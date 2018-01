Sajtóértesülések szerint Hadházy Ákos Simicska embereivel találkozott a hétvége folyamán. A ma nyilvánosságra hozott fotók tanúsága alapján Vona Gábor is a helyszínen volt.

Ahogy azt tegnap megírtuk, az LMP társelnöke a hétvége folyamán Simicska Lajos embereivel találkozott, és feltételezések szerint az LMP függetlenségének ára volt a téma. Most az is kiderült, hogy nemcsak a Simicska-birodalom legfontosabb üzleti vezetői, de maga Vona Gábor - akinek pártját, a Jobbikot minden jel szerint Simicska már régebben megvette - is az egyeztetésen volt.

Nem mellesleg a Ripost értesülései szerint az LMP tagsága mit sem tudott az egészről, és többen nem tetszésüket fejezték ki az újságnak a történtek kapcsán. A Ripost több fotóval is tudja igazolni, hogy a két pártelnök egymás után nem sokkal hagyta el a helyszínt.

A lap megkérdezett több LMP-s párttagot is, akik név nélkül nyilatkozva elmondták, hogy puccsként tekintenek a történtekre, mivel úgy látszik, hogy az oligarcha már át is vette a párt irányítását. "Hadházy Simicska kezére játszotta a pártot" – mondta egyikük.