakában a Jobbik ki tudott használni. (PT) Borítófotó: Kunhalmi ágnes is beszállt az MSZP elnökjelölti versenyébe. Ki a legszebb a vidéken?

Könnyített hozzáférések KÖZÖS A SZOFTVER A kormány 1369 milliárd forintnyi adósságot vállalt át az önkormányzatoktól 2014-ig, több lépcsőben. A 2010-es tartozásállomány 1247 milliárdot tett ki, míg ez a szám 2002-ben nem érte el a kétszázmilliárdot. A második Orbán-kormány a települések gazdálkodását megkönnyítő intézkedéssel együtt a további eladósodást gátló szabályozásról is próbált gondoskodni, ennek ellenére a folyamat, ha messze nem is olyan mértékben, mint a balliberális kormányok idején, mégis újraindult. Az Állami Számvevőszék már 2011 után átfogó ellenőrzésekbe kezdett, ezt folytatta a 2013-ban bevezetett, úgynevezett feladatfinanszírozási rendszerben is annak érdekében, hogy fel tudják tárni a pénzügyi egyensúlyi helyzetre ható kockázatokat. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke a Világgazdaságnak nemrég arról beszélt, egyfajta megfigyelőrendszert dolgoztak ki, emellett településtípusonként egyszerre akár több száz önkormányzat gazdálkodását értékelik. FÉLREÉRTETT ELLENŐRZÉS És bizony korántsem mindenütt találtak rendben mindent, így vagyonvédelmi intézkedéseket is kellett alkalmazni. Ennek lényege: ha a számvevőszéki ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével kárt okoz, vagy az ÁSZ ennek veszélyét állapítja meg, kezdeményezheti az államháztartás valamelyik alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését. Ez többek között Mátraverebély, Veresegyház és Kiscsécs önkormányzatánál történt. Az esetet a balliberális sajtó is felkapta, mondván, a Fidesz máris elkezdte „csuklóztatni” az önkormányzatokat. A polgármesteri hatáskörök szűkítése ugyanis kvázi ellenzéki toposz lett, annak dacára, hogy a kampány előtt és után Orbán Viktor mellett számos kormánytag tisztázta, nem lesz ilyen változás. Ráadásul a további eladósodás megakadályozása már több mint ötéves, a konszolidációval egy időben megfogalmazott célkitűzés, és aligha lehet észérvet felhozni ellene. Az említett esetben az ÁSZ intézkedése a bérek kifizetését, illetve a kötelező közszolgáltatások biztosítását nem érintette, ráadásul Veresegyház esetében a felfüggesztést néhány héten belül vissza is vonták. A számvevőszék ezzel párhuzamosan azt javasolta, hogy a települések pénzügyi helyzetét nagymértékben befolyásoló, önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok, gazdasági társaságok eredményességét, illetve közfeladat-ellátásuk teljesítményét is mérni lehessen. Az önkormányzatokért továbbra is a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium felel. Pintér bizottsági meghallgatásán ezzel kapcsolatban a parlamentben azt ígérte: az állami feladatok további csökkentésére, az önkormányzatiság kiterjesztésére lehet számítani. Megerősítette: továbbra is gátolni fogják a települések túlzott eladósodását. Ez utóbbi cél egyik hatékony eszköze lehet az úgynevezett ASP, azaz Application Service Provider nevű alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer. Úgy tudjuk, a többéves előkészítés után bevezetett hálózathoz, illetve az ezt használó 1733 településhez az idén januártól 1261 további önkormányzat csatlakozott. Ezzel – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közlése szerint – az önkormányzatok kilencvenkét százaléka számára biztosított a komplex, felhőalapú szolgáltatás, amely támogatja az ügyintézők munkáját. Csak az év első napjaiban több mint tízezren vették igénybe ezt a lehetőséget. Vagyis a rendszer alapvetően a különböző ügyintézők, illetve az állampolgárok életét hivatott megkönnyíteni, valahogy úgy, ahogy az Ügyfélkapu teszi. Tehát nem szól bele a konkrét ügymenetbe, inkább segíti azt, legalábbis a döntéshozói szándék szerint. Ennek keretében elérhető szakrendszer az iratkezelési, a gazdálkodási, az adó-, illetve a hagyatéki leltár, valamint az ingatlanvagyon-kataszter. Az ipar- és kereskedelmi szakrendszer segítségével pedig „optimalizálhatók a települések belső működési folyamatai”. Ezzel együtt kialakítottak egy elektronikus ügyintézési platformot, amelyen online kitölthető és beküldhető űrlapok egyszerűsítik a hivatali ügyek indítását, illetve akár nyomon követését. Készült egy települési portál is, amelyet az adott önkormányzat opcionálisan választhat az ASP-rendszerhez való csatlakozás során. KEVESEBB PAPÍR, TÖBB ADAT A változásnak környezetvédelmi szempontból is vannak előnyei, hiszen háttérbe szorul a papíralapú adminisztráció, a települések pedig néhány kattintással tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az ASP teljes körű, országos kiterjesztése 2019-re fejeződhet be. A Belügyminisztérium szerint ezzel olyan egységes informatikai bázis jön létre, amely „valamennyi hivatalnak megteremti az azonos munkavégzés lehetőségeit”. A közös szoftverrel biztosítani lehet, hogy minden jogszabályt naprakészen figyelve, folyamatos legyen a technikai jellegű karbantartás is. Kialakulhat ráadásul egy olyan adattárház, amely a további tervezést segíti. Az egységesítés tehát gazdaságosabb és hatékonyabb, ügyfélbarátabb működést tesz lehetővé, ráadásul ezzel még pénzt is spórolhatnak az önkormányzatok. A belügyi tárca részéről korábban elhangzott: akár tízmilliárdos nagyságrendben is. A kezdeti döccenők miatt ugyanakkor számos kritika érte korábban a szisztémát. Egyik nagy ellenzője volt a terveknek az LMP-s színekben parlamenti mandátumot szerzett gödöllői polgármester, Gémesi György. A kifogások azonban elcsendesedtek, amikor a kormány bevonta a különböző önkormányzati szövetségeket is a végrehajtásba. Visszatérve az eladósodás kérdésére: az ügyfélbarátabb megközelítés mellett a részben uniós finanszírozású, összességében tizenötmilliárd forintos fejlesztés, illetve az adatszolgáltatás révén az Államkincstár folyamatosan nyomon követheti a települések pénzügyi helyzetét. A gazdálkodásba nem szólhat bele, erre nem biztosít jogosítványt a törvény, ám képet kaphat a gazdasági állapotokról. Ahogy Lázár János távozó miniszter korábban fogalmazott, nem csorbul a pénzügyi függetlenség. A rendszer bevezetését jóváhagyó kormányrendeletben is csupán annyi szerepel, hogy a kincstár a Központi Statisztikai Hivatal és az ÁSZ számára rendszeres, valamint eseti adatlekérdezést, illetve összegzést végez.

NGO-pénzalap Brüsszeltől FELEMÁS SOROS-SIKER „Az autoriter populista erők egyre jobban szerepelnek a választásokon, például Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Ausztriában. Előfordul, hogy bekerülnek a kormánykoalícióba, sőt az is, hogy a többség rájuk szavaz, miként az történt Magyarországon és Lengyelországban” – ezzel a helyzetképpel indokolja a berlini központú, Soros György által támogatott Civil Liberties Union for Europe, hogy évekkel ezelőtt kampányba kezdett „a demokrácia védelmére létrehozott alapért”. A felvetés lényege: mivel az emberek nem a megfelelő politikai erőkre szavaznak, az Európai Uniónak még inkább támogatnia kellene azokat a szervezeteket, melyek a „rossz kormányokat” úgymond helyes, európai útra kényszerítik. Bár korántsem csupán hazánkról van szó, mivel a számos különböző országban tevékenykedő NGO-t összefogó csoportot a volt TASZ-os Dénes Balázs személyében magyar aktivista vezeti, ráadásul a Sorossal szembeni fellépés úttörője nyilván az Orbán-kormány volt, ez a kezdeményezés vélhetőleg érintené a magyarországi politikai berendezkedést. Már amennyiben sikerrel járnak. TÖBBIRÁNYÚ LOBBIMUNKA De mit is akarnak pontosan Dénesék, és hol tartanak céljaik elérésében? Erről maguk számolnak be a honlapjukon, újabb célokat és eszközöket megjelölve. Fontos megjegyezni: az EU jelenleg is komoly forrásokat szán világszerte „a jogokat és a demokráciát” védő csoportok megsegítésére, ám a Liberties most azt szeretné, ha ezt a tagállami közösségen belül is megtenné. A javaslatot állításuk szerint több száz jogvédő és demokráciapárti csoport, de még az ENSZ és az EU Alapjogi Ügynöksége is támogatja. Április végén pedig az Európai Parlament (EP) képviselői túlnyomó többséggel megszavaztak egy olyan határozatot, amely az Európai Értékek Eszközének a létrehozására kéri az Európai Bizottságot (EB). Ez az a bizonyos alap, amely az eredeti elképzelés szerint mintegy kétmilliárd eurós lenne a következő hétéves uniós ciklus időszakában. Az MSZP-s Szanyi Tibor a vitában nem átallott rámutatni: éppen a magyar kormány tevékenysége a kezdeményezés „legfőbb katalizátora”. Ami persze az azóta felálló új olasz kormány NGO- és bevándorlásellenes kirohanásait tekintve mindenesetre újragondolható kijelentés. Az EB a napokban meg is tette a javaslatát, miután a Liberties a biztosok meggyőzésére is aktív kampányt indított. Konkrétan arra buzdította a szimpatizánsait, bombázzák e-mailekkel a testületet. Ez a próbálkozás – bár a kérdés csak az uniós büdzsé letisztázásával dől majd el, legkorábban ősszel – legfeljebb részben volt sikeres. A jelek szerint a „Soros-istálló” legifjabb tagjaként ténykedő, a pénzügyi alap létrehozását a szívügyének tekintő szerveződés korábban Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét is győzködte, ám aztán hamar ráfordultak a Soros Györgyöt Brüsszelben puszival köszöntő Jean-Claude Juncker vezette testületre. A meggyőzési kampány oka, hogy a Libertiesnél úgy értékelték a helyzetet: az EB nem támogatja a javaslatukat. Egyes jelekből Dénes Balázsék arra következtettek, hogy Brüsszel csak kisebb változtatásokat eszközölne a meglévő szabályozáson, ami nem lesz elég „demokráciáink védelmezésére a fokozódó támadásokkal szemben”. BIZOTTSÁGI JAVASLAT Az EB végül a napokban arra jutott, jöjjön csak létre az EP által is javasolt eszköz, ám annak a neve legyen Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap. Ami nem kifejezetten a Sorosék által erőltetett megoldás. Ráadásul, ha jól értjük, az Európai Parlament által indítványozott „friss pénz” sem kerülne a rendszerbe. A lapunk által megismert részletezés egyébként tételesen felsorolja, hogy e három kategóriába mely tevékenységek támogatása fér bele. A keret 947 millió euró lenne hét évre, ami meg sem közelíti a Liberties által kért összeget, ám ettől még nem kis pénzről van szó. Viszont az EB tervezete szerint valójában a jelenlegi szabályozás leegyszerűsítéséről van szó, a meglévő szinergiák kihasználása érdekében. A Jogok és értékek alprogram például tartalmazná ezentúl a testvérvárosi kapcsolatok erősítését, de lehetne forráshoz jutni „a demokratikusabb unió kialakításában való aktív részvétel, valamint a jogokkal és értékekkel kapcsolatos tájékozottság ösztönzése és elősegítése” érdekében végzett tevékenységhez is. Ismerős célok szerepelnek a Jogérvényesülés címszó alatti program leírásában, melynek célja „a jogállamiságon, a kölcsönös elismerésen és bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztésének előmozdítása”. Az előterjesztés szerint mindebben fontos szerep jut a társadalmi szervezeteknek. Vagyis az NGO-knak. A következő kitételt pedig mintha a Liberties anyagából másolták volna az EB szakértői: „A Jogok és értékek program célja kifejezetten az uniós szerződésekben lefektetett jogok és értékek védelme, valamint előmozdítása egyebek mellett a társadalmi szervezetek támogatása által, a nyílt, demokratikus és befogadó társadalom fenntartása céljából.” Kiemelt figyelmet kapnának a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet és a gyermekek jogainak a védelmét célzó, azonkívül a történelmi emlékezettel kapcsolatos projektek is.

Emellett finanszírozzák majd a demokratikusabb EU kialakításában való aktív részvételt ösztönző és elősegítő tevékenységeket, valamint a jogokkal és értékekkel kapcsolatos ismereteket – így a javaslat, mely szerint a Jogérvényesülés program ugyancsak patronálja a társadalmi szervezeteket, például „az igazságszolgáltatáshoz való jog tényleges érvényesüléséért folytatott tevékenységek kapcsán”. Az alap összességében fokozza és támogatja a nem kormányzati szervezetek, nemkülönben a civil társadalom kulcsszerepét a közös uniós értékek népszerűsítése, védelme és a rájuk vonatkozó ismeretek terjesztése terén, legalábbis a hivatalos kommüniké így fogalmaz. KONKRÉTUMOK NÉLKÜL A jelek szerint Brüsszel részben azért magáévá tette a Soros-féle, amúgy eddig is jelentős összegekkel dotált szervezetek követeléseit, és hajlik arra, hogy pénzelje a demokratikusan megválasztott kormányokkal szembeni „civil” kontrollt. A Fidesz semmiképp sem támogatja az elképzelést, politikai motivációjú kiválasztást emleget a forráselosztás kapcsán, képviselői az EP-ben sem szavazták meg az előterjesztést. Ugyanakkor – bár az ideológiai alapvetés egyértelmű – a pontos elképzelést egyelőre nem ismerni, a kitűzött célok pedig kissé ködösek. „Az alap szerepe az alapvető jogokkal és az európai értékekkel összhangban lévő szakpolitikák előmozdítása. Célja a jogállamiságon és a kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség kialakításának további támogatása és a polgárokat megillető jogok érvényesülésének biztosítása” – zárul az EB anyaga. Az ideológiai alapvetés persze egyértelmű.

Kizárás kizárva NÉPPÁRT Az újkori népvándorlás 2015-ös első nagy hulláma idején Magyarország kormánya elsőként mondott nemet nagyszámú idegen népesség Európába engedésére és az uniós tagállamok közötti szétosztására. Orbán Viktor miniszterelnök kapott is ezért akkor hideget-meleget. Az elmúlt három évben nagyot fordult a világ. A bevándorlást támogató kormányok és politikusok sorra megbuktak, helyükre a szavazók az országuk nemzeti érdekét következetesen védő pártokat és politikusokat választottak. Ez a változás az EPP számos tagországi pártját is utolérte, miközben a 2014-ben megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselők zöme még mindig a régi kottából játszik. Az idő ellenük dolgozik, ugyanis július elsejétől Ausztria veszi át az unió soros elnökségét, s Kurz kancellár egyformán ellenzi a kötelező betelepítési kvótát és a 2021-ben induló új közös költségvetés kiadási összegének a növelését. EP-VÁLASZTÁS: GYENGÜLÉS JÖHET Nem sok jóval kecsegtet Brüsszel számára a jövő májusi EP-szavazás sem, hiszen a legtöbb felmérés a Néppárt és az európai baloldal további gyengülését vetíti előre. Jelzésértékű, hogy a német CDU a tavaly szeptemberi Bundestag-választáson 8,5 százalékot veszített, ráadásul Merkel kancellár népszerűsége azóta csak tovább zuhant. A bajor CSU hetven év után veszítette el abszolút többségét, és azt aligha tudja az októberi tartományi választásig visszaszerezni. A migráció és a globalizmus vak támogatása politikai ballasztként húzza a mélybe a mérsékelt formációkat, miközben a lecsúszástól félő rétegek a protestpártok felé tódulnak. A nyugati mainstream média és politika hitelessége csökken, az alternatív médiumok és politikai mozgalmak erősödnek. PÉLDASTATUÁLÁS A visszaszorulóban lévő mainstream képviselői sokadszorra Magyarországon akarnak példát statuálni. Az indokok sűrűn változnak. Korábban Angela Merkel a migránsok befogadását tartotta fő szempontnak. Most éppen a jogállamiság közelebbről meg nem határozott szempontja a sláger, de már hangolják a szintén homályos európai értékeknek való megfelelést és a „korrupció” elleni „sikeres” harcot. Ezek a gumifogalmak a magyar ellenzéknek országon belül sem jöttek be, ennek ellenére most ugyanezzel próbálkoznak a régi áramlat védelmezői Brüsszelben. A jogállamiságnak nincsen egyetlen formulája, mint ahogyan a közösen vallott európai alapértékek is országonként máshogy valósulnak meg. A magyar demokráciáért való „aggódás” a jelek szerint leginkább a Soros-hálózatnak dobott mentőöv. A Tagesspiegel május végi cikkében Andreas Nick CDU-s politikusra hivatkozva ugyanis arról írt, hogy Berlin két feltételt szabna a Fidesz néppárti tagságának további támogatásáért cserébe. A magyar kormánynak mindent meg kellene tennie a CEU Budapesten maradásáért, illetve a Stop Soros törvény elfogadása előtt kérje ki a Velencei Bizottság véleményét, és azt építse be a tervezetbe. SARGENTINI = CDU? Szijjártó Péter külügyminiszter rögtön jelezte, hogy nem érkezett ilyen megkeresés a kormányhoz, ám nagyjából ez a két fő követelés olvasható ki a Judith Sargentini holland zöldpárti EP-képviselőnő jelentéséről zajló vitából is. Április végén az Európai Parlament illetékes bizottságában a Néppárt máltai árnyékelőadója „egészen véletlenül” szintén a Soros-egyetem és a kőkeményen politizáló NGO-k védelmében szólalt fel. A Tagesspiegel cikke alig egy héttel a Human Rights Watch globalista NGO Magyarország-ellenes kampányának a kezdete után jelent meg, amelyben a CDU-ra akarnak nyomást gyakorolni a Fidesz EPP-ből való kizárása érdekében. Mintha egy összeesküvés-elméleti szakkönyvből dolgoznának, a globalizmus hívei ugyanis láthatóan folyamatosan Németországra mint hazánk legnagyobb gazdasági partnerére és az EU legbefolyásosabb politikai hatalmára akarnak hatni. A német elit azonban – a Soros-hálózattal ellentétben – csak ritkán keveri össze a gazdasági érdeket és a politikát. Merkel kancellár ráadásul a kötelező kvóták kérdésében elszenvedett veresége és folyamatos defenzívába szorulása óta a magyarokkal való hadakozást kiszervezte Brüsszelbe, ahol most éppen Frans Timmermans holland uniós biztos játssza el az ugyanebbe már belebukott elődje, Neelie Kroes szerepét. Keserű lecke volt ez a Soros György és mások által támogatott, berlini székhelyű Civil Liberties Union for Europe (CLUE) szervezet vezetője, Dénes Balázs számára is, aki a Jerusalem Post oknyomozó cikke szerint 2017-ben a német külügyminisztériumnál lobbizott a kőkeményen politizáló NGO-k védelmében. Egy erről készült hangfelvételen még az is felvetődik, hogy a magyarországi német cégeken keresztül próbáljanak Budapestre nyomást gyakorolni. VÉGÜL KÉTHARMAD Az eredmény ismert, a próbálkozások a Fidesz/KDNP sorozatban harmadik kétharmados választási győzelmével kudarcba fulladtak. A német cégek tovább fejlesztik hazai kapacitásaikat, csak a Daimler egymilliárd euróért épít új gyárat Kecskeméten. A Fidesz Néppártból való kizárására irányuló új kísérlet csak a felszínen szól a kötelező betelepítési kvóta júniusi uniós csúcson való elfogadtatásának. Joggal félnek, hiszen Budapest 2010 óta élen jár a politikai innovációban. Ami nálunk „kicsiben” történik és megvalósul, idővel „nagyban” is politikai valósággá válik. Ezt akarják a globalizmus és a „nyílt társadalom” hívei minden eszközzel megakadályozni. Eredménytelenül. Márciusban a Figyelőnek Manfred Weber EPP-frakcióvezető megerősítette, hogy a Fidesz az Európai Néppárt megbecsült tagja, és így nyilatkozott június elején Antonio Tajani, az EP néppárti elnöke is. Ezeket az erős üzeneteket a hazai ellenzéki sajtó csúsztatásokkal próbálja ellensúlyozni. Állításaikkal ellentétben például a június eleji müncheni néppárti tanácskozáson a fél fideszes EP-frakció jelen volt, s az EPP nem határolódott el Orbán Viktortól, aki várhatóan ismét felszólal majd az Európai Néppárt novemberi tisztújító kongresszusán.

Hazatérés külföldről RETÚRJEGY A legkisebb fiú pedig összeszedte minden bátorságát, és tarisznyájába hamuban sült pogácsát téve elindult szerencsét próbálni – már a népmesékben is azt halljuk gyermekkorunkban, később pedig a történelem-, irodalomórán, hogy az újítások nyugatról érkeznek, ahol jobbak a bérek, s úgy általában minden fejlettebb. Így nem csoda, hogy sok fiatal az érettségi vagy a diploma megszerzése után úgy dönt: Nagy-Britanniába, Németországba, Ausztriába, Franciaországba megy szerencsét próbálni. De vajon mi ösztönzi őket igazán? Csupán a pénz vagy a kalandvágy is? És nyugaton tényleg kolbászból lenne a kerítés? Olyan fiatalokat kerestünk meg, akik több évig éltek külföldön, valamilyen oknál fogva mégis hazajöttek. Volt, aki még az európai uniós csatlakozásunk előtt hagyta el az országot, és csak utána tért haza, mások az elmúlt években jobb ajánlatot kaptak itthonról, s beszéltünk olyanokkal is, akik csupán egy jobb életről álmodoztak, nemrég pedig pont emiatt tértek haza. De egy dolog közös bennük: már mindannyian itthon vannak. Cikkünkben a megszólalóknak új nevet adtunk, mert sokan közülük – bár elmesélték és nem is szégyellik kinti kalandjaikat – nem szeretnék, ha bárki ezen történetek alapján ismerné meg vagy fel őket. KEVÉSBÉ BEFOGADÓ KÖZEG Így van ezzel András is, aki még az EU-csatlakozás előtt, 2000-ben hagyta el Magyarországot, részben a jobb élet, jobb fizetés reményében, másrészt kalandvágyból. Vendéglátóipari gyakornokként korábban már többször is volt külföldön, akkoriban az itthoni viszonylatban jó fizetésnek számító félmillió forintot is megkereste egy nyár alatt. Bár ezért a pénzért nagyon helyt kellett állnia, nemegyszer hallotta a feletteseitől, hogy dolgozzon gyorsabban, keményebben, különben mehet haza. Azokban az években már magyarországi tapasztalata is volt, és bár a vendéglátás sehol sem számít könnyű keresetnek, itthon csak a munka volt kemény, odakint a megjegyzések is. De a pénz jó volt, így András azt gondolta: ha ez hosszú távon fenntartható, érdemes kimenni, főleg, ha nem a vendéglátóiparban helyezkedik el, hanem irodai munkát végezhet. A németnyelv-ismerete meg is volt hozzá, de meglepő módon ezzel a tudással Dublinban kapott munkát, egy nemzetközi cég Írországba telepített központjában. Előbb az ügyfélszolgálaton, később a HR-osztályon dolgozott, így egy viszonylag korrektnek mondható fizetést kapott, ráadásul szellemi munkát végzett. De azt mondta, diploma nélkül és magyarként ennél följebb nem juthatott a ranglétrán, hiszen a középvezetői, vezetői posztokat a helyiek kapták meg, akkor is, ha csak törve beszélték a németet. András szerint volt ebben némi realitás, hiszen a helyiek nem egy-két évre terveznek egy munkahellyel, hanem hosszú távra. Ezzel szemben aki szerencsét próbálni megy oda, könnyebben mozdul egy másik ajánlatra. András, bár nem keresett rosszul Dublinban, s egy szobát meg tudott fizetni, de ahhoz, hogy valamennyit magára és bulizásra is tudjon költeni, már biciklivel kellett járnia, a tömegközlekedést nem engedhette meg magának. A kint töltött hét év alatt mindent megtett, hogy minél több helyi barátot szerezzen, az írek azonban nem voltak nyitottak a kelet-európai fiúra, így inkább oda vándorolt németekkel és más nemzetiségekkel barátkozott. Végül úgy látta: ha ennél magasabbra nem kerülhet, inkább hazatér Magyarországra és továbbtanul. Miután lediplomázott, a kint érzett honvágy már nem engedte vissza külföldre, itthon keresett munkát. Azt mondta, ma már úgy látja, kemény munkával kint is és idehaza is ugyanúgy lehet boldogulni. Hasonlóan látja ezt Bálint is, aki több mint egy évet élt Angliában 2015 májusától. Még magyarországi munkahelyén kapta az állásajánlatot, Andráshoz hasonlóan őt is szellemi munkára hívták. Azt mondta, tapasztalatnak jó volt, mert egy nagyobb vállalathoz került, ahol pörögni kellett, több volt a feladat és a pénz is. De Bálint sosem akart kint élni, úgy is tervezte, hogy két év után hazatér, a barátnője nem is tartott vele a külföldi kalandra. A fiatal férfi, bár elismeri, hogy jó fizetést kapott Angliában, mégsem érezte igazán jól magát, mert ő is azt tapasztalta, hogy a helyiek nem nyitottak felé igazán, ha pedig mégis beszélgetésbe elegyedtek, nem tudott önmaga lenni, hiszen egy más nemzetiség nem ugyanúgy érti a humorunkat, a gesztusainkat, mint a honfitársunk. Bálint szerint épp ez az egyik oka, hogy odakint könnyű félretenni, hiszen az ember csak dolgozik, nem nagyon jár el szórakozni, így nincs is mire elköltenie a pénzt. Végül már a tervezett két esztendő felénél munkát kezdett keresni Magyarországon, és amikor megtalálta jelenlegi munkahelyének ajánlatát, úgy döntött, hazajön. NINCS KOLBÁSZBÓL A KERÍTÉS Mivel eddig csak olyan fiatalokat mutattunk be, akik szellemi munkát végeztek, következzen Dénes, aki 21 évesen költözött ki Angliába, egy érettségivel és egy nyomdászszakmával a kezében. Az motiválta, hogy itthon nem tudott volna annyit keresni, amennyit szeretett volna. Bár beszélt angolul, nem felsőfokon, így először takarítói, később konyhai, végül szakácsmunkát kapott. Pár hónap után belátta, hogy kint sincs kolbászból a kerítés: saját bevallása szerint felettesei csicskának nézték, és nem is keresett annyit, hogy félre tudjon tenni vagy haza tudjon küldeni. Sőt! Rendszeresen még a hónap végéig sem tartott ki a fizetése, az utolsó héten már a konyháról kellett egy-két falatot elcsennie, mert éhes volt. Végül az interneten keresztül szerelmes lett egy magyar lányba, aki hazacsábította. Ma már itthon dolgozik egy multinacionális vállalatnál, szellemi munkát végez, és jobban keres, mint Nagy-Britanniában. Végül, de nem utolsósorban ismerjék meg Bellát, az egyetlen női megszólalót, aki már az egyetemet is Németországban végezte, majd Stuttgartba ment dolgozni. Azonban a kint töltött évek ellenére sem találta meg a helyét a nyugati országban: úgy érezte, kinézik. A németek kelet-európai származása miatt, azért, mert nem helyi, míg a bevándorlók azért, mert nem abból a kultúrából jött, mint ők. Ezért Bella inkább úgy döntött, hazatér. De azok közül, akikkel az elmúlt hetekben beszéltünk, nem ő volt az egyetlen, aki hasonló okok miatt jött vissza. Sokan azonban még kint vannak. Ki azért, mert úgy érzi, valóra vált az álma, ám sokan azért, mert nem is tudják, hogy ma Magyarországon milyen fizetések vannak. Hiszen amikor ők elmentek öt-nyolc-tíz éve, még egészen más bértáblák voltak. És az is lehet, hogy ma már itthon könnyebb lenne boldogulni.

