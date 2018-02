Míg 2015-ben 10 millió autót, addig 2016-ban 10,4 millió Volskwagen-járművet értékesítettek világszerte. Ugyanakkor a rekord az eladások terén tavaly következett be, miután nemzetközi viszonylatban 10,7 millió “W-s” jelzésű autó lelt új gazdára - emelte ki Dalnoki Balázs, a Porsche Hungária márkaigazgatója a cég mai tájékoztatóján. Míg a márka iránt hagyományosan az európaiak érdeklődnek, értékesítési szempontból már az ázsiai térség vezet, és nagyjából őrzi pozícióját az Egyesült Államokban is a német vállalat.

A szakember kifejtette: 2018-ban 125 ezer új személygépkocsi eladását tervezik Magyarországon. Ehhez kellő alapot teremt a jelenlegi gazdasági háttér, vagyis a szóban forgó szám reálisnak tűnik.

Jelentősen átalakította az utóbbi években a hazai autópiacot a használt járművek egyre nagyobb volumenben történő “érkezése”, közben a figyelem az e-modellek, az e-mobilitás felé terjed. Utóbbi hátterében a környezetvédelem áll, valamint az is, hogy a fosszilis üzemanyagoknak korlátozott a hátralévő “időtávjuk”.

A Volskwagen-csoport 2025-ig 80 darab új e-modellt tervez piacra dobni, a 2030-ig 20 milliárd eurót fordítanak fejlesztésre. A jövőt illetően úgy számol a nagy német járműgyártó cég, hogy minden negyedik autó majd e-jármű lesz. S belátható időn belül akár 500-600 kilométert is megtehetnek egyszeri töltéssel ezek az autók, ám ehhez valószínűleg technológiai változások is kellenek majd.

Dalnoki Balázs kitért arra is, hogy Budapesten januárban elindult a Mol Limo, a Mol Bubi mintájára kialakított közösségi autómegosztó szolgáltatás. Budapesten 200 darab benzines Volkswagen up! és 100 darab elektromos Volkswagen e-up! modellt vehetnek igénybe az érdeklődők. Hozzátette: a cégcsoport komolyságát és elköteleződését az e-modellek felé ez a vállalkozás is jelzi. Egyébként a Volkswagen Bécsben mintegy 2500 ilyen járművet helyezett már üzembe.

Fotók: volkswagen.hu