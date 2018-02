Újabb érdekes esetek kerültek napvilágra Vona Gábor múltjából. Kiderült, hogy a Jobbik elnöke palesztin esküvői tanúján keresztül jutott el az iszlámig, 2010 szeptember 11-én (a New York-i terrortámadás évfordulóján) pedig részt vett az “magyar-arab barátság napjának” ünnepségén. És az hogyan fordulhatott elő, hogy Vona nem a saját nevét használta egy jemeni útja során?

A hiradó.hu-hoz eljutott felvételen Vona így fogalmaz: „Amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor egy nagyon kedves barátomat választottam tanúul, és ő egy palesztin fiatalember volt. Az ő segítségével eljutottam Jemenbe, egy iszlám országba, ami egy szegény ország. De mégis azt láttam, hogy ezek az emberek sokkal boldogabbak, sokkal közelebb állnak Istenhez, mint mi ott Európában. És akkor elkezdtem foglalkozni az iszlámmal, elkezdtem olvasni az iszlám vallásról, elkezdtem megismerni nagyon sok szerzőt szúfi irányzatból is. Akkor rájöttem, hogy amit a nyugat-európai sajtó az iszlámról mond, és az iszlám országokról és a török népekről, az mind hazugság”.

Olvasni persze sokmindenről érdemes, a kérdés viszont felmerül: Vona miért katolikus még egyáltalán, ha az iszlámot így csodálja? Megint ott tartunk, hogy ezeket a mondatokat egyszerűen nem lehet a más vallásának és meggyőződésének járó tisztelet megadásaként értelmezni.

Álnéven Jemenben?

Ha már a jemeni utazásnál tartunk, a Pesti Srácok ma reggel derítette ki, hogy Vona 2003-ban álnéven utazott el a közel-keleti országba. A Jobbik elnöke ugyanis egy “Vona Fabook” névre kiállított repülőjeggyet használt, azt viszont nem tudni, hogyan tudott azzal a repülőtéren becsekkolni. Vonát egyébként a jemeni nagykövetség diplomatáinak meghívására utazott egy arab-iszlám konferenciára. Akkoriban a Jobbik még csak egy ifjúsági szervezet volt ezért külön érdekes, hogy bizonyos országok diplomatái, már ilyen nagy figyelmet fordítottak a szervezet elnökére. Az még érdekesebb, hogy honnan ismerték Vonát: Még 2002 végén találkoztak vele egy Izrael-ellenes konferencián Budapesten.

Újabb provokatív húzás: "magyar-arab barátság napja" a New York-i terror évfordulóján

Bizony, sok ilyen és ehhez hasonló “buliban” volt már benne Vona. 2010 szeptember 11-én (a New York-i Word Trade Center elleni terrortámadás évforudlóján) a Jobbik alapszervezete “magyar-arab barátság” napi ünnepséget szervezett, amin természetesen a pártelnök is részt vett. Hogy ezt miért nem tartjuk belemagyarázásnak? Ugyanazért, amiért a gárdavonulást és az összes többi ilyen jobbikos húzást is szándékos, kikacsintós provokációnak gondoljuk.