Cigányúton a német segély A németek Románia és Bulgária 2007-es uniós csatlakozása után a maximális hét évig zárták el a két ország polgárai elől a munkaerőpiacukat, így az új tagállamokból érkezők 2014-ig csak vállalkozóként dolgozhattak náluk. Az átmeneti idő lejárta után már munkavállalóként is jöhetnek, s a brexit óta rengeteg román és bolgár vendégmunkás is inkább Németországot választja. A NYITOTT HÁZIÚR A munkakeresői mellett kialakult egy másféle vándorlás is, amely a német jóléti ellátórendszer kihasználására épül. A képlet végtelenül egyszerű. Vegyünk kényszerárverésen egy lerobbant bérházat úgy 200-300 ezer euróért, s minimálisan újítsuk fel azt, mondjuk százezerért. Szerezzünk tíz nagycsaládot, amelyet beköltöztetünk, számukra (papíron) vállalkozóként igazoljunk havi legalább ötszáz eurós bevételt, vagy (szintén papíron) minimálbéren foglalkoztassuk őket. A szükséges járulékfizetési idő után munkanélküliként már jogosulttá válnak a német jóléti ellátásokra. Ez a művelet azért fontos, mert máskülönben az EU-s állampolgároknak sem jár a német szociális segély. Ezzel a trükkel azonban a város máris a „vállalkozó által megszabott – gyakran csillagászati – áron bérli a „felújított lakásokat, hiszen más háziurakkal ellentétben ő „nyitott arra, hogy az otthonokat kiadja uniós külföldieknek. Az üzleti modellben a hangsúly a nagycsaládon van, hiszen Németországban az első gyerek után már havi 192 euró családi pótlékot fizetnek, amely a gyerekek számával tovább növekszik. Ezek után nem csoda, ha a nyomor vámszedői százszámra hoznak Kelet-Európából sokfős családokat, köztük számtalan cigány famíliát Németországba. A szegénységi bevándorlás zöme néhány Rajna menti és Ruhr-vidéki nagyvárosba irányul, főként Essenbe, Kölnbe, Hammba, Duisburgba és Dortmundba. Becslések szerint csak Duisburgban 17 ezer román és bolgár él, s havonta további ötszázan csatlakoznak hozzájuk. A családi pótlék és a szociális segély mellett számtalan kiszolgáltatott román és bolgár dolgozik feketén vagy prostituálódik, hogy a háziúrnak járó költségek levonása után maradjon pénze saját és családja megélhetésére vagy az otthon maradtak támogatására. SZEMÉTHEGYEK Az érintett városokban és negyedekben közben nő a társadalmi feszültség. Az érkezők közel fele iskoláskorú, ám a német iskolák nincsenek felkészülve ennyi gyerek nyelvtanítására és integrációjára. Sok jövevény kultúrája is megütközést kelt, a németek ugyanis nem szokták az ablakból kidobni vagy az udvaron felhalmozni a szemetet. A környező lakások eladhatatlanná válnak, így idővel ezeket nyomott áron felvásárolva lehet az extraprofitot hozó modell szolgálatába állítani. A probléma ismert. Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök tavasszal meglátogatta a Ruhr-vidéket, ahol bemutatták neki a szegénynegyedek felszámolásának programját. Az önkormányzatok a tűzvédelmi és a higiéniai szabályok szó szerinti betartatásával próbálják lezárni a gyakran túlzsúfolt és lelakott bérházakat. Don Quijoteként harcolnak a szélmalmok ellen. K.Rengeteg román és bolgár „nagycsaládos nyomorog lerobbant lakásokban, kihasználva a német tb kiskapuit. Focidrukkerek örülnek Frankfurtban az Eintracht kupagyőzelmének. A németek lassan már csak a focisikereknek örülhetnek

A berlini migránsok harmadának több felesége van Amikor Daham al-Hasszán 2014-ben egyik feleségével és annak nyolc gyerekével Szíriából Dániába menekült, közölte a hatóságokkal, hogy sem dolgozni, sem dánul megtanulni nem tud – de igényt tart a szociális kedvezményekre. A jókötésű, 47 éves férfi fizikai és mentális problémákra panaszkodott. Az eset nyilvánosságot kapott és kitört a közfelháborodás. Al-Hasszán mentális gondjait előadása szerint az okozta, hogy távol kellett élnie másik két feleségétől és további tizenkét gyerekétől. Népes közvetlen rokonságát a családegyesítő törvény értelmében Dániába hozathatta. Egy ügyvédcsapat, amelyet egyébként az állam fizetett, gondoskodott róla, hogy a jelentős társadalmi felzúdulás ellenére a megacsalád igen tetemes havi jövedelmet húzzon, amely a szociális segélyből és a családi pótlékból állt. Svédországban például a korábbi jobbközép kormánykoalícióban részt vevő Centrum Párt ifjúsági tagozatának a vezetője, Hanna Wagenius szerint az egyén (legyen az férfi vagy nő) elidegeníthetetlen joga meghatározni, hány emberrel akar házasságban élni egy időben. Ennek megfelelően néhány éve törvénymódosítási javaslatot nyújtottak be – amit a parlament elvetett. EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK Franciaországban, ahol az egyik legnagyobb az iszlám világból érkezett bevándorlók száma, 1993 óta törvény tiltja a poligámiát, azaz a többnejűséget. Ennek ellenére a The Economist című brit lap becslése szerint mintegy 16-20 ezer családban összesen kétszázezer ember él ilyen kapcsolatban. Szinte kizárólagosan Közép- és Észak-Afrikából érkezett iszlámhitű bevándorlók tartoznak ebbe a csoportba. Egyfajta torz logika alapján a poligámiában élő férfiak az egyedülálló, gyermekeket nevelő szülőknek kijáró szociális kedvezményekben, támogatásokban részesülnek. Hasonlók a francia helyzethez a németországi viszonyok. Berlinben a szíriai menekült férfiak mintegy harmadának van több felesége – ezek egy része gyermekházasság, vagyis 12-13 éves lányokat vesznek el másod-, harmadfeleségként középkorú férfiak. Mivel a házasságaikat nem Németországban (vagy nem a német hatóság, hanem egy imám előtt) kötötték, jogilag a gyerekeiket egyedülálló szülőként nevelőknek számítanak, akik szociális kedvezményeket kapnak, a kormány által kiutalt lakásokban, családi házakban laknak. Karneváli figurák Németországban különböző muzulmán fejviseletekkel. A poligámiában élő férfiak gyermeküket egyedül nevelőnek számítanak

Rómának nem diktálnak Brüsszelből A múlt hét végén tartott G7-csúcsról minden bizonnyal az marad meg az emlékezetben, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni a zárónyilatkozatot. Az 1976-ban létrejött szervezetben erre még soha nem volt példa. Az Egyesült Államok elnökének nem tetszett, hogy a vendéglátó szerepét is betöltő Justin Trudeau kanadai kormányfő – amúgy a többi tagállammal egyetértésben – kritizálta az amerikai büntetővámokat. A SZANKCIÓK ELLEN A Québec közelében megrendezett találkozón azonban volt egy ennél sokkal fontosabb momentum is. Trump felvetette, hogy a G7-csúcsokra vissza kellene engedni Oroszországot. Emmanuel Macron francia elnök szerint ehhez először minimum annyi lenne szükséges, hogy Moszkva betartsa az ukrán helyzet rendezését célzó minszki megállapodást. (Amelyet egyébként Kijev sem tart be.) Általános megrökönyödésre azonban Giuseppe Conte frissen kinevezett olasz miniszterelnök támogatta az amerikai javaslatot. Oroszországot 2014-ben, a Krím félsziget elfoglalása után zárták ki az akkor még G8-nak nevezett csoport csúcstalálkozóiról, amelyeken a világ legfejlettebb nyugati hatalmai vesznek részt, valamint Japán. Az olasz kormányfő két megbeszélése között Twitter-üzenetben közölte, hogy támogatja Trumpot. Donald Tusk, az Európai Parlament elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője, a két megbeszélés résztvevői azonban nem kommentálták Conte bejelentését. Tusk később közölte: a G7-nek rengeteg feladata van anélkül is, hogy ezekbe Oroszországot bevonnák. Hozzátette, hogy az EU vezetői más formában tartják a kapcsolatot Moszkvával. Ilyen például a kö-zelmúltban tartott szentpétervári gazdasági fórum, amelyen részt vett Emmanuel Macron is. Trump javaslata és az olasz kormányfő bejelentése egyértelműen azt célozza, hogy csökkenjen a Moszkvára nehezedő diplomáciai és szankciós teher. Conte az USA támogatásával nyomás alá helyezte a szintén olasz Federica Mogherinit, az EU külügyi főképviselőjét is. A Liga és az 5 Csillag által létrehozott új kormány programjának első tervezetében még szerepelt, hogy az Oroszország elleni szankciókat „azonnali hatállyal fel kell függeszteni, a későbbi verziókból azonban már kihagyták. Conte a múlt héten, miniszterelnökként tartott első parlamenti beszédében hangsúlyozta: Olaszország továbbra is elkötelezett tagja kíván maradni a NATO-nak. Hozzátette viszont, hogy támogatják a büntetőintézkedések visszavonását, főleg azokat, amelyek az orosz civil társadalmat sújtják. Róma egyelőre nem döntött arról, hogy milyen álláspontot képvisel az e hónap végén tartandó uniós csúcson, amelyen a Moszkvát sújtó szankciók további sorsáról szavaznak a tagállamok. A büntetőintézkedések ellen való fellépéssel Trump újabb éket vert az EU-ba. Az amerikai elnöknek láthatóan jólesett Conte támogatása, közölte is, hogy meghívja a Fehér Házba. NEM KOCKÁZTATNAK Az olasz kormányfő megnyilvánulása jelzi, hogy Róma az eddigieknél aktívabb külpolitikát kíván folytatni. Erre elsősorban az EU-n belül lenne szüksége. Az új kabinetnek két fő célja van: fellendíteni a gazdasági növekedést és korlátozni a mediterrán térségben a migrációt. Utóbbi témában már látszanak is a határozottság jelei: Matteo Salvini belügyminiszter lezáratta az olasz kikötőket a migránshajók elől. A kampány során előjött az eurózónából való kilépés megszavaztatása, erre azonban valószínűleg nem kerül sor. Az Eurobarometer egy közelmúltban készült felmérése szerint az olaszoknak csupán a 30 százaléka elégedetlen az euróval, a választásokon győztes 5 Csillag támogatói között ez az arány 40 százalék. A voksolás után három hónappal nagy nehezen összeálló új kormány ennek alapján nem fog megkockáztatni egy népszavazást. Borítékolható viszont, hogy a külpolitikai aktivitás jegyében határozottabban lépnek fel Brüsszellel szemben – a háborút azonban várhatóan kerülik majd. Valószínűleg megpróbálják az adósságplafon megemelését, hogy nagyobb állami költekezéssel segíthessék a gazdasági bővülést. Adócsökkentésre is lehet számítani – ez választási ígéret volt –, ami szintén a büdzsé hiányának növekedéséhez vezet. A római kabinet rugalmasságát ugyanakkor jelzi, hogy a kampányban tett néhány ígéretről ma szó sem esik. Ilyen például a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése vagy a munkanélküli-segély folyósításának meghosszabbítása két évre. A célok megvalósítására két út kínálkozik. Az egyik egy mérsékelt fiskális expanzió, amely azonban így is konfrontációhoz vezet majd Brüsszellel, viszont leveszi a napirendről az olasz államcsőd veszélyét. Ugyanakkor ha Rómában nagyobb mértékű állami költekezésről döntenek, felvetődhet az euróövezetből való kilépés kérdése. Ennek társadalmi költsége azonban olyan nagy, hogy nem valószínű, hogy megkockáztatják. Így várhatóan a hagyományos „olasz út marad: a folyamatos egyensúlyozás a költségvetési deficit és az államadósság finanszírozóinak tűrőképessége között. Az euró- és EU-szkeptikus kormány ezzel két legyet ütne egy csapásra: demonstrálná, hogy nekik Brüsszelből nem diktálnak, ugyanakkor elkerülné a teljes pénzügyi krízist. SZERÉNY TÖBBSÉG A külpolitikai konfrontációt vállalva a belpolitikai egyensúlyt sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az új kabinetnek csupán hatfős többsége van az olasz törvényhozás felsőházában, amelynek jóvá kell hagynia a büdzsét. (Itt felsejlik egy tradicionális olasz kormányválság lehetősége is.) A mérsékeltebb fiskális lazítás mellett szól egy nagyon egyszerű érv: a piac büntet, az EU nem. Brüsszel már hosszú ideje figyelmen kívül hagyja a nagy tagországoknál az uniós költségvetési szabályok megsértését. (A németeknél 2002–03-ban volt erre példa, a spanyoloknál a közelmúltban. A franciáknál szintén a 2000-es évek elején és a közelmúltban is.) Az olaszokkal sem tettek-tesznek kivételt, Brüsszel meghagyja ezt a kis győzelmet Rómának. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. A piac büntet, az EU nem

A múlt élővé tétele a jövő záloga – Európa demográfiai problémákkal küzd, egyre csökken a születések száma. Mi a helyzet Ázsiában és a muszlim világban e téren? – Kelet-Ázsiában a termékenységi ráta riasztóan alacsony. Egy dél-koreai nő átlagosan 1,25, egy japán 1,4 gyereknek ad életet – egy pakisztáni például már négynek. A városiasodás és a tradicionális kultúra eltűnése radikálisan megváltoztatja a viselkedést a kontinensen. Az okok hasonlók, mint Dél-Európában. A merev társadalmi struktúrákból kiszabaduló emberek szinte határtalan lehetőségeket kapnak, ugyanakkor az önzőség, az egoizmus irányait választják. Kelet-Ázsiában, beleértve Kínát is, még egy tényező társul ehhez: a győztes mindent visz elve a társadalmi felemelkedésben. Annak a néhány tanulónak, aki felvételt nyer a legjobb egyetemekre, biztosított a jó karrier. Akit nem vesznek fel, az eltűnik a névtelen tömegben. Az ázsiai szülőket arra ösztönzik, hogy erőforrásaikat egyetlen gyerek felnevelésére, oktatására koncentrálják. A kínai családok például 30-40 ezer dollárt is költenek gyermekenként az ingyenes állami tanításon túl a magánoktatásra. Más a demográfiai helyzet azokban az országokban, amelyeket továbbra is a tradicionális berendezkedés jellemez, például Pakisztánban, ahol a műveltségi ráta, amelyet az írni-olvasni tudás alapján mérnek, alig 50 százalék. A muzulmán világban, azokban az országokban, amelyek legalább a női írástudatlanság felszámolásával beléptek a modern világba, extrém alacsony a születések száma. Ez a helyzet Iránban, Törökországban és Tunéziában. Irán esete szinte egyedülálló a világtörténelemben: 1979 és a 2000-es évek vége között, gyakorlatilag egy generáció alatt a termékenységi ráta 8-ról 2-re zuhant vissza. A muzulmán országok a premodern állapotból egyenesen a posztmodern állapotba kerültek, mintha a csecsemőkorból kilépve egyből aggastyánok lennének, átugorva a felnőttkort. Ez félelmetes szociális problémákat vetít előre. Iránban az elöregedés 2040 körül nagyjából olyan mértékű lesz, mint Európában, azzal a különbséggel, hogy az egy főre jutó jövedelem csak a töredékét éri el majd ott az öreg kontinens átlagának. – Oroszországban viszont azt látni, hogy az ortodox kereszténység terjedésével párhuzamosan ugrásszerűen nő a születések száma. Van valami különleges orosz modell? – Oroszország helyzete speciális, a demográfusok még nem is nagyon tudták megragadni ennek lényegét. A kommunizmus bukását követő gazdasági és társadalmi válság miatt a termékenységi ráta 1,2-re zuhant a XX. század végén, majd 2015-re emelkedett 1,75-ra. A II. világháború utáni időben a termékenység terén ez volt a legnagyobb fellendülés. Nagyon úgy tűnik, hogy a folyamat összefüggésben van a vallásos hit feléledésével. A magukat ortodox kereszténynek valló oroszok aránya a kommunizmus bukása után mért 30 százalékról napjainkra 70-re emelkedett. A fejlett ipari államokban már kimutatták a kapcsolatot a hit és a születések száma között, így könnyen elképzelhető, hogy Oroszországban is a vallási-nemzeti identitás megerősödése áll a dolog hátterében. – Budapesten tartott előadásában használta „a Nyugat utolsó embere kifejezést. Mit értett ez alatt? – Ez egy ironikus utalás Nietzschére, a Zarathustra „utolsó emberére. A filozófus ezen a modern társadalmak önelégült, középszerű állampolgárait értette, akikben nincs meg a vágy a nagyságra, a felemelkedésre. A globalizmus által propagált ízetlen, homogén emberi létezés tisztán a fogyasztásra, a hedonizmusra épül. Az ország, kultúra, történelem és vallás nélküli emberi létezés, amelyet ez a szemlélet fejleszt ki, semmi másra nem vágyik, mint arra, hogy szórakoztassa önmagát. Egész biztosan nem törekszik arra, hogy gyermekeket hozzon a világra, hisz azok talán zavarnák őt a kedvteléseiben és a vakáció során. Nietzsche ugyan nem így értette, de talán mondhatjuk azt, hogy az utolsó ember kifejezés demográfiailag is értelmezhető. – Ön szerint van kapcsolat az írástudatlanság felszámolása és a terrorizmus között? – Nem hiszem, hogy közvetlen kapcsolat lenne, tágabb értelemben azonban a kettőnek lehet köze egymáshoz. A terrorizmust nem a gazdasági nélkülözés hozta létre, hanem a tradicionális társadalom felbomlása. Talán Malajzia kivételével egyetlen muszlim állam sem ért el gazdasági, oktatási vagy kulturális sikereket, miután megkísérelte a premodern állapotok meghaladását. A muzulmánok egykor világhódítók voltak, most viszont szegények, nincsenek biztonságban és megalázottak. A legtöbb mohamedán országnak nincs pozitív jövőképe, nincs reménye arra, hogy megoldja a sürgető politikai és társadalmi problémákat. Megfigyelték, hogy azokban a törzsekben, amelyek kapcsolatba léptek a modern világgal, kiugróan nagy az öngyilkosságok száma és más patologikus viselkedések aránya. A muzulmán világban kiemelkedően magas azoknak a száma, akik úgy halnak meg, hogy más, főleg muszlim emberek halálát okozzák. Émile Durkheimet idézve ez az anómikus öngyilkosságok jelensége. A kilátástalansággal szembesülő emberekre a múltban is jellemző volt az önpusztítás. Az öngyilkos terrorizmus új és riasztó kifejezése egy régi problémának. – Előadásában említette az újnacionalizmus jelenségét. Mi a közös élmény, eszme ezekben a mozgalmakban? – Az elmúlt néhány évben megerősödő nacionalista mozgalmak mögött az a mély élmény áll, hogy az emberek a globalizáció miatt identitásuk, céljaik elvesztését kockáztatják. Ez áll Donald Trump megválasztásának a hátterében, ezért győztek az igenek a brexitről döntő népszavazáson, ezért állnak ki egységesen a visegrádi országok a migráció ellen. Európát elárasztották a radikálisan különböző kultúrájú migránsok, akik közül csak nagyon kevesen asszimilálódnak majd a Nyugat keresztény kultúrájába. Az Egyesült Államokban a gazdaság helyzete volt az aggodalom tárgya. Hasonló a helyzet a politikailag korrekt beszédmód diktatúrájával. A legtöbb amerikai megrettent a Black Lives Matter mozgalomtól, amelynek a programja dekriminalizálná az erőszakos viselkedést. Az embereket felháborította az Obama-adminisztráció erőfeszítése, hogy egy olyan tipikusan balos témát erőltessen rájuk, mint a genderkérdéskör. Az újnacionalizmus a világ különböző részein arra törekszik, hogy a múltban azonosítsa be a gyökereit, úgy gondolja, az vezet minket a jövő felé. – Mi a különbség akkor a régi és az újnacionalizmus között? – Az európai nacionalizmus története tragikus. Az öreg kontinens csaknem minden nagyhatalma egy bizonyos ponton azt gondolta, hogy ő a kiválasztott, aki majd elvégzi Isten munkáját a földön. A franciák, a spanyolok, az oroszok, végül a magukat a legfelsőbb fajnak deklaráló németek. A nacionalizmusnak ez a kizárásos alapon való formája, amely más nemzetek kiirtását követelte annak érdekében, hogy a saját nemzeti törekvései megvalósíthatók legyenek, hozzájárult a modern idők nagy háborúihoz: a harmincévestől kezdve a II. világháborúig. Az újnacionalizmus ettől nagyon különböző hozzáállást képvisel: megmenteni akarja a múltat, hogy biztosítsa a jövőt. A V4-országok mottója például az „egy mindenkiért, mindenki egyért. A Trump-adminisztráció mohón keresi a tengerentúli nacionalisták között a rokon lelkeket. Ezt néha naiv módon teszi, de azt mutatja, hogy az új amerikai kormány jóakarattal viseltetik a világ más részei iránt. – Budapesti előadásában megemlítette, hogy Donald Trump a választások során több szavazatot kapott az evangélikus keresztényektől, mint bármely más elnökjelölt az USA politikájának történetében. Mi lehet erre a magyarázat? – Ebben a témában nagy vita zajlik. Az egész biztos, hogy Trump nem a keresztény ember mintaképe. Ted Cruz, aki maga is evangélikus és egy evangélikus lelkész fia, nem tudta begyűjteni a vallásos szavazók voksait, azok nagyrészt Trumphoz áramlottak. Az én olvasatom szerint az történt, hogy az evangélikusok féltek egy vallásellenes állami kampánytól, egyfajta szekuláris kultúrkampftól. Attól, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság támogatja a melegek házasságát, az Obama-kormányzat rendelkezésétől, hogy az iskolákban a transzszexuálisok a saját maguk által választott WC-t használhatják, a politikai korrektségbe belefásult személyek elítélésétől. Mindez olyan atmoszférát teremt, amely ellenséges a vallással szemben. A vallásos emberek nem olyan elnököt akarnak, aki prédikál nekik, prédikátoruk van elég. Viszont akarnak egy olyan kemény fickót, aki kiáll, aki harcol értük. Egy bibliai analógiával élve: Jiftach vagy Saul kell nekik. (Jiftach a Szentírás szerint Izrael bírája volt hat éven át, és felszabadította népét az ammoniták elnyomása alól. Saul Izrael királya volt, aki egyesítette a 12 törzset a külső támadások kivédése érdekében – a szerk.) – Ön szerint Európában is tapasztalható a vallás újjáéledése? Mit tudnak tenni az egyházak az individualista liberalizmus szekularizációs hatása ellen? – Az ember éhes az ígéretre, hogy halandó életünkön túl is van élet. Ha ezt elnyomják benne, akkor önpusztítás következik. A fiatalok nem arra vágynak, hogy kényeztessék és szórakoztassák őket, hanem egy nemes cél érdekében végrehajtott nagy tettekre. Zsidóként óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy a keresztény egyházaknak tanácsot adjak. Azt azonban megfigyeltem, hogy a zsidó világ vallásos része növekszik, a szekuláris része pedig eltűnőben van. A zsidó vallásosság leglelkesebb, kiáradó kifejezési formái követőre találnak, míg a judaizmus liberális csoportjai kudarcot vallanak. Keresztény testvéreimnek azt tanácsolnám, hogy legyenek hűek a történelmükhöz, a hagyományaikhoz. Ne kérjenek bocsánatot a hitükért, sőt vallják meg azt büszkén és örömmel. Az európai magas kultúra kincsestára kimeríthetetlen támogatást nyújt a vallási megújuláshoz. A kontinens legtöbb országa felhígította a régi humanista hagyományokat. Ez hiba. A múlt élővé tétele előfeltétele a jövővel való szembenézésnek. – Egy globalizált világban mi különböztetheti meg Európát a világ többi hatalmi centrumától, az Egyesült Államoktól és Ázsiától? – Európa mindig is a nyugati kultúra eszméinek a fontos forrása volt. Az amerikai egyetemek mai közhelyessége részben annak tudható be, hogy az egyetemi életből kihaltak azok az európai menekültek, akik azt döntően az 1950-es évektől az 1970-es évekig dominálták. Wigner, Teller és Szilárd a fizikában, Gödel és Courant a matematikában, Heinrich Schenker tanítványai a zenében, Arendt, Strauss, Cassirer és Carnap a filozófiában. Úgy gondolom, Európa elvesztette azt a képességét, hogy kockázatot vállaljon. Ez azonban megfordítható, szerintem Európa meglepi még a világot. – A XX. századot az Egyesült Államok nyerte meg. Vajon ki nyeri meg a XXI. századot? – Az 1940-es években volt egy népszerű amerikai író, Damon Runyon, aki megfigyelte, hogy a győzelem nem mindig a bátraké, s nem mindig a leggyorsabbak nyerik a versenyt, de mi mégis hajlamosak vagyunk rájuk fogadni. (Utalás a Bibliára: Prédikátorok könyve, 9:11. – a szerk.) Én mint fogadó ember, Ázsiát tartom esélyesnek. Amerika technológiai szempontból dominálta a világot, de az előnye eltűnőben van. Hiszek benne, hogy ez visszafordítható, ám nem tudok erre előrejelzést adni. – Nemrég írt egy cikket arról, hogy európai zsidóként Magyarországon, Budapesten a legbiztonságosabb élni. Hogy látja a magyar–izraeli kapcsolatokat? – A diplomáciai viszony nagyon szoros. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta nekem, hogy barátsága Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnökkel immár húsz évre tekint vissza. Nem tudtam például, hogy Netanjáhú gazdasági tanácsadókkal segítette Orbán Viktor első miniszterelnöki ciklusát. Izrael természetesen elégedetten veszi tudomásul, hogy Magyarország számos nemzetközi szervezetben támogatja a politikáját. De szerintem a két ország kapcsolata még ennél is mélyebb. A világ kis országai közül a zsidó állam nagyon figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül a II. világháború után. Nem csupán katonai, üzleti és kulturális szuperhatalommá vált, de az egyetlen olyan fejlett ország, ahol a születések száma jócskán meghaladja a halálozásokét. Tisztában vagyok vele, hogy Magyarországon jelen van az antiszemitizmus, de a magyar politikai elit nagy része csodálattal tekint Izraelre. Ez volt a legnagyobb, egyben nagyon kellemes meglepetés számomra budapesti utam során. névjegy Az 1951-ben született amerikai közgazdász zenekritikus és publicista Az Asia Timesban megjelent cikkeiről a legismertebb. Ezeket Spengler álnéven írta, utalva Oswald Spengler német filozófus könyvére, A Nyugat alkonyára Dolgozott Ronald Reagan adminisztrációjában, majd 1984-től kezdve befektetési bankár lett a Wall Streeten. Tevékenykedett például a Credit Suisse és a Bank of America befektetési banknál Az Asia Times résztulajdonosa

