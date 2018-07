2013 óta a magyar gazdaság átlagos növekedése meghaladta a 3 százalékot - írják közleményükben. Rámutatnak viszont, hogy a következő évtizedek legfontosabb gazdaságpolitikai feladata az elért eredmények megtartása mellett a felzárkózási pálya erősítése lesz, ezzel biztosítva a magyar emberek életminőségének folyamatos javulását és a társadalmi jólét emelkedését. A hosszú távú fenntartható felzárkózást egy átfogó versenyképességi fordulat alapozhatja meg.

Ennek jegyében készítették el 180 pontos javaslatcsomagukat, amelyet a Varga Mihály pénzügyminiszter vezette NVT-nek továbbítottak. Ezt a tanács felhasználja és beépíti saját javaslatcsomagjába is. Korábban is készített már a versenyképességről tanulmányt az MNB, még 2016-ban Versenyképesség és növekedés címmel. Az 50 pontot tartalmazott, az idei, 180 pontból áll, és 14 témakört ölel át. Nézzük is melyek ezek a témakörök:

Hatékony állam, kisebb bürokrácia

Az online intézhető közigazgatási ügyek arányának a növelését, átlagos bérek emelését, a bürokrácia csökkentését, mobil alkalmazások továbbfejlesztését, valamint adózóbarát és átlátható weboldal fejlesztését javasolja a jegybank.

Második adóreform a teljes foglalkoztatottságért

A cím magáért beszél. A munkát terhelő adók csökkentésének folytatását, az élethosszig tartó tanulás és a nyugdíjazási korhoz közel állók alkalmazásának ösztönzését kell alatta érteni.

Magas színvonalú közokatatás

A tanulók képességfejlesztésének előtérbe helyezését, a tanítók és tanárok számának növelését, tantárgy reformot, a kötelező anyag felülvizsgálatát, alapvető gazdasági, társadalmi, jogi és pszichológiai tantárgyak bevezetését jelenti, valamint a programozás integrálását a matematika tantárgyba. Többek között ezeket takarja ez a fejezet, de kiemelkedik még a nyelvtanulás és versenyképes tudás megszerzésének ösztönzése is.

Nemzetközileg elismert felsőoktatás

A magyar oktatás helyzete mindig slágertéma a haladó médiában. Az ott híreszteltekkel ellentétben nincs okunk szégyenkezni. Fejleszteni viszont mindig van mit. Erre az MNB a felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti kapcsolatépítés erősítését, a piaci igények figyelembe vételét, az oktatási intézmények közti versengés fokozását, a kettős diploma programok támogatását, a tanulmányi és szociális ösztöndíj-rendszerek bővítését javasolja. Valamint vonzóbbá tenné az oktatói pályát és fejlesztené a felsőoktatási intézmények infrastruktúráját és felszereltségét is.

Modern egészségügy

A magyar egészségügy mindig is egy ellentmondásos terület volt. A jegybank valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítását, átlátható és reális bérezést, kapacitások növelését, egészségbiztosítások számára adókedvezményt, valamint tömegsportok támogatását tanácsolja.

Demográfia

Égető probléma a magyar népesség fogyása. Az Orbán-kormányok majdnem minden kormányzati döntése mögött fellelhető ennek a népességfogyásnak a megfordítása. Az MNB is külön foglalkozik ezzel a területtel. Szerintük a pénzügyi családtámogatásoknak követniük kell a dinamikus bérnövekedést, népszerűsíteni kellene a gyerekvállalást, a nők szülést követő munkába állását fokozottan segíteni szükséges, valamint a pénzügyi rendszer szolgáltatásait is családbarát módon kell fejleszteni.

Aktív munkaerőpiaci és bérpolitika

A közfoglalkoztatotti képzés hatékonyságának növelését, munkába állásuk állami segítését is előirányozza a jegybank. Támogatná még többek közt a munkaerő-piaci mobilitást, a célzott munkaidő csökkentést, a minimálbérek hosszútávú és tartós emelését, a bérfejlesztést az állami hiányszakmákban, valamint a magyar vállalatok külföldi toborzását is.

Kis- és középvállalkozás (KKV) stratégia

Adó- és járulékkedvezményekkel egyszerűsítené és ösztönözné a KKV-kat, és külön állami támogatást biztosítana a K+F fejlesztésekre. Közvetlen bér- és beruházásfejlesztő támogatást, a munkát terhelő adók csökkentését, vezetői készségek fejlesztését, adminisztratív terhek csökkentését, vállalati kötvénypiac létrehozását, kezdő vállalkozók TAO-mentességét és egyetemi inkubátorok támogatását is javasolják továbbá.

Iparstratégia

A tudásintenzív szolgáltató ágazatok támogatása, valamint a mezőgazdaság fejlesztése. Külön támogatás a nagyvállalati beruházások számára. Többek közt ezeket javasolják ezen a területen.

Innováció

Az MNB szerint a felsőoktatási K+F kiadásokat a GDP 0,5 százalékára emelése lenne a célszerű, valamint a vállalkozásokat is ösztönözni kéne a K+F kiadásokra. Adókedvezmény kiterjesztését is javasolják a magánkutatók részére, valamint a vidék digitális infrastruktúrájának a fejlesztését és az okos városok létrehozását is.

Exportstratégia

Új piacokra való belépés könnyítése a cégek számára, hazai külkereskedő réteg támogatása, valamint a szolgáltatásexport erősítése - ezek a legfőbb javaslatai az MNB-nek.

Modern infrastruktúra

Elektromos vasútvonalak arányának emelését, a vasút fejlesztését és korszerűsítését, autópályák háromsávosítását, új generációs telekommunikációs hálózatok elterjedésének a segítését tanácsolja többek között a jegybank.

Hatékony energiamix

Fűtési megoldások modernizálása, nyílászárók felújítása, és főként a környezetkímélő energiaforrások felhasználásának növelése és támogatása az MNB szerint a kulcs e területen.

Versenyképes pénzügyi rendszer

Befektetések ösztönzése, valamint a befektetők továbbképzése, a lakossági felárak csökkentése, a hitelek szélesebb körű hozzáférhetősége, a digitalizáció fejlesztése és mélyítése, a költséghatékonyság javítása, fordított kezességvállalási eljárás bevezetése, kkv-kra specializált kereskedelmi platform elindítása, valamint a pénzügyi kultúra mélyítése - ezek szerepelnek kiemelkedő helyen az MNB 180 pontos javaslatában.

Az egész javaslatcsomagot itt tekinthetik meg.

Borítófotó: Dreamstime/PuzzlePix