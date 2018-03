Az Origo közölte annak a kétrészes tényfeltáró cikknek az első részét, amelyben ismertetik Musa Serdar Çelebi személyét, aki török szélsőséges iszlamista szervezetekhez köthető, és nem mellesleg több bizonyíték is arra utal, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápol Vona Gáborral. Çelebi nem hétköznapi figurája a török radikálisoknak, annak idején a II. János Pál pápa elleni merénylet vádlottja is volt.

Vona Gábor jó ideje gyakran alkalmazza azt a technikát, hogy amikor kellemetlen kérdést kap, csak ártatlanul pislog, mintha mit sem tudna pártja múltjáról, vagy annak mind a magyar, mind pedig a török szélsőségesekkel való kapcsolatáról. A legfrissebb hírek alapján újabb pislogásra készülhetünk a Jobbik elnökétől.

Az Origó most kiderítette, Vona Gábor olyan török mozgalmárral ápol baráti kapcsolatot Musa Serdar Çelebi személyében, aki gyakran megfordul szélsőséges török nacionalista, iszlamista csoportok környékén. Egy ideig a Szürke Farkasok egyik leagázaásának is a vezetője volt. Mint ismert, a Szürke Farkasok egy félkatonai szervezet, melynek tevékenysége már nem egy emberéletet követelt, sőt, a II. János Pál pápa elleni merénylet is hozzájuk köthető. Utóbbi ügyben mellesleg Çelebi is vádlott volt, ennek részleteiről az Origo cikkének következő részéből tudhatunk többet.

Vona és Çelebi szívélyesen üdvözlik egymást. forrás: Origo

Mindenesetre egyre kevésbé hihető, hogy Vona és a Jobbik turáni ideológiája csupán a romantikus keletre vágyódásból táplálkozna. Felállíthatnak még akárhány keresztet karácsonykor a fővárosban, akkor is nyakig benne lesznek a radikális iszlám és török nacionalista mozgalmak ügyeiben.

Borítókép forrása: Origo