Aki megjósolta a civilizációk összecsapását Matuzsálemi korban, 101 éves korában hunyt el Bernard Lewis. Hosszú munkássága alapvetően befolyásolta az USA külpolitikáját, főleg a World Trade Center elleni terrortámadások után. George W. Bush amerikai elnök Irak megtámadásának elrendelése idején, 2003-ban állandóan magánál hordta Lewis cikkeit, személyesen is többször konzultált a történésszel. A LEWIS-DOKTRÍNA A szakértő egyik fő állítása az volt, hogy az iszlám civilizáció évszázadok óta hanyatlik, ez idézi elő a szélsőséges terrorizmust, annak világméretű finanszírozását. Ő fogalmazta meg az Oszáma bin Láden által képviselt muzulmán vallási fundamentalizmus és az elnyomó arab rezsimek közötti kapcsolatot. Úgy vélte, mindkettőre a demokrácia a megoldás. „Vagy elvisszük nekik a szabadságot, vagy megsemmisítenek bennünket – írta. Ezt el is nevezték Lewis-doktrínának. Később, az Egyesült Államok iraki beavatkozása után azonban már más véleményen volt, szívesebben látta volna, ha Amerika egy forradalommal dönti, dönteti meg az iraki rezsimet. Mi romlott el? (What went wrong?) című, 2002-ben megjelent könyvében részletesen elemzi, hogy mi vezetett a 2001. szeptember 11-én végrehajtott terrortámadásokhoz. A kötet még a nyomdában volt, amikor megtörtént az attak. Régóta hirdette, hogy az arab társadalom beteg. Egy 1990-es cikkében említette először a „civilizációk összeütközését (clash of civilizations), elkerülhetetlennek látta a konfliktust az iszlám és a nyugati világ között. A nagyközönség számára ez a fogalom Samuel P. Huntington amerikai politikatudós A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című, 1996-ban megjelent könyvéből ismert. Huntington Lewistól kölcsönözte ezt a kifejezést – természetesen hivatkozott is rá. Utóbbi szakember értelmezésében az iszlám fundamentalizmus egyszerre visel háborút a szekularizáció és a Nyugat által megtestesített modernizmus ellen. A fundamentalisták „célt és formát adtak a muzulmán tömegek amúgy céltalan és formátlan haragjának. Ez abból táplálkozott, hogy a szekularizáció és a modernitás kikezdte hagyományos értékeiket, méltóságukat, tágabb értelemben egész életüket. A HALAK ÉS A TENGERBIOLÓGIA Kétségtelen, hogy voltak leegyszerűsítő megjegyzései. Egyszer úgy nyilatkozott, hogy Jasszer Arafat palesztin vezért megkérni, adja fel a terrorizmust, olyan, mintha Tiger Woodsot, a 2000-es évek legendás bajnokát kérné meg valaki arra: ne golfozzon többé. A szaúdi fundamentalistákat pedig a Ku-Klux-Klanhoz hasonlította, amely annak idején a texasi olajbevételeket ellenőrizte. Lewis nézeteit sokan kritizálták. Azzal vádolták, hogy az amerikai imperializmust erőlteti rá a világra, valamint támogatja az izraeli államot a palesztinok ellen. Rásütötték: nem tiszteli a modern arab kultúrát, annak tükrében ítéli meg az arabokat, hogy a nyugatiasodás, a modernitás útján mennyire haladtak előre. Lényegében az volt a vád, hogy nem érti, nem is értheti azt a világot, hisz nyugati értékeket képvisel. „Ha a nyugatiak nem legitimek arra, hogy az afrikai és a közel-keleti történelmet tanulmányozzák, akkor azt is mondhatjuk, hogy csak a halak tanulhatnak tengerbiológiát – hangzott a frappáns válasz.

Vizsgálnák Merkel 2015-ös ámokfutását NÉMET BELPOLITIKA Parlamenti bizottság felállítását javasolja az FDP és az AfD, amely Angela Merkel migránspolitikáját vizsgálná. A két párt készül az őszi bajorországi és hesseni tartományi választásokra. A CDU és a CSU gurul tovább a lejtőn, míg a német társadalomban a politikai rendszer korrekciós képességébe vetett utolsó remény is elvész. Arra a kérdésre, hogy Európa hol tévesztett utat, sokan a 2015-ös évet, az újkori népvándorlás eddigi csúcspontját említik. Az akkori események szeptember 5-én kulmináltak, amikor a budapesti Keleti pályaudvar elől a migránsok gyalogmenetben indultak el Ausztria felé. Most a Bundestagban azt latolgatják, hogy alakítsanak-e egy parlamenti bizottságot, amely Merkel kancellár akkori önkényes döntésének a körülményeit és a következményeit vizsgálná. A válasz borítékolható: a szabad demokrata FDP és a bevándorlásellenes AfD által külön-külön felvetett javaslat aligha kap többséget. MIGRÁNSKEMPING Mielőtt az események mai politikai relevanciáját tárgyalnánk, érdemes újra felidézni az akkori történéseket. Már 2014 végétől érezhetően több migráns indult útnak Ausztria és Németország felé, igaz, akkor főként a Nyugat-Balkánról kerekedtek fel egész családok. Ehhez az áramlathoz kezdetben csak kevés Európán kívüli bevándorló csatlakozott, hiszen akkor még jellemzően a líbiai partoktól Olaszország felé vezető útvonal volt a fő migrációs irány. A Földközi-tengeren 2015 áprilisában lezajló tragédiák miatt az embercsempészek az Égei-tengerre váltottak, és a jó idő beálltával egyre több migráns érkezett tengeri úton Görögországba. Mint ismert, a görögök nem sokat vesződtek a jövevényekkel, a nyugat-balkáni tranzit többi államához hasonlóan hagyták a hőn vágyott Germany felé vonulni a tömeget. „Első schengeni országként hazánkra hárult a regisztráció feladata, ami a hatályban lévő uniós szabályok szerint azt is jelenti, hogy egy másik tagállamban menekültstátuszért folyamodó migránst az első dokumentált belépési pontnak számító országba, azaz Görögország helyett hozzánk lehet visszaküldeni. A magyar hatóságok 2015-ben szorgosan regisztrálták is a déli határon jelentkező migránsokat, akiknek a befogadó-állomásokra kellett volna utazniuk. A sugárirányú vasúthálózat miatt Szegedről Debrecenbe a fővároson keresztül vezet az út, ezért sok bevándorló a számára kijelölt vidéki célállomás helyett a Keleti pályaudvar előtt vert tábort, ahol az embercsempészek vagy a már nyugaton élő rokonok és ismerősök segítségével akartak álmaik földjére jutni. Osztrák migránsbarátok még karavánt is akartak küldeni, hogy a „sínylődő embereket „kimentsék. A legtöbb jövevénynek azonban nem volt se pénze, se kapcsolata, így ők a VIII. kerület közterein torlódtak fel. A gyakran elhangzó vádak ellenére nem a magyar kormány akarta ott kempingeztetni őket a migránsprobléma láthatóvá tétele céljából, hanem maguk a betelepülni szándékozók döntöttek úgy, hogy a számukra kijelölt befogadóállomás helyett a nyugatra szökés lehetőségét biztosító fővárosban maradnak, és ezzel megszegik a magyar menekültügyi hatóságokkal való együttműködési kötelezettségüket. „MINDEN SZÍRT BEFOGADUNK Már ekkor is látszott, hogy a magukat civilnek nevező egyes NGO-k nemcsak étellel és ruhákkal segítik a migránsokat, hanem ki is okosítják őket, ezzel is növelve továbbjutási esélyüket. Sok bevándorlónál volt olyan füzetecske, amelyben például azt tanácsolták nekik, hogy mondják homoszexuálisnak magukat, mert ez növeli a menedékkérelem elfogadásának esélyét. Augusztus végén született Berlinben a Minden szírt befogadunk! mondat, amely után az összes fal és uniós jogszabály ledőlt. Utólag hiába mondják a németek, hogy az csak egy bizonyos csoportra vonatkozott, a nyilvánosságra került kör e-mail után szinte minden migráns szírnek vagy kiskorúnak mondta magát, és egyenesen Németországba akart utazni. A Keleti pályaudvar körül feltorlódott embereket szeptember 5-én reggel egy Twitter-üzenet hozta lázba, amely a német közszolgálati ARD bécsi stúdiójára hivatkozva azt tudatta velük, hogy Berlin vonatokat küld a Budapesten összegyűlt szírekért. A hírt a német külügy hamar cáfolta, ám a jobb életet remélő emberek ezrei akkor már csomagoltak, és Angela Merkel fotóit a magasba emelve gyalog indultak el Ausztria irányába. A kancellár máig erre a provokációra építi döntésének indoklását, mondván, hogy nem hagyhatta az embereket az autópályán gyalogolni. Utóbb ezt erkölcsi imperatívusznak nevezte. Szerinte Németország jól tette, hogy barátságos arcát mutatta a világnak. MERKEL „VENDÉGEI Ez beleillik a német politika azon vágyába, hogy egy európai ahaélmény rádöbbentse a vén kontinens kormányait és polgárait a föderális (valójában német dominanciájú) Európa előnyeire. A terv nem jött be az euróválságnál, ezért néhány évvel később az újkori népvándorlás közös kezelésétől várták ezt a hatást. A konfliktus 2016 telén kulminált, amikor a német sajtó Magyarországot akarta felelőssé tenni a migránsválságért, és máig ez köszön vissza az ottani mainstream nyilvánosságból és politikából. Azóta a németek már nem tapsikolnak a pályaudvarokon, és a többség szíve szerint szabadulna Merkel „vendégeitől. A kancellár viszont folyamatosan „európai megoldásról és „szolidaritásról, azaz kötelező betelepítési kvótáról beszél, miközben Európa-szerte bevándorlásellenes kormányok jutnak hatalomra, mint legutóbb Prágában, Bécsben vagy Rómában. Ha a németek és Merkel a migránsok befogadásával a kútba ugranak, már a svédek sem ugranak utánuk. A vizsgálóbizottság ötlete az FDP és az AfD számára jó eszköz a Merkellel szembeni pozicionálásra, ami az őszi bajor és hesseni tartományi választáson szavazatokat hoz majd. A CDU és a bajor parlamenti abszolút többségét várhatóan elveszítő CSU a Merkel melletti Nibelung-hűséggel gurul tovább a lejtőn, míg a német társadalomban a politikai rendszer korrekciós képességébe vetett utolsó remény is elvész. A kormánypártok erre a ciklusra évi 180‒220 ezer ember befogadásában egyeztek meg, miközben a többi ország a magyar példát követve már csak a lehető legalacsonyabb számban fogadna be migránsokat, és sokkal inkább a segítséget vinné az Európán kívüli válságövezetekbe és biztonságos menekülttáborokba. A bejövők ellátása ráadásul rengeteg pénzbe kerül. Berlin csak tavaly 21 milliárd eurót költött rájuk, aminek pedig ezer más helye is lett volna. Menekülthullám – szól a felirat. A legtöbb német már szabadulna Merkel „vendégeitől

Szélsőségek Szingapúrban TRUMP ÉS KIM DZSONGUN TALÁLKOZÓJA Keresve sem lehetne találni két olyan államfőt, aki jobban különbözne egymástól, mint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor, pártfőtitkár. A nyugati világ szabadszájú, öntörvényű vezetője áll szemben a távol-keleti „remeteállam világtól elzárkózó, az önerőre támaszkodást, a dzsucsét hirdető, állandóan gyanakvó, örökké sértődött irányítójával. Emiatt is június 12-i találkozójuk temérdek gonddal járó előkészítést igényelt. SZÁLLODÁRA SINCS PÉNZ A két vezető közti kommunikáció lehetséges fordulatai kapcsán, az esemény technikai lebonyolítása körül is több volt a kérdés, mint a válasz. Kim Dzsongun azon kívül, hogy találkozott a dél-koreai államfővel, sohasem folytatott tárgyalásokat külföldön nyugati/demokratikus ország vezetőivel. Mindenre és mindenkire gyanakszik. Tavaly egy bizarr, a phenjani kormány által terjesztett történet keringett a Kim elleni állítólagos merényletkísérletről. E szerint Habarovszkban (orosz Távol-Kelet) külföldi ügynökök, feltehetően a CIA zsoldjában állók, beszerveztek egy ott dolgozó észak-koreai favágót, hogy mérgezze meg a diktátort egy biokémiai, ráadásul radioaktív harci anyaggal. Így a szingapúri találkozó megszervezésével megbízott embereknek számtalan akadályt kellett elhárítaniuk. Köztük igen kicsinyes dolgok is voltak, például az, hogy ki állja a pártfőtitkár szállodaszámláját. Az északiak panaszkodtak, hogy nincs pénzük az általuk előnyben részesített Fullerton Hotel éjszakánként több mint 6000 dollárba kerülő elnöki lakosztályának a kifizetésére. Az amerikaiak a szingapúri házigazdákat igyekeztek rávenni, hogy lássák vendégül a Kim-csapatot – azzal az opcióval, hogy később megtérítik a költségeiket. Ugyanis az USA pénzügyminisztériuma, a külföldi államok elleni szankciók irányítója, felelőse bármilyen Észak-Korea javára történő kifizetést az embargó megsértéseként értékelhet. Végül a szingapúriak egy éjszakánként 10 ezer dolláros hotelben, a St. Regisben helyezték el a küldöttséget. KÉMHAJÓ A DUNÁN Phenjan krónikus keményvaluta-hiányban szenved. Az évtizedek óta különféle korlátozásokkal, szankciókkal szembesülő észak-koreaiak már a nyolcvanas években sajátos módszereket alkalmaztak ezen szükségletük kielégítésére. Fővárosukban svájci nyomdagépeken készítették az igen jó minőségű hamis százdollárosokat, amelyeket külügyi képviseleteik útján váltottak igaziakra. Emellett diplomáciai postájukban a kábítószer-, fegyvercsempészés is elterjedt gyakorlat, miként a pénzmosás. Egészen 2000-ig állt a budai Duna-parton, a Parlamenttel szemben az a különös, észak-koreai tulajdonú, szállodahajónak mondott vízi jármű, amelyet pénzmosáson kívül egy harmadik fél javára végzett bérkémkedéssel is megvádoltak. Majd húsz évvel később még mindig nem tudjuk, hányadán is állunk a „kémhajóval. Technikai problémákat okozhatott volna a Szingapúrba utazó diktátor Il–62M típusú különgépe, amelynek idejétmúlt, a zajnormáknál hangosabb hajtóművei, szerkezete folytán speciális leszállási engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy például – aktuálisan – a Changi repülőtéren landolhasson. A múlt század hatvanas éveiben forgalomba állított repülőkön a ma már múzeumi különlegességnek számító, nagyjából Louis Blériot idejéből való technikával, kézi irányítással, bovdenek, acélhuzalok és rudak segítségével mozgatják a kormányzásra szolgáló felületeket, a csűrőlapokat. (Egy érdekesség: a Malév 1968-ban – elsőként a külföldi légitársaságok közül – rendelt a Szovjetuniótól Il–62-eseket, de az üzletből semmi sem lett.) Végül Kína sietett a megszorult diktátor segítségére, az Air China egyik B-747-es óriásgépe repítette Pekingből Szingapúrba a delegációt. DÉL-KOREA ÉS A LÍBIAI MODELL De egy kis fejtörést okozott az is, hogy mi legyen az ebéd- vagy a vacsoramenü. Nehogy túl amerikaiasra sikerüljön, mert amiatt felhúzhatja az orrát a „legfőbb méltóság, ahogyan az észak-koreai szolgamédia emlegeti. Ám a három étkezési kultúrára, a kínaira, az indiaira és a malájra épülő szingapúri konyhának nem jelenthetett problémát az étkeztetés. A keletiesen fűszerezett, körített marhasült (steak) jó kompromisszum. Trump is szereti, bár az amerikai elnök evési szokásain, a szívesen fogyasztott gyorskajákon, a junk foodon, a hamburgereken, a diétás kólákon sokat élcelődik a média. Az italkérdés sem egyszerű: az Egyesült Államok vezetője antialkoholista, Kim Dzsongun viszont nem az. Az, hogy Donald Trump május 24-én lemondta az észak-koreai pártfőtitkárral való találkozót (június elsején, száznyolcvan fokos fordulatot téve erősítette meg újra), a Fehér Ház szerint Phenjan provokatív nyilatkozatai miatt történt. Vélhetőleg az USA elnökének keményvonalas nemzetbiztonsági főtanácsadója, John Bolton szavai, valamint az éves rutinnak számító amerikai–dél-koreai hadgyakorlatok verték ki a biztosítékot a remeteállamban. Bolton tett egy meglehetősen szerencsétlen utalást: az észak-koreai atomfegyverprogram leállításával kapcsolatos amerikai szándékokat taglalva a Líbia-modellt emlegette. Kim Dzsongun talán mindennél jobban retteg a Líbia szótól, mert az számára diktátortársa, Moammer Kadhafi elnök megkínzásának, gyötrelmes halálának a megidézésével végzetes jövőt villant fel. Észak-Koreával kapcsolatban a szakértők korábbi előrejelzései, a CIA információi számos esetben tévesnek bizonyultak. A tanácskozás fő témájaként „a nukleáris fenyegetés leépítését tűzték ki. Washington kezdettől a teljes leszerelést szorgalmazta, ám a Fehér Háznak arra kellett felkészülnie, felkészítenie Trumpot, hogy a diktátor nehéz tárgyalópartner lesz. Az elnöknek beletelt egy kis időbe, míg az általa elképzelt irányba állította az amerikai külpolitikát – ez végül John Boltonnal és Mike Pompeo külügyminiszterrel sikerült. Most szüksége lehetett a visszaigazolásra, ezért is dönthetett úgy, hogy kockáztat és mégis elmegy Szingapúrba, s tető alá hoz egy megállapodást Kim Dzsongunnal. ORRÁNÁL FOGVA Kim láthatóan lubickol a nemzetközi politikai színpad hirtelen rávetülő rivaldafényében, a dél-koreai elnökkel való érzelmes találkozó után, a Vlagyimir Putyin orosz és Bassár el-Aszad szíriai elnökkel küszöbönálló tárgyalások előtt. Megfelelő ajánlat esetén így bármikor tehet az északiakra egyébként nem jellemző engedményeket. Más kérdés, hogy ezeket betartja-e, vagy ismét az orránál fogva vezeti a Nyugatot, ahogy korábban, ő és az elődei is. Kim Dzsongun- és Trump-hasonmások Szingapúrban. A „kis rakétás ember és a „mentálisan szétesett trottli megmenti a világot

