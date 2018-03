„A Jobbik elítéli a Bécs elleni lejárató szándékú videót, én pedig Orbán Viktor nevében is bocsánatot kérek az osztrák emberektől” – közölte Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje. Az egykori radikálist ennyire kihozta a sodrából Lázár János videója, amelyet egy bécsi, ma már nagy többségében arabok lakta kerületében vett fel, bemutatva, hogy milyen is lehetne Budapest, ha a kormány engedne az uniós nyomásnak, és megkezdődne a migránsok betelepítése az országba.

És Lázár nem tévedett, de Berlinben, Párizsban, Brüsszelben még érzékletesebb videót készíthetett volna.

És ki kelt itthon ki magából erre a legvehemensebben?

Az egykori radikálisból az öngyilkos nyugati befogadáspárti politika pártolója lett, ezért sietett Bécs, és a hódító migránsok védelmére a magyar kormánnyal szemben.

Épp az a Vona, akinek pártja 2016-ban még ugyanitt, Bécsben osztogatott gázsprayket osztrák hölgyeknek, hogy meg tudják védeni magukat a bevándorlók támadásaitól. A párt akkori alelnöke, Novák Előd Lázártól ezerszer keményebben állt ki a bécsi állapotok miatt, és próbálta elmagyarázni a helyzet veszélyeit a bécsieknek. Láthatóan nem sok sikerrel.

Vona akkor vajon mit szólt ehhez? Valamiért nem olvastunk akkor tőle elhatárolódó közleményt, és nem mutatkozott Bécs védelmezőjeként alelnöke és pártja ifjúsági tagozata elnökével szemben. Pedig nem volt ez a demonstráció olyan régen, csupán két éve.

Vona most is bizonyította, hogy eladta a pártja lelkét. Kormányon ezek szerint a kerítésbontásra is kész lenne. Ilyen gyors álláspontváltások után róla tényleg bármit el tudunk képzelni.