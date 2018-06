Az Európai Bizottságtól (EB) kapott tájékoztatás szerint több mint 1100 milliárd eurót tesz majd a 2021-től 2027-ig tartó uniós költségvetési időszak pénzügyi kerete. A mostani, 2014-2020-as időszakban Magyarország 8923 milliárd forintnyi uniós támogatást költhet el fejlesztési célokra.

Hogy “folyó áron” számolva a következő periódusban is ennyi támogatást kapjunk, ahhoz lobbizásra, sok-sok egyeztetésre, továbbá a V4-ek együttes kiállására is szükség lesz, miután az EB esetünkben húsz százalékkal kevesebbet adna. (A V4-es összefogásról korábbi tudósításunkban számoltunk be - a szerk.) A jövőbeli hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozó döntést az Európa Tanácsnak kell egyhangúlag meghoznia, az Európai Parlament egyetértésével, vagyis nem a mostani uniós csúcson lesz erről döntés! Tehát: semmi sincs veszve, és érdemes arra is emlékezni, hogy a mostani pénzügyi ciklusban is kevesebbet kaptunk volna, azonban a kormány ügyesen tárgyalt! És így kaptunk még az eredetihez képest további 4 milliárd eurót.

Magyar szempontból kiemelt jelentősége van a kohéziós (felzárkóztató) forrásoknak, valamint a speciális, ágazati jelleggel bíró mezőgazdasági dotációnak. A 2019-es magyar költségvetésben a két tétel hozzávetőleg 1900-2000 milliárdot tesz majd ki.

Teljesen új elem, hogy a mostani uniós csúcsba beépítettek egy kvázi eurós csúcsot is, amelynek az a lényege, hogy a valutaövezet tagjai mellett azokat az uniós tagállamokat is meghívták, amelyek még nem fizetnek euróval. Az elképzelések akapján az Európai Bizottság egy új reformtámogató programra is javaslatot tesz, amely – összesen 25 milliárd eurós költségvetéssel – támogatást kínál majd minden tagállamnak a kiemelt reformok végrehajtása céljából. Egy új konvergenciatámogató eszköz pedig célzott támogatást fog biztosítani az euróövezeten kívüli, a közös valutához való csatlakozás előtt álló tagállamok számára, minderre 2,16 milliárd eurós keretet különítenek el.