Háború a román igazságszolgáltatásért KI VEZETI AZ ORSZÁGOT? A múlt szombati kormánypárti nagygyűlés bukaresti helyszíne ugyanaz volt, ahol másfél éve a jobboldali ellenzék szokott több százezres kormányellenes demonstrációkat tartani azzal a jelszóval, hogy a szociálliberális koalíció befolyása alá próbálja vonni az igazságszolgáltatást, hogy saját korrupt politikusait mentse a börtöntől. A vitába a múlt héten döntő módon beleszólt az alkotmánybíróság, így nagy valószínűséggel a washingtoni, brüsszeli, nyugat-európai támogatásnak örvendő Laura Codruța Kövesi korrupcióellenes főügyésznek távoznia kell a posztjáról. Kövesi számára eddig az őt feltétel nélkül támogató Klaus Johannis államfő jelentette a garanciát, hogy megőrizheti tisztségét a korrupcióellenes ügyészség (DNA) élén, annak dacára, hogy az elmúlt hónapokban egyre több információ került napvilágra az ügyészségi és titkosszolgálati visszaélésekről. Romániában a 2004-től tíz éven át elnöklő Traian Băsescu indította el az igazságszolgáltatási reformot: felállítottak egy ügyosztályt, amely a hírszerzéssel együtt hadat üzent a megvesztegetéseknek. Az elmúlt bő egy évtizedben miniszterek, képviselők tucatjai, egy volt kormányfő (Adrian Năstase), polgármesterek, önkormányzati képviselők és hivatalnokok százai kerültek bíróság elé korrupció vádjával. ügyek futószalagon A DNA látványos eredményeivel teljes mértékben elnyerte az Egyesült Államok és az Európai Unió bizalmát. Románia nyugati partnerei azt remélték, hogy a szervezetnek sikerül megtisztítania az országot a korrupciótól. Százával göngyölítettek fel ügyeket, az intézmény hatékonysága a lakosság igen jelentős részét is elvarázsolta. Ők egyfajta bosszút láttak azzal a korrupt politikai és gazdasági elittel szemben, amely az elmúlt három évtizedben szétlopkodta a közvagyont, s nagy vajúdások közepette ugyan bevezette Romániát az EU-ba és a NATO-ba, de a változások lassúsága miatt legalább 3,5 millió kivándorló lakost vesztett az ország. Példátlanul mély válság és bizalmatlanság övezte (övezi máig is) az állami szerveket, s ebben a lehangoló helyzetben valóságos megmentőként tűnt fel a DNA, amelynek futószalagszerű vádemeléseit sokan a profiz-mussal azonosították. Csakhogy az elmúlt hónapokban napvilágot láttak olyan visszaélések, amelyek alaposan megkérdőjelezték a korrupcióellenes ügyészség szakszerűségét és hitelességét. A DNA hívei úgy tekintenek az ügyészségre, mint független intézményre, amely hosszú idő után végre kikerült a politika befolyása alól. Paktumok a titkosszolgálattal A másik oldal ugyanakkor azt állítja, hogy a szervezet távolról sem önálló, hiszen ugyan valóban elszakadt a politikumtól, de az átláthatatlan hírszerzés uszályába sodródott, amit azok a titkos megállapodások is igazolni látszanak, amelyek az igazságszolgáltatás nagyobb intézményei – a legfelsőbb bíróság, a legfőbb ügyészség, a legfelsőbb bírói tanács és a Román Hírszerző Szolgálat – között jöttek létre. A paktumok szerint az ügyészek kötelesek voltak beszámolni a titkosszolgálatnak, miként hasznosították az onnan kapott információkat a bűnügyi aktákban, mi több, közös munkacsoportokat alakítottak. Rossz fényt vet a DNA-ra az is, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak a befolyásos politikusokat felmentő ítéletek. Így például Ludovic Orban ellenzéki liberális vezért, Victor Ponta exkormányfőt és Toni Greblă volt alkotmánybírót is mentesítette a bíróság az ügyészség által megfogalmazott vádak alól. Az is felszínre került, hogy az elmúlt évtizedben nyakló nélkül hallgatták le törvénytelenül emberek sokaságát (állítólag hatmillió főt) tetemes költséggel, hiszen a bíróságok szinte alig bírálták felül a lehallgatási kérvényeket, amelyeket sok esetben a homályos nemzetbiztonsági szempontra hivatkozva kért a hírszerzés. Szintén megkérdőjelezi a román igazságszolgáltatás hitelességét, hogy az elmúlt egy évtizedben a perek olyan büntetőeljárás és büntető törvénykönyv alapján zajlottak, amelynek több mint ötven cikkelye alkotmányellenesnek bizonyult. Az államfő térvesztése A 2016 végén a parlamenti választáson fölényesen diadalmaskodó szociálliberális koalíció másfél esztendeje próbálkozik azzal, hogy visszanyessen az ügyészek hatalmából, akiket a bírókéval azonos rangra emeltek a Băsescu által elindított reform nyomán. A szociálliberálisok, úgy tűnik, most értek el átütő sikert, hiszen az alkotmánybíróság kimondta: Klaus Johannis köteles leváltani Kövesit a DNA éléről. A köztársasági elnök nem akadályozhatja meg Tudorel Toader igazságügyi miniszter akcióját, aki a főügyész menesztését kezdeményezte. A taláros testület 6-3-as többséggel kimondta, hogy az alaptörvény szerint az ügyészek az igazságügyi tárca vezetője alá tartoznak, s ezzel lényegesen csökkentette az államelnök politikai erejét és befolyását. Az alkotmánybíróság döntését többen kisebb paradigmaváltásként értelmezik, hiszen a mérleg nyelve ismét a parlamenti köztársaság felé billent, miután Traian Băsescu két mandátuma idején Románia már-már félelnöki rendszerré alakult át. A taláros testület rekordidő alatt közzétette az indoklást, amelyben nem állapított meg határidőt Johannis számára, hogy meddig kell leváltania Kövesit. Az elemzők többsége azonban arra számít, hogy az államfő nem tehet mást, mint végrehajtja a határozatot. Ellenkező esetben a felfüggesztését kockáztatja, amit megtehet a kormánytöbbség, mi több, referendummal le is válthatják azt követően, hogy ezt a procedúrát alaposan megkönnyítették Băsescu kétszeri (2007-es és 2012-es) sikertelen menesztési kísérlete után. Elemzők azt sem tartják kizártnak, hogy Kövesi önként fog lemondani. roppant feszült a hangulat A szociálliberális koalíció nyeregben érzi magát, és ezt egy hatalmas tüntetéssel is kifejezte, válaszként a korrupcióellenes harc és a DNA híveinek, akik az elmúlt másfél évben többször utcára vonultak a kabinet igazságügyi reformja ellen tiltakozva. A kormánypártiak szombaton Bukarestben a kormány épülete elé több mint százezer embert vezényeltek ki, akik a „párhuzamos állam lebontását követelték. A balliberálisok az igazságszolgáltatás működését szabályozó három fontos törvényhez nyújtottak be módosító indítványokat, amelyeket a parlament már elfogadott, de még ki kell állniuk az alkotmánybíróság normakontrollját, melyet Klaus Johannis kért, akárcsak azt, hogy az Európa Tanács Velencei Bizottsága (VB) is fogalmazza meg álláspontját ezekkel kapcsolatosan. A büntető törvénykönyv módosítása is folyamatban van immár a parlamentben. (A héten meg is érkezett Bukarestbe a VB küldöttsége, hogy a helyszínen tájékozódjon.) Romániában roppant feszült a hangulat, a különböző tüntetésekkel aktivizált tömegek bármikor készen állnak ismét utcára vonulni. A jobboldali elnök és a baloldali kormánykoalíció között már egy ideje megszűnt a párbeszéd, ezért stagnálást eredményező patthelyzetektől terhelt hónapok óta a belpolitika, ami alaposan megnehezíti a kabinet előtt tornyosuló szociális, gazdasági kihívások hatékony kezelését. Kormánypárti tüntető Johannis államfŐ és kövesi fŐügyész portréjával. Ki kinek a bábja?

Riogatók – avagy ki veri félre a harangot Szlovéniában? KORMÁNYALAKÍTÁSI MÉDIAHÁBORÚ A baloldal egyértelmű kudarcot vallott a választásokon, a parlamenti matematika alapján mégis esélyesebbnek tűnik a kormányalakításra, igaz, egy igencsak sok pártból álló és különböző érdekeket képviselő ingatag koalíciót tudna létrehozni. Ezzel szemben Janša jóval stabilabb kormányzást ígérhet, ha az ideológiai határvonalat átlépve a túloldal valamelyik középre húzó, pragmatikus alakulatával megegyezne. A kormányalakítási időszak nagyon nehéznek, küzdelmesnek tűnik, de Janša egyértelműen jól halad: az első nagyobb csatáját, a médiaháború első felvonását ugyanis morális szinten megnyerte. Ezt a háborút a baloldal és véleményformálói indították el még a választások előtt, amikor a Janša vezette SDS-nek felrótták, hogy az épülő jobboldali média ‒ a Nova24TV, a Demokracija és a Skandal 24 lap, illetve mindhárom egyre látogatottabb weblapja ‒ csak kisebb részben van szlovén tulajdonban. A nagyobbik rész a magyar kormányhoz közeli vállalkozóké, így a szlovén közvéleményt Janša, illetve magyar barátja, Orbán Viktor szája íze szerint próbálják alakítani, miközben egyetlen másik szlovén pártnak sincs hasonló támogatása. A támadás és érvrendszere igencsak furcsa, visszatetsző, mert a szlovén baloldalnak ‒ az ország önállósulása és egyben a rendszerváltozás óta a kommunista korszakból örökölt ‒ egyértelmű a médiafölénye minden területen, a televíziók és az országos napilapok kínálatában, a regionális vagy helyi médiában, valamint hasonló az arány a szlovén nyelvű internetes sajtó világában is. Az adófizetők pénzéből fenntartott köztévé is egyértelműen baloldalra húz, és nem csak most. Így volt ez akkor is, amikor Janez Janša két ízben is kormányfő volt, és ellenzékiként is mindig inkább őt bírálta a média, mint a hatalmon lévőket. Ez a mostani választási kampányban csak erősödött, démonizálták, fújták a semmivel sem alátámasztott „anti-Janšaˮ baloldali doktrínát, hogy a közvéleményt újból a jobboldal vezetője ellen fordítsák. Erre egyébként felfigyelt több szlovéniai értelmiségi, társadalmi megbecsülésben élő közéleti szereplő is, és nem mindegyikük köthető a jobboldalhoz. Most is „a romboló jobboldali pártvezetővel ijesztegetik a baloldalt, hogy az egyetlen rendezőelv, a Janša-ellenesség mentén állítsanak fel egy öt- vagy hatpárti kormánykoalíciót. Több mint furcsa az is, hogy a balliberális véleményformálók a sajtópluralizmust jobboldali média nélkül képzelik el. Az általuk indított támadás újból bizonyítja, hogy ha valakitől félteni kell a sokszínű sajtót, azok épp az eddigi tájékoztatás monopóliumával rendelkező hálózatok. A választások után aktivizálták külföldi elvbarátaikat is, a globális baloldali, liberális sajtót, köztük a New York Timest, amely a Nova24TV kommentátorai szerint a Trump elnökről szóló negatív hírek hiányában azonnal Orbán Viktorra, illetve Janez Janšára támadt, és egyre inkább az elfogult, álhírgyártó CNN hírcsatorna nyomában jár. Az egyik ljubljanai publicista azt írja, hogy a hazai és a globális baloldal nem tudja elviselni, hogy Szlovéniában létrejött az alternatív média, a Nova24TV, a Demokracija hetilap, valamint az Ausztriában alapított FPÖ TV hír- és véleményközlése valamelyest ellensúlyozni tudja az ún. „mainstream baloldali sajtót. „Azt a látszatot szeretnék kelteni, hogy Szlovéniában a jobboldalnak abszolút médiabefolyása van, pedig éppen az ellentéte az igaz – fogalmaz Miro Petek újságíró, aki ismerteti a baloldali Delo és Večer, a liberális Dnevnik napilap, valamint a POP TV tulajdonosi struktúráját, illetve a köztévé befolyásolási módszereit. A szerző kifejti azt is, hogy a jelenlegi jobboldali írott és elektronikus sajtóban néhány tucatnyian dolgoznak, míg a balliberális oldalon inkább ezrekről lehetne beszélni, különösképpen, ha figyelembe vesszük a köztévét, amely több mint kétezres állománnyal alakítja a közvéleményt. A szlovéniai magyar médiabefektetések pedig még korántsem hasonlíthatók össze a globális nyugati tőke nagyságával, és igenis a médiapluralizmust szolgálják Szlovéniában. -toti- MI VÁR AZ ÚJ KORMÁNYRA, ÉS MIT VÁRNAK TŐLE? A horvát határ, az állami tulajdonban veszteségeket felhalmozó Nova Ljubljanska Banka (NLB) ügyeinek rendezése, az állami költségvetés elfogadása, a koperi kikötőbe vezető úgynevezett második vasúti vágány megépítése, illetve a következő uniós költségvetési ciklussal kapcsolatos egyeztetések – ezekkel a feladatokkal kell egyből megküzdenie a majdani ljubljanai kormánynak a gazdasági szereplők szerint. Emlékeztetnek, hogy lemondásával a Cerar- kormány megfutamodott a szakszervezetekkel való egyeztetésektől, így kemény dióba kell harapnia az új kabinetnek. A következő parlamenti ciklusban mindenképpen szükség lesz az egészségügy reformjára, valamint az egyre lesújtóbb demográfiai helyzet javítására. A szlovén szakemberek zöme egyébként gazdasági szempontból rossznak tartja a választások eredményét, mert nem várható stabil kormány, hacsak Janšának nem sikerül nagykoalíciós kormányt alakítania. Egyéb esetben öt-hat pártra lesz szükség, nagyon más érdekekkel és célokkal, és nem mellesleg erős ellenzékkel, így azt valószínűsítik, hogy ha baloldali kormány jön létre, az nem lehet hosszú életű. A magyar kormányfő Janez janŠa pártjának nagygyűlésén. Orbán viktor idei kortesbeszédében felidézte, hogy 2004-ben is szerencsét hozott az sds-nek a kormányalakításhoz

Eljön a totális megfigyelés kora KÍNA ELSÖPRI A MAGÁNSZFÉRÁT Jelentem, Kínában megtörtént a „tudományos áttörés: nagyon egyszerűen, igen nagy számban lehet már megfigyelni személyeket. Arcfelismerő programok azonosíthatnak pár éven belül mindenkit, elemzik az emberek mozgását, viselkedését, érzelmeit. Ebből lehet, hogy lázadás lesz egyszer, de lehet, hogy belenyugszanak, belenyugszunk. Ki tudja… A friss hír így hangzik: Hangcsou 11-es számú középiskolájában most tesztelnek egy az órán ülő diákok viselkedését a legapróbb mozzanatokig vizsgálni képes, „a tanárokat segítő arc- és mozgásfelismerő kamerarendszert. A kapcsolódó szoftver félpercenként pontosan kielemzi a tanulók tevékenységét: figyelnek-e, jelentkeznek-e, vagy épp a padra dőlve szunyókálnak, telefont nyomkodnak. De ez csak a dolog egyik fele. A másik – még félelmetesebb – aspektusa az okos diákfigyelőnek az, hogy a gyerekek hangulatát is analizálja. Tehát a háttérben ketyegő szoftver tudja azt, hogy valaki éppen boldog vagy szomorú, esetleg mérges, ijedt, csalódott vagy meglepett. TELJES KONTROLL Döbbenetes az is, hogy az intelligens program automatikusan kiszúrja az óra alatti bambulást. Mi több, azonnal értesítést küld a tanárnak, ha valamelyik diák hosszabb ideig nem figyel vagy furán viselkedik! A dolog még akkor is elképesztő, ha a hír szerint ez csak egy teszt, és most arra használják a rendszert, hogy az nézzék, a tanárok mennyire érdekes órákat tartanak. Mondhatjuk: igen, utcai kamerák eddig is voltak, csakhogy ezek szinte teljes egészében a régi, rossz felbontású érzékelőket tartalmazzák, s – leszámítva a profi katonai és kémrendszereket – alkalmatlanok a minőségi arcfelismerésre. Ám miként a mobiltelefonok vagy más fényképezésre alkalmas eszközök szenzorai egyre több millió pixelesek, úgy az arcfelismerő biztonsági kamerák is mind fejlettebbek lesznek, hiszen többnyire ugyanazokkal a csipekkel látják el ezeket. Hiába van tehát Kínában most 170 millió önkormányzati-állami biztonsági kamera, a „nagy áttörés csak most következett be. Ugyanis a kormányzat újabb 400 millió közterületi megfigyelőeszköz üzembe állítását tervezi 2021-ig. Ezek azonban már új és újabb modellek lesznek, amelyek – bizonyos körülmények között – egyre alkalmasabbak lesznek az olyan feladatokra, mint amilyet a bevezetőben részletezett iskolai példában láttunk. Tehát: pár méterről beazonosítják az embereket, ha az arcuk egyszer valahol bekerült egy adatbázisba. Például nyilvánosan megjelölték őket a Facebookon, vagy mondjuk igazolványukhoz, útlevelükhöz az állam készített már fotót. Szóval a név és a többi személyes adat már megvan. Ezután következik a második funkció: az érzelmek felismerése és összekötése az adott szituációval, ki hol és mikor volt mérges, szomorú satöbbi. Készen is van a recept a Nagy Testvér rendszerének a megvalósítására. ALKALMAS RÁ A TECHNOLÓGIA? Nézzük most a nagy kérdést: valóban megfelelők erre a műszaki feltételek? A rövid válasz az, hogy igen. Pontosabban tesztjelleggel már igen, nagyobb léptékben pedig majdnem. Természetesen a globális terrorelhárításban, a súlyosabb bűncselekmények üldözésekor és titkosszolgálati szinten immár hosszú évek óta kísérleteznek ezekkel az okoskamerákkal, s jó pár hír a médiához is eljutott. Legutóbb áprilisban kavart vihart a világsajtóban, amikor Nancsangban, egy ötvenezer fős Jacky Cheung-koncerten egy körözött bűnözőt leplezett le a szoftver, annak legnagyobb meglepetésére. Tavaly egy kínai sörfesztiválon huszonöt gyanúsítottat fogtak el a beléptetőkamerák képei alapján, köztük egy olyat, akit tíz éve keresnek – ehhez annyi kellett, hogy a tíz bejárathoz összesen 18 kamerát telepítettek, így egyetlen másodperc alatt azonosították az embereket! AZ IPARÁG VEZETŐJE Mi több, Csengcsouban tesztjelleggel nagyobb vonatállomásokon a rendőrök arcfelismerővel egybeépített okos szemüvegekkel járőröznek. Ezek révén hét súlyos bűncselekménnyel gyanúsítható és huszonhat hamis igazolvánnyal utazó embert fogtak el. S ezek csak azok a hírek, amelyek eljutnak a sajtóhoz… A legmenőbb arcfelismerő technológiai vállalat jelenleg Kínában a SenseTime. A nagyra nőtt startupba most június elején fektetett 600 millió dollárt (163 milliárd forintot) az ismert Alibaba-csoport, s ezzel a cég értéke több mint 1200 milliárd forintra nőtt. A SenseTime fő terméke a mesterséges intelligenciával segített arcfelismerés, és például Pekingben eddig kétezer gyanúsítottat sikerült azonosítani a frissen bevezetett szoftverével! Ám nem árt tudni, hogy nemcsak a New York-i tőzsdén jegyzett Alibaba, de a „kínai Google, azaz a Baidu és a játékairól, közösségi megoldásairól ismert hatalmas netóriás, a Tencent is hasonló megoldásokat fejleszt, illetve ilyen vállalatokat vásárol fel. Magyarán két-három év sem kell hozzá, s a világ rendőrségei, államai alaposan fel lesznek szerelve azokkal a megoldásokkal, amelyekkel például a tömegrendezvényeken vagy a közlekedési csomópontokon tucatszámra szűrhetnek ki körözötteket. És ez még csak a kezdet, mert hát a Facebook is „megcsillogtatta már a tudását: ha valakit bárki egyszer azonosít, azt az oldal tárolja, így ha bármilyen, a site-ra feltöltött fotón felbukkan, képes felismerni. Szép új világ. Üdvözlégy, Nagy Testvér!

Mosonyi György (1949–2018) Bármerre járt, bárkivel tárgyalt, mindig szeretet övezte. Pedig a mi iparágunk – az olajszektor – nem erről híres. És mégis: dús, fekete hajával, sűrű bajszával s huncut mosolyával mindenki szívébe belopta magát. És nem csak itthon. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor a Shell vezérigazgatójával találkoztam, első kérdése az volt: George hogy van? Örömmel meséltem, hogy miket csináltunk együtt a Molban, ő pedig örömmel mesélte, hogy milyen jó kollégája volt a Shellben. Aztán jött a betegség, a gyógyíthatatlan kór, amelyet ugyanolyan méltósággal és hallatlan derűvel viselt, ahogyan az életét élte. Januárban még magabiztosan állította: most már jobb lesz, egyre jobban vagyok. Ez a derű, az építő optimizmus és az ezzel párosuló szerénység tette páratlanná Gyurit és életművét. Karrierjét még a Mol-előd Áforban kezdte, 1972-ben. Két év múlva igazolt át a Shellhez, ahol végigjárva a ranglétrát az olajipari óriás regionális vezérigazgatója lett. Hatalmas karrier ez, Közép-Európából indulva különösen! Temérdek tapasztalatra és nemzetközi szinten is figyelemre méltó tudásra tett szert – önerőből. Onnan sikerült átcsábítani 1999-ben a Molhoz. Emlékszem, Csák János, a cég akkori elnöke leírta nekem, hogy milyen vezérigazgatóra van szüksége: hatalmas tudás, nemzetközi tapasztalat, kiváló vezetői képesség, életerő, reformer gondolkodás. Sok sikert kívántam neki, mondván: ilyet bizony itthon nem talál. És akkor jött Gyuri. Szívósságával, frissességével és bátorságával nekiállt új pályára állítani az ország legnagyobb vállalatát. Mert bátorság kellett ahhoz, hogy valaki a 2000-es évek elején olajcégeket vásároljon Szlovákiában és Horvátországban. Bátorság kellett ahhoz, hogy hatalmas finomítói fejlesztési programot hajtson végre akkor, amikor mindenki inkább szabadulni igyekezett a „régi vasaktól. És bátorság kellett ahhoz, hogy magyar társaságként hídfőállásokat építsen ki Pakisztántól Ománon át iraki Kurdisztánig. Az ő vezérigazgatói irányítása is kellett ahhoz, hogy a Mol azzá váljon, amilyennek most ismerjük: Közép-Európa vezető iparvállalatává. Gyuri hitt abban, hogy itthon vagyunk otthon. Hitt abban, hogy magyar cégként, Magyarországról is naggyá lehetünk. Valamint abban, hogy a tudásbázisunkkal, bátor, innovatív szellemiségünkkel igazi multinacionális céggé válhatunk. Azzal is tisztában volt, hogy a sikerhez hiteles vállalati értékrend és szervezeti kultúra kell. Olyan vezetői kultúra, amely irányt mutat, motivál és felelősséget vállal. Kiemelten fontosnak tekintette a vezetőképzést és az utódok kinevelését. Szakmailag kikezdhetetlen, fáradhatatlan és szívós volt, aki a legnehezebb pillanatokban sem feledkezett meg a hitelességről, őszinteségről és párbeszédről. Maradéktalanul tisztességes volt. „A tisztesség lett a családi hozadékom – mondta egyszer. Most végérvényesen elment közülünk, de munkásságával, személyes példájával, emlékével kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Példát, amelyből sok-sok esztendő múlva is tanulhatunk, épülhetünk. A közép-európai gazdasági rendszerváltás egyik nagy alakjától búcsúzunk most. Nyugodj békében, Gyuri!

