Bármennyire is próbálják velünk feledtetni, sokan emlékszünk még azokra a daliás időkre, amikor a Jobbik még kilépett volna az EU-ból. Most memóriafrissítés gyanánt újabb felvételek kerültek elő a Mandineren, amelyeken Vona Gábor a törököket testvérnépnek nevezi, az EU-ról viszont lényegesen rosszabb véleménye van, mint manapság. Jobbnál jobb geopolitikai víziók a Jobbik kottájából...

A Jobbik jelenleg már-már kommunisztikus eszméket vall az európai integráció jövőjéről, amennyiben komolyan gondolják, ami még a kontinens szocialistáinak is sok: a bérunió ötletét. De nem volt ez mindig így. Vona pártja szélsőségekből szélsőségekbe zuhan. Csöbörként ott volt az unióból való kilépés követelése, hogy aztán belekerülhessenek a béruniós vödörbe. Mind a kettő pontosan ugyanakkora nonszensz, e tekintetben nincs különbség közöttük.

Kis emlékezetfrissítő gyanánt érkeztek is a következő felvételek a Mandinertől. Ha valaki nem emlékezett volna, Vona így képzelte el az Unióból való kilépés utáni időszakot. A Jobbik elnöke ugyancsak török hallgatósággal osztja meg a következő gondolatokat: „Nagyon boldogok lennénk, és nagyon bízom benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik az Európai Unió közösségéből, és a valódi testvéreivel fog össze”.

Egy másik előadáson pedig a következőképpen fogalmaz: „Én azt szoktam mondani, hogy nekem végül is mindenféleképpen jó, mert ha fölveszik Törökországot, akkor szétesik az Európai Unió és akkor Magyarország is megszabadul. Ha meg nem lép be Törökország, akkor mi lépünk ki, és akkor összefogunk Törökországgal. Úgy gondolom, hogy Törökországnak kettős küldetése van a világban. Kettős küldetése: van egy iszlám küldetése és van egy turáni küldetése. És ez a kettő összeegyeztethető. Törökországnak az iszlám világ vezető erejévé és a turáni világ vezető erejévé kell válnia”.

Bár nem kívánom ezt Magyarországnak, azért kíváncsi lennék arra, hogy a nagy nacionalista Jobbik - miután kivezeti az EU-ból az országot - hogyan épített volna a nemzeti büszkeségre, miközben Törökország csatlósállamává válunk.

Mellesleg mindig csodálkoztam ezen a török testvérnép szlogenen. Azért soha ne felejtsük el kedves “testvéreink” amolyan testvéri látogatását, ami után szűk kétszáz évig vendégeskedtek nálunk. Azt is vicces lett volna szemügyre venni, ahogy a karácsony körül mindenhova kereszteket állító Jobbik nagy erőkkel segíti a törökök "iszlám küldetésének" végrehajtását. Bár tudjuk jól, hogy a Jobbikban a “keresztény” szó mindig is inkább a “nemzsidó” kódneve volt. Amúgy jobban szeretik ők a zavaros ősmagyar pogánykodást, amit mellesleg kóklerek százai terjesztenek a hiszékeny, identitásválságtól szenvedő radikáljobbos srácoknak.

A lényeg: a Jobbik akkora nemzeti párt, hogy még amikor EU-ellenesek voltak, akkor is az oszmán hódítók leszármazottainak kegyét keresték. Béruniós tervgazdaság vagy török csatlósállam? Jobbnál jobb lehetőségek!

