Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kuratóriumi elnöke a Figyelőnek elmondta, hogy ősszel lesz huszonöt éve annak, hogy 1993-ban a BVK-t megalapította a Fővárosi Közgyűlés. De van más “jubileum” is: öt éve annak, hogy feladatul kaptuk a szervezet megújítását - hangsúlyozta a BVK vezetője.

Szalai Piroska kifejtette: elmondhatják, hogy befejezték a megújítást, az elmúlt öt évben olyan új programokat indítottunk el, amelyek a fővárosi kis- és közepes vállalkozások számára valós segítséget jelentenek. “S egyfajta elismerésnek vesszük azt is, hogy mind több önkormányzattal tudunk napi szinten, hatékonyan együttműködni” - emelte ki.

A szakember külön hangsúlyozta: az elmúlt években több mint tizenötezer ember vett részt a programjainkon.

Ami pedig a 2018-as esztendőt illeti, a BVK-nak ez egy kiemelkedően eredményes időszaka volt, több magyarországi - a Bálna adott helyszínt a Be Smart workshopoknak - és V4-es startup szakmai összejövetelt is lebonyolítottak, a nyertesek pedig nemzetközi delegációk keretében prezentálhatták nyugat-európai fővárosokban, valamint a V4-es országokban magukat és termékeiket.



Fotó: Budapest Nő Konferencia

Fontos eseménynek tartja a BVK az immár tradícionális “Budapest Nő” és a think.BDPST rendezvényt, illetőleg azt is, hogy Németország legnívósabb és legnagyobb startup versenyének, a Rheinland Pitch-nek az elődöntőjét Budapesten szervezhették. Tekintettel arra, hogy ez a fórum először választott külföldi helyszínt. Az elnökasszony megjegyezte azt is, hogy folyamatosan bővítik szakmai partnereik számát: idén a Budapesti Gazdasági Egyetemmel írtak alá megállapodást, és ide tartozik az is, hogy a BVK - egyetlen EU-s minősítéssel bíró üzleti innovációs centrumként - tagja az European Business And Innovation Centres Network (EBN) igazgatóságának. Utóbbinak azért van jelentősége, mert ezáltal több nemzetközi projekt jöhetett hazánkba. A szakember büszke arra, hogy “startup-téren” a BVK tényezője ennek a vállalati szegmensnek.



Fotó: Rheinland Pitch on Danube

Mennyi az annyi? Erre a kérdésre Szalai Piroska úgy felelt, pontosan tudják, hogy a vállalkozásoknak pénzre is van szükségük, ezért a tíz főnél kisebb fővárosi mikrocégek részére - Budapest és több került támogatásával - legfeljebb 10 millió forintig tudnak mikrohitelt nyújtani, és a futamidő alatt szakmai mentorálást is biztosítani. “A szóban forgó, Budapest Mikrohitel programot az elmúlt időszakban újítottuk meg, és ügyfélkörünk minősége kiváló” - tette hozzá a BVK vezetője.

Végezetül arra a felvetésre, hogy mit terveznek a közeljövőben, Szalai Piroska kifejtette: a következő héten megrendezésre kerülő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor gazdasági szereplője lesz a BVK. Kerekasztal-beszélgetések lesznek a budapesti és kerületi gazdaságélénkítésről, az innovációról és versenyképességről, a startupokról, valaminnt az élhető és szerethető Budapest környezetéről is. De már az év végére is koncentrálnak: negyedik alkalommal, novemberben is lesz Startupok Éjszakája, előtte pedig számos szakmai fórumon - versenyeken, workshopokon - ott lesz a BVK.