A metrófelújítás kulisszatitkai – A Metrowagonmash a hármas metróvonal szerelvényeineka felújítására kapott megbízást. Hol tart most a munka? – A szerződés szerint a Metro-wagon-mash most június közepéig leszállította a 37 felújított szerelvényt. Júniusban a projekt első fázisa lezárult. Egyébként, hogy a tenderben megjelölt elvárásoknak megfeleljünk, úgy kellett tartani a szűkös határidőket, hogy közben eleget tegyünk a magas technikai színvonallal kapcsolatos és a modern biztonsági előírásoknak is, miközben csak egy meghatározott összegből gazdálkodhattunk. Pont azért, hogy időben elkészülhessünk, a Metrowagonmashnál a lehető legtöbb embert vontuk be a tervezési folyamatba. A 210 tervezőnk döntő része hosszabb-rövidebb ideig dolgozott a projekten. – Mielőtt elmerülnénk a részletekben, kicsit beszéljünk magáról a cégről. A közelmúltban milyen más projekteken dolgoztak? – A Metrowagonmash egy nemzetközi vállalat, a Transmashholding része, amely a világ egyik legnagyobb szállítója a vasúti közlekedés terén. A Transmashholding társaságai által gyártott vasúti kocsik jelenleg 11 ország 19 metrójában üzemelnek. Az eladott vagonok száma alapján a holding egyike a glóbusz öt legnagyobb gyártójának. Az orosz és a bolgár fővárosban szintén használják a metróinkat, de emellett például Szerbiának is gyártottunk dízelmotorvonatokat. Ma aktívan dolgozunk együtt Argentínával, Iránnal és más országokkal, valamint különböző orosz városokkal. – Visszatérve a magyar projektre: a felújított szerelvényekben mekkora a régi és az új alkatrészek aránya? – Minden metrókocsi egyéni átvizsgáláson esik át, épp ezért ez a mutató szerelvényenként változó. Nehéz konkrét arányt mondani. Általában két fő egységet emeltek át – persze felújítva –, a vázszerkezetet és az automata vonatvezérlő rendszert, amely biztosítja, hogy a szerelvények a régi pályán is tudjanak közlekedni. Ezeken kívül viszont a kocsikban szinte minden új. Rengeteg korszerű fejlesztés került beléjük. Csak hogy pár példát említsek: a vonatokat a japán ipar legmodernebb aszinkronhajtásával láttuk el. A korábbi egyenáramos vontatással szemben ez a technológia jóval energiahatékonyabb. Mivel a rendszer energia-visszatáplálást is nyújt, ez egyben az üzemeltetési költségeket is csökkenti. De az utasok szintén érezhetik a változást, hisz ez a hajtás finomabb gyorsulást és lassulást tesz lehetővé. A fékezés nem olyan hirtelen történik, mint régen. Az utasajtó-mechanika szintén megújult: a rendszert már nem sűrített levegő, hanem villamos motor mozgatja. Ez a technológia sokkal érzékenyebb: nem engedi, hogy becsípődjön valaki keze-lába vagy a táskája. De az újításokat még hosszan lehetne sorolni a beépített kamerarendszertől a szemet kímélő LED-es utastéri világításon át a számítógép által vezérelt tűzjelző és tűzoltó rendszerig. Persze pont azért, mert ennyi korszerű eszközt alkalmazunk, a beüzemelésnél eleinte voltak problémák, ezt nem is akarjuk tagadni. Sőt ezúton is köszönjük a budapestiek türelmét. Szerencsére mára minden olyan nehézséget leküzdöttünk, amely mindig és mindenütt elkerülhetetlenül felmerül az üzembe helyezési időszak alatt. A vonatok most már szépen közlekednek, műszaki szempontból pedig kitűnő állapotban vannak. – Pontosan meddig szól a garancia? – Egyrészt van a szállítást közvetlenül követő jótállás, amely három évig tart. Ez idő alatt itt lesznek a szakembereink, akik minden esetleges problémát kezelnek majd. A kocsik tervezett élettartama viszont harminc esztendő. Erre az időszakra szól egy általános garancia, ami azt jelenti, hogy ha tegyük fel 2045-ben az egyik kocsi rozsdásodni kezd, akkor nekünk azt ki kell és ki is fogjuk javítani. – Az orosz kollégáik milyen nyelven tartják a kapcsolatot a helyi hatóságokkal? – Az ügyintézés végig magyar nyelven zajlik. Többek közt ezért is van szükség a cégünk magyarországi képviseletét ellátó Inter-Line Kft. közreműködésére. Ők gondoskodnak többek között a fordításokról. – A BKV még tavaly bejelentette, hogy kétmilliárd forint kötbért követelnek a Metrowagonmashtól. Ez az ügy most hol tart? – A BKV–MWM-szerződés tartalmazza, hogy bizonyos határidők túllépésének kötbérvonzata van. Mint annyi más jogi dokumentumnál, az értelmezések itt is eltérnek: másképp látja a szerződés kötbérre vonatkozó egyes pontjait a BKV és másképp a Metrowagonmash. Hogy kinek van igaza, az majd jogi úton dől el. De bármi is legyen a döntés, ez nem lesz kihatással a későbbi közös munkánk színvonalára, a kölcsönösen előnyös és termékeny együttműködésre. Meg szeretném jegyezni, hogy együttes projektjeink hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez, munkahelyek teremtéséhez a magasan kvalifikált magyar mérnökök és szakemberek számára. – A magyar sajtóban többször is felmerült az a vád, hogy olcsóbb lett volna új kocsikat venni, mint felújításba fogni. – Ez egy olyan állítás, amelyet könnyű visszaellenőrizni. Bárki, aki veszi a fáradságot és megnézi, hogy hasonló technikai paraméterekkel bíró új metrókocsik mennyibe kerülnek, az láthatja, hogy ez a felvetés egyáltalán nem állja meg a helyét. – Ami a jövőbeli terveiket illeti: várhatók-e új projektek nálunk? – Az egyik olyan projekt, amelynek véleményem szerint kiváló kilátásai vannak Magyarországon, nem más, mint a Vityaz-M típusú városi villamos. Moszkvában megnyertük a tendert, és az orosz főváros számára háromrészes villamosokat szállítunk. Moszkvában már több mint száz jár belőlük, s a jövő év végéig a számuk eléri a háromszázat. Nagyon büszkék vagyunk a „Vityázokra, s szeretnénk, ha más országokban és városokban is megjelennének, többek között Budapesten. névjegy 37 éves, Moszkvában elektronika és rendszertechnika fakultáson diplomázott Az Alstom oroszországi képviseletén kezdett dolgozni mint mérnök, majd projektvezető, később üzletfejlesztési menedzser lett ​Jelenleg a Transmashholding képviseletében az M3-as metró járműfelújítási projektjének a vezetője Nős, egy lány édesapja

Rovarinvázió külföldről KÁRTEVŐMUSTRA Elkészítettük a globalizációs rovar/pókszabású kártevők top 10-es listáját, amelynek az összeállítását a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) szakemberei segítették. Az alábbiakban sorra vett növényi kártevők közül az első néhány, ha nem is teljesen új faj nálunk, de az éghajlatváltozás nyomán ideszokott jövevény. Ezek jelentős pusztítást vihetnek végbe a nagy szántóföldi növénykultúrákban és persze a kiskertekben. Nem beszélve arról, hogy nehéz ellenük hatékonyan védekezni. Ezen ízeltlábúak terjedésében több tényező is szerepet játszik. Az egyik legfontosabb a klímaváltozás, amely Magyarországon két évtizede különösen a téli hónapok enyhülésében nyilvánul meg. Ez számos rovar életterének a kibővülését, illetve bizonyos fajok esetén a gyorsabb elszaporodást segíti. Közben a határok nyitottabbá válása is megtörtént: a mezőgazdasági termékek és a növényi szaporítóanyagok szabad, globális áramlását egyre kevesebb adminisztratív akadály korlátozza. Első osztályú térhódítási lehetőséget biztosítunk így az agrárcikkekkel együtt utazó kártevőknek. Pedig nincs is jegyük, hiszen „potyautasok. Kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) Ez a mára már kiismert rovar nem lebecsülendő ellenfél, hiszen a második legveszélyesebb kártevője a kukoricának, különösen a vetőmag-előállításoknál. Virágzás előtt és teljes virágzásnál szokott megjelenni. Kártétele a klasszikus „hattyúnyakú kukoricaszár, amely a lárvák által megrágott, meggyengült gyökérzetével az eldőlés ellen küzdő növény szimbóluma lett. A kifejlett bogár a fejlődő kukoricacső bibeszálait is lerágja, ami rossz megtermékenyülést és jelentős termésveszteséget okoz. Összetett védekezéssel sikeresen meg lehet védeni ugyan a termést, de a mulasztásokért megbűnhődik a gazda. Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) Ez a lopakodómester a nyári száraz meleg jellegzetes rovar kártevője. A magyarországi körülmények között, a szántóföldön például kukoricában, szójában csak extrém szárazság idején okoz jelentős károkat. Ám mivel az ilyen nyarak egyre gyakoribbak, érdemes szemmel tartani ezt az alig egy milliméter hosszúságú apróságot, amelyet korábban csak alkalmi vendégnek tartottak a szakemberek. Piciny hívatlan vendégünk a fonákjukon, finom szövedékük védelme alatt fáradhatatlanul szívogatja a leveleket, amelyek így sárgulnak, száradnak. Súlyos esetben a növények el is veszíthetik a leveleiket, ami jelentős terméskiesést okozhat: a növények legyengülése miatt csökken az egyes magok tömege és a teljes termés is. Sikeresen akkor védekezhetünk ellene, ha időben észrevesszük a megjelenését, és kezdetben a szegélyeket, vagy későbbi észlelésnél a teljes területet atkaölő szerekkel kezeljük. Repcefénybogár (Meligethes aeneus) „Nem az a legény, aki adja, hanem aki állja… – gondolhatná ez az állatka, miközben örömmel nyugtázza a repce, mustár, olajretek és általában a keresztesvirágúak vetésterületének a növekedését, egyéb ízeltlábú kártevőkkel együtt. A szaporodó rovarok miatt a védekezés általános és egyszerű megoldásaként a piretroid hatóanyagcsoportba tartozó szereket használták a gazdálkodók, igen széles körben. A repcefénybogár meglepő módon, bár valószínűleg kisebb lelkesedéssel, de ezt is nyugtázta, és a növényvédelmi szakemberek az utóbbi években több esetben figyeltek meg egyfajta vegyszer-rezisztenciát. Ez viszont alaposan megnehezíti a bogár elleni harcot. A hozzáértők kombinált, úgynevezett rezisztenciatörő rovarölő anyagokat ajánlanak ellene a jelentős – akár 50 százalékos – termésveszteségek elkerülésére. Bundásbogár (Epicometis hirta) „Aki a virágot szereti… – kezdődik a mondás, márpedig ez a kártevő igazán szeretheti, mert a táplálkozásához mindig friss virágot keres. A szakembereket komoly fejtörésre készteti ez a puha, szürkésfehér szőrzettel – valódi bundával – borított rovar. Nemcsak elegáns kabátja, de az életmódja is oltalmat nyújt neki, hiszen amikor védekezni kellene ellene, akkor a méhek miatt szigorú korlátozások vannak. A különböző próbálkozások azt mutatják, hogy még a hagyományos növényvédelem alkalmazásával sem lehet ellene megbízhatóan és eredményesen felvenni a harcot. Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) Ez a szubtrópusi elterjedésű lepkefaj helyezhető el a szántóföldi növénytermesztés és a kertészetek kártevői külön-külön halmazának közös metszetében. Mindkettőre veszélyes ugyanis ez a fény- és melegkedvelő lény, amely egyébként az alkalmazkodás bajnoka. Sok éven keresztül csak a mediterráneum felől, a nyár második felében berepülő egyedeiről volt ismert mifelénk, alkalmi kártevőként. Terjedésének ugyanakkor a melegedő éghajlat, a forró nyarak egyértelműen kedveznek. Mostanában tavasszal érkeznek e rovarok. Magyarországon évente két-három nemzedékük fejlődik ki. Az ősszel kikelő lepkék egy része dél felé vándorol, más része hazánkban telel át, az elmúlt évek enyhébb telei következtében ugyanis áttelelő populációk alakultak ki. Nagy pusztítást a déli régiókból történő tömeges bevándorlásakor okoz ez a faj. Az egykor ritkaságnak számító vándor mára – sok egyéb növényfaj mellett – az Alföld déli részén a szabadföldi zöldségállományok és a csemegekukorica legundokabb kártevőjévé vált. A kukoricát is veszélyezteti: a kifejlett hernyó végigrágja a fejlődő szemeket, és ezzel jelentős gazdasági veszteséget okoz. Szélsőséges esetekben és a védekezés elhanyagolása esetén akár a csövek 40-50 százalékát is károsíthatja, valamint jelentősen növeli a gombás fertőzést és az ezzel járó toxinszennyeződést is. A védekezést – a csapdákkal elvégezhető előrejelzések alapján – jól kell időzíteni ellene. Ázsiai márványpoloska (Halyomorpha halys) Az elnevezésének megfelelően ez egy ázsiai eredetű faj, azonban Európába valószínűleg az Egyesült Államokból érkezett. Magyarországon először 2013-ban, Budapest környékén észlelték, így minden bizonnyal mezőgazdasági termékekkel együtt, potyautasként jutott hazánkba. Eddig a keleti országrészben nem figyelték meg, de terjedése csak idő kérdése. Sok „tápnövényes faj, számos gyümölcs- és zöldségfélét károsít, s az emberekben allergiás reakciókat is kivált. Az elmúlt évben a főváros környékén jelentősen túlszaporodott, ami már a lakosság számára is kényelmetlenséget okozott. Amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa) Magyarországon 2004-ben észlelték először, Budapest környékén, de mára az ország egész területén elterjedt. Eddig több mint száz tápnövényét ismerjük, a legtöbb gazdaságilag jelentős gyümölcs- és zöldségfaj közéjük tartozik. Sőt, több erdészeti lombos fafajt is károsít. Mára a rutinszerű növényvédelmi gyakorlat részévé vált az ellene való védekezés, de igazi kihívást jelent, hogy bármilyen növényállományból betelepülhet a gazdaságilag jelentős állományokba. Az Észak-Amerikában őshonos, fehér viaszbevonatú ízeltlábú súlyos kártételével azonban ez idáig nem kellett számolni hazánkban. Idei elszaporodása viszont már aggasztó mértéket öltött, különösen Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében. A közterületre ültetett növényfajok közül főként az ostorfán, a vadgesztenyén, a juharon, a hárson, a kőrisen, az akácon, a platánon és az eperfán gyakori. Házi kertekben leginkább a szőlőt, az őszibarackot, a diót és a birset károsítja. A szabad szemmel látható szipókás rovarok leggyakrabban a növények hajtásain és a levelek fonákján, a főér közelében találhatók meg. Jelenlétük könnyen felismerhető, hiszen az alattuk elhelyezkedő levelek, tárgyak felülete ragacsos az általuk termelt váladéktól. A legújabb kutatások szerint nem kizárt, hogy egy kevésbé káros lepkével történt kereszteződéséből az eddigieknél is veszélyesebb kártevő jött létre. Pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) Az előző kettővel szemben ez a lakosság számára kevésbé feltűnő faj 2012-ben jelent meg Magyarországon, az M7-es autópálya egyik pihenőjéből került elő. Az azóta eltelt néhány évben az egész országban elterjedt, és elsősorban a piros színű gyümölcsöket (cseresznye, meggy, szeder, málna, bodza, szőlő) károsítja. A hazai muslicafajokkal szemben ugyanis ez az állat nem a romló, hanem az egészséges, érőfélben lévő gyümölcsöt szereti. Mivel a szüret ideje előtt pusztít, a vegyszeres védekezés ellene csaknem lehetetlen. Hazánkban igazán nagy veszteség eddig a bodza és a szeder esetében érte miatta a gazdákat. Tekintettel arra, hogy a bodza a KSH legfrissebb adatai szerint mára az ország negyedik legnagyobb termőfelülettel rendelkező gyümölcsfaja, a benne okozott kár jelentős veszély. Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Hazánkban a fajt először 2006-ban észlelték, délnyugat felől terjedve, mára pedig az ország szőlőtermő területeinek a nagy részén megtalálható. Kártétele közvetlenül nem igazán jelentős, ám a szőlő sárgulását okozó fitoplazmás megbetegedés terjesztőjeként rettegett rovar a szőlészek körében. Az aranyszínű sárgaság már 1924 óta ismert Franciaországban. Néhány évtized alatt Európa számos pontján megjelent, a környező országokban is komoly csapást mért az ültetvényekre. Magyarországon először 2013 augusztusában, a zalai Lentiben begyűjtött levélmintákból és befogott példányok révén mutatták ki. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama akár 50 százalékkal is csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A kórokozóra szinte az összes nálunk termesztett szőlőfajta fogékony. Többek között az itthon rendkívül népszerű chardonnay, cabernet sauvignon, sauvignon, pinot noir és olaszrizling néhány év leforgása alatt ki is pusztulhat. A szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezésben nagy jelentőségük van a rovarölő szeres kezeléseknek, amelyek célzottan a tünetet okozó fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen irányulnak. Az elmúlt években néhány, a sajtóban is nagy visszhangot kiváltó eset, például a Badacsonyi borvidék növényvédelmi zárlat alá helyezése volt hozzá köthető. Nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) Magyarországon 2011-ben, nyugat felől terjedve jelent meg. Hazánk keleti felén még nem észlelték a jelenlétét. A zöld dióburkot károsítva jelentősen csökkenti az értékesíthető termést, ezzel a magyar gyümölcstermesztés egyik sikerágazatának tekinthető dióexportot veszélyezteti. Ellene a védekezés a diófák nagy mérete miatt nehéz, különösen úgy, hogy a biológiai módszerekkel, vegyszermentesen kezelt ültetvények aránya éppen a diósok között a legnagyobb. Az összeállítást készítette: További kártevőkre is kíváncsi? Plusz öt fajról talál leírást a www.figyelo.hu oldalon.

A magyar ingatlanpiac biztató jövő előtt áll Ahogyan Gerendai Károly Sziget-alapító is megjegyezte a Figyelő ingatlankonferenciáját külsős szemmel értékelve, a rendezvény különlegessége abban is állt, hogy közel sem csak a hazai, hanem a külföldi ingatlanpiaci trendeket, tendenciákat is felvázolta az esemény. A nyitó előadásában Palkovics László innovációs és technológiai miniszter arról beszélt, hogy az építőipar Magyarországon nagyon jól teljesít, a szektorban dolgozó magyar kis- és közepes vállalkozások hatékonyságát azonban javítani kell. A konferenciánkon Noah M. Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója és a magyarországi RICS elnöke, Nyisztor Péter, az OTP KBC vezetője, dr. Simon Katalin, az MFB Zrt. vezérigazgató-helyettese a hazai ingatlanpiaci trendekről beszélt. Egy élő interjú keretében Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője és Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője is vitázott arról, mennyiben minősül még jó befektetésnek az ingatlan. Külföldi előadók is szép számban jelen voltak a Figyelő Távol még a trendforduló az ingatlanpiacon című konferenciáján. A legérdekesebb adatot Mike Edwards osztotta meg a közönséggel. A Cushman & Wakefield értékbecslési üzletágának a vezetője elmondta: 2017 nemzetközi szinten is rekordév volt a nagy, intézményi ingatlanpiaci tranzakciók tekintetében. Hangsúlyos szerepet kaptak a rendezvényen a SZIT-ek. Sajgál Gábor, a BIF Nyrt. vezérigazgatója, Szalay Rita, a BÉT kibocsátói igazgatóságának a vezetője, dr. Várszegi Sarolta, a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda ügyvédje és dr. Wellmann György, a Szecskay ügyvédi iroda szenior ügyvédje kiemelte: a jelentősebb ingatlanportfólióval rendelkező cégeknek érdemes ezt a befektetési formát választaniuk, hiszen sem iparűzési adót, sem társasági adót nem kell fizetniük. Palkovics László, Lánczi Tamás, Noah M. Steinberg. Sikeres volt a Figyelő konferenciája

Akik elcsúszhatnak a drága olajon AZ ÁRNÖVEKEDÉS GAZDASÁGI HATÁSAI Az elmúlt két hétben eléggé látványosan, mintegy 10 százalékkal, 72-ről 65 dollár környékére csökkent a WTI nyersolaj hordónkénti ellenértéke. Ugyanakkor lényegesebbek a hosszabb távú trendek: a 2016–17-ben megszokott 40-45 dollár körülinél még így is 50-70 százalékkal nagyobb olajárat kell most elszenvednie a gazdaságnak, és akár tartósan magas szintre szükséges felkészülniük a vállalatoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy közel sem csak a lakosság méltatlankodik – nálunk és világszerte – a dráguló benzin miatt, hanem rengeteg más szektor is érintett, lényegében az egész reálgazdaság. Hiszen, bár újabban az adatot tekintik a digitális kor olajának, azért még a termelés, a logisztika vagy a mindennapi élet (építőipar, közlekedés) döntő része a fosszilis energián alapul, és ez így is marad jó ideig. A megújuló energiák összes részesedése a modern gazdaságokban is kicsi. ETIKÁTLAN TRÜKKÖK A cégvezetők ugyanakkor most kevéssé aggódnak, főként azért, mert az alacsony kamatszint és a gazdasági bővülés miatt „még belefér egy kis olajár-növekedés. Persze nem mindenütt. A személyszállításban már olyan etikátlan trükköket is bevetnek, hogy a fapados társaságok szoftverei becsekkoláskor direkt külön ültetik az együtt utazó családtagokat – derült ki pár napja. Aki együtt szeretne repülni azokkal, akikkel lefoglalta a helyeket, az fejenként plusz 1-2, de akár 10-15 ezer forintot is fizethet. Így – meg egy csomó hasonló bűvészkedéssel – lesz azután a 8-10-15 ezer forintosnak hirdetett fapados díjból jóval drágább út. Már ha az első pár utason kívül egyáltalán bárki hozzájut ezen olcsó jegyekhez, hiszen most, a nyári vakáció kezdetén az árak éppen az egeket verdesik. De persze azt ne higgyük, hogy a Wizz vagy a Ryanair a fejenként és irányonként is nemritkán már 50-100 ezer forintra dráguló jegyek mellé ingyen kínálja mondjuk az ülőhelyek megválasztásának évtizedeken át megszokott relatív szabadságát, vagyis azt, hogy azon családtagok mellé ülhessünk, akikkel együtt utazunk. SZÁMÍT AZ ÜZEMANYAGÁR A légi közlekedésnél maradva: pár hete a légitársaságokat tömörítő IATA (International Air Transport Association) vezérigazgatója, Alexandre de Juniac azt mondta, hogy a 65-70 dolláros olaj még elfogadható. Igaz viszont, hogy a légicégek költségeinek jellemzően a harmadát teszik ki az üzemanyagárak, és az sem elhanyagolható, hogy az élénkülő ágazat világszerte munkaerőhiánnyal küzd; így például a pilóták bére a fejlett világban a kisebb vállalatok vezetőinek a fizetéseivel vetekszik. Európában a rövidebb járatokon 3-4 milliós kapitányi fizetések az átlagosak, a hosszabb távúakon ennél is 20-30 százalékkal magasabbak. A közúti fuvarozásban szintén a munkaerőhiány a legnagyobb kihívás: Németországban becslések szerint a kamionszegmensben ötvenezer álláshely van szabadon, illetve a pihenőidőknél is igen szigorúak a szabályok, például a kényelmes fülke helyett kötelező szállodában aludniuk a sofőröknek. Az efféle kihívások mellett jött a képbe a jelentősen növekvő üzemanyagköltség. Persze ennek egy részét a fuvarozók könnyen áthárítják, de a kisebb vállalkozásoknak ez hatalmas versenyhátrányt jelent. DRÁGULÓ TERMELÉS A termelői szektorban elsősorban az olajhoz közvetlenül kötődő alapanyagoknál, így főként a műanyagoknál és a vegyi alapanyagok jó részénél érezhető a drágulás. Mivel – mint említettük – erős a gazdasági konjunktúra, alacsonyak a kamatszintek, növekednek a bérek, valamint kicsi az infláció, így az olajárak elmúlt hónapokban bekövetkezett emelkedése még bőven kezelhető mértékű maradt. A kérdés: mi lesz akkor, ha a legutóbbi napok korrekcióját újra drágulás váltja fel, és a 2016–17-es 40-45-ös szint helyett tartósan 80-100 dolláros kurzussal kell szembenéznünk? Annyi viszont borítékolható: ha hosszabb távon ilyen magas lesz az olajár, akkor a környezetkímélő, energiatakarékos megoldások még jobban megmozgatják az emberek és a vállalatok fantáziáját, hiszen az olcsó energiahordozók korában legfeljebb a környezettudatosság vagy az állami szabályozás serkentette ezeket a beruházásokat. Így viszont egyre jobban megéri majd olyan alternatívák után nézni, mint például az elektromos járművek az egyéni és a városi közlekedésben, vagy éppen az atomenergia. Az olaj drágulása ugyanis a gáz ellenértékében is érezhető lesz. Bár állítólag nekünk a legjelentősebb szállítóinkkal, az oroszokkal sikerült hosszabb távra jó áron lekötni a gázvásárlásainkat, ez a kérdés már az energiapolitika felé vinne el. NÖVEKVŐ ÁRÚ INGATLANOK Kevés szó esik róla, de bizony az építőipar költségeiben is sok helyütt megjelenhet az olajárak drágító hatása. Méghozzá először az építőanyagok előállításában, hiszen a cement, a tégla, a cserép, a burkolatok mind-mind energiaigényes gyártási folyamatok végtermékei. Emellett nehéz, drágán szállítható áruk. A hatalmas építési láz miatt pedig már így is akkora nálunk a kereslet, hogy számos alapvető építőanyagot kell a környező országokból importálni. Pedig gazdaságilag pár száz kilométeres körben rentábilis például téglát szállítani. A növekvő előállítási és fuvarköltségek – karöltve a jelentős kereslettel – tehát még tovább drágítják az emberek által legjobban látható lakásépítési folyamatot. De természetesen a magasépítés más területeit és a mélyépítést is. Igaz, a munkaerőhiány ezen ágazatokban is nagy probléma egyelőre, ám az emlegetett tartósan magas olajár esetén e hatásokkal is számolni kell. NYERTES IS AKAD Látványosan talán csak az elektromos autók szegmense profitál nálunk abból, ha tartósan 400 forint feletti üzemanyagárak várhatók. Mert ez már lélektanilag is egy olyan hatás, amikor a gazdasági gyarapodás miatt amúgy is bátrabban fogyasztó magánszemélyek és lelkesebben beruházó cégek, vállalkozások jóval nagyobb arányban gondolkoznak majd el e-járművek beszerzésén, lízingelésén.

