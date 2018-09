Új növekedési fokozatba kapcsolt Magyarország gazdasága - így reagált a Pénzügyminisztérium a GDP-adatokra . A Takarékbank szerint az adósságráta kisebb lesz, ráadásul a folyó beruházások miatt kitart a magas növekedési ütem is.

A második negyedévben éves összevetésben 4,8 százalékkal, az előzetes adatnál 0,2 százalékponttal gyorsabban nőtt a magyar gazdaság. Az adatok megerősítik, hogy új növekedési fokozatba kapcsolt Magyarország gazdasága - húzta alá Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető kiemelte: a bővülés fő mozgatóereje a hatéves adó- és bérmegállapodás növekedésserkentő hatása.

Varga Mihály megjegyezte: 2005 óta nem regisztráltak ennél gyorsabb növekedést, szemben viszont a kétezres évek közepével, a mostani növekedési folyamatok stabilak, fenntarthatóak. A bővülés gyorsulását nem eladósodás táplálja, épp ellenkezőleg: a magas külső finanszírozási képesség eredményeként a korábban felhalmozott külső adósság gyors mértékben csökken - hangsúlyozta Varga Mihály.

Fotó: 1993-as indulása óta az OBO Bettermann Hungary ma már termelőüzemmel, logisztikai és oktatási központtal rendelkezik, valamint 1200 családnak biztosít stabil megélhetést

A pénzügyminiszter az adatokat elemezve elmondta: a növekedés jelentős hányada a szolgáltatások térhódításához köthető. A bérek gyorsulása nem csak a kereskedelmet, hanem a szolgáltatások széles körét is támogatta, például a turizmus, az ingatlanpiac vagy a pénzügyi szolgáltatások teljesítménye is erősödni tudott. A kínálati oldalon az ipari termelés növekedési üteme gyorsult, az építőipari termelés pedig kiemelkedő mértékben, 23,7 százalékkal haladta meg a tavalyi szintjét. Az építőipar összességében hasonló mértékben támogatta a növekedést, mint az ipar. A növekedéshez szinte minden ágazat hozzátett, ezért a szerkezete kiegyensúlyozott. A rossz időjárás ellenére még a mezőgazdasági termelés is erősödni tudott és így 0,1 százalékponttal emelve a bővülés ütemét.

A keresleti oldalon a fogyasztás továbbra is számottevő mértékben járult hozzá a növekedéshez: 5,3 százalékkal nőtt a háztartások fogyasztási kiadása. A pozitív folyamatok hátterében a bérek emelkedése és a folyamatosan rekordokat döntő foglalkoztatottság áll. A belső kereslet másik komponense, a beruházások is jelentősen, 15 százalékkal bővültek. Ez annak köszönhető, hogy az uniós források felhasználásának fokozatos felfutása, a közelmúltban bejelentett nagyvállalati fejlesztések, valamint a lakásépítések kimagasló növekedése eredményeként a köz- és a versenyszféra beruházásai is kedvezően alakultak.

Varga Mihály elmondta, nemzetközi összehasonlításban is kiemelten jól teljesített hazánk: az Eurostat gyorsbecslése alapján a második negyedévben a tagállamok átlagosan 2,2 százalékkal növekedtek az igazított adatok alapján, így Magyarország 4,6 százalékos adata alapján több mint kétszer gyorsabban bővült az uniónál. Jól látszik, hogy térségünk lett Európa növekedési motorja, rendre a környező országokban a leggyorsabb a gazdaság bővülése. Magyarország már nincs lemaradva a versenyben, hazánk GDP-je több mint 20 százalékkal haladta meg a 2010-es év eleji szintet. A közelmúltbeli dinamikus bővülés eredményeként Magyarország kumulált növekedése felülmúlta a cseh gazdaság teljesítményét 2010-es bázison, míg Szlovákiát elérte 2014-es bázison számolva. A második félévben további erős konjunktúrára számítunk, a Konvergencia Programban szereplő 4,3 százalékos várakozásnál is gyorsabban nőhet idén a magyar gazdaság – tette hozzá Varga Mihály.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint az adósságráta kisebb lesz, ráadásul a folyó beruházások miatt kitart a magas növekedési ütem is. Hozzátette azt is: ha sor kerül a tavalyi éves GDP revíziójára, akkor a tavalyi éves gazdasági teljesítmény magasabb is lehet, miután a beruházási számok nagyon szépen “húznak” felfelé.

Borítókép: MTI Fotó- Máthé Zoltán