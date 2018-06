Suppan Mártont mindig is a pörgés vonzotta. A középiskola alatt a sport volt a szenvedélye. Versenyszerűen kerékpározott, háromszoros magyar bajnok lett, közben válogatottként nemzetközi megmérettetésekre járt. Az egyetem alatt viszont már az üzleti karrierjén dolgozott. Diákként egy vagyonkezelő cég termékfejlesztője volt. A prepaid kártyákkal akkor kezdett el komolyabban foglalkozni, amikor le akarta faragni a banki költségeket. Azt tudni kell, hogy e megoldás egyik nagy előnye, hogy nincs bankszámlához kötve, mégis a megadott keret erejéig az összes megszokott kártyatranzakcióra alkalmas.

Ám amikor Suppan elkezdett körbenézni, akadt egy kis probléma: az elérhető szolgáltatások közt egy sem volt, ami ne lett volna idejétmúlt. Felhasználóbarát netes felülete például egyiknek sem volt. Ekkor merült fel az ötlet, hogy a kártyakibocsátást saját kézbe kellene venni. Mivel az üzlettársai nem támogatták, kilépett a munkahelyéről és 2013-ban megalapított egy saját vállalkozást Peak Financial Services néven. Az iskolával nem törte magát többet: miután a diplomatémáját a digitális bankolásról nem fogadták el, egyszerűen otthagyta az egyetemet.

A fejlesztéseket eleinte részben saját pénzből, részben pedig előértékesítésekből finanszírozta. Mivel négy-öt éve alig volt versenytárs a piacon, az üzleteket magas áron is viszonylag könnyen nyélbe lehetett ütni. Hogy mi fán terem a prepaid kártya, vagy hogy mi az a fintech, azt saját erőből, autodidakta módon tanulta meg. Eleve hozzá volt szokva, hogy magát képezze: angolul például korábban úgy tanult meg, hogy kiment két hétre Nagy-Britanniába.

Mivel a Peak meg tudott állapodni a MasterCarddal, a plasztikjaikat közel 36 millió helyen fogadják el. A kártyákra bármelyik vállalat ráteheti a saját arculatát, a belső átutalásokat érintő tranzakciós díjakat pedig a cégek a Peaknek köszönhetően a harmadára vagy akár nullára is redukálhatják. A megoldás annyira kapós lett, hogy egy évvel az első kibocsátások után már több külföldi országban is jelen voltak, ma pedig közel kilencven országban vannak vevőik.

Mivel Suppan a holdingszerű céghálóban hisz, vállalatok egész sorát alapította az évek során. Az Eclectiq Minds Hungary Zrt. (2015) informatikai fejlesztésekkel foglalkozik. A Simplon Zrt. (2016) kifejezetten nagy projektekre specializálódott: ők dolgoznak a Szerencsejáték Zrt. prepaides programján, de például a Papp László Budapest Sportaréna készpénzmentesítésében is jelentős szerepet vállaltak. A Simplon Marketplace Kft. (2017) pedig kiegészítő pénzügyi és e-commerce (pl. adományozás, mobilparkolás, virágküldés) szolgáltatásokat nyújt a Peak és a Simplon ügyfeleinek. A fuvarozóvállalatoknál azt is kezelni tudják, ha külföldön az egyik sofőrnek hirtelen pénzre van szüksége, mondjuk mert be kell fizetnie egy bírságot. A mobilappjukon jelezheti az igényét. A kérés befut a cégirányítási rendszerbe, és az OK gomb egyetlen lenyomása után meg is kapja a kért összeget, akkor is, ha vasárnap, Szerbia közepén van rá szüksége.

A megannyi társaság sorában Egy Digitális Jövőért néven még egy nonprofit kft. is alakult. Ez a cég a fintechet igyekszik bemutatni az érdeklődőknek. Ennek érdekében elindítottak egy saját hírportált, konferenciákat szerveznek, a Gazdasági Rádióban pedig A fintech világa címen fut egy műsoruk, amely már a 110. adáson is túl van. A csoportnál alkalmazott kollégákat is arra biztatják, hogy hallgassák az adást. Már csak azért is, mert a náluk dolgozó mintegy harminc főnek se finteches, se banki háttere nincs (egész pontosan egyetlen ember van a cégnél, aki egyszer három hétig volt IT-s egy pénzintézetnél). A munkamorálra jó példa az az eset, amikor a peakes kártyáknál visszaéléseket tapasztaltak Mexikóban. Egy kolléga, aki ezzel a területtel még sosem foglalkozott, bent éjszakázott, és egyetlen este alatt megoldotta a problémát.

Suppan épp ilyen embereket keres maga mellé, akik érdeklődők, fogékonyak az újra, azonkívül a problémamegoldó képességük messze átlag feletti. A Peak-csoportnál elnézik akár azt is, ha valaki két hétig elmegy szabadságra, mert fel akar töltődni, de az is elvárás, hogy ha kell, akkor késő estig is bent legyenek a kollégák. Arra nincs ember, hogy a dolgozók munkáját ellenőrizzék, emiatt viszont a felelősség is nagyobb. A nyomást és a tempót kevesen bírják: ezért nagy a fluktuáció. Suppan elmondása szerint az első három-hat hónap a döntő. Ennyi idő alatt ki szokott derülni, hogy a jelölt bírja-e a strapát. Ha nem, akkor is békében válnak el: volt, hogy a távozó alkalmazottnak ők kerestek új munkahelyet.

Aki viszont marad, az akár könnyen egy márka vezére is lehet. Nem is olyan rég például az egyik kolléga azzal kereste meg az alapítót, hogy létrehozna egy vadiúj brandet (a részletek egyelőre nem nyilvánosak). Suppan elsőre szkeptikus volt, de adott egy hónapot: ennyi idő alatt kellett összeállítani a pénzügyi tervet, meghatározni az IT-specifikációkat, logót készíteni és megszerezni az első lehetséges vevőket. Az ötletadó minden feltételt teljesített: az új márka indulását hamarosan be is jelentik.

Ami a jövőt illeti: Suppan Márton – aki tavaly, 27 évesen az Országos Fiatal Vállalkozói Díjat is elnyerte – azzal számol, hogy a partnereik között a nagyvállalati ügyfelek egyre nagyobb arányban képviseltetik majd magukat. Az idén százalékosan közel három számjegyű növekedésre számítanak. A tavalyi mintegy 400 millió forintosra becsült forgalom ez évben jó esetben akár 600-700 millióra is felmehet. Most több új területen is meg fogják vetni a lábukat. Egy hónapja például Peruban jelentették be, hogy a biztosítási piacra is kilépnek, s elindítják Magyarország első insurtech márkáját, az Octopust (a brand égisze alatt például geolokációs alapú, percalapon elszámolt utasbiztosítás is elérhető lesz, de készül egy telefonok, laptopok és más kiseszközök védelmére szolgáló termékcsalád is).

Peak-Simplon vállalatcsoport



Peak Financial Services (2013) – Prepaid MasterCard termékeket nyújt vállalatoknak és magánszemélyeknek.

Eclectiq Minds Hungary Zrt. (2015) – A Microsofttal együttműködve felhőalapú banki rendszert, internetbankot és mobilalkalmazásokat üzemeltetnek.

Simplon Zrt. (2016) – A Peak magyar bejegyzésű testvércége, hazai nagyvállalatokra és az állami szektorra fókuszáló megoldásokkal.

Nextreee Zrt. (2016) – Kísérleti jelleggel, befektetési céllal nagy oxigénmegkötő képességű fákat telepítenek Bozsokon.

Simplon Marketplace Kft. (2017) – Kiegészítő pénzügyi és e-commerce szolgáltatásokat nyújt a Peak és a Simplon ügyfeleinek.

Egy Digitális Jövőért Nonprofit Kft. (2017) – A fintech világát bemutató honlapot és rádióműsort üzemeltetnek, illetve edukációs kampányt indítottak.

Digitális Turizmus Zrt. (2017) – Integrált, digitális turisztikai szoftvereket fejlesztenek, turisztikai szereplők digitalizációját segítik.