Branddé vált a V4 ÚJ GAZDASÁGI TENGELY EURÓPÁBAN Mi is a V4-es országok – Csehország, Lengyelország, Szlovákia és hazánk – gazdasági jelentősége? Egyfelől 65 milliós lélekszámú piacról beszélhetünk, másfelől pedig az elmúlt években a visegrádiak növekedése meghaladta az Európai Unió középértékét. Egészen pontosan: míg az EU átlagos bővülése 2,4 százalékos volt tavaly, addig a közép-európai országoké 4,3, ami egyértelműen a felzárkózást jelzi. A nagyobb teljesítménynek tulajdoníthatóan ezen államok gazdasági súlya is megnőtt: a kimutatások szerint az elmúlt hét évben a V4-ek produktivitása 16–24 százalék között javult, miközben az EU átlagos gyarapodása csak tízszázalékos volt. A statisztikák alapján a Németország és a visegrádi államok közötti kereskedelmi forgalom 55 százalékkal nagyobb, mint a német–francia reláció értéke. Vagyis áttevődik ide a közösség gazdasági működésének a tengelye, a közép-európaiak „az európai gazdaság gerincét adó modern német gyáripar hátországaiként jelennek meg. A magyar álláspont az, hogy legyen globális a V4-es együttműködés. A gazdaságpolitikát a visegrádi kormányok a józan ész, a racionalitás talajára állítják, és az alacsony adókban hisznek. Közben „nagypolitikai vonalon az Európai Unióban nincs szorosabb és hatékonyabb szövetség a közép-európai országok kooperációjánál. Ráadásul a V4-nek olyan hangja van, amelyet az egész kontinensen és azon kívül is meghallanak. Ha ezen államok miniszterelnökei találkoznak, arra odafigyel az európai sajtó és a politikai elit. Fogalmazhatnánk úgy is: a V4 branddé vált. Egyébként 2004 óta összesen 260 milliárd eurót költött az EU a négy ország felzárkóztatására. SOK A KÖZÖS PONT Az utóbbi időben gyakran tárgyaltak a visegrádi négyek vezetői. Az intenzív ülések elsődleges mozgatórugója a migránskrízis megvitatása, illetve a kötelező kvóta elleni fellépés egyeztetése volt. A tagállamok javaslata, hogy erősítsék meg az unió külső határait, így a problémát ott szüntetnék meg, ahová annak gyökerei visszavezethetők. Emellett céljuk egy szorosabb együttműködés kialakítása Törökországgal, valamint a Nyugat-Balkán támogatásának elnyerése; pillanatnyilag ez a térség a menekültválság egyik gócpontja. Az említett országok közelmúltjában sok a közös pont, de vajon milyen a gazdasági kooperációjuk, s milyen változások történtek ezen a területen az elmúlt két évtizedben? Erre a kérdésre keressük a választ az Akcenta CZ piaci elemzésének, külkereskedelmi adatainak segítségével. A visegrádi négyek fő céljai közé tartozik az energetikai és a védelmi együttműködés, valamint a digitális gazdaság korszerűsítése. Fontos még a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az európai integráció szociális dimenziói és az adócsalás elleni küzdelem. A V4-ek összefogása tehát politikai és gazdasági szempontból egyaránt nagyon fontos. Már az uniós tagságuk előtt létrejött közöttük egy olyan szabadkereskedelmi megállapodás, amely elősegítette a kölcsönös gazdasági kooperációt. NÉMET KÖTŐDÉS A visegrádi államok gyorsan növekvő posztkommunista piacok, melyek jelenleg is harcolnak egy előnyös gazdasági pozíció kiépítéséért. Tipikus jellemzőik közé tartozik még az ipar jelentős részesedése a GDP-ből, valamint a szoros kötődés az EU tagjaihoz, különösen Németországhoz. A német cégeket legfőképpen a szakképzett és viszonylag olcsó munkaerő vonzza ebbe a régióba. Jogos az a felvetés is, hogy képesek-e a V4-ek felzárkózni a nyugat-európai államokhoz, kiváltképp egy olyan fejlett gazdasághoz, mint a németeké. Csehország tipikusan export- és iparorientált. 1989 után jelentős fejlődésen ment keresztül annak köszönhetően, hogy mind földrajzilag, mind történelmileg közel áll Nyugat-Európához. 2000–14-ben a reál-GDP-je 40 százalékkal nőtt, így mára stabil és virágzó gazdasággá vált. Az említett időszakban mind szorosabb lett a gazdasági együttműködés közte és a többi V4-állam között. Nemzetközi kereskedelme a másik három tagországéval együtt 13-ról 16 százalékra bővült, ami pozitív trend. A Németországgal való kereskedelme ugyan 36-ról 29 százalékra csökkent, de még így is a legmeghatározóbb üzleti partnerének számít. Szlovákia egykoron egy államot alkotott Csehországgal, és a gazdasági fejlődésük is nagyon hasonlóan alakult. A fő hangsúly itt is az iparon van. Két legnagyobb kereskedelmi partnere Németország és Csehország. 2000 és 2014 között az ország reál-GDP-je 70 százalékkal nőtt. 2000-ben nemzetközi áruforgalmának 24 százalékát tette ki a V4-ekkel való kereskedés. Ez 2014-re sem változott, csak az államok közti megoszlás alakult át. A kereskedelem cseh relációban visszaesett, ellenben nőtt Lengyelország és Magyarország viszonylatában. Azonban a többi visegrádi taggal való kapcsolata még mindig nem olyan jelentős, mint Németországgal történő együttműködése. Bár utóbbi már nem számít olyan meghatározó partnerének, mint 2000-ben, ugyanakkor még mindig fontos szerepet tölt be. Ezt valószínűleg az is tovább fokozza, hogy Berlin a többi V4-tagnak is jelentős szövetségese. Magyarország exportalapú ipari gazdasága szintén szorosan kötődik Németországhoz. Talán meglepő lehet, de hazánk kevésbé kapcsolódik közgazdaságilag a balkáni államokhoz – ez leginkább azok gyenge teljesítményével magyarázható. 2000 és 2014 között az ország reál-GDP-je 29 százalékkal nőtt. Fő kereskedelmi partnere Németország, a magyar külkereskedelem mintegy negyede hozzá köthető. A V4-ekkel való áruforgalma mindhárom tagállam relációjában nőtt. Hazánk összkereskedelmének a 14 százalékát teszi ki immár a visegrádi kooperáció. A V4-ek negyedik tagja Lengyelország. Gazdaságában szintén az ipar a meghatározó, amely a bruttó hazai termékhez 25 százalékban járul hozzá. A reál-GDP-je 2000 és 2014 között megközelítőleg 64 százalékkal gyarapodott. Szintén bővült a V4-ekkel folytatott kereskedelme, a 2000-ben mért 6,4-ről 2014-re 9,1 százalékra nőtt. A Németországgal való árucsere ugyan visszaesett 24 százalékra, de még így is jelentős. ERŐSÖDŐ ÖSSZEFOGÁS A fenti mutatók alapján nyilvánvaló, hogy nő a visegrádi országok közötti gazdasági együttműködés. A legnagyobb külkereskedelmi partner azonban továbbra is Németország, hiszen Európa gazdasági nagyhatalmaként jelentős befolyása van a V4-ek export-importjára. A visegrádiaknak a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy jobban diverzifikálják a kereskedelmi kapcsolataikat, és ne függjenek ennyire Nyugat-Európától. Az egymás közti kapcsolatok erősítésével vagy egyéb új kereskedelmi viszonylat kiépítésével is csak ideiglenesen tudnának korrigálni egy esetleges német visszaesést. A PARTNERSÉG FOKOZÁSA A globális versenyben Európának új iparpolitikára van szüksége, amely erősíti az innovációs kapacitásokat, előmozdítja az új technológiák gyorsabb bevezetését és ösztönzi a vállalkozói szellemet, biztosítva ezzel, hogy a V4-régió továbbra is az EU növekedési motorja maradjon – ezt akkor rögzítették az érintett országok, mikor is Budapesten tavasszal aláírták az együttműködési szándéknyilatkozatot. Utóbbi magában foglalja a gyártási-kereskedelmi kapcsolatok közös platformon történő felállításának lehetséges megoldásait. Kitértek az új tendenciákra és trendekre, a digitális technológiákra, az Ipar 4.0 és a robotizáció terjedésére is, amelyek folyamatos rugalmasságot igényelnek európai és globális szinten. Import-körkép: Közép-Európa vezet A Prognos elemzése szerint a Németországgal szomszédos kisebb nyugati államok mellett leginkább a kelet-közép-európai országok fonódtak össze a német gazdasággal, és legfőképpen további megmunkálást igénylő, úgynevezett köztes termékekkel és beruházási javakkal szolgálnak. Egy másik elemzés szerint, amely annak alapján készült el, hogy mekkora a Németországba irányuló export aránya az egyes EU-tagállamok teljes kivitelében, Csehország áll az első helyen 30 százalékon felüli aránnyal, Magyarország pedig a harmadik, több mint 25 százalékkal. Az első tízbe Lengyelország, Szlovákia, Románia és Szlovénia is bekerült. A Németországba irányuló exporttal megtermelt úgynevezett bruttó hozzáadott értéknek a teljes bruttó hozzáadott értékben képviselt aránya alapján összeállított rangsort is Csehország vezeti 8 százalék feletti aránnyal. A második Szlovákia, a harmadik Hollandia, majd Ausztria következik, és az ötödik helyen Magyarország áll, 6 százalékot megközelítő aránnyal. A Németországba irányuló export révén biztosított munkahelyek száma alapján készült rangsort Lengyelország vezeti 890 ezer foglalkoztatottal. A második Csehország 500 ezer, a harmadik Hollandia 480 ezer állással. Magyarország a kilencedik, mintegy 230 ezer munkahellyel.

Baljós árnyak KRÍZIS Világgazdasági válságok általában tíz-húsz évente kitörnek: ráutaló jelekből lehet következtetni arra, hogy küszöbön az újabb krízis. A legutóbbi, 2008-ban kipattant globális krach Magyarországot legyengült pénzügyi helyzetben találta, technikai értelemben össze is jött az államcsőd, miután nem vásárolták az állampapírjainkat. Ha nincs az IMF–EU–Világbank azonnali gigahitele – forintban számolva 6000 milliárdot tett ki a kölcsönkeret –, hazánk lett volna az első „bedőlő uniós tagállam. Az okok közismertek: a korábbi kormányok elhibázott gazdaságpolitikai manőverei, melyeknek tulajdoníthatón elszállt a költségvetési hiány s így az államadósság is. Mindezt persze reálgazdasági folyamatok is követték: Magyarország a rendszerváltás környéki recessziós szintet érte el 2009-ben. Óvatosság, tartalékolás Bár farkasért nem kiáltunk, de az eurózóna stabilitási kockázatai, egyes államok politikai instabilitása, illetve az amerikai vámintézkedések miatt nekünk is óvatosnak kell lennünk. Orbán Viktor miniszterelnök a témakörben úgy nyilatkozott, hogy a működést tekintve a 2019-es egy „nullás költségvetés lesz, vagyis az állam annyit költ a működésére, mint amennyit „beszed. Igaz, a GDP-hez képest 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal tervez a kabinet, de ez a kormányfő szavai szerint a jövőbeli beruházásokra vonatkozik majd. A miniszterelnök a Kossuth rádió 180 perc című műsorában elmondta: azt kérte a pénzügyminisztertől, hogy masszív legyen a központi büdzsé. Előfordulhat ugyanis, hogy gazdasági válság jön, s ha ez lesz, akkor ne legyen szükség megszorításokra. Orbán Viktor úgy fogalmazott, „felhők gyülekeznek az égen, miután kereskedelmi háború bontakozik ki a világban, az Egyesült Államok az Európai Unióval szemben is nyitott egy ilyen frontot. Legutóbbi számunkban írtunk arról, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter jelezte: a deficit lefaragását és a tartalékok megerősítését jelenti a feszesebb költségvetési politika. A hiánycél ugyan a friss bejelentés szerint nem változik, de a tartalékok növelése szakértői vélekedések alapján kiadáscsökkentést jelent. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az első kormányinfón bejelentette, hogy a kormány az euróövezeti, valamint egyéb gazdasági kockázatok miatt óvatosságból 50 százalékkal megemeli a jövő évi büdzsé általános tartalékát, hogy szükség esetén ehhez nyúlva növelhesse gazdaságpolitikai mozgásterét. Elméletileg július 20-án el is fogadhatják a 2019-es költségvetésről szóló jogszabályt. Miként is „várja Magyarország a válságot? Ahogy fentebb jeleztük, pénzügyi-gazdasági szempontból nem vagyunk olyan sérülékeny pozícióban, mint 2008-ban, ezért a tőkepiaci turbulencia elsősorban nem súlyos pénzügyi stabilitási problémákat hoz, ugyanakkor a növekedési kilátásainkat beárnyékolhatja, tekintettel hazánk külgazdasági kitettségére. Légy pozitív! Szakértői vélekedések alapján a kormány jól reagált a helyzetre a feszes költségvetési gazdálkodás bejelentésével, valamint az adósságráta további csökkentésével. Amennyiben ugyanis a világgazdaság tényleg meginog, szükség lehet majd a költségvetési költekezés élénkítő szerepére. Ez pedig csak megfelelően fegyelmezett államháztartási pozícióból lehetséges. Bánfi Tamás, a Corvinus egyetemi tanára szerint annyi biztos: válság lesz, de nem tudni, hogy mikor és milyen méretű. „A világgazdasági növekedés az idén meghaladja a tavalyit, az üzleti ciklus pedig a csúcspontján van Európában. Előretekintve viszont biztosan nem tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb eljön az ideje annak, amikor erről a csúcsról lejtőre kerül a külső gazdasági környezet. Lehet, hogy ez már az év második felében eljön, lehet, hogy csak néhány esztendő múlva. Megeshet, hogy csupán lelassul a gazdaság bővülésének üteme, de nincs kizárva, hogy ismét jön egy krízis. A mainstream közgazdasági logika tanácsa az anticiklikus gazdaságpolitika: vagyis a jó időkben a tartalékolás a rossz időkre – mondta lapunknak Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki szerint ha a magyar kormány egy árnyalattal közelebb lép ehhez a gazdaságpolitikához, az minden bizonnyal segít abban, hogy a majdani romló külső környezetben mérsékelni tudja a kedvezőtlen hatásokat. „A jövő évi büdzsétervek ebben az irányban történő gondolkodásról árulkodnak. Ez pedig pozitív – tette hozzá a közgazdász. Bajok két Irányból A válságot jövendölő elemzők leginkább az inflációs veszélytől tartanak. Donald Trump, az USA elnöke egy már amúgy is érett növekedési fázisban lévő gazdaságot pörgetne fel még jobban. Ez többletkeresletet teremt, ami inflációs hatású. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve eddig óvatos kamatpolitikát folytatott. A bővülés és a feszes munkaerőpiac eddig nem jelentett komoly inflációs veszélyt. Abban az esetben azonban, ha a Fed drasztikusabb monetáris szigorításra kényszerül, fennáll a veszélye annak, hogy megfojtja a gazdasági növekedést. Erre a pénzpiacok válságreakciókat adhatnak, és máris kész a jól fejlett, tankönyvi krízis. A bajok két irányból jöhetnek. Egyrészt az amerikai vállalatok a nulla közeli kamatszinten, a pénzbőség állapotában hihetetlenül olcsón jutottak hitelhez. Ha megdrágulnak a törlesztőrészletek, rengeteg olyan cég lehet, amely nem lesz képes ezeket kigazdálkodni – beindulhat a csődhullám. A másik csapás a pénzpiacok felől érkezhet. A Fed gazdaságélénkítő kötvényvásárlási programja sok ezer milliárd dollárt pumpált a piacokra. Ezek egy része tőzsdei eszközökbe, részvényekbe, kötvényekbe, más része például az ingatlanszektorba áramlott. Sokan vélik úgy, hogy eszközárbuborékok alakultak ki, irreálisan magasra nyomta az árakat az olcsó, bőséges likviditás. Ha romlanak a gazdaság bővülési kilátásai, könnyen jöhet egy nagyobb korrekció, és innen kezdve már csak mérték kérdése, hogy az áresés mikor fordul át pánikba.

Tőkepiaci nyugtató A törökországi helyzet fokozódásával az elkerülő befektetői hangulat is folytatódhat rövid távon, három hónapon túl nézve azonban a gazdaság bővülése és a vállalati szektor kedvező kilátásai ismét felfelé húzhatják a jelenleg olcsónak tekinthető magyar tőzsdét – jelezte a K&H Bank. Érdemes azonban emlékezni arra is, hogy az elmúlt három esztendő nagyon jól sikerült a hazai parkett szempontjából, hiszen a 2015-ös 43,8, majd a 2016-os 33,8 és a tavalyi több mint 20 százalékos árfolyam-növekedés egyaránt a legjobban teljesítő befektetési eszközzé tette a magyar részvénypiacot. Ennek megfelelően a befektetők is magas szintre emelték a várakozásokat. Az idén azonban jócskán megtört a lendület, hiszen az év eleje óta közel tíz százalékot esett a BUX, alulteljesítve ezzel más feltörekvő részvénypiacokat is. „Jelenleg egyértelműen az elkerülő befektetői hangulat és a tőkekivonás jellemző a feltörekvő kötvény- és részvénypiacokra, amit tovább erősítenek a Törökországgal kapcsolatos problémák. Ezen túlmenően azonban hazai szinten komoly, fundamentális okát nem látni az árfolyamcsökkenésnek, hiszen az első negyedéves bővülési adatok is kedvezők voltak, és az eddig látott vállalati gyorsjelentések szintén a várakozások közelében alakultak – tájékoztatott Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója. „A június 24-i választások közeledtével a török helyzet várhatóan tovább romlik, ami magával ránthatja a többi feltörekvő piacot, így a hazai eszközöket is, ezért rövid távon a jelenlegi negatív befektetői hangulat folytatódása lehet a meghatározó. Három hónapon túlra tekintve azonban már erősebb hatást fejthetnek ki a cégek fundamentumai, miközben a magyar gazdaság a második negyedévben is jó teljesítményt érhet el, így a BUX újra felfelé veheti az irányt. Az alacsony árfolyamokat látva hamar visszatérhetnek a beruházók és ezzel az árfolyam-emelkedés is – részletezte a várható forgatókönyvet a befektetési szakember. A KÉK ÁRNYALATAI Mol: a magas olajár pozitív irányba tolhatja a részvényárakat. OTP: a hitelbővülés és az akvizíciós tervek kedvezően hatnak a bank papírjaira. Richter: jelenleg a leggyengébb láncszem, a kedvezőtlen híreket azonban már beárazták a befektetők, így előretekintve bármilyen jó hír felfelé húzhatja az árfolyamot. Telekom: a telekommunikációs piacra egyre erősödő versenyhelyzet jellemző, ami a következő időszakban is kockázatot jelent.

