Ki gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy egyszer maga Tóta W. Árpád készít személyesen interjút Mirkóczki Ádámmal, a Jobbik politikusával? Az meg pláne eszünkbe se jutott volna, hogy a Jobbik szóvivője maga fogja bevallani, hogy semmit nem gondoltak abból komolyan, amivel a pártjukat népszerűvé tették. Azon viszont nem vagyunk meglepődve, hogy a liberális véleményvezéreknek mindez imponál, de egy valamit azért nekik is érdemes észben tartaniuk!

Az interjú kapcsán Gaudi-Nagy Tamás is megszólalt: szerinte Mirkóczki azon mondata, miszerint „az a retorika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz“ felér egy Őszödi vallomással. És valóban, ezzel nehéz vitázni. Mert azt még el lehet fogadni, ha egy párt újragondolja azt a politikát, amiben addig hitt, de Mirkóczki most elszólta magát, hogy a Jobbiknál egyáltalán nem ez történt. Ők csak falból tolták a szélsőséges retorikát.

Persze ez annyira nem meglepő, hiszen a radikáljobbos, szélsőséges retorika és szimbólumok használatától nehéz odáig eljutni, hogy egy párt Alföldi Róbert hívévé váljon. Mert, hogy Mirkóczki erről is beszélt. Kifejtette, Alföldi számukra “nemhogy belefér, hanem ez egyenesen feltétele egy normális országnak”.

Ebből már minden átlagos értelmi képességekkel rendelkező embernek nyilvánvaló, hogy valamikor hazudtak, mert ugyanazok az emberek, két ekkora távolságra lévő álláspontot nem gondolhatnak komolyan. Pár év alatt ekkorát nem lehet változni. Mondjuk a legvalószínűbb, hogy Mirkóczkiék most sem gondolnak semmit komolyan, felőlük Alföldi éhen is halhatna, vagy akár lehetne újra a Nemzeti Színház igazgatója is. A lényeg, hogy megszerezzék a hatalmat. A főrettegő liberálisok pedig ebben partnereik lesznek, hiszen megbizonyosodtak afelől, hogy a mostani jobbikos vezetés tényleg csak elvtelen emberekből áll, ami szerintük jobb, mint az elveikhez ragaszkodó radikáljobbosok, akiket Vona már rég eltüntetett.

Ez Tóta W-t is annyira meggyőzte, hogy már el is felejtett, mit írt 2010-ben: "Na akkor leszünk szarban, ha a Jobbikból lesz az alapértelmezett ellenzék. Akkor majd lesz sírás-rívás és fogaknak csikorgatása...". Most épp Tóta W. a Jobbikkal való összefogás egyik legnagyobb szószólója.

Az egykor főrettegő, most főösszefogó liberális véleményvezérek viszonylag könnyen léptek túl azon a ponton, hogy Mirkóczki és Vona ugyan ezek szerint elvtelenek, tehát nem is gondolták komolyan azt a sok uszítást, de attól még uszítottak. Nem is kicsit.

És Tóta W. akármennyire gyűlöli a Fideszt, azt azért érdemes észben tartania, hogy csak mert mostanság már nem szerepel a Kurucinfón "gázkamraszökevényként", attól még a legújabb kedvenc elvtelenjei bármikor újra elővehetik ezt a jelmezüket, ha érdekük úgy kívánja.

