Akonia Holographics, ez a név nem sokat mond idehaza, de valójában egy olyan különleges technológiát vásárolt a minap az Apple, amelynek révén állítólag 2020-ra elképesztő kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) szemüveget tudnak készíteni, sokkal jobbat, mint amiről valaha is álmodott a nagy konkurens, a Google.

De itt közel sem csak egy egyszerű fogyasztói piacról van szó – annál is inkább, mert a fogyasztói őrület lecsengőben van. Simán benne van a pakliban, hogy egy olyan nagy óriás, mint az Apple, a nagyvállalatoknak, sőt a katonaságnak adja majd el a továbbfejlesztett AR technológiát.

Nem mintha a hadseregnek nem lenne ilyen, ám arra eléggé nagy összegben mernék fogadni, hogy a legfelhasználóbarátabb, mondjuk a terepen dolgozó kommandósokat messze a legjobban segítő AR szemüvegeket a cupertinói óriás fogja majd gyártani. Itt pedig nem számít majd az ár, és az, hogy a fogyasztók éppen kedvelik, nem kedvelik azokat a szemüvegeket, amelyek térképeket, irányokat, árakat, vagy bármit a szemük elé vetítenek. Sőt, az Apple -nek attól sem kell majd félnie, ha készen lesz a technológia, hogy ki mást részesítene előnyben az amerikai hadsereg, a haditengerészet, a SWAT vagy éppen az olyan „hárombetűs” szervezetek, mint az FBI, a CIA vagy az NSA. Mert itt az kulcskérdés lesz, hogy a legjobb technológiát használják, hiszen egy-egy akció során emberéletek múlnak azon, mennyire megbízhatóan, mennyire gödülékenyen működik egy-egy AR szemüveg.

Ha pedig sikerül jól elkészíteni a dolgot, akkor a „lebutított változat” még akár sikert is érhet el 2020 után valamikor. Az Apple által most megvásárolt startup ugyanis már most nagyon vékony, átlátszó, de egyben teljes színspektrumot a szem elé vetíteni képes lencséket fejlesztett, amelyek ráadásul nagylátószögű képet tudnak a szem elé vetíteni. Arról nem is szólva, hogyez a startup több mint 200 szabadalmat is birtokol e téren.

Az Apple persze csupán annyit ismert el, megvette ezt a startupot, de hogy mik a tervei, arról – szokásuk szerint – mélyen hallgatnak, meghagyják a találgatásokat az elemzőknek és a sajtó munkatársainak. A cégvezér, Tim Cook persze már korábban, bő fél éve a jövő technológiájának nevezte az AR-t, amelyre jelentős erőforrásokat fognak allokálni.

Kérdés tehát csak az, ki, kik veszik majd meg az új Apple csodát? Hogy használni fogják a technológiát, az több mint valószínű. Hiszen a tavaly megjelent iPhone X arcfelismerő, az arcot a telefonos azonosításhoz használó technológia éppen a PrimeSense nevű, igaz még 2013-ban felvásárolt izraeli startuptól származik, amely egyébként a Microsoft kinect fejlesztésében is hatalmas részt vállalt.

Borítókép: interaction-design.org