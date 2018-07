Az elmúlt hónapok forintot ért, úgynevezett árfolyamkálváriája támasztja leginkább alá, hogy miért is szükséges 2019-re a fegyelmezett költségvetés. Miközben unalomig ismert közgazdasági tény, hogy az exportorienált magyar gazdaság mennyire “kitett” a külpiaci folyamatoknak, most ezt a “hipotetikát” a bőrünkön is tapasztaljuk. Pont az OTP friss elemzése világít rá, hogy a magyar gazdaság alapjai jók, s ezért a 300-310-es euró lenne az indokolt. Ezzel szemben egy euróért bőven több mint 320-at kell fizetni a devizapiacon. S erről a fránya feltörekvő piaci besorolás tehet.

Ugyanakkor a 2019-es költségvetés több mint óvatos, erős is: alacsonyabb hiánnyal lett kalibrálva mint az idei, és hatalmas pénzügyi tartalékkal bír, csökkenő adósságráta mellett - ez szükséges a piacoknak!

De mi kell nekünk?

Első blikkre: osztrák jólét! Hiszen ezért váltottunk annak idején rendszert.

Második pillantásra azonban tudjuk, hosszú még az út, s jó magyar mondás szerint - csak - egyről a kettőre szeretnénk haladni. Nagyjából így tervezett a kormány is: mindenki egy lépéssel kerüljön beljebb, éljen jobban, mint most.

Tudom, unalmasak a makroszámok, de azért emeljük ki: a bérdinamika nagyjából a megszokott ütemben folytatódhat jövőre is, sőt a közszféra, kiemelvén itt az egészségügyet is érezhetően jól jár - erre külön pénzügyi alapot is létrehozott az állam. A gazdasági növekedéssel sincs semmi baj, sőt a több mint négy százalékosra belőtt GDP-érték kellő alapja a konvergenciának.

De választ ad-e a 2019-es költségvetés - mint a gazdaságpolitika legfontosabb eszköze - a mindennapok kihívásaira? Többi között a munkaerőhiányra, a versenyképesség-termelékenység javítására, vagy éppen a hátrányos térségek felzárkóztatására?

Fogalmazhatnánk úgyis erre a felvetésre, hogy ez lenne a minimum! Közben tudjuk, hogy neuralgikus problémákat aligha lehet egy büdzsével “elintézni”! Akárhogyan is, a kormány komolyan veszi a fenti területeket is döntéseivel, például adókedvezményekkel, címzett támogatásokkal megfelelő helyre igyekszik terelni a pénzt.

Félreértés ne essék: tökéletes büdzsé nincs, de a 2019-es költségvetés szakértői szemekkel nézve is megteremti a fundamentumát a felzárkózásnak.

De Ausztria beérését továbbra is tartsuk fejben!

Borítókép: illusztráció