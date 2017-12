Immár 9 éve lesz az idén, hogy szinte egyfolytában emelkednek az amerikai tőzsdeindexek. Az irányadó S&P 500-as mutató 2017-ben négy éve a leggyorsabb tempóban emelkedett. Trump elnök adócsökkentéseinek következtében 2018-ban a vállalati nyereségadó 35 százalékról 21-re csökken. Ez újabb lökést adhat a részvényárfolyamoknak.

A jövő évi, 2018-as áremelkedés ugyanakkor szerényebb lehet, mint az idei. A vállalatok profitját és árazását összehasonlító ráta 2002 júniusa óta a legmagasabb szinten van. Ez azt jelzi, hogy a várható nyereségkilátásokat már beárazták a tőzsdék - számítottak arra, hogy Trump keresztülviszi adóreform csomagját.

“Az árfolyamok hat év óta folyamatosan túlteljesítik a nyereségeket. Ez a folyamat megtorpanhat” - mondta egy alapkezelő stratégája a hírügynökségnek. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy a piacok előre beárazzák a várható profitokat - ebben előbb-utóbb fordulat következik be és a befektetők elgondolkodnak azon, hogy a még nem beárazott várható nyereség miként alakulhat.

Néhányan - például a J.P. Morgan befektetési bank egyik stratégája - úgy gondolják, hogy Trump adócsomagjának tőkepiaci hatása átmeneti lesz. David Kelly szerint az új törvény ösztönzi ugyan a költekezést, de a vállalatok hatékonyságát javítja. Márpedig hosszú távon ez fontos tényező a részvényárfolyamok alakulásában. “Egy éves csoda lesz. Addig kell élvezni a partit amíg tart, de célszerű emlékezni arra is, hogy merre van a ruhatár” - mondta a befektetési bank globális stratégiai vezetője.

A kockázatok között szerepel az is, hogy az adócsökkentések révén felpörgetett amerikai gazdaságban inflációs kockázatok jelennek meg, amelyek határozottabb kamatemelési ciklusra kényszerítik az amerikai jegybankot. A Federal Reserve jelenleg kifejezetten óvatos kamatemelési politikát követ.

Egy másik elemző szerint gond lehet, hogy túl sok a jó hír. A tőzsde igen nagy részben pszichológia, márpedig ha a gazdaságról csupa jó hír érkezik, akkor a befektetők egy ponton túl már nem képesek pozitív értelemben meglepődni. A gazdasági meglepetések indexe, amely a statisztikai adatokat és az elemzői várakozásokat összesíti, magas szinten van, vagyis kevés a meglepetés. Ilyen kiszámítható közegben a részvényárfolyamok általában gyengébben teljesítenek. A Citi által számolt Economic Surprise index a Karácsony előtti napokban hatéves csúcsra emelkedett.

Így sok stratéga számít arra, hogy jövőre 10-15 százalékos korrekció következhet be az amerikai részvénypiacokon. Mivel a fundamentumok kedvezőek, így érdemes elgondolkodni ekkor a vásárlásokon.

Az árfolyamokra némi politikai kockázat is veszélyes lehet. Jövőre időközi választásokat tartanak az Egyesült Államokban. Ha a republikánusok elvesztik a törvényhozás alsó- vagy felsőházában a többséget, veszélybe kerülhetnek Trump gazdaságpolitikai intézkedései. A számokban hívőknek: az elmúlt 17 időközi választás során 10 esetben fordult elő, hogy az év átlagában a januári trendek érvényesültek. (Az amerikai elnököket négyévente választják. A törvényhozás alsóházában ülő képviselőket azonban csak két évre. Így minden elnöki ciklust megszakít egy időközi választás. Ezen 435 képviselői hely sorsa dől el. A felsőház tagjait, a szenátorokat számos államban 6 évre választják. Így egy időközi választás során (mint ahogy a négyévente tartandó általános választáskor is) nagyjából a szenátori helyek egyharmadáról születik választói döntés. Sok államban kormányzót is választanak, az ő mandátumuk 4 évre szól.)