Barra Mária – Szépen, jól beszél a magyar átlagember? –Több mint húsz éve vizsgálja a testbeszéd hatását a kommunikációra. Az általa kidolgozott teszt eredményei alapján az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a „szemkontaktus hallható. „Jobban átmegy annak az üzenete, amit úgy mondok, ha közben ránézek arra vagy azokra, akihez/akikhez beszélek – mondja a Barra Kommunikációs Intézet vezetője. Még Kopp Mária Magatartástudományi Intézete révén kezdtem el 2002-ben a Semmelweis Egyetemen a doktori iskolát. Végül a doktorimat Gósy Máriánál fejeztem be az ELTE Nyelvtudományi Intézetében, a teszthez tartozó mérések már azokban az években elkezdődtek. Azóta a módszertan és a teszt persze korszerűbbé vált. A longitudinális kutatás alapján az a megfigyelésünk, hogy – és ezt szeretnénk számokkal is igazolni – a beszédtempó az elmúlt tíz esztendőben egyre gyorsult, ami mindenképpen következményekkel jár. – Milyen következményekkel? – Ez a „minden összefügg mindennel tipikus esete: gyorsabban beszélünk, emiatt az artikulációnk lustább lesz. Fogalmazzunk úgy, hogy kevésbé pontosan formáljuk a szavakat, a hangzókat, és ez a megértést negatívan befolyásolja. Ráadásul a másik oldalon az ismert pszichológiai alapvetés, mely szerint egyszerre hét plusz-mínusz kettő információt tudunk megjegyezni, megváltozott. Pontosabban romlott: a rövid távú memóriánkkal már ennél is kevesebbet, egyes kutatók szerint csak három-négy dolgot tudunk megjegyezni az okoseszközök, a felgyorsult beszédtempó és az információcunami nyomán. – Hol tart most a vizsgálat, és milyen eredményeik vannak? – Általában azon múlik, hogy megértenek-e minket, hogy törekszünk-e erre. Bemondóként évtizedekkel ezelőtt megtanultam: sokkal érthetőbb az, amit felolvasok – még a rádióban is –, ha felnézek a papírból és megpróbálok képzeletbeli szemkontaktust létesíteni. Ezek az úgynevezett gesztusok a fogadó félben a megértést segítő eszközök. Ezt nevezzük mi a kutatásunkban úgy, hogy „a szemkontaktus hallható. Jobban átmegy annak az üzenete, amit úgy mondok, ha közben ránézek arra vagy azokra, akihez/akikhez beszélek, még akkor is, ha csak képzeletben teszem. Emiatt van a televíziókban is szemmagasságban elhelyezett súgógép, hogy a fej eleve emelt állapotban legyen. A saját kutatásunkban több mint ezer mérésen vagyunk túl. Ma már azt mondhatjuk, hogy a testbeszéd elemzésére objektív eszközeink vannak. Mivel a felmérésünk nagy elemszámú vizsgálati személlyel 10-12 évet ölel fel, ma már tudunk nemre, korcsoportra is szűrni és többféle következtetést levonni. A beszédkép, a testbeszéd és a beszédtervezés (ami nem a tartalmat, csak a mondanivaló „csomagolását jelenti) szempontjából 15 vizsgálandó tényezőnk van. – Melyek ezek, s hogyan lehet fejleszteni a készségeket? – A szünettől kezdve a mimikán és a gesztikuláción át a már említett beszédtempó, a hanghasználat, a szemkontaktus, a mondatvégek dallama, a tartás mind hozzájárul a kommunikáció sikeréhez. Nagyon izgalmas dolog a felnőtt emberek fejlesztése, 22 éve ezen dolgozunk. Speciális képzéseink általában konkrét igényekre adnak választ, és legtöbbször egyedi programot állítunk össze az ügyfeleinknek. – Kik az ügyfelek? Nagyobb cégek vagy a média munkásai? – Korábban többen is érkeztek a médiából, például az InfoRádióból, sőt a Magyar Televízióval is volt megállapodásunk. Ma már nem annyira jönnek ebből a szektorból, talán mert nincs rá igény. Úgy látom pedig, hogy a nézők és a hallgatók részéről lenne elvárás. Nagy cégekkel szintén vannak szerződéseink, de ma már a közepes hazai vállalkozásokra is fókuszálunk. Arra jöttünk rá egy hirtelen jött veszteséges év után, hogy nem szabad egy nagy társaság felé úgy elköteleződni, hogy az árbevétel jelentős részét náluk keressük meg, mert ha az egyik évben úgy döntenek, hogy mégsem velünk dolgoznak, akkor ott állunk, ahol tavaly, hogy azt kellett tennünk, amit már évek óta nem: ügyfelet vadászni. Szerencsére az idén már újra tele vagyunk, de még egyszer nem követjük el ezt a hibát. Több ügyfelünkkel ugyanakkor már nyolc-tíz éve együtt dolgozunk, ilyen például a Telekom is. – A Mit üzen a rádió című műsort több mint egy évtizeden keresztül vitte, kétszer is elnyerte a legszebben beszélő magyar rádiós díját. Mit gondol a mai rádiózásról? – Nem tudom hallgatni az adókat, olyan szinten semmi köze a korábbi rádiózásnak a maihoz, s ezzel nem csak én vagyok így. Sok csoportunk van, és általában osztják a véleményem, hogy olyan embereket kell hallgatni, akik között sok a hangképzési, a beszédhibás, valamint az igénytelen, aki nem néz utána, hogy amit mond, azt helyesen mondja-e. Szerintem ez nekik is rossz, és jó lenne őket beszédórára, de akár logopédushoz is küldeni. Az a baj, hogy ezek az emberek mintát adnak. Az átlagembernek és a gyerekeinknek egyaránt. Lehet ezen gondolkodni, hiszen a nyelvészetben is két elképzelés vetekszik egymással. Az egyik szerint a magyar nyelv fejlődik, és ebbe nem érdemes, sőt nem is szabad beleavatkozni, elég csak rögzíteni, dokumentálni a változásokat. A másik szerint – és ez áll közelebb az én elképzelésemhez is – érdemes néhány szabályhoz ragaszkodni, s például a rádióban, televízióban az irodalmi beszédhez közelítő stílusban megszólalni. Példát mutatva, választékosan, jól hangsúlyozva, jó légzéstechnikával. Mert ha nincs minta, amelyhez igazodni kell, az káoszhoz vezet. Persze, ahogy a ló hátán is középen érdemes ülni, ebben a kérdésben is valahol félúton lehet az igazság. – Mely szabályok lennének különösen fontosak? – Ilyen például, hogy egy gondolat az egy mondat. Számomra fontos, hogy az ikes igéket helyesen használjuk. Sajnos egyre jobban elkopnak ezek a szabályok. – Van ma elvárás a médiában? Régen volt olyan, hogy mikrofonengedély. – Úgy tudom, nincs semmilyen elvárás. Mikrofonengedélyre is csak a közmédiában volt szükség, és aki nem kapta meg, azt beszédoktatásra irányítottuk, s második-harmadik kísérletre már általában „átment. Onnan tudom, hogy volt alkalmam néhány évig a mikrofonbizottság munkájában is részt venni. – Mitől jó a beszéd? – Attól, hogy jó hallgatni, könnyű megérteni. Ez a megfelelő légzéstechnikával kezdődik. Jó helyen tegyük le a pontot vagy éppen vigyük fel a dallamot. Ahogy az előbb már mondtam, a szemkontaktusnak is nagyon fontos szerepe van. Sok tényezőn múlik, hogy valakiből hiteles beszélő vagy előadó válik. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy kongruens a beszélő azzal, amit mond. – A közszereplők számára ez nagyon fontos lenne. – A közszereplőknek jó lenne tudnia, hogy az öltözék és a mondanivaló nem minden, az is számít, hogyan beszélnek. A hatékony beszédre pedig nem csak a közszereplőknek van szükségük. Mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, amikor az érdekeink védelmében fontos, hogy jól fogalmazzuk meg a gondolatainkat, azokat érthetően adjuk elő, például az orvosnál, a cipésznél vagy a munkahelyünkön. A karrierépítés 95 százaléka a kommunikáción múlik. Az egyik legjobb példám egy évekig középvezetői pozícióban dolgozó ügyfelem, aki szerette volna, ha előléptetik. Ez egészen addig nem történt meg, amíg el nem jött hozzánk és nem javítottunk a beszédtechnikáján. A korábban hadaró középvezető első pozitív élménye az volt, amikor a saját beosztottjai azt mondták neki: „Mi történt, főnök, végre értjük, amit mondasz! Nem sokat kellett várnia ezután a kinevezésére sem. NÉVJEGY 68 éves, harminc éve házas, lányai 44 és 30 évesek, fia 39 esztendős, első unokáját novemberre várják cégvezető, tréner, oktató, coach, korábban televíziós és rádiós bemondó, műsorvezető Végzettség: PhD, ELTE Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskola KEDVENCEK Film » Borgen (dán sorozat) Könyv » Jorge Cham–Daniel Whiteson: We Have No Idea Zene » Sibelius-hegedűverseny Hobbi » régi játék babákat gyűjt

Variációk börtönmunkára HAVI FIX A RÁCS MÖGÖTT Nyolcvanöt köbméter hulladékot, ezzel két illegális szemétlerakót számoltak fel tavaly fővárosi elítéltek – derül ki a BVOP, vagyis a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minapi közléséből. A rabok legutóbb a X. kerületi Hangár utcai erdő rendezésében nyújtottak segítséget a Föld napja alkalmából, úgynevezett jóvátételi munka keretében. Azaz önkéntes alapon. Ilyen programon természetesen csak az vehet részt, aki bűncselekménye, személyisége, addigi munkavégzése alapján megbízható, s nem jelent kockázatot a kültéri munkáltatásban való közreműködése. A budapesti parancsnokság szerint állandó a túljelentkezés. A börtönökben egyébiránt pénzért, illetve fizetésért is dolgoznak, sőt a BVOP közlése alapján a büntetés-végrehajtásban jelenleg teljes a foglalkoztatottság. Ez nem különösebben meglepő abból a szempontból, hogy egy 2015-ben bevezetett törvényi rendelkezés szerint minden munkaképes elítéltnek dolgoznia, illetve tanulnia kell. A munkadíjról egy tavaly decemberi BVOP-utasítás rendelkezik, melynek alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottak alapbére ez év január 1-jétől havi díj alkalmazása esetén 42 500, napidíjnál 1957, óradíj alkalmazása esetén 244 forintnál nem lehet kevesebb. Létezik úgynevezett munkaterápiás foglalkoztatás is, az ebben részt vevők térítési díjának a legkisebb összege napi hatórás elszámolásnál 14 167 forint havonta. A juttatásokból elvileg napi ötszázat levonnak a tartási költséghez való hozzájárulás címén. Mivel azonban ez a körülményekből adódóan speciális foglalkoztatási forma, így a börtönlakók adót és járulékot nem fizetnek. A konkrét jogi ok mondhatni prózai: az érintettek büntetés-végrehajtási jogviszonyban s nem munkaviszonyban állnak. Ugyanakkor a levont összeg valójában inkább jelképes, hiszen egy rab fogvatartásának a költsége megközelíti a napi tízezer forintot. ALTERNATÍV ÉLETVEZETÉS Feltételezhető, hogy a börtönben történő rendszeres munkavégzés a reszocializáció egyik leghatásosabb módszere – olvasható Budai Gábor, a Pécsi Tudományegyetem doktorjelöltje tanulmányában, mely a Börtönügyi Szemle egy 2017-es számában jelent meg. A szakértő szerint ennek a tevékenységnek rövid távú hatásai az alábbiak lehetnek: tartalmas időtöltés, konfliktusok és feszültségek megelőzése, illetve levezetése, új szakmai és szociális készségek elsajátítása, pénzkereseti lehetőség. A munka az elítélt személyiségére többféle hatást gyakorolhat: serkenti a szociális teljesítménymotivációt, valódi munkatapasztalatot lehet szerezni, olykor a fogvatartott életében először, továbbá felkelti az érdeklődést a bűnözői életmóddal szembeni alternatív életvezetés iránt – véli Budai. A kétségtelen pozitívumok mellett akadnak problémák is. Szinte nyilvánvaló, mégis érdemes rögzíteni: a fogvatartottak jelentős része iskolázatlan, szakképzetlen, legfeljebb segéd- vagy mezőgazdasági idénymunkásként foglalkoztatható. További akadálya a munkáltatásnak, hogy egészségi állapotuk az átlagnépességénél rosszabb, így gyakran csak könnyű fizikai feladatot láthatnak el – hívja fel a figyelmet a tanulmány szerzője. Ráadásul, ha az elítéltek nem végzik el a büntetés-végrehajtási intézetekben legalább az általános iskolát, illetve nem részesülnek szakmai képzésben, akkor szabadulásuk után nincs reális biztosítéka a munkavállalásuknak, valamint a társadalomba történő visszailleszkedésüknek sem. CSÖKKENŐ TELÍTETTSÉG Ezzel nyilvánvalóan a BVOP-nál, illetve a szakminisztériumnál is tisztában vannak, ezért komoly hangsúlyt helyeznek a képzésekre. A lapunk által megismert adatok alapján az ezekben részt vevők száma évente nagyjából kétezer fő körül volt, míg 2013 óta némi növekedés tapasztalható. Kiugró adat a 2015/16-os tanévé, 3195 fővel. A legutóbbi, tavalyi Börtönstatisztikai Szemle szerint a fogvatartottak legjelentősebb része, több mint a teljes börtönpopuláció ötvenöt százaléka általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a második legnépesebb csoportot pedig a szakiskolát elvégzők (15 százalék) alkotják. Ami a konkrét foglalkoztatást illeti, ennek aránya a 2014-es évben 80, 2015-ben átlagosan 87 százalékos volt, míg a 2016-os esztendő zárásakor elérte a 88,4-es szintet. Van, aki külső gazdálkodó szervezettel kötött szerződés nyomán, van, aki közvetlenül a BVOP, illetve a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságának alkalmazásában kap munkát, vagy éppen PPP-megállapodás keretében. Fontos körülmény még, hogy 2014 óta folyamatosan csökken a börtönök telítettsége, a kormány korábban ismertetett tervei szerint hamarosan a jelenlegi százharminc körüliről száz százalék alá apad. VESZÉLYES TÉTLENSÉG Csóti András, a büntetés-végrehajtás korábbi parancsnoka egy a távirati irodának adott interjújában arról beszélt: ahogy emelkedik a rabok foglalkoztatási mutatója, úgy csökken az egymás sérelmére elkövetett bűncselekményeik száma. A börtön egy zárt közösség, ahol a tétlenség a legnagyobb veszély. Ha valakinek nincs célja, feladata, azt egy idő után „negatív formákba önti. A foglalkoztatás szempontjából a túlélés esélyét adja szerinte, hogy a központi és a belső ellátás mellett a piaci lehetőségekkel is élni tudnak a börtöncégek. Erre éppen a 2015-ös módosítás adta meg a lehetőséget, mely szerint a munkáltató szerződése alapján az elítélt – írásbeli hozzájárulásával – „más gazdálkodó szervezetnél is végezhet munkát. Ez a dolgozó fogvatartottak nagyjából hét százaléka esetében működik így, vagyis ilyen arányban dolgoznak – úgymond – külsős cégek számára. Erre különböző példák vannak országszerte. A Jogi Fórum egy márciusi cikke szerint Sátoraljaújhelyen a foglyok rendszeresen végeznek bérmunkát környékbeli szőlőültetvényeken, míg Kalocsán zöldséget kapálnak, Márianosztrán állattartó telepeken dolgoznak. Az országban huszonnyolc büntetés-végrehajtási intézet és tizenkét bv. gazdasági társaság működik. A fogvatartottak gyártanak munkaruházatot, cipőt, fűrészárut, WC-papírt, fémszerkezeteket, épületelemeket, iroda- és konyhabútorokat. Emellett dolgoznak a hulladékgazdálkodásban, a textiltisztításban, de még a szarvasmarha-tenyésztésben is. Csanády András Munka közben. Fogvatartottak dolgoznak a sertéstelepen Pálhalmán

Nem superman és nem cukifej – jelen lévő apa kell! – Miért kezdett el az apákkal foglalkozni? – Nem apahiány vezetett a témához, az édesapám kifejezetten részt vevő szülő volt, édesanyámat mindenben támogatta. Ugyanakkor a testvéremmel apukám második házasságából születtünk, és csak később tudatosult bennem, milyen komoly traumát jelentett számára ez a helyzet, amelyet igyekezett a lehető legjobban menedzselni, de sokszor láttam őt önemésztőnek. Az apasággal először pszichológus édesanyám kezdett foglalkozni, ő Kopp Máriával dolgozott. Engem akkor, huszonéves koromban ez a téma egyáltalán nem érdekelt. Amikor viszont magam is szülővé váltam, minden megváltozott. Egyre több emberrel beszélgettem az apaságról, és azt vettem észre, hogy valósággal ömlik belőlük a szó, ha ez a téma merül fel. Egy olyan kibeszéletlen kérdéssel szembesültem, amely örvényszerűen húzott be, ragadott el engem is. – Kezdjük az alapoktól. Mitől más egy férfi és egy nő? – Pszichológusként azt tapasztalom, hogy a férfiak és a nők ma is ugyanazt szeretnék, mint száz vagy ötszáz évvel ezelőtt: stabil párkapcsolatot, gyermekeket, szerető családot. Nem az egyénekben történt változás, sokkal inkább azoknak a vad elméleteknek a társadalmi „terítése érzékelhető, amelyek a férfi és a nő kapcsolatát jelentősen erodálták. Az ultrafeminista nézeteket vallóknál és a macsószerveződésekben részt vevőknél eközben ugyanúgy felfedezhető valamilyen trauma, amelyből a férfit és a nőt egymás ellenségeként feltüntető álláspont fakad. Ennek terjedése veszélyes folyamat, és épp itt, a gyökereknél kellene helyreállítani a dolgokat, egymásban nem ellenséget, hanem szövetségest látva. Az apaság kérdésében is azt képviselem, hogy az apa megerősítése nem öncélú, hanem egyúttal az anyát és az egész családot is erősíti. A férfi-nő kapcsolatot pedig gyógyítja a szülői szerepeinkkel kapcsolatos kétségeink kibeszélése. – Hogyan nevelnek az apák? – Van egy érdekes, Nagy-Britanniában zajló kutatás, az apai nevelési stílus vizsgálata, amelynek az eredményei azt bizonyítják, hogy – a sztereotípiákkal ellentétben – az átlagos, jó apák nevelési stílusában sem versengési, sem fegyelmezési elemek nem dominálnak. Az apa és az anya valójában ugyanazt teszi, csak másképp. Érdekes különbség, hogy a férfiak szeretetnyelve az érintés, míg az anyák inkább verbálisak. Az apai játék az egyik legkomolyabb fejlesztőprogram. Kutatások igazolják, hogy az a gyermek, aki az apukájával rendszeresen játszik, sokkal jobban teljesít. Az apai játék karakteresen más, mint az anyai: itt is több a fizikalitás, és megjelenik az az ősi apai szerep, amelyet Ranschburg Jenő úgy fogalmazott meg, hogy a „küszöbön áthelyezés. Az apa tárja fel a gyermek előtt a külvilágot, a dolgok szabályait. – Történetileg hol bicsaklott meg az apai jelenlét a családban? – Az a fals kép él bennünk, hogy az apák régen is távol voltak a családjaiktól, hiszen dolgoztak. Ám a kutatások azt igazolják, hogy ez nem így volt: minél inkább visszafelé haladunk az időben, az apa annál inkább szerves része volt a családjának. Csak a XX. század elején, az urbanizációval és az iparosodással lett a családban lévőből a családért élő apa. Érdekes például, hogy a XIX. század végén Philadelphiában az orvosok és a jogászok több mint kilencven százaléka „home office-ban dolgozott. Ma a jó apa az, aki egzisztenciálisan ellátja az övéit, s közben nincs jelen a família életében. Ez a felfogás káros, nem normális jelenség. – Létezik apai ösztön? – Az apaság, ahogy az anyaság is, biológiailag és pszichológiailag kódolt szerep. Tudjuk, hogy már a várandósság alatt radikális hormonális változások állnak be a férfinál, és az apai agy is átalakul. A baba hathetes korára nincs különbség például a két szülő érzékenysége között a gyereksírásra adott válaszokban. A gyermek szempontjából pedig nem kérdés, hogy mindketten ugyanolyan fontosak a számára: az újszülött egyszerre keresi az apját és az anyját, mindkettőhöz kötődni akar. – A gyerekek neme és életkora szerint lehet különbséget tenni az apai jelenlét fontosságában? – Fontos leszögezni, hogy a lányoknak ugyanúgy szükségük van az apára, mint a fiúknak. Minden életkorban másképp, de fontos a jelenlét. A tapasztalatok szerint már a családtervezés során markáns szerepük van a férfiaknak, csak épp ez nem tudatosul bennük, pedig sok esetben ők a gyermekvállalást kezdeményező felek. A születést követő néhány év meghatározó; ez az imprinting időszaka, amely kihat a következő életszakaszok minőségére. Manapság épp ekkor vannak a legkevesebbet otthon a férfiak. Egy „kikapcsolt állapotú apa nehezebben kötődik a gyermekéhez, például ideges lesz a sírástól, míg a „bekapcsolt apákból gondozói magatartást vált ki ugyanez. Később, az óvodai, iskolai időszakban is mintha hiányoznának az apák. A kapcsolattartás az anyákra hárul, ők vannak képben a gyerekek mindennapjai kapcsán. Ez sem jó, ahogy a kamaszkor idején is fontos lenne, hogy ott legyen az apa, autonómiát adjon a felnövekvő gyermeknek, s mintát az elengedésre. – A lányoknak is szükségük van apára, de fiút nevelni anyaként még nagyobb kihívás… – Pláne, hogy az óvodától a felsőoktatásig döntően nők tanítják őket, a nagyapák pedig sokszor távol élnek. Az biztos, hogy egy anya nem tud apa lenni, ezen nem szabad görcsölni. Ugyanakkor az is tény, hogy a fiúknak szükségük van férfi mintára, de ez a családon kívülről is jöhet: egy tanár, egy edző, egy mester, egy cserkészcsapat kapitánya vagy a baráti társaságban lévő vonzó férfi is tud meghatározó jelentőségű lenni egy fiú életében. – Mennyire megbecsültek az apák a társadalomban? – Az a közvélekedés, hogy macsóvilágban élünk, amiben van is némi igazság, de közben a férfiakat is sújtja egyfajta kasztráltság. A médiában az apák jórészt hiányoznak a történetekből, s ha bennük vannak, a reklámok, a filmek bénának, sutának ábrázolják őket. Az apákat sokszor olyan negatív fogalmakhoz kapcsoljuk, mint a családon belüli erőszak, s a válási gyakorlat is egyfajta apátlanítás, hisz arra épül, hogy egy gyereknek az anyjára van szüksége. Igen, létezik egyfajta elbizonytalanítása a férfiaknak. – Új jelenség a családokban a digitális függés. Férfias feladat ennek kezelése… – Kutatásokkal alátámasztott tény, hogy a kütyük korai használata mindenféle fejlődést lassít. A hüvelykujj kivételével nem fejleszt semmit. Tudomásul kell vennünk, hogy a gyerekeknek ezért védettségre van szükségük, ami azt is jelenti, hogy a saját IT-kultúránkat kell megteremteni, ami jórészt az apák feladata. Zimbardo leírta, hogy a digitális játékok a pornográfiával együtt a kamasz fiúk temetőjét jelentik. Mielőtt megismernék a nőt, már hamis kép él a fiúkban és kiégnek, miközben agresszívvá is válnak. Az egyik legnagyobb szülői kihívás egészséges korlátokat állítani. – Ha már korlátok, az apai szigorra szükség van? – Inkább úgy fogalmaznék, hogy apai figyelem kell és nem fegyelem. A korlátokra viszont nagy szükség van; a lényeg, hogy a szabályok transzparensek legyenek. Kutatások igazolják, hogy a kriminalitás, kábítószerfüggés közelében élő gyerekeknél, ha az apa szigorúbb, mint az átlag, a csemete védettebb lesz. A szeretettel, de rövidre fogott gyeplő mindenképpen eredményesebb nevelési eszköz, mint a mindent megengedés. Érdemes a közösen végzett munkát is a mindennapi élet részévé tenni, a gyerekekre rá kell bízni bizonyos feladatokat a ház körül, hogy érezzék a felelősségüket és az elvégzett munka örömét. A szeretetet és a lágyságot pedig sosem szabad összekeverni. Fontos leszögeznünk, hogy nem supermanekre és cukifejekre, hanem a gyerekek életében jelen lévő, fajsúlyos apákra van szükség. – És akkor itt vannak még a túlértelmezett személyiségi jogok. Megpuszilhatja még egyáltalán fesztelenül egy apuka a kislányát? – Az a véleményem, hogy meg kell védjük a saját kultúránkat. A mi kultúránkban igenis megpusziljuk egymást, hozzáérünk a másikhoz, ebben a viselkedési közegben érezzük jól magunkat. Az angolszász trend lehet, hogy más, de mi így érezzük otthonosan magunkat. – Milyenné válik egy apátlan társadalom? – A legnagyobb veszély, hogy kivész az apakultúra, a férfiak kiesnek a családok életéből, a gyermeknevelésből, a szociális területről, az iskolákból – a társadalom elnőiesedik. Az, hogy férfi és nő nem találja egymással a szót, már ennek az apátlanságnak a következménye, ami aztán elvezet kőkemény demog-ráfiai kérdésekhez is.

Korszakhatáron MESSI VS. C. RONALDO – UTOLJÁRA? Az már márciusban eldőlt, hogy az oroszországi új időszakot nyit a világbajnokságok történetében, hiszen a nemzetközi szövetség (FIFA) jóváhagyta a videoasszisztensi (ún. VAR) rendszert, így a játékvezetők számára elérhetővé vált a technológiai lehetőségek kiaknázása a döntéshozatal során. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a játékvezető – illetve jelen esetben az őt támogató négyfős csapat a moszkvai központban – hozzáfér a találkozót közvetítő kamerák képeihez, és ezeket segítségül hívhatja az ítéletalkotáshoz. Kérdés persze, hogy az új felfogást kívánó modell átültetése a gyakorlatba mennyire megy zökkenőmentesen, hiszen a német és az olasz bajnoki szezon tapasztalatai is azt mutatták, hogy a rendszert még minden résztvevőnek tanulnia kell. A FIFA számára kockázatot is hordoz a változás: az átlagfogyasztót – jelen esetben a szurkolót – a történések generálta feszültség, a sztárok és megoldásaik érdeklik; ha a VAR miatt látványos fennakadások lesznek a meccseken, sok lesz a huzavona, az az egész labdarúgás rossz reklámját kelti. HIÁNYZÓ OLASZOK Pedig amúgy az „alapanyag adott a jó vb-hez, hiszen a jelentős vonzerőt, marketingértéket képviselő csapatok közül csak Olaszország és Hollandia maradt le a tornáról, a 2017-es Aranylabda-szavazás első húsz helyezettje közül csupán Gianluigi Buffon nem játszhat a vb-n. A legnagyobb nevek közül természetesen ezúttal is Cristiano Ronaldóról és Lionel Messiről esik a legtöbb szó a felvezetőkben. Már csak azért is, mert az elmúlt évtizedet meghatározó argentin és portugál extraklasszis az utolsó olyan vb-jén szerepel, amelynek ereje teljében vághat neki. Domináns elismertségükre jellemző, hogy sorozatban másodszor kezdődik úgy vb, hogy az összes nevezett játékos közül csak ők aranylabdások (összehasonlításképp: 2006-ban még hat ilyen is volt). És bár pályaképüket és fizikai állapotukat tekintve lehet még bennük egy vb-ciklus, nehéz elképzelni, hogy az elkövetkező esztendőkben nem nő végképp a fejükre valaki – akár épp egy jó vb-szereplés következtében... „Van, aki szerint Spanyolország győzelme lenne a jó, mások Leo [Messi] sikeréért szorítanak, megint mások Cristiano Ronaldónak. Akár az is lehet, hogy mindannyiunk számára ez lesz az utolsó nagy torna, szóval kivételes lesz. Ez egy elképesztő korszak. Nem tudom, hogy jön-e valaha még ilyen – osztotta meg várakozását a Guardiannel Andrés Iniesta, a 2010-es finálé hőse. A katalán középpályásnak szintén ez lehet az utolsó nagy dobása a futball élvonalában, hiszen eldőlt, hogy a nyártól Barcelona helyett Japánban folytatja a pályafutását. Úgy tűnik, az örök „Messi vagy Ronaldo? kérdést végérvényesen csak az döntheti el, ha egyikük győzelemre vezeti az övéit Moszkvában, és bearanyazódik. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy sem a legutóbb döntős Argentína, sem az Európa-bajnok Portugália nem számít a legfőbb esélyesek közé. Előbbi csak nagy nehézségek árán vette a selejtezőket, védelme, valamint csapategysége sem emeli különösképp az átlag fölé, illetve a luzitánok sem tűnnek elég kiegyensúlyozottnak, Ronaldót leszámítva híján vannak a nyerő embereknek. CÍMVÉDÉS: LEHETETLEN KÜLDETÉS? A bukmékereknél és a szakértők többségénél is a német, brazil, spanyol, francia négyes a fő favorit. Németország azzal a céllal vág neki a tornának, hogy 1962 óta első csapatként megvédje a címét. A válogatott erőssége adott: Joachim Löw szövetségi kapitány még azt is megengedhette magának, hogy a Premier League legjobb fiataljának megválasztott Leroy Sanét, illetve az előző finálét eldöntő Mario Götzét kihagyja a keretéből. A németek felkészülése viszont nem sikerült jól: az elmúlt fél évben a közvetlen riválisok közül a francia, angol, spanyol, brazil kvartett egyikét sem tudták két vállra fektetni. Figyelmeztető jel lehet számukra, hogy az előző négy vb-győztesből három már a csoportkörben elvérzett, ám a Nationalelfre jellemző, hogy versenyhelyzetben teljesít jól, és a selejtezőket százszázalékos teljesítménnyel vette. „Németországnak olyan mély a kerete, hogy lényegében a második számú csapatával nyerte meg tavaly a Konföderációs Kupát. Mégis kétségek vetődhetnek fel Löw oldalán, hiszen a szélső védők és a középcsatár posztján hiányosságok érzékelhetők, nem éppen függetlenül Klose és Lahm visszavonulásától – írta a Sports Illustrated vb-váró elemzésében napjaink egyik legelismertebb szakírója, Jonathan Wilson. Hasonló merítési lehetősége talán csak Spanyolországnak van. A nyolc évvel ezelőtti világbajnok Julen Lopetegui keze alatt fiatalításon ment keresztül, és a David de Gea, Gerard Piqué, Sergio Ramos hátsó tengelynél kevés acélosabb van a világon. Köztük lehet Brazília, amelynek Tité kinevezése óta a védelemben rejlik az ereje, és a négy évvel ezelőtti, emlékezetes 1–7-ből úgy próbáltak felépülni, hogy nemrég megmérkőztek a németekkel idegenben, és nyertek is 1–0-ra. Neymar révén megvan a potenciális „Messi/Ronaldo örökösük is. Abból viszont sok van: hogy mást ne mondjunk, az egyaránt kifejezetten fiatal csapattal utazó franciák és angolok (csak Nigéria átlagéletkora alacsonyabb) bíznak benne, hogy Paul Pogba és Antoine Griezmann, illetve Harry Kane személyében náluk van a csodafegyver. És akkor minden idők talán legjobb belga generációjáról szót sem ejtettünk… A világbajnokságokban azonban az is csodás, hogy olyan csapatok játékosai is kiemelt figyelmet kaphatnak, akik a hétköznapokban ritkán jutnak reflektorfénybe. Peru 36 év után szerepel ismét vb-n, és kifejezetten tetszetős játékával sokak szimpátiáját nyerheti el. Panama és Izland újonc, utóbbi a lakosságszámot tekintve a legkisebb ország, amely valaha eljutott vb-re. Sosem volt még ennyi arab ország a tornán: Szaúd-Arábiát, Marokkót és Tunéziát lehagyva Egyiptomot övezi a legnagyobb felhajtás, a fáraók földjén a Mohamed Szalah iránti rajongás mindent felülír, ám küldetését nehezíti vállsérülése. Eközben csapattársa, a kapus Esszám el-Hadari a vb-történet legidősebb játékosa lehet, ha pályára lép – 45 évesen. S a vb meglepetésemberéről alighanem csak ezután fogunk hallani… elszánt drukker. Egy 70 éves német szurkoló útban oroszország felé

Sorsdöntő lehetőség kapujában A „kicsik korcsoportja után következtek a „tinik, ahol még inkább ragyogtak a tehetségek, egyre bravúrosabb technikával párosulva, a „nagyok között pedig már fiatal, de kész művészekkel találkozhattunk. A verseny után leültünk beszélgetni egy „kicsi művészpalántával és ítészével, a korcsoportgyőztes zongorista Balázs-Piri Somával és a zsűri zongoristatagjával, az egyre népszerűbb és a művészetével egyre meghatározóbb Balázs János zongoraművésszel. Pillanatokon belül csak hárman vannak. János, Soma és a zongora. Soma játszik, János gondosan figyel. Majd helyet cserélnek, és János szinte taktusról taktusra ad valamilyen jó tanácsot, újrajátszva a darabot. Két, a zenét tőlünk, átlagembereknél jobban ismerő, érzékeny művész párbeszéde hallik a hangjegyek mögött megbújó indulatokról, a színekről, amit csak ők látnak, de majd láttatnak velünk is. A 30 éves mester és a 14 éves a leendő mester? Ki tudja még. Egy biztos: az Isten áldotta tehetség mozgatja ujjaikat. Balázs-Piri Soma a versengés kellős közepén, május 23-án töltötte be 14. életévét. Egy átlagos napján körülbelül 3-4 órát zongorázik, szokott futni és úszni. Eddig magántanuló volt a Virtuózok miatt, most majd visszaáll minden a rendes kerékvágásba. Az általános után megpróbálja a Zeneakadémiát, ha az nem sikerül, akkor a Bartók konziba szeretne járni. János 13 éves korában bekerült a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába, ami meghatározta mindennapjait. Mivel délelőtt szaktárgyakat tanult az akadémián, zongorát, zenetörténetet, szolfézst, zeneelméletet, népzenét, magántanulóként végezte a középiskolát. Ez rendkívül inspirálta. Azon a lépcsőn járhatott, ahol Bartók Béla, és abban a büfében vásárolhatott, ahol Vásáry Tamás itta a kávéját. Megterhelő, de csodálatos volt az a 13. év, akkor döntötte el, hogy hatalmas repertoárbővítésbe kezd. A Zeneakadémián jobbnál jobb zongorák álltak rendelkezésére, és ő végigzongorázta mindegyiket. Bár kimaradt az életéből számos izgalom és szépség, amit a gimnázium adhat az embernek, de kárpótolta, hogy cserébe olyasmit kapott, ami nem sok fiatalnak adatik meg. Soma tervei szerint jövő februárban felvételezik az Akadémiára. A verseny bizonnyal sokat dobott az ismertségén, de nem tekinti ugródeszkának, lelkiismeretesen tanulja, gyakorolja a darabokat tovább. Alig 14 évesen sorsát meghatározó döntések és munka előtt áll. Nagyon szeret játszani Chopint, Bartókot, Lisztet is szereti, de azt még nem tudja eljátszani, ugyanis kicsi hozzá a keze. Azt mondja Balázs János: azért fontos, hogy gyerekkorban milyen zenét hallgat és játszik a zongorista, mert ez jelentősen befolyásolhatja a pályáját. Ez kialakít egy olyan belső rendszert, ami folyamatosan motivál. Mozart, Beethoven vagy Haydn a rendet alakítja ki, a romantika a szenvedélyt. Még nem nagyon találkozott olyan fiatallal, aki Bach zenéjében mélyül el, az később jön elő. János is most kezdi igazán felfedezni a mestert. Soma már jól ismerte Balázs János művészetét, főként az internetről, ha valamit játszik, vagy készül valamire, akkor mindig letölti a világhálón található előadásokat. Amikor János Szegeden koncertezik, Soma nem hagyja ki, sőt, a Cziffra Fesztivál mesterkurzusára is elment. Az ifjú tehetség mestere, Kerek tanár úr két éve mutatta be őket egymásnak. Soma természetesen nagyon boldog, hogy a Virtuózoknak köszönhetően élete első nagykoncertje Londonban lesz, ekkora lehetőségről nem is mert álmodni. Már tanulja az új darabokat, megpróbálkozik nehezebbeket is. Nem csak Londonban lép fel, ugyanis a Balázs János alapította Cziffra Fesztiválon hagyomány, hogy az összes korcsoportgyőztes színpadra állhat Budapesten Soma amatőr szinten próbálkozik a zeneszerzéssel. Szeretné azt is folytatni, zenetanárként is el tudja magát képzelni a jövőben. János zenét nem szerzett, de improvizálni szokott. A zeneszerzés egy szakma, egy életvitel, az előadó-művészet szintén, és nem hiszi, hogy a kettő együtt megfér. Liszt Ferencnek is abba kellett hagynia az aktív zongorázást, hogy a zeneszerzésnek szentelje mindennapjait, mert amellett, hogy az ember ihletet kap, papírra kell vetnie a műveit és hosszú munka az örökkévalóságnak letenni valamit az asztalára, amiért felelősséget vállal az ember. A Virtuózok olyan volt Soma számára, mint egy álomutazás. Játszhatott Magyarország három legjobb zenekarával, ebben a korban nem nagyon gondolta, hogy ilyen lehetőséget kap. A leendő művésztársak közül nagyon sok barátot szerzett, ami szintén nagyon fontos. – Ez a műsor fantasztikus lehetőség, olyan indítás lehet egy fiatalnak, ami megpecsételi a sorsát, nagyon jelentős személyiségfejlesztésben és szakmailag egyaránt – szögezte le Balázs János. – Elképesztő, főleg a kicsik korcsoportjában, mennyire bírják mentálisan ezt a terhelést. Persze ez is a kiválasztódás rendszere, mert aki ezt bírja, csak az való színpadra. Ha az én időmben lett volna Virtuózok, akkor biztosan elindultam volna, és lehet, hogy akkor több versenyen nem is kellett volna elindulnom. Mert a Virtuózok-győzelem felér 3-4 egyéb verseny győzelmével. Azt mondtam Somának egy tévéműsor után, ahol együtt vendégeskedtünk: most kell elkezdeni gyakorolni, most kell nagyon odafigyelni, ügyesen sáfárkodni a rá irányuló figyelemmel. – A gyakorlás mennyiségét azon túl, hogy minimum napi 3-4 óra, a lelkiismeret, a belülről jövő késztetés dönti el – válaszolt Soma ez irányú kérdésére János, hozzáfűzve: Ilyenkor derül ki, hogy a zongorázást valaki szakmának vagy hivatásnak fogja fel. Soma megjegyezte: most jutott el arra a szintre, hogy ha nem játszik egy nap, akkor nagyon hiányzik neki a hangszer. A beszélgetésről készült videóriport megtekinthető a figyelo.hu/kep oldalon Balázs-Piri Soma. A virtuózok után cél a zeneakadémia Balázs János. Belülről jövő készség kell a gyakorláshoz

Hatékonyabb együttműködés – Ki kopogott be először, ki kereste fel elsőként? – Sokan gratuláltak a kinevezésemhez. Rendkívül megtisztelő, hogy a művészetben, a kultúrában dolgozó emberek személyemben támogatót látnak, én ezt megtiszteltetésként élem meg. – Eddig ön is a klub tagja volt. Meg tudja őrizni ezeket a nexusokat? – Majd kiderül. Szerintem vannak tartalékaink, amiket fel tudunk használni. Hiszem, hogy az elképzeléseimet a megfelelő módon tudom közvetíteni a kollégák felé, és konstruktívan együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy az intézmények még hatékonyabban működhessenek. Most a bemelegítésnél tartunk, most futunk föl a pályára, most húzom fel a bokavédőt. De az eltökéltségem megvan ahhoz, hogy végigjátsszam a meccset. – Tavaly, még a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójaként, mesélte egy a Figyelőnek adott interjúban, hogy amikor a Vatikánban járt, pápai áldást kért a magyar cirkuszművészekre. Most kire kérne áldást? – A kultúra közvetítőire és fogyasztóira. Azokra, akik őrzik és továbbadják a kultúrát, de kérném az áldást azokra is, akik fogyasztják vagy fogyasztani fogják. Akiket fel kell kutatnunk, akiknek meg kell mutatnunk az utat, hogy használni tudják a mások által őrzött értékeket. – Hol akarja őket felkutatni? – Könnyű azokat elérni, akik rendszeresen járnak színházba, könyvtárba, múzeumba. De hogy tudjuk megszólítani azokat a lakótelepek nyolcadik emeletén, a megyeszékhelytől távol eső kistelepülések udvarain, az aluljárókban vagy gyerekközösségekben élőket, akiknek a minőségi kultúra nem a mindennapjaik része? Hogy tudjuk eljuttatni hozzájuk az értékeket, amelyek révén jobb, gazdagabb lehet az életük? Arra kérném az áldást, hogy az elkövetkező két-három évben utat találjunk hozzájuk. – Milyen kultúrát akar eljuttatni a széles néptömegekhez? A kultúrában elmaradt a fülkeforradalom, sőt, mintha az 1989-es éveket élnénk. Ugyanazoknak a liberális köröknek ugyanaz az eszmei-sége hatja át a kulturális életet. – Intézményvezetőként napi kapcsolatban álltam a társintézmények vezetőivel. Láttam, mit csinálnak jól, és mi az, amin változtatni kellene. Az állam által biztosított támogatást a művészek és a kulturális intézmények szabadságának megtartása mellett bizonyos feltételekhez kötném. – Mielőtt kinevezték, mikor járt utoljára ebben az irodában? – Miniszteri biztosként sokat jártam ide, a kulturális államtitkárság munkatársaival, Hoppál Péterrel is napi kapcsolatom volt. Gyakran ültem ennek az asztalnak a másik oldalán. – Soha nem gondolt arra, milyen lenne a túloldalon? – Alkotóművész vagyok, nem foglalkoztatott, hogy beüljek az államapparátusba. Szívet megdobbantó és lábat remegtető érzés méltónak találtatni e posztra. Klebelsberg Kuno székének árnyékába kerülni is hihetetlen felelősség. Színházrendezői, kultúrateremtői tapasztalatomra támaszkodva mertem elvállalni a feladatot, hiszen a színház egyesítő műfaj: a művészetek minden ágát egyenrangú partnerként meg kell szólítsa. Ha ezt nem tudja valaki, akkor nem lehet jó színházi producer, márpedig bízom benne, hogy én az vagyok. E periódus lezárultával szeretnék majd visszatérni a cirkuszművészethez, hogy folytathassam az ott megkezdett munkát, és minél hamarabb megnyithassuk a közönség előtt Európa legmodernebb cirkuszművészeti központjának kapuit. – Hiába a sok színházvezetői siker, a nemzetközi tapasztalok, az ellenzék csak elővette, „haladó sajtója főcímben hozta, hogy egy volt cirkuszi bűvész lesz a kulturális államtitkár. – Ez egy magas labda. De ahogy a színházi művészethez, úgy a minisztériumi munkához is hozzátartozik a humor, és ezt én egyáltalán nem bánom. – Ön szerint ezt humorosnak szánták? – Én humorosnak élem meg. Amikor bemutatkozom valakinek, és megmondom, hogy Fekete Péternek hívnak, akkor általában mosolyra derül az arca. És erre a mosolyra már lehet építeni. Ez már egy viszony, ami meghatározza, hogyan tudunk beszélgetni. Mindig előnyét láttam annak, ha valaki megfelelő mennyiségű és minőségű humorral állt a nevemhez vagy a szakmámhoz, a munkámhoz. Elég, ha én nagyon komolyan veszem. Aki végignézi az életpályámat, láthatja, mennyire. De ha valaki a cirkusz szót a balhé alternatívájaként használja, én rendszerint megkérem: ne tegye, hiszen oktalanul ragadt rá erre a szóra ez a felhang. Vagy amikor az amatőr szót a gyenge minőséggel kötik össze, akkor azt mondom: műkedvelő emberekről van szó, akik szeretnek valamivel foglalkozni, ne keverjük össze a kettőt. Apropó, műkedvelők! Ne felejtsük el, hogy mennyire fontos, hogy egy-egy kistelepülésen az emberek képesek legyenek megszervezni a saját közösségüket, akár műkedvelő módon. Ehhez segítséget kell adnunk. El kell érnünk, hogy 2020–2021-re minden településen legyen egy olyan szakember, aki ezt szervezni tudja. – Amiről beszél, az a valódi civil társadalom, de én azt olvastam „független sajtótermékekben, hogy ez a kormány nagyon ellene van a civil társadalomnak. Sőt, ezt hallottam Brüsszelből is. – Mutassuk meg Európának, mutassuk meg Brüsszelnek, hogy az, amit mi csinálunk, hogyan is működik. Például mérésekkel. Egyik első feladatomnak tekintem, hogy összevessem a környező, illetve az európai országokból azokat a számadatokat, amelyek konkrétan, mérhetően, egymással összehasonlíthatóan bemutatják, mit tesz az állam a kultúra érdekében. Látni szeretném például, hogy a hazai bábszínházak támogatása a skót, a walesi, az angol kulturális költségvetéshez képest milyen. Ezt követően munkatársaimmal kidolgozunk egy európai színvonalú javaslatcsomagot és megvalósítási stratégiát. Az talán válasz lesz a sajtó és Brüsszel kérdéseire is. – Az az érdekes, hogy a magukat civilnek nevező NGO-kból jó, ha tucatnyi van, miközben a sok ezer valódi civil szervezet zöme kulturális egyesület, a néptáncköröktől az énekegyütteseken át a színjátszókig. Ők nem zúgolódnak a Stop Soros ellen. – Sok ilyen van, de segítenünk kell, hogy még több legyen. A második világháború előtt ezek az önszerveződő körök jelentősen befolyásolni tudták lakókörnyezetükben az életmódot és a kultúrát. Az elmúlt ötven-hetven évben ezek átalakultak, sok esetben pedig a rendszerváltozás után elhaltak. Ezeknek az újraélesztésében nagy felelősségünk van. – Ezeket a változásokat muszáj iskoláskorban kezdeni, ahhoz pedig az oktatási államtitkársággal kell együttműködnie. – A heti megbeszéléseken az oktatásért, a szociális biztonságért, a családért, az egészségügyért, a sportért felelős államtitkárokkal ülünk egy asztalnál. Ez egy nagyon erős, bizalmi, szakmai közeg, az együttműködés folyamatos. Éppen most tárgyaltam az oktatásért felelős helyettes államtitkárral, akivel a nemzeti tanterv kultúránkat meghatározó alappontjait kerestük, amelyek nélkül nem jöhet ki az iskolából egy gyermek sem. Nem a fejükbe kell verni, hanem a lelkükbe kell oltani. Jussunk el oda, hogy egy születésnapon, mielőtt elfújják a gyertyákat a tortán, akkor a Serkenj fel, kegyes népet énekeljék a Happy Birthday helyett. – Ilyenről beszél, miközben a globális világban a gyerekek majd eldöntik, milyen neműek lesznek, ahol már nem apa és anya a píszí megszólítás. – Nagy szerencsénk, hogy a szűkebb környezetünkből, a családunkból, az iskolánkból hozzuk magunkkal azokat a kapaszkodókat, amelyek segítenek eligazodni ezekben a dolgokban. A kormány ki merte mondani, hogy a családok éve van, és hogy a legerősebb kisközösség a család. Én magam egy tradicionális, családcentrikus közegben nevelkedtem, csodálatos két gyermekem van, akiktől erős támaszt kapok, hogy ezt a munkát ilyen intenzitással tudjam végezni. névjegy 1963. augusztus 6-án, Szombathelyen született 2002-ben a Nemzeti Színház oktatási és külkapcsolati igazgatója lett 2007-ben a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójának nevezték ki 2015-ben a nemzeti cirkuszművészeti stratégia kidolgozásáért felelős miniszteri biztos, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója lett 2014-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét 2016-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el munkásságát

Könyvhét és a politikai megbékélés A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke, Gál Katalin örömmel számolt be arról, hogy a jelen helyzet szerint a nyomtatott könyv nem halott. Bár évekig aggódott a szakma, hogy a digitalizált világ elviszi az olvasóközönséget, de Európában az e-bookoknak nem volt akkora felfutása, mint az Egyesült Államokban, nem éri el az összes forgalom 2 százalékát. Az elmúlt évben a szabadforgalmi könyvpiac árbevétele 53 milliárd forint körüli összeg volt. Szignifikáns, 5 százalékos növekedés a gyerek- és ifjúsági irodalomnál tapasztalható. Úgy tűnik, mintha ez lenne a legvirulensebb része a magyar könyvkiadásnak. Interjúnk alanya elég viharos szakaszban lett az MKKE vezetője. Egy korábbi beszélgetésünkben úgy fogalmazott, hogy személyében egy konszenzusos elnököt választottak meg. – Minden személyi váltás biztos hoz magával egyéb változásokat is. Sok minden a kommunikációnál romlik el és oldódik meg. Az eredeti szakmám pszichológus; azt vállaltam el, hogy megpróbálok közös nevezőket keresni a könyvszakma szereplői között. Nem ideológiai alapokra kell helyezni az ágazatot, hanem olyan értékeket szükséges találni, amelyek mindenki számára elfogadhatók. Több mint húsz új tagunk lett. Egyrészt visszajöttek olyanok, akik korábban kikoptak. Beléptek olyanok is, akik eddig valamiért kívül maradtak. Örömmel vettük például, hogy a Magyar Művészeti Akadémia kiadóját már szintén a tagjaink sorában tudhatjuk, de a Látóhatár, a Reakció, a Művelt Nép és több egyházi kiadó is belépett. – Az MKKE-nek szinte már hagyományosan erős balliberális irányultsága volt. Talán ez is változóban van? – Szeretnénk meghaladni a balliberális, konzervatív címkézést, hiszen eddig is voltak tagjaink mindenhonnan. Keresni kell a közös értékeket, azokat, amelyeket mindannyian tudunk vállalni, amelyeknek a mentén mindahányan képesek vagyunk működni és tudunk róluk beszélni, beszélgetni, pártállástól függetlenül. Egy olyan csapat gyűlt össze, amely reprezentálja a politikai sokszínűséget. Beléptek tehát olyanok, akik egyáltalán nem tekinthetők balliberálisnak. Szerintem ma már nem itt húzódik a választóvonal. Ugyanaz a könyv bárki kezében ott lehet. Létezik jó és rossz irodalom. A könyvhéten vannak jó és kevésbé jó kötetek. Ezeknek olyan értékeket kell hordozniuk, amelyek mindenki számára elfogadhatók, vállalhatók. Az egyesület javítja az érdekérvényesítő képességünket, főleg, ha a tagösszetétele reprezentálja a hazai könyvszakmát. A legutóbbi közgyűlésen mintha szabadabb lett volna a levegő, mintha mindenki megkönnyebbült volna, hogy beszélünk egymással. Hogy a közöset keressük. Meg kell próbálni együtt dolgozni, mert a könyv és az olvasás nem eshet áldozatul a politikai harcoknak. – Az MKKE egyik alapvető célkitűzése az olvasás népszerűsítése, így egyáltalán nem mindegy, miként foglalnak állást a napjainkban zajló vitában, amelyben „szakértők annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy ki kellene venni a kötelező olvasmányok sorából szinte minden olyan klasszikust, amely az irodalmi kánon szerint méltó arra, hogy minden magyar gyerek megismerkedjen vele. – Lehet, hogy itt is át kellene alakítani a kommunikációt, mert minden, ami kötelező, bizonyosfajta ellenérzést vált ki a tanulókból. Jókai nyelvezete például nehézséget jelenthet egy mai 12 év körüli gyermek számára. Azt vettem észre, a ma élő írók könyveit szívesebben olvassák, ami abból is adódik, hogy a nyelvezetük számukra érthető. Úgy kell előkészíteni a gyerekeket, hogy mire jönnek ezek a kötelező olvasmányok, addigra értsék, amit olvasnak. De az Egri csillagok vagy a Tüskevár valószínűleg jobban értelmezhető, és így talán jobban élvezhető is a számukra. A beszélgetés videóváltozata megtekinthető a figyelo.hu/kep oldalon