Úgy tűnik, nem akar megállni Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter, aki alig néhány hete lett polgármester, de most már országos politizálásba kezdett, és a baloldallal akarja végképp összeboronálni a Jobbikot.

“Vona Gábor április 8-a után a legnagyobb kormánypárt vezetője lesz, ha visszalépteti a jobbikos képviselőjelölteket. Ha a 106 jobbikos sehol sem lép vissza, akkor Vona Gábor a választások után a legnagyobb ellenzéki párt vezetője lesz” – mondta az atv.hu-nak Márki-Zay Péter.

A frissen megválasztott vásárhelyi polgármesternek láthatóan tetszik a hatalom. De ennyi nem elég neki, országos politizálásba kezdett, élére állt annak a kezdeményezésnek, amely azt hivatott elérni, hogy rákényszerítsék az ellenzéki pártokat az egyéni jelöltek koordinációjára a választókerületekben.

Márki-Zay a Viszlát, kétharmad!, a Közös Ország Mozgalom, a Számoljunk együtt és az 1 jelölt a változásért! nevű civil kezdeményezések élére állt, együtt jelentette be az igényét Bod Péter Ákossal, Elek Istvánnal és Lányi Andrással együtt.

A nem titkoltan a Jobbikkal szimpatizáló Márki-Zay azonban nyilvánvalóan Vona Gábor konkurense lett, akit mindnképp bele akar üldözni egy még a cukisodott Jobbiknak is vállalhatatlan koalícióba az LMP-vel, a DK-val és az MSZP-vel. Márki-Zay szerint nem okos dolog ragaszkodni ahhoz az "ostobasághoz", hogy a 106 jobbikos sehol sem lép vissza.

Az utóbbi napokban ugyanis elég nyilvánvalóvá vált, a Jobbik nem nagyon akar bemenni Gyurcsány összefogósdi játékába, de már a saját köreiből is nagy a nyomás a párton, hogy megtegyék. Vonának eddig a megmaradt radikálisaival kellett megküzdenie, de a “néppártosodás”, magyarul balra tolódással azt érte el, hogy bekerültek a párt holdudvarába a baloldal felé húzó emberek is. Olyanok, akiknek nem számít semmilyen identitás, az, hogy a Jobbik a Gyurcsány-, és MSZP-ellenességből született újjá 2006-ban.

Márki-Zayt ugyan a Jobbik kérte fel Hódmezővásárhelyen polgármester-jelöltnek, de a Gyurcsány-párt, az MSZP és az LMP is kampányolt neki. Most ugyanezt a “horrornépfrontot” akarja megvalósítani országosan is a Fidesszel szemben.

És ha valamilyen csoda folytán sikeres lenne a projektje, ATV-s nyilatkozatából kiderült, már talált is pártelnököt és egyben frakcióvezetőt a legnagyobb kormánypárt élére.

Ja, hogy akkor ki lenne a szívárványkoalíció miniszterelnöke? Erre a feladatra ki lehetne alkalmasabb Márki-Zaynál?

Borítókép: MTI