A kínai családokban a gyerek tanulása nem alku tárgya. Könyv is született a kínai tigrisanyákról, akik űzik-hajtják gyerekeiket óvodás kortól kezdve azzal a céllal, hogy a legjobb egyetemre kerüljenek be és jó állásuk legyen. A oktatáshoz való viszony meg is mutatkozik a nemzetközi versenyeken elért eredményeiben is, ám a hongkongi pszichológusok óvatosságra intik a szülőket.