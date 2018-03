Történt, hogy a magyar miniszternek eszébe jutott: mi lenne, ha a magyar határhoz legközelebb eső nyugati főváros, Bécs egyik, “multikulti” kerületét keresné fel egy videó erejéig, hogy demonstrálja, milyen is lenne Budapest, ha a magyar kormány követné az Ausztriát eddig jellemző befogadó migránspolitikát.

Aki mostanában nem járt Bécsben, megdöbbenhetett a videón, aki járt, az tudja, hogy a miniszter nem beszélt hülyeségeket az utcákat járva. És ez a helyzet még rosszabb az Angela Merkel német kancellár által is elismert németországi no-go zónákban, Brüsszelben, vagy épp Párizsban.

A bécsi állapotok eddig kétségtelenül “lightosabbnak” tűntek, hiszen olyan nagyszabású terrorakciók szerencsére még nem történtek, mint az Európai Unió központjában, vagy a francia fővárosban.

Lázár ezért nem is beszélt no-go zónáról csak romló közbiztonsági helyzetről. A videó az osztrák balliberális médiánál már csak a magyar balliberális médiában okozott nagyobb felháborodást. És a Jobbikban. Az osztrák érdekek (?) mellett kiállva Vona Gábor is beszállt a migránspolitika védelmezésébe. Az a Vona, aki nem is olyan régen még radikálisként az osztrák fővárost is bevándorló-veszélyeztetettnek tartotta. Ő, valamilyen megmagyarázhatatlan pszichológiai októl vezérelve a magyar miniszterelnök nevében (!) kért elnézést Lázár akciójáért. Közös volt a balos média-Vona kormány elleni támadásokban, hogy Bécset nagyon biztonságos városnak mutatták be.



Aztán jött a nagy pofára esés: este ugyanis két brutális késelés is történt az osztrák fővárosban. Igaz, nem a X., hanem a II. kerületben. A balliberális média Jávor és Vona pedig mintha tudomást sem vettek volna arról, hogy az általuk mentegetett osztrák fővárosban migránshátterű bűnözők követték el e cselekményeket.

A Jobbik-ballib koalíció, illetve a velük szövetséges nyugati migránssimogató politika mellett tehát a valóság irtózatos erővel húz el a bevándorlás valósága nap mint nap.

A balliberális sajtó és Vona hazugságain már nem csodálkozunk. Csak az az egészben az elborzasztó, hogy a hatalom akarása valóban felülírja a józan ész számításait.