V4: növekvő régiós üzleti lehetőségek

A visegrádi országok fejlesztési bankjainak együttműködése révén új lehetőség nyílik a régiós projektekben gondolkodó vállalatoknak is. Ennek kapcsán workshopot és konferenciát is szerveztek a minap. Bemutatták a V4 Smart Platformot, ami egy egységesen átjárható közlekedési, turisztikai szolgáltatási keretrendszer. Alkalmas a közös, egységes elektronikus és mobilfizetési infrastruktúra létrehozására is.