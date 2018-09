Egyelőre intenzív szakmai tervezés, hatósági ügyintézés zajlik a Bethesda hármas fókuszú fejlesztésével kapcsolatban. A patinásan régi, ám a 2021-re (legkésőbb 2022-re) gyakorlatilag mégis újnak mondható intézmény kibővített gyermek-, valamint szülészeti ellátással is foglalkozik majd. Ez utóbbi a bővítés leginkább ismert eleme, amely Velkey György főigazgató szavai szerint a Budai Irgalmasrendi Kórházzal (BIK) közös gondolatként vetődött fel annak idején.

Az idén 152 éves Bethesdától egyébként nem idegen a szülészeti profil; a kezdetektől egészen a XX. század derekáig jöttek világra itt gyermekek. A leendő osztály nemcsak hitbéli, hanem társadalmi elvárásoknak is megfelel majd, ami „nem másfajta orvosi elveket jelent, hanem az egyébként is speciális kultúrát biztosító egyházi rendszer filozófiáját, az emberséget, a családközpontúságot, a legapróbb részletekig terjedő figyelmet valósítja meg” – mondta a főigazgató. Ugyanezt a gondolatiságot tekinti magáénak a többi, kórházat is működtető történelmi egyház. Kétségtelen és közismert tény, hogy az említett elvárások állami szinten is jelen vannak a gyógyintézmények szülészeteivel szemben, Velkey György szerint azonban a jelenlegi rendszer e tekintetben nem homogén, a családbarát jelleg további finomítása iránti elvárás pedig éppen a Bethesda Gyermekkórház fejlesztése kapcsán erősödött fel.

Az új osztály sajátos lesz abból a szempontból is, hogy nem vállal abortuszt, ám óhatatlanul fölvetődik a kérdés, vajon megkerülhető-e az egyébként meglehetősen liberális abortusztörvény. „Az egyházi rendszerrel szemben fokozottan jelenik meg az elvárás, hogy az Isten- és emberközpontú elköteleződés mellett a teljes emberi létet szem előtt tartó ellátást valósítson meg” – mondta a főigazgató. Mivel a terhességmegszakítás általános szinten jelen van a szülészeteken, ezért az egyházi kórházak erkölcsi kérdésnek tekintik, hogy általuk az abortuszmentes szülészet – mint speciális ellátás – létrejöhessen a rendszer elemeként. Velkey György utalt rá, hogy jogilag világos és rendezett a helyzet: a magyar jogrend rögzíti az abortusszal kapcsolatos kérdéskört, és egy nő élhet is az önrendelkezés jogával a lakóhelye szerint illetékes állami kórházban, ahol a beavatkozást egy orvos megtagadhatja, az intézmény azonban nem.

A Bethesda szülészetének nem lesz kötelezően ellátandó földrajzi területe, és voltaképpen egy ellentétes előjelű szabadságjog megélését kínálja fel. Tapasztalatok szerint erre nagy az igény, sok nőben vetődik fel ugyanis, miért kell várandóssága ideje alatt szembesülnie azzal az erkölcsi problémával és gyakorlati helyzettel, hogy abortuszra várók közvetlen közelségében élje meg élete boldog időszakát. „Az igény valós, az egyházak felkarolták, mi pedig megvalósítjuk” – jelezte a főigazgató.

A leendő szülészeti személyzettől magas fokú szakmaiságot, valamint emberi elkötelezettséget várnak majd el. A náluk dolgozók között most sem mindenki vallásos ember, ez nem kritérium. A szakember szerint az empátia, az alázat és a szolgálatkészség az, ami a gyógyítási kultúrába illeszthetővé teszi őket. „Olyan embereket keresünk a szülészetre, akik értik és magukénak vallják ezt a kultúrát, elfogadják, lelkükhöz közelinek érzik az abortuszmentességet. Keresztlevelet természetesen nem kérünk.”

Az új szülészet tizenöt ággyal indul, de ennél többet mond, hogy évente nagyjából ezer itt megszülető babára számítanak. A Bethesda biztosítja a neonatológiai ellátást, garantálja a gyermekgyógyászati környezetbe illeszkedő újszülötti biztonságot, a nőgyógyászati ellátást pedig a felnőttgyógyászattal foglalkozó BIK adja majd. E szakmai együttműködés egyébként egyedülálló ökumenikus példát jelent. A szülő anyák biztonsága a Honvédkórházzal való kooperációban valósul meg, bár a Bethesdában jelenleg is több aneszteziológus, intenzív terápiával foglalkozó szakember dolgozik, akinek a felnőttellátáshoz is van képesítése, emellett a sebészeknek szintén lesz kompetenciájuk a szülő nők ellátásában.

Jelenleg tehát a szakmai tervezési fázison, az építészeti hatósági egyeztetéseken van túl a Bethesda, a többi mellett most rendezték a beépíthetőség kérdését is. Az előzetes, vázlatos koncepciók még belső használatra készültek, nyilvános és hivatkozható tervrajzok a most kiírás alatt lévő tervezési tendereztetés eredménye után lesznek. Folyamatos munka azonban jelenleg is tapasztalható a kórházban: az intézmény jelentős energetikai, informatikai fejlesztés alatt áll. Az energetikai felújítás minden épületre kiterjed, megújul a homlokzat, a szigetelés, és ablakcsere is zajlik uniós forrásokból. „Mire belefogunk az új szárny építésébe, addigra már elmondhatjuk, hogy a kórház ismét egyházi fenntartásba kerülése óta eltelt huszonhat évben be tudtuk fejezni az épületeink teljes felújítását, átalakítását” – jelezte a főigazgató.

PROGRAMSZERŰ FEJLŐDÉS

Az Egészséges Budapest program keretében hárompólusú ellátási struktúra és betegútrendszer alakul ki, amelynek fontos pontja az észak-közép-magyarországi egészségügyi térség. A fővárosi területeken kívül Pest, Heves, Nógrád és Komárom megye jelentős része is idetartozik. Itt a Honvédkórház felnőttellátása mellett a Bethesda már most is jelentős szerepet tölt be, de a programszerű fejlődésben gyermeksürgősségi központtá válik. Ez szintén jelentős fejlesztést indukál, valamint sürgősségi osztály kialakítását és egyéb funkciók megvalósulását. A harmadik elem az országos gyermekegészségügyi hiány pótlása: új osztály létrehozásával, országos szinten erősödik meg a már most is működő gyermekpszichiátriai és pszichoszociális ellátás. Ezzel együtt létrejön a végstádiumú betegséggel küzdő kicsik utolsó időszakát emberhez méltóan alakító hospice-osztály és a kómaellátás is.

Borítófotó: Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. Az új szülészeti osztályon nem vállalnak majd